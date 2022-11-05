Тур: 30.
1:1
Второй тайм: 69'
Ход матча
2'
0:1
45'
1:1
15
Samuel
Holm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Erion SadikuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Раскай АнельПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
12 Alex Rahm
-
Главный тренер: Brynjar Gunnarsson
История личных встреч
Броммапойкарна
Эргрюте
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
1.2
Среднее время на гол
72
75
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.67
0.89
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
54
101
Бомбардиры внутри турнира
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петтерссон Оскар
|14
|0.47
|Васич Никола
|11 (3)
|0.37
|Marijan Cosic
|10
|0.33
|Gustav Sandberg-Magnusson
|4
|0.13
|Хелльквист Филип
|4
|0.13
|Samuel Holm
|3 (1)
|0.1
|Richie Omorowa
|3
|0.1
|Rodin Deprem
|2
|0.07
|Wilmer Odefalk
|1
|0.03
|Oscar Krusnell
|1
|0.03
|Рашиди Херади
|1
|0.03
|Theo Bergvall
|1
|0.03
|Lucas Bergvall
|1
|0.03
|Сёдерстрём Тим
|1
|0.03
|David Zlotnik
|1
|0.03
|Robin Frej
|1
|0.03
|Monir Jelassi
|0
|0
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелькович Айдин
|8 (2)
|0.27
|Беркрот Никлас
|5
|0.17
|Дальквист Исак
|5
|0.17
|Абрахам Саргон
|4
|0.13
|Полсон Дэниел
|3
|0.1
|Хаглинд-Сангре Маркус
|3
|0.1
|Азулай Джонатан
|3 (3)
|0.1
|Люндберг Виктор
|2
|0.07
|Акерманн Кевин
|2
|0.07
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0.07
|Дальквист Хампус
|1
|0.03
|Андреассон Антон
|1
|0.03
|Сьогрелл Херман
|1
|0.03
|Erion Sadiku
|1
|0.03
|Раскай Анель
|1
|0.03
|Густафсон Элиас
|0
|0
|Ланс Антон
|0
|0
Карточки
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Oscar Krusnell
|6
|0
|Gustav Sandberg-Magnusson
|5
|0
|Monir Jelassi
|5
|0
|Марипу Никлас
|3
|0
|Samuel Holm
|3
|0
|Amadeus Soegaard
|3
|0
|Robin Frej
|3
|0
|Marijan Cosic
|2
|0
|Васич Никола
|2
|0
|Rodin Deprem
|2
|0
|Richie Omorowa
|2
|0
|Lucas Bergvall
|2
|0
|Хелльквист Филип
|1
|0
|Jonas Olsson XI
|1
|0
|Рашиди Херади
|1
|0
|David Zlotnik
|1
|0
|Абрахамссон Александер
|1
|0
|Wilmer Odefalk
|1
|0
|Alexander Almqvist
|1
|0
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акерманн Кевин
|8
|0
|Густафсон Элиас
|6
|0
|Раскай Анель
|4
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|4
|0
|Андреассон Антон
|4
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|4
|0
|Дальквист Хампус
|4
|0
|Люндберг Виктор
|3
|0
|Ланс Антон
|3
|0
|Полсон Дэниел
|3
|0
|Дальквист Исак
|3
|0
|Eric Nohlgren
|3
|0
|Азулай Джонатан
|2
|0
|Брорссон Арвид
|2
|0
|Уоллиндер Робин
|2
|0
|Сьогрелл Херман
|2
|0
|Беркрот Никлас
|1
|0
|Абрахам Саргон
|1
|0
|Erion Sadiku
|1
|0
|Olle Johansson
|1
|0
Результаты матчей
Броммапойкарна
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Эргрюте
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
3
Волевые поражения
3
12
Броммапойкарна
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Эргрюте
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
15
7
Волевые поражения
21
22
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
48% (14)
28% (8)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
31% (9)
34% (10)
Эргрюте
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (5)
38% (11)
45% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
41% (12)
21% (6)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
29
10
Волевые поражения
24
34
Голы по времени матча
Забито
33
19
18 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
8
24%
2
11%
1-15
5
15%
1
5%
16-30
5
15%
2
11%
31-45
