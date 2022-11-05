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  4. Суперэттан 2022

Швеция: Суперэттан
2022

Тур: 30.
Броммапойкарна
3:1
Конец матча
Эргрюте
0'
0:1
3' Гол
Беркрот Никлас
1:1
45' Гол
Oscar Krusnell
2:1
70' Гол
Хелльквист Филип
81' Желтая карточка
Дальквист Исак
90' Желтая карточка
Monir Jelassi
90' Желтая карточка
Люндберг Виктор
3:1
90' Гол
Петтерссон Оскар
90'+5
20
Лундин
Александер
24
Theo
Bergvall
4
Amadeus
Soegaard
3
Абрахамссон
Александер
5
Oscar
Krusnell
26
Lucas
Bergvall
15
Samuel
Holm
22
Wilmer
Odefalk
7
Петтерссон
Оскар
19
Richie
Omorowa
23
Сёдерстрём
Тим
13
Уоллиндер
Робин
18
Андреассон
Антон
3
Азулай
Джонатан
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
17
Дальквист
Хампус
28
Erion
Sadiku
2
Брорссон
Арвид
10
Акерманн
Кевин
14
Полсон
Дэниел
8
Беркрот
Никлас
15
Дальквист
Исак
Броммапойкарна
4-3-3
Эргрюте
4-3-3

История личных встреч

Броммапойкарна
Эргрюте

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:1
С
3:2
С
0:0
С
0:2
С
3:0
А
1:2
А
1:1
С
1:0
С
5:0

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1.2

Среднее время на гол

72
75

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.67
0.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

54
101

Бомбардиры внутри турнира

Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петтерссон Оскар 15 0.5
Васич Никола 11 (3) 0.37
Marijan Cosic 10 0.33
Хелльквист Филип 5 0.17
Gustav Sandberg-Magnusson 4 0.13
Samuel Holm 3 (1) 0.1
Richie Omorowa 3 0.1
Rodin Deprem 2 0.07
Wilmer Odefalk 1 0.03
Oscar Krusnell 1 0.03
Рашиди Херади 1 0.03
Theo Bergvall 1 0.03
Lucas Bergvall 1 0.03
Сёдерстрём Тим 1 0.03
David Zlotnik 1 0.03
Robin Frej 1 0.03
Monir Jelassi 0 0
Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелькович Айдин 8 (2) 0.27
Беркрот Никлас 5 0.17
Дальквист Исак 5 0.17
Абрахам Саргон 4 0.13
Полсон Дэниел 3 0.1
Хаглинд-Сангре Маркус 3 0.1
Азулай Джонатан 3 (3) 0.1
Люндберг Виктор 2 0.07
Акерманн Кевин 2 0.07
Хольмстрём Александр Аль 2 0.07
Дальквист Хампус 1 0.03
Андреассон Антон 1 0.03
Сьогрелл Херман 1 0.03
Erion Sadiku 1 0.03
Раскай Анель 1 0.03
Густафсон Элиас 0 0
Ланс Антон 0 0

Карточки

Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Oscar Krusnell 6 0
Monir Jelassi 6 0
Gustav Sandberg-Magnusson 5 0
Марипу Никлас 3 0
Samuel Holm 3 0
Amadeus Soegaard 3 0
Robin Frej 3 0
Marijan Cosic 2 0
Васич Никола 2 0
Rodin Deprem 2 0
Richie Omorowa 2 0
Lucas Bergvall 2 0
Хелльквист Филип 1 0
Jonas Olsson XI 1 0
Рашиди Херади 1 0
David Zlotnik 1 0
Абрахамссон Александер 1 0
Wilmer Odefalk 1 0
Alexander Almqvist 1 0
Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акерманн Кевин 8 0
Густафсон Элиас 6 0
Раскай Анель 4 0
Люндберг Виктор 4 0
Хаглинд-Сангре Маркус 4 0
Андреассон Антон 4 0
Хольмстрём Александр Аль 4 0
Дальквист Исак 4 0
Дальквист Хампус 4 0
Ланс Антон 3 0
Полсон Дэниел 3 0
Eric Nohlgren 3 0
Азулай Джонатан 2 0
Брорссон Арвид 2 0
Уоллиндер Робин 2 0
Сьогрелл Херман 2 0
Беркрот Никлас 1 0
Абрахам Саргон 1 0
Erion Sadiku 1 0
Olle Johansson 1 0

