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Швеция: Суперэттан
2022

Тур: 30.
Вестерос
2:0
Второй тайм: 72'
Сирианска Эскильстуна
0'
1:0
8' Гол
Йоханссон Саймон
37' Желтая карточка
Шауш Абделькарим Маммар
57' Желтая карточка
Форс Виктор
2:0
58' Гол
Viktor Granath
69' Желтая карточка
Naod Teklebrhan Ghebrekristos
1
Фагерстрём
Антон
3
Alex
Douglas
18
Нсабиумва
Фредерик
2
Herman
Magnusson
11
Гефверт
Симон
31
Max
Larsson
8
Daniel
Ask
7
Рибейро
Педро
III
15
Эдлунд
Олле
6
Йоханссон
Саймон
14
Viktor
Granath
1
Волтерс
Ник
15
Форс
Виктор
13
Мишель
Феликс
21
Маркес
Микаэль
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
10
Алсанати
Андре
6
Ryan
Williams
II
16
Рафаэль
Йорк
19
Emmanuel
Duah
9
Коффей
Эшли
17
Anton
Ekeroth
Вестерос
3-5-2
Сирианска Эскильстуна
4-4-2

История личных встреч

Вестерос
Сирианска Эскильстуна

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
5:2
С
0:1
С
0:0
С
0:1
С
0:1
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Среднее время на гол

135
67

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Среднее время на гол

54
135

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.17
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
90

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Viktor Granath 23 (2) 0.77
Йоханссон Саймон 9 0.3
Рибейро Педро III 3 (2) 0.1
Dusan Jajic 2 0.07
Max Larsson 2 0.07
Нсабиумва Фредерик 2 0.07
Гефверт Симон 1 0.03
Daniel Ask 1 0.03
Эдлунд Олле 1 0.03
Проделль Виктор 1 0.03
Herman Magnusson 1 0.03
Адольфссон Йеспер 1 (1) 0.03
Троне Филип 0 0
Гамбош Мартин 0 0
Mohammed Yousef 0 0
Ског Эмиль 0 0
Alex Douglas 0 0
Раск Теодор 0 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Amar Muhsin 12 (1) 0.4
Шауш Абделькарим Маммар 6 0.2
Алсанати Андре 5 (1) 0.17
Коффей Эшли 5 0.17
Рафаэль Йорк 5 0.17
Гётессон Виктор 3 0.1
Sadmir Zekovic 3 0.1
Худу Абдул Халик 1 0.03
Форс Виктор 1 0.03
Мишель Феликс 1 0.03
Якубу Алию 1 0.03
Мааруф Самир 1 0.03
Joel Berhane 1 0.03
Маннс Йеспер 1 0.03
Anton Ekeroth 0 0
Маркес Микаэль 0 0

Карточки

Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рибейро Педро III 5 0
Alex Douglas 3 1
Daniel Ask 3 1
Dusan Jajic 4 0
Раск Теодор 4 0
Max Larsson 4 0
Гефверт Симон 3 0
Йоханссон Саймон 2 0
Фагерстрём Антон 2 0
Viktor Granath 2 0
Ahmad Faqa 2 0
Троне Филип 1 0
Ског Эмиль 1 0
Павлик Михал 1 0
Эдлунд Олле 1 0
Гамбош Мартин 1 0
Herman Magnusson 1 0
Miguel Sandberg 1 0
Mohammed Yousef 1 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шауш Абделькарим Маммар 10 1
Рафаэль Йорк 8 1
Форс Виктор 7 1
Коффей Эшли 6 1
Мишель Феликс 7 0
Маркес Микаэль 7 0
Худу Абдул Халик 5 0
Anton Ekeroth 5 0
Маннс Йеспер 4 0
Сабах Лоусон 4 0
Мааруф Самир 4 0
Мишель Александер 2 1
Emmanuel Duah 1 1
Ryan Williams II 2 0
Алсанати Андре 2 0
Amar Muhsin 2 0
Гётессон Виктор 1 0
Волтерс Ник 1 0
Ishak Shamoun 1 0

