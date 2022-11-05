Тур: 30.
2:0
Второй тайм: 72'
0'
1:0
8' ГолЙоханссон Саймон
37' Желтая карточкаШауш Абделькарим Маммар
57' Желтая карточкаФорс Виктор
2:0
58' ГолViktor Granath
69' Желтая карточкаNaod Teklebrhan Ghebrekristos
Ход матча
8'
57'
58'
2:0
31
Max
Larsson
15
Эдлунд
Олле
15
Форс
Виктор
16
Рафаэль
Йорк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Max LarssonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Dusan JajicПолузащитник
-
22 Павлик МихалПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Форс ВикторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Рафаэль ЙоркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Якубу АлиюПолузащитник
- Нападающий
-
99 Leo Lif
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jawad Al Jebouri
История личных встреч
Вестерос
Сирианска Эскильстуна
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Среднее время на гол
135
67
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Среднее время на гол
54
135
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.17
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
90
Бомбардиры внутри турнира
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Viktor Granath
|23 (2)
|0.77
|Йоханссон Саймон
|9
|0.3
|Рибейро Педро III
|3 (2)
|0.1
|Dusan Jajic
|2
|0.07
|Max Larsson
|2
|0.07
|Нсабиумва Фредерик
|2
|0.07
|Гефверт Симон
|1
|0.03
|Daniel Ask
|1
|0.03
|Эдлунд Олле
|1
|0.03
|Проделль Виктор
|1
|0.03
|Herman Magnusson
|1
|0.03
|Адольфссон Йеспер
|1 (1)
|0.03
|Троне Филип
|0
|0
|Гамбош Мартин
|0
|0
|Mohammed Yousef
|0
|0
|Ског Эмиль
|0
|0
|Alex Douglas
|0
|0
|Раск Теодор
|0
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Amar Muhsin
|12 (1)
|0.4
|Шауш Абделькарим Маммар
|6
|0.2
|Алсанати Андре
|5 (1)
|0.17
|Коффей Эшли
|5
|0.17
|Рафаэль Йорк
|5
|0.17
|Гётессон Виктор
|3
|0.1
|Sadmir Zekovic
|3
|0.1
|Худу Абдул Халик
|1
|0.03
|Форс Виктор
|1
|0.03
|Мишель Феликс
|1
|0.03
|Якубу Алию
|1
|0.03
|Мааруф Самир
|1
|0.03
|Joel Berhane
|1
|0.03
|Маннс Йеспер
|1
|0.03
|Anton Ekeroth
|0
|0
|Маркес Микаэль
|0
|0
Карточки
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рибейро Педро III
|5
|0
|Alex Douglas
|3
|1
|Daniel Ask
|3
|1
|Dusan Jajic
|4
|0
|Раск Теодор
|4
|0
|Max Larsson
|4
|0
|Гефверт Симон
|3
|0
|Йоханссон Саймон
|2
|0
|Фагерстрём Антон
|2
|0
|Viktor Granath
|2
|0
|Ahmad Faqa
|2
|0
|Троне Филип
|1
|0
|Ског Эмиль
|1
|0
|Павлик Михал
|1
|0
|Эдлунд Олле
|1
|0
|Гамбош Мартин
|1
|0
|Herman Magnusson
|1
|0
|Miguel Sandberg
|1
|0
|Mohammed Yousef
|1
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шауш Абделькарим Маммар
|10
|1
|Рафаэль Йорк
|8
|1
|Форс Виктор
|7
|1
|Коффей Эшли
|6
|1
|Мишель Феликс
|7
|0
|Маркес Микаэль
|7
|0
|Худу Абдул Халик
|5
|0
|Anton Ekeroth
|5
|0
|Маннс Йеспер
|4
|0
|Сабах Лоусон
|4
|0
|Мааруф Самир
|4
|0
|Мишель Александер
|2
|1
|Emmanuel Duah
|1
|1
|Ryan Williams II
|2
|0
|Алсанати Андре
|2
|0
|Amar Muhsin
|2
|0
|Гётессон Виктор
|1
|0
|Волтерс Ник
|1
|0
|Ishak Shamoun
|1
|0
Результаты матчей
Вестерос
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
71% (10)
0% (0)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сирианска Эскильстуна
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
14
11
Вестерос
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Сирианска Эскильстуна
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
20
13
Волевые поражения
13
24
Вестерос
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
45% (13)
17% (5)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
Сирианска Эскильстуна
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
26
17
Волевые поражения
27
35
Голы по времени матча
Забито
29
20
15 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