Результаты матчей

Броммапойкарна
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Эргрюте
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

15
3

Волевые поражения

3
13
Броммапойкарна
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Эргрюте
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

15
7

Волевые поражения

21
22
Броммапойкарна
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
47% (14)
30% (9)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
30% (9)
33% (10)
Эргрюте
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (5)
40% (12)
43% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

30
10

Волевые поражения

24
35

Голы по времени матча

Забито

36
20
19 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
8
22%
3
15%
1-15
5
14%
1
5%
16-30
6
17%
2
10%
31-45
8
22%
3
15%
46-60
4
11%
5
25%
61-75
5
14%
6
30%
76-90

Пропущено

19
28
8 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
3
16%
5
18%
1-15
0
0%
5
18%
16-30
5
26%
5
18%
31-45
4
21%
8
29%
46-60
3
16%
3
11%
61-75
4
21%
2
7%
76-90

Забито

26
23
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 20
2
8%
1
4%
1-15
5
19%
2
9%
16-30
4
15%
6
26%
31-45
2
8%
6
26%
46-60
3
12%
1
4%
61-75
10
38%
7
30%
76-90

Пропущено

23
18
12 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
6
26%
3
17%
1-15
6
26%
0
0%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
6
26%
5
28%
46-60
2
9%
4
22%
61-75
3
13%
4
22%
76-90

Забито

62
43
30 В 1-м тайме 15
32 Во 2-м тайме 28
17 Забивали первыми 11
2 Не забивали 7
10
16%
4
9%
1-15
10
16%
3
7%
16-30
10
16%
8
19%
31-45
10
16%
9
21%
46-60
7
11%
6
14%
61-75
15
24%
13
30%
76-90

Пропущено

42
46
20 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 23
9
21%
8
17%
1-15
6
14%
5
11%
16-30
5
12%
7
15%
31-45
10
24%
13
28%
46-60
5
12%
7
15%
61-75
7
17%
6
13%
76-90

Результаты последних матчей

Броммапойкарна
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Браге 3:2 Норрбю - Броммапойкарна 0:3 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:1
Эстер - Броммапойкарна 4:1 Йёнчёпинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Далкурд - Броммапойкарна 0:2 Ханинге - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Хальмстад 2:1 Эстерсунд - Броммапойкарна 2:3 Броммапойкарна - Сирианска Эскильстуна 1:0 Вестерос - Броммапойкарна 0:1 Броммапойкарна - Эребру 2:1 Сковде АИК - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Норрбю 5:2 Эргрюте - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Далкурд 5:0 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 3:1 Броммапойкарна - Эстер 1:1
Эргрюте
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Эргрюте - Сковде АИК 3:0 Эстер - Эргрюте 2:2 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Хальмстад - Эргрюте 2:3
Эргрюте - Браге 4:0 Эргрюте - Эстерсунд 0:1 Треллеборг - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Онсала - Эргрюте 3:1 Вестерос - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Норрбю 5:1 Далкурд - Эргрюте 1:2 Эребру - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Вестерос 1:1 Эргрюте - Броммапойкарна 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Эребру 2:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2