Результаты матчей

Вестерос
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
71% (10)
0% (0)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сирианска Эскильстуна
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

14
11
Вестерос
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Сирианска Эскильстуна
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

20
13

Волевые поражения

13
24
Вестерос
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
45% (13)
17% (5)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
Сирианска Эскильстуна
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

26
17

Волевые поражения

27
35

Голы по времени матча

Забито

29
20
15 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
4
14%
1
5%
1-15
5
17%
1
5%
16-30
6
21%
5
25%
31-45
3
10%
3
15%
46-60
3
10%
6
30%
61-75
8
28%
4
20%
76-90

Пропущено

24
23
8 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
3
13%
2
9%
1-15
1
4%
4
17%
16-30
4
17%
5
22%
31-45
6
25%
4
17%
46-60
3
13%
3
13%
61-75
7
29%
29%
5
22%
76-90

Забито

18
28
13 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
2
11%
4
14%
1-15
7
39%
7
25%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
3
17%
6
21%
46-60
0
0%
3
11%
61-75
2
11%
8
29%
76-90

Пропущено

26
21
10 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
2
8%
4
19%
1-15
3
12%
5
24%
16-30
5
19%
2
10%
31-45
3
12%
3
14%
46-60
3
12%
5
24%
61-75
10
38%
2
10%
76-90

Забито

47
48
28 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 30
17 Забивали первыми 15
5 Не забивали 7
6
13%
5
10%
1-15
12
26%
8
17%
16-30
10
21%
5
10%
31-45
6
13%
9
19%
46-60
3
6%
9
19%
61-75
10
21%
12
25%
76-90

Пропущено

50
44
18 В 1-м тайме 22
32 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 22
5
10%
6
14%
1-15
4
8%
9
20%
16-30
9
18%
7
16%
31-45
9
18%
7
16%
46-60
6
12%
8
18%
61-75
17
34%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Браге - Вестерос 0:2 Вестерос - Далкурд 4:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Вестерос - Норрбю 3:2
Утсиктенс - Вестерос 0:2 Эребру - Вестерос 5:2 Вестерос - Сковде АИК 4:1 Эстерсунд - Вестерос 2:2 Карлштад - Вестерос 1:3 Вестерос - Эргрюте 1:1 Хальмстад - Вестерос 1:1 Вестерос - Треллеборг 4:4 Вестерос - Броммапойкарна 0:1 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эстер 2:2 Эргрюте - Вестерос 1:1 Вестерос - Ландскруна 3:0 Норрбю - Вестерос 1:0 Вестерос - Браге 1:3 Сковде АИК - Вестерос 0:2
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Сирианска Эскильстуна - Хальмстад 2:0 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:2 Троса-Вагнхёрад - Сирианска Эскильстуна 2:5
Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 0:2 Сирианска Эскильстуна - Смедби Аис 4:1 ИФК Нючепинг - Сирианска Эскильстуна 5:1 Сирианска Эскильстуна - Эребру 0:1 Вяермбольс - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Сюрианска 2:2 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 4:0 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:3 ИФК Лидинго - Сирианска Эскильстуна 3:4 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 0:1 Сирианска Эскильстуна - United IK 1:4 ИФК Лулео - Сирианска Эскильстуна 1:0 Норрбю - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 3:1 Сирианска Эскильстуна - Карлбергс 2:0 Броммапойкарна - Сирианска Эскильстуна 1:0