4
14%
1
5%
1-15
5
17%
1
5%
16-30
6
21%
5
25%
31-45
3
10%
3
15%
46-60
3
10%
6
30%
61-75
8
28%
4
20%
76-90
Пропущено
24
23
8 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
3
13%
2
9%
1-15
1
4%
4
17%
16-30
4
17%
5
22%
31-45
6
25%
4
17%
46-60
3
13%
3
13%
61-75
7
29%
29%
5
22%
76-90
Забито
18
28
13 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
2
11%
4
14%
1-15
7
39%
7
25%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
3
17%
6
21%
46-60
0
0%
3
11%
61-75
2
11%
8
29%
76-90
Пропущено
26
21
10 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
2
8%
4
19%
1-15
3
12%
5
24%
16-30
5
19%
2
10%
31-45
3
12%
3
14%
46-60
3
12%
5
24%
61-75
10
38%
2
10%
76-90
Забито
47
48
28 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 30
17 Забивали первыми 15
5 Не забивали 7
6
13%
5
10%
1-15
12
26%
8
17%
16-30
10
21%
5
10%
31-45
6
13%
9
19%
46-60
3
6%
9
19%
61-75
10
21%
12
25%
76-90
Пропущено
50
44
18 В 1-м тайме 22
32 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 22
5
10%
6
14%
1-15
4
8%
9
20%
16-30
9
18%
7
16%
31-45
9
18%
7
16%
46-60
6
12%
8
18%
61-75
17
34%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Браге - Вестерос 0:2 Вестерос - Далкурд 4:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Вестерос - Норрбю 3:2
Утсиктенс - Вестерос 0:2 Эребру - Вестерос 5:2 Вестерос - Сковде АИК 4:1 Эстерсунд - Вестерос 2:2 Карлштад - Вестерос 1:3 Вестерос - Эргрюте 1:1 Хальмстад - Вестерос 1:1 Вестерос - Треллеборг 4:4 Вестерос - Броммапойкарна 0:1 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эстер 2:2 Эргрюте - Вестерос 1:1 Вестерос - Ландскруна 3:0 Норрбю - Вестерос 1:0 Вестерос - Браге 1:3 Сковде АИК - Вестерос 0:2
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Сирианска Эскильстуна - Хальмстад 2:0 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:2 Троса-Вагнхёрад - Сирианска Эскильстуна 2:5
Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 0:2 Сирианска Эскильстуна - Смедби Аис 4:1 ИФК Нючепинг - Сирианска Эскильстуна 5:1 Сирианска Эскильстуна - Эребру 0:1 Вяермбольс - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Сюрианска 2:2 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 4:0 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:3 ИФК Лидинго - Сирианска Эскильстуна 3:4 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 0:1 Сирианска Эскильстуна - United IK 1:4 ИФК Лулео - Сирианска Эскильстуна 1:0 Норрбю - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 3:1 Сирианска Эскильстуна - Карлбергс 2:0 Броммапойкарна - Сирианска Эскильстуна 1:0
Результаты матчей
Вестерос
Сирианска Эскильстуна
Точный счет
2:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:2
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
5:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
2:2
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
5:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 38%
1
8 раз 28%
0
5 раз 17%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
1
9 раз 31%
2
7 раз 24%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Вестерос
Сирианска Эскильстуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
123
95
87
59
510
311
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
113
78
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
245
Больше Меньше
236
1613
1415
524
722
326
326
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|1:1
|30
|18
|6
|6
|62 - 40
|60
|2.
|Хальмстад
|1:0
|30
|17
|5
|8
|57 - 32
|56
|3.
|Эстер
|0:0
|30
|13
|10
|7
|47 - 34
|49
|4.
|Ландскруна
|1:0
|30
|11
|11
|8
|39 - 42
|44
|5.
|Сковде АИК
|0:1
|30
|11
|10
|9
|38 - 38
|43
|6.
|Треллеборг
|0:0
|30
|12
|7
|11
|45 - 49
|43
|7.
|Браге
|0:1
|30
|11
|9
|10
|44 - 40
|42
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|0:2
|30
|12
|4
|14
|48 - 46
|40
|9.