8
24%
3
16%
46-60
3
9%
5
26%
61-75
4
12%
6
32%
76-90
Пропущено
18
25
7 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
2
11%
5
20%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
5
28%
4
16%
31-45
4
22%
8
32%
46-60
3
17%
2
8%
61-75
4
22%
1
4%
76-90
Забито
26
23
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 19
2
8%
1
4%
1-15
5
19%
2
9%
16-30
4
15%
6
26%
31-45
2
8%
6
26%
46-60
3
12%
1
4%
61-75
10
38%
7
30%
76-90
Пропущено
23
18
12 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
6
26%
3
17%
1-15
6
26%
0
0%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
6
26%
5
28%
46-60
2
9%
4
22%
61-75
3
13%
4
22%
76-90
Забито
59
42
29 В 1-м тайме 14
30 Во 2-м тайме 28
17 Забивали первыми 10
2 Не забивали 7
10
17%
3
7%
1-15
10
17%
3
7%
16-30
9
15%
8
19%
31-45
10
17%
9
21%
46-60
6
10%
6
14%
61-75
14
24%
13
31%
76-90
Пропущено
41
43
19 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 22
8
20%
8
19%
1-15
6
15%
5
12%
16-30
5
12%
6
14%
31-45
10
24%
13
30%
46-60
5
12%
6
14%
61-75
7
17%
5
12%
76-90
Результаты последних матчей
Броммапойкарна
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Браге 3:2 Норрбю - Броммапойкарна 0:3 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:1
Эстер - Броммапойкарна 4:1 Йёнчёпинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Далкурд - Броммапойкарна 0:2 Ханинге - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Хальмстад 2:1 Эстерсунд - Броммапойкарна 2:3 Броммапойкарна - Сирианска Эскильстуна 1:0 Вестерос - Броммапойкарна 0:1 Броммапойкарна - Эребру 2:1 Сковде АИК - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Норрбю 5:2 Эргрюте - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Далкурд 5:0 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 3:1 Броммапойкарна - Эстер 1:1
Эргрюте
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Эргрюте - Сковде АИК 3:0 Эстер - Эргрюте 2:2 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Хальмстад - Эргрюте 2:3
Эргрюте - Браге 4:0 Эргрюте - Эстерсунд 0:1 Треллеборг - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Онсала - Эргрюте 3:1 Вестерос - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Норрбю 5:1 Далкурд - Эргрюте 1:2 Эребру - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Вестерос 1:1 Эргрюте - Броммапойкарна 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Эребру 2:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2
Результаты матчей
Броммапойкарна
Эргрюте
Точный счет
2:1
4 раза 29%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 34%
1
8 раз 28%
3
5 раз 17%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
2 раза 7%
1
9 раз 31%
0
7 раз 24%
2
7 раз 24%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Броммапойкарна
Эргрюте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
105
113
78
68
411
410
213
212
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
122
87
68
312
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
272
Больше Меньше
227
1910
1316
920
623
425
227
227
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|1:1
|30
|18
|6
|6
|62 - 40
|60
|2.
|Хальмстад
|1:0
|30
|17
|5
|8
|57 - 32
|56
|3.
|Эстер
|0:0
|30
|13
|10
|7
|47 - 34
|49
|4.
|Ландскруна
|1:0
|30
|11
|11
|8
|39 - 42
|44
|5.
|Сковде АИК
|0:1
|30
|11
|10
|9
|38 - 38
|43
|6.
|Треллеборг
|0:0
|30
|12
|7
|11
|45 - 49
|43
|7.
|Браге
|0:1
|30
|11
|9
|10
|44 - 40
|42
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|0:2
|30
|12
|4
|14
|48 - 46
|40
|9.
|Вестерос
|2:0
|30
|10
|10
|10
|50 - 49
|40
|10.
|Эребру
|0:0
|30
|10
|7
|13
|32 - 37
|37
|11.
|Утсиктенс
|0:1
|30
|10
|7
|13
|40 - 45
|37
|12.