Результаты матчей

Броммапойкарна
Эргрюте

Точный счет

2:1
4 раза 27%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:1
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 33%
1
8 раз 27%
3
6 раз 20%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
2 раза 7%
1
10 раз 33%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Броммапойкарна
Эргрюте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
10
5
12
3
1.5
7
8
7
8
2.5
4
11
4
11
3.5
2
13
2
13
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
13
2
8
7
1.5
6
9
3
12
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
2
0.5
Больше Меньше
23
7
20
10
1.5
13
17
10
20
2.5
6
24
4
26
3.5
2
28
2
28
4.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 30 19 5 6 64 - 40 62
2. Хальмстад 30 17 5 8 57 - 32 56
3. Эстер 30 13 9 8 47 - 35 48
4. Треллеборг 30 13 6 11 46 - 49 45
5. Сковде АИК 30 11 11 8 40 - 39 44
6. Ландскруна 30 11 11 8 40 - 42 44
7. Браге 30 11 9 10 44 - 40 42
8. Сирианска Эскильстуна 30 12 4 14 48 - 46 40
9. Вестерос 30 10 10 10 50 - 49 40
10. Эребру 30 10 7 13 33 - 38 37
11. Утсиктенс 30 10 7 13 40 - 46 37
12. Йёнчёпинг 30 9 9 12 41 - 51 36
13. Эргрюте 30 8 11 11 45 - 44 35
14. Норрбю 30 8 7 15 33 - 47 31
15. Эстерсунд 30 7 10 13 32 - 44 31
16. Далкурд 30 8 5 17 37 - 55 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 15 12 2 1 39 - 16 38
2. Хальмстад 15 10 2 3 29 - 14 32
3. Ландскруна 15 8 5 2 26 - 19 29
4. Эстер 15 7 4 4 26 - 19 25
5. Сирианска Эскильстуна 15 8 1 6 29 - 20 25
6. Треллеборг 15 7 3 5 23 - 22 24
7. Вестерос 15 6 6 3 31 - 24 24
8. Норрбю 15 6 5 4 17 - 15 23
9. Сковде АИК 15 5 7 3 21 - 16 22
10. Эребру 15 6 3 6 20 - 20 21
11. Эстерсунд 15 5 5 5 18 - 19 20
12. Браге 15 5 4 6 19 - 17 19
13. Далкурд 15 6 1 8 23 - 23 19
14. Эргрюте 15 4 6 5 24 - 17 18
15. Йёнчёпинг 15 5 3 7 23 - 28 18
16. Утсиктенс 15 4 6 5 20 - 20 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 15 7 3 5 28 - 18 24
2. Броммапойкарна 15 7 3 5 25 - 24 24
3. Эстер 15 6 5 4 21 - 16 23
4. Браге 15 6 5 4 25 - 23 23
5. Сковде АИК 15 6 4 5 19 - 23 22
6. Треллеборг 15 6 3 6 23 - 27 21
7. Утсиктенс 15 6 1 8 20 - 26 19
8. Йёнчёпинг 15 4 6 5 18 - 23 18
9. Эргрюте 15 4 5 6 21 - 27 17
10. Эребру 15 4 4 7 13 - 18 16
11. Вестерос 15 4 4 7 19 - 25 16
12. Сирианска Эскильстуна 15 4 3 8 19 - 26 15
13. Ландскруна 15 3 6 6 14 - 23 15
14. Эстерсунд 15 2 5 8 14 - 25 11
15. Далкурд 15 2 4 9 14 - 32 10
16. Норрбю 15 2 2 11 16 - 32 8
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Вестерос Viktor Granath 24 (2)
Хальмстад Йоханссон Александр II 16
Броммапойкарна Петтерссон Оскар 15 (12)
Сковде АИК Лав Джек Купер 14 (4)
Сирианска Эскильстуна Amar Muhsin 12 (2)
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Топ нарушителей
Треллеборг Амин Симон 1 12
Утсиктенс Бом Карл 12
Сирианска Эскильстуна Шауш Абделькарим Маммар 1 10
Утсиктенс Брандт Йеспер 2 8
Йёнчёпинг Ламин Адам Бен 1 9
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      48'
      Г О О О О Л - Oscar Krusnell бьет в цель!
    • 33'
      Samuel Leach Holm уходит с поля. Хелльквист Филип выходит вместо него
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Беркрот Никлас бьет в цель!
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