Результаты матчей

Вестерос
Сирианска Эскильстуна

Точный счет

2:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:2
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
5:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
2:2
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
5:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 38%
1
8 раз 28%
0
5 раз 17%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
1
9 раз 31%
2
7 раз 24%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Вестерос
Сирианска Эскильстуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
3
9
5
1.5
8
7
5
9
2.5
5
10
3
11
3.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
3
7
8
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
5
0.5
Больше Меньше
23
6
16
13
1.5
14
15
5
24
2.5
7
22
3
26
3.5
3
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 1:1 30 18 6 6 62 - 40 60
2. Хальмстад 1:0 30 17 5 8 57 - 32 56
3. Эстер 0:0 30 13 10 7 47 - 34 49
4. Ландскруна 1:0 30 11 11 8 39 - 42 44
5. Сковде АИК 0:1 30 11 10 9 38 - 38 43
6. Треллеборг 0:0 30 12 7 11 45 - 49 43
7. Браге 0:1 30 11 9 10 44 - 40 42
8. Сирианска Эскильстуна 0:2 30 12 4 14 48 - 46 40
9. Вестерос 2:0 30 10 10 10 50 - 49 40
10. Эребру 0:0 30 10 7 13 32 - 37 37
11. Утсиктенс 0:1 30 10 7 13 40 - 45 37
12. Эргрюте 1:1 30 8 12 10 45 - 42 36
13. Йёнчёпинг 0:0 30 9 9 12 40 - 50 36
14. Норрбю 0:1 30 8 7 15 33 - 47 31
15. Эстерсунд 1:0 30 7 10 13 32 - 44 31
16. Далкурд 1:0 30 9 4 17 36 - 53 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 1:1 15 11 3 1 37 - 16 36
2. Хальмстад 1:0 15 10 2 3 29 - 14 32
3. Ландскруна 1:0 15 8 5 2 25 - 19 29
4. Эстер 0:0 15 7 5 3 26 - 18 26
5. Сирианска Эскильстуна 0:2 15 8 1 6 29 - 20 25
6. Треллеборг 0:0 15 7 3 5 23 - 22 24
7. Вестерос 2:0 15 6 6 3 31 - 24 24
8. Норрбю 0:1 15 6 5 4 17 - 15 23
9. Сковде АИК 0:1 15 5 6 4 19 - 15 21
10. Эребру 0:0 15 6 3 6 20 - 20 21
11. Эстерсунд 1:0 15 5 5 5 18 - 19 20
12. Браге 0:1 15 5 4 6 19 - 17 19
13. Далкурд 1:0 15 6 1 8 23 - 23 19
14. Йёнчёпинг 0:0 15 5 3 7 22 - 27 18
15. Утсиктенс 0:1 15 4 6 5 20 - 20 18
16. Эргрюте 1:1 15 4 6 5 24 - 17 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 1:0 15 7 3 5 28 - 18 24
2. Броммапойкарна 1:1 15 7 3 5 25 - 24 24
3. Эстер 0:0 15 6 5 4 21 - 16 23
4. Браге 0:1 15 6 5 4 25 - 23 23
5. Сковде АИК 0:1 15 6 4 5 19 - 23 22
6. Треллеборг 0:0 15 5 4 6 22 - 27 19
7. Утсиктенс 0:1 15 6 1 8 20 - 25 19
8. Эргрюте 1:1 15 4 6 5 21 - 25 18
9. Йёнчёпинг 0:0 15 4 6 5 18 - 23 18
10. Эребру 0:0 15 4 4 7 12 - 17 16
11. Вестерос 2:0 15 4 4 7 19 - 25 16
12. Сирианска Эскильстуна 0:2 15 4 3 8 19 - 26 15
13. Ландскруна 1:0 15 3 6 6 14 - 23 15
14. Далкурд 1:0 15 3 3 9 13 - 30 12
15. Эстерсунд 1:0 15 2 5 8 14 - 25 11
16. Норрбю 0:1 15 2 2 11 16 - 32 8
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Вестерос Viktor Granath 24 (2)
Хальмстад Йоханссон Александр II 16
Броммапойкарна Петтерссон Оскар 14 (11)
Сковде АИК Лав Джек Купер 14 (4)
Сирианска Эскильстуна Amar Muhsin 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Треллеборг Амин Симон 1 12
Утсиктенс Бом Карл 12
Сирианска Эскильстуна Шауш Абделькарим Маммар 1 10
Йёнчёпинг Ламин Адам Бен 1 9
Норрбю Пекальски Иво 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Шауш Абделькарим Маммар получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Вестерос
Ничья
Сирианска Эскильстуна
1.92
4.20
3.51
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