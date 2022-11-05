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Швеция: Суперэттан
2022

Тур: 30.
Хальмстад
1:0
Второй тайм: 72'
Браге
0'
22' Желтая карточка
Ульссон Маркус
1:0
33' Гол
Алланссон Йоэль
45' Желтая карточка
Асанте Эйрик
49' Желтая карточка
Хеллберг Сет
1
Нильссон
Малькольм
17
Офосу-Айе
Фил
4
Юханссон
Андреас
24
Ульссон
Маркус
2
Боаки
Томас
15
Карлссон
Каспер
8
Сведберг
Джонатан
6
Алланссон
Йоэль
16
Ахльстранд
Эрик
10
Карим
Садат
9
Дальстрём
Виллиам
13
Andre
Bernardini
22
Тамими
Джонатан
2
Зеттерстрём
Александр
3
Асанте
Эйрик
4
Malte
Persson
16
Samouil
Izountouemoi
14
Jacob
Stensson
8
Хеллберг
Сет
11
Лундин
Антон
9
Карлберг
Дуглас
10
Сёдерберг
Никлас
Хальмстад
4-4-2
Браге
4-4-2

История личных встреч

Хальмстад
Браге

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

10 матчей

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:2
К
0:1
С
2:0
С
0:0
С
3:2
С
2:0
С
1:0
С
3:2
С
4:0
С
2:1

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.6
0.6

Среднее время на гол

56
150

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

1.8
0.8

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

50
112

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханссон Александр II 16 0.53
Боман Микаэль 7 0.23
Баффо Джозеф 7 (5) 0.23
Алланссон Йоэль 6 0.2
Карим Садат 5 (1) 0.17
Кроон Самуэль 3 0.1
Офосу-Айе Фил 2 0.07
Дальстрём Виллиам 2 0.07
Сведберг Джонатан 2 0.07
Юханссон Андреас 2 0.07
Викстрём Эмиль 1 0.03
Ахльстранд Эрик 1 0.03
Бернтссон Александер 1 0.03
Нильссон Малькольм 1 0.03
Боаки Томас 0 0
Ульссон Маркус 0 0
Лундевалль Симон 0 0
Albin Ahlstrand 0 0
Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сёдерберг Никлас 10 (1) 0.33
Перссон Хоаким 7 0.23
Карлберг Дуглас 5 0.17
Johan Arvidsson 5 0.17
Рейнхольдссон Андре 3 (1) 0.1
Тамими Джонатан 2 0.07
Хеллберг Сет 2 0.07
Christopher Redenstrand 2 0.07
Зеттерстрём Александр 2 0.07
Samouil Izountouemoi 2 0.07
Лундин Антон 1 0.03
Махолли Шкодран 1 0.03
Jacob Stensson 0 0
Редин Понтус 0 0
Filip Sjoeberg1 0 0
Henry Sletsjoee 0 0

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 8 0
Дальстрём Виллиам 5 0
Офосу-Айе Фил 4 0
Боаки Томас 3 0
Сведберг Джонатан 3 0
Ахльстранд Эрик 3 0
Карлссон Каспер 3 0
Йоханссон Александр II 1 1
Юханссон Андреас 2 0
Ульссон Маркус 2 0
Карим Садат 2 0
Кроон Самуэль 2 0
Taulant Parallangaj 0 1
Боман Микаэль 1 0
Алланссон Йоэль 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Бернтссон Александер 1 0
Викстрём Эмиль 1 0
Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеллберг Сет 8 0
Редин Понтус 5 1
Henry Sletsjoee 5 1
Сёдерберг Никлас 6 0
Лундин Антон 5 0
Тамими Джонатан 5 0
Карлберг Дуглас 4 0
Фродиг Виктор 3 0
Jacob Stensson 3 0
Зеттерстрём Александр 3 0
Samouil Izountouemoi 3 0
Filip Sjoeberg1 3 0
Асанте Эйрик 3 0
Махолли Шкодран 2 0
Malte Persson 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Рейнхольдссон Андре 1 0
Аяз Ферхад 1 0
Johan Arvidsson 1 0