|Эргрюте
|1:1
|30
|8
|12
|10
|45 - 42
|36
|13.
|Йёнчёпинг
|0:0
|30
|9
|9
|12
|40 - 50
|36
|14.
|Норрбю
|0:1
|30
|8
|7
|15
|33 - 47
|31
|15.
|Эстерсунд
|1:0
|30
|7
|10
|13
|32 - 44
|31
|16.
|Далкурд
|1:0
|30
|9
|4
|17
|36 - 53
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|1:1
|15
|11
|3
|1
|37 - 16
|36
|2.
|Хальмстад
|1:0
|15
|10
|2
|3
|29 - 14
|32
|3.
|Ландскруна
|1:0
|15
|8
|5
|2
|25 - 19
|29
|4.
|Эстер
|0:0
|15
|7
|5
|3
|26 - 18
|26
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|0:2
|15
|8
|1
|6
|29 - 20
|25
|6.
|Треллеборг
|0:0
|15
|7
|3
|5
|23 - 22
|24
|7.
|Вестерос
|2:0
|15
|6
|6
|3
|31 - 24
|24
|8.
|Норрбю
|0:1
|15
|6
|5
|4
|17 - 15
|23
|9.
|Сковде АИК
|0:1
|15
|5
|6
|4
|19 - 15
|21
|10.
|Эребру
|0:0
|15
|6
|3
|6
|20 - 20
|21
|11.
|Эстерсунд
|1:0
|15
|5
|5
|5
|18 - 19
|20
|12.
|Браге
|0:1
|15
|5
|4
|6
|19 - 17
|19
|13.
|Далкурд
|1:0
|15
|6
|1
|8
|23 - 23
|19
|14.
|Йёнчёпинг
|0:0
|15
|5
|3
|7
|22 - 27
|18
|15.
|Утсиктенс
|0:1
|15
|4
|6
|5
|20 - 20
|18
|16.
|Эргрюте
|1:1
|15
|4
|6
|5
|24 - 17
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|1:0
|15
|7
|3
|5
|28 - 18
|24
|2.
|Броммапойкарна
|1:1
|15
|7
|3
|5
|25 - 24
|24
|3.
|Эстер
|0:0
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|4.
|Браге
|0:1
|15
|6
|5
|4
|25 - 23
|23
|5.
|Сковде АИК
|0:1
|15
|6
|4
|5
|19 - 23
|22
|6.
|Треллеборг
|0:0
|15
|5
|4
|6
|22 - 27
|19
|7.
|Утсиктенс
|0:1
|15
|6
|1
|8
|20 - 25
|19
|8.
|Эргрюте
|1:1
|15
|4
|6
|5
|21 - 25
|18
|9.
|Йёнчёпинг
|0:0
|15
|4
|6
|5
|18 - 23
|18
|10.
|Эребру
|0:0
|15
|4
|4
|7
|12 - 17
|16
|11.
|Вестерос
|2:0
|15
|4
|4
|7
|19 - 25
|16
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|0:2
|15
|4
|3
|8
|19 - 26
|15
|13.
|Ландскруна
|1:0
|15
|3
|6
|6
|14 - 23
|15
|14.
|Далкурд
|1:0
|15
|3
|3
|9
|13 - 30
|12
|15.
|Эстерсунд
|1:0
|15
|2
|5
|8
|14 - 25
|11
|16.
|Норрбю
|0:1
|15
|2
|2
|11
|16 - 32
|8
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Вестерос
|Viktor Granath
|24 (2)
|Хальмстад
|Йоханссон Александр II
|16
|Броммапойкарна
|Петтерссон Оскар
|14 (11)
|Сковде АИК
|Лав Джек Купер
|14 (4)
|Сирианска Эскильстуна
|Amar Muhsin
|12 (2)
|Треллеборг
|Амин Симон
|1 12
|Утсиктенс
|Бом Карл
|12
|Сирианска Эскильстуна
|Шауш Абделькарим Маммар
|1 10
|Йёнчёпинг
|Ламин Адам Бен
|1 9
|Норрбю
|Пекальски Иво
|1 8