|Вестерос
|2:0
|30
|10
|10
|10
|50 - 49
|40
|10.
|Эребру
|0:0
|30
|10
|7
|13
|32 - 37
|37
|11.
|Утсиктенс
|0:1
|30
|10
|7
|13
|40 - 45
|37
|12.
|Эргрюте
|1:1
|30
|8
|12
|10
|45 - 42
|36
|13.
|Йёнчёпинг
|0:0
|30
|9
|9
|12
|40 - 50
|36
|14.
|Норрбю
|0:1
|30
|8
|7
|15
|33 - 47
|31
|15.
|Эстерсунд
|1:0
|30
|7
|10
|13
|32 - 44
|31
|16.
|Далкурд
|1:0
|30
|9
|4
|17
|36 - 53
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|1:1
|15
|11
|3
|1
|37 - 16
|36
|2.
|Хальмстад
|1:0
|15
|10
|2
|3
|29 - 14
|32
|3.
|Ландскруна
|1:0
|15
|8
|5
|2
|25 - 19
|29
|4.
|Эстер
|0:0
|15
|7
|5
|3
|26 - 18
|26
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|0:2
|15
|8
|1
|6
|29 - 20
|25
|6.
|Треллеборг
|0:0
|15
|7
|3
|5
|23 - 22
|24
|7.
|Вестерос
|2:0
|15
|6
|6
|3
|31 - 24
|24
|8.
|Норрбю
|0:1
|15
|6
|5
|4
|17 - 15
|23
|9.
|Сковде АИК
|0:1
|15
|5
|6
|4
|19 - 15
|21
|10.
|Эребру
|0:0
|15
|6
|3
|6
|20 - 20
|21
|11.
|Эстерсунд
|1:0
|15
|5
|5
|5
|18 - 19
|20
|12.
|Браге
|0:1
|15
|5
|4
|6
|19 - 17
|19
|13.
|Далкурд
|1:0
|15
|6
|1
|8
|23 - 23
|19
|14.
|Йёнчёпинг
|0:0
|15
|5
|3
|7
|22 - 27
|18
|15.
|Утсиктенс
|0:1
|15
|4
|6
|5
|20 - 20
|18
|16.
|Эргрюте
|1:1
|15
|4
|6
|5
|24 - 17
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|1:0
|15
|7
|3
|5
|28 - 18
|24
|2.
|Броммапойкарна
|1:1
|15
|7
|3
|5
|25 - 24
|24
|3.
|Эстер
|0:0
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|4.
|Браге
|0:1
|15
|6
|5
|4
|25 - 23
|23
|5.
|Сковде АИК
|0:1
|15
|6
|4
|5
|19 - 23
|22
|6.
|Треллеборг
|0:0
|15
|5
|4
|6
|22 - 27
|19
|7.
|Утсиктенс
|0:1
|15
|6
|1
|8
|20 - 25
|19
|8.
|Эргрюте
|1:1
|15
|4
|6
|5
|21 - 25
|18
|9.
|Йёнчёпинг
|0:0
|15
|4
|6
|5
|18 - 23
|18
|10.
|Эребру
|0:0
|15
|4
|4
|7
|12 - 17
|16
|11.
|Вестерос
|2:0
|15
|4
|4
|7
|19 - 25
|16
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|0:2
|15
|4
|3
|8
|19 - 26
|15
|13.
|Ландскруна
|1:0
|15
|3
|6
|6
|14 - 23
|15
|14.
|Далкурд
|1:0
|15
|3
|3
|9
|13 - 30
|12
|15.
|Эстерсунд
|1:0
|15
|2
|5
|8
|14 - 25
|11
|16.
|Норрбю
|0:1
|15
|2
|2
|11
|16 - 32
|8
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Вестерос
|Viktor Granath
|24 (2)
|Хальмстад
|Йоханссон Александр II
|16
|Броммапойкарна
|Петтерссон Оскар
|14 (11)
|Сковде АИК
|Лав Джек Купер
|14 (4)
|Сирианска Эскильстуна
|Amar Muhsin
|12 (2)
|Треллеборг
|Амин Симон
|1 12
|Утсиктенс
|Бом Карл
|12
|Сирианска Эскильстуна
|Шауш Абделькарим Маммар
|1 10
|Йёнчёпинг
|Ламин Адам Бен
|1 9
|Норрбю
|Пекальски Иво
|1 8