Результаты матчей

Хальмстад
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Браге
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
7

Волевые поражения

5
8
Хальмстад
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)
Браге
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

10
12

Волевые поражения

24
14
Хальмстад
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (12)
38% (11)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
17% (5)
45% (13)
Браге
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
34% (10)
45% (13)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

16
19

Волевые поражения

29
22

Голы по времени матча

Забито

28
24
10 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
4
14%
4
17%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
5
18%
5
21%
31-45
6
21%
5
21%
46-60
4
14%
1
4%
61-75
8
29%
9
38%
76-90

Пропущено

14
23
3 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 14
0
0%
2
9%
1-15
1
7%
4
17%
16-30
2
14%
3
13%
31-45
2
14%
9
39%
46-60
4
29%
3
13%
61-75
5
36%
2
9%
76-90

Забито

28
19
10 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
3
11%
4
21%
1-15
3
11%
2
11%
16-30
4
14%
2
11%
31-45
2
7%
5
26%
46-60
3
11%
3
16%
61-75
13
46%
3
16%
76-90

Пропущено

18
17
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
11%
3
18%
1-15
2
11%
4
24%
16-30
5
28%
3
18%
31-45
3
17%
3
18%
46-60
4
22%
2
12%
61-75
2
11%
2
12%
76-90

Забито

56
43
20 В 1-м тайме 17
36 Во 2-м тайме 26
18 Забивали первыми 13
4 Не забивали 7
7
13%
8
19%
1-15
4
7%
2
5%
16-30
9
16%
7
16%
31-45
8
14%
10
23%
46-60
7
13%
4
9%
61-75
21
38%
12
28%
76-90

Пропущено

32
40
12 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 25
2
6%
5
13%
1-15
3
9%
8
20%
16-30
7
22%
6
15%
31-45
5
16%
12
30%
46-60
8
25%
5
13%
61-75
7
22%
4
10%
76-90

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сирианска Эскильстуна - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Эребру 0:0 Утсиктенс - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Эргрюте 2:3
Эстерсунд - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Эстер 2:0 Норрбю - Хальмстад 3:0 Хальмстад - Сковде АИК 3:2 Хускварна - Хальмстад 0:3 Броммапойкарна - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Вестерос 1:1 Йёнчёпинг - Хальмстад 0:5 Хальмстад - Далкурд 3:1 Треллеборг - Хальмстад 0:4 Хальмстад - Ландскруна 2:1 Браге - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Утсиктенс 4:1 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2
Браге
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Браге - Вестерос 0:2 Броммапойкарна - Браге 3:2 Браге - Сковде АИК 0:0 Йёнчёпинг - Браге 1:1
Эргрюте - Браге 4:0 Браге - Треллеборг 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:3 Браге - Утсиктенс 1:2 Слейпнер - Браге 0:2 Далкурд - Браге 1:2 Браге - Эстер 0:3 Браге - Ландскруна 1:1 Норрбю - Браге 2:2 Браге - Эстерсунд 1:0 Эребру - Браге 1:3 Браге - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Браге 1:1 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:1 Вестерос - Браге 1:3 Утсиктенс - Браге 1:0

Результаты матчей

Хальмстад
Браге

Точный счет

2:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:3
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%

Точный счет

2:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:2
6 раз 21%
1:1
5 раз 17%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 34%
1
7 раз 24%
0
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
1
10 раз 34%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
6 раз 21%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Хальмстад
Браге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
4
10
4
1.5
4
11
4
10
2.5
3
12
1
13
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
2
8
7
1.5
9
5
4
11
2.5
4
10
3
12
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
4
0.5
Больше Меньше
23
6
18
11
1.5
13
16
8
21
2.5
7
22
4
25
3.5
1
28
1
28
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 1:1 30 18 6 6 62 - 40 60
2. Хальмстад 1:0 30 17 5 8 57 - 32 56
3. Эстер 0:0 30 13 10 7 47 - 34 49
4. Ландскруна 1:0 30 11 11 8 39 - 42 44
5. Сковде АИК 0:1 30 11 10 9 38 - 38 43
6. Треллеборг 0:0 30 12 7 11 45 - 49 43
7. Браге 0:1 30 11 9 10 44 - 40 42
8. Сирианска Эскильстуна 0:2 30 12 4 14 48 - 46 40
9. Вестерос 2:0 30 10 10 10 50 - 49 40
10. Эребру 0:0 30 10 7 13 32 - 37 37
11. Утсиктенс 0:1 30 10 7 13 40 - 45 37
12. Эргрюте 1:1 30 8 12 10 45 - 42 36
13. Йёнчёпинг 0:0 30 9 9 12 40 - 50 36
14. Норрбю 0:1 30 8 7 15 33 - 47 31
15. Эстерсунд 1:0 30 7 10 13 32 - 44 31
16. Далкурд 1:0 30 9 4 17 36 - 53 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 1:1 15 11 3 1 37 - 16 36
2. Хальмстад 1:0 15 10 2 3 29 - 14 32
3. Ландскруна 1:0 15 8 5 2 25 - 19 29
4. Эстер 0:0 15 7 5 3 26 - 18 26
5. Сирианска Эскильстуна 0:2 15 8 1 6 29 - 20 25
6. Треллеборг 0:0 15 7 3 5 23 - 22 24
7. Вестерос 2:0 15 6 6 3 31 - 24 24
8. Норрбю 0:1 15 6 5 4 17 - 15 23
9. Сковде АИК 0:1 15 5 6 4 19 - 15 21
10. Эребру 0:0 15 6 3 6 20 - 20 21
11. Эстерсунд 1:0 15 5 5 5 18 - 19 20
12. Браге 0:1 15 5 4 6 19 - 17 19
13. Далкурд 1:0 15 6 1 8 23 - 23 19
14. Йёнчёпинг 0:0 15 5 3 7 22 - 27 18
15. Утсиктенс 0:1 15 4 6 5 20 - 20 18
16. Эргрюте 1:1 15 4 6 5 24 - 17 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 1:0 15 7 3 5 28 - 18 24
2. Броммапойкарна 1:1 15 7 3 5 25 - 24 24
3. Эстер 0:0 15 6 5 4 21 - 16 23
4. Браге 0:1 15 6 5 4 25 - 23 23
5. Сковде АИК 0:1 15 6 4 5 19 - 23 22
6. Треллеборг 0:0 15 5 4 6 22 - 27 19
7. Утсиктенс 0:1 15 6 1 8 20 - 25 19
8. Эргрюте 1:1 15 4 6 5 21 - 25 18
9. Йёнчёпинг 0:0 15 4 6 5 18 - 23 18
10. Эребру 0:0 15 4 4 7 12 - 17 16
11. Вестерос 2:0 15 4 4 7 19 - 25 16
12. Сирианска Эскильстуна 0:2 15 4 3 8 19 - 26 15
13. Ландскруна 1:0 15 3 6 6 14 - 23 15
14. Далкурд 1:0 15 3 3 9 13 - 30 12
15. Эстерсунд 1:0 15 2 5 8 14 - 25 11
16. Норрбю 0:1 15 2 2 11 16 - 32 8
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Топ бомбардиров
Вестерос Viktor Granath 24 (2)
Хальмстад Йоханссон Александр II 16
Броммапойкарна Петтерссон Оскар 14 (11)
Сковде АИК Лав Джек Купер 14 (4)
Сирианска Эскильстуна Amar Muhsin 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Треллеборг Амин Симон 1 12
Утсиктенс Бом Карл 12
Сирианска Эскильстуна Шауш Абделькарим Маммар 1 10
Йёнчёпинг Ламин Адам Бен 1 9
Норрбю Пекальски Иво 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Хальмстад
Ничья
Браге
1.44
5.20
6.60
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