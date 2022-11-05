Тур: 30.
0'
22' Желтая карточкаУльссон Маркус
1:0
33' ГолАлланссон Йоэль
45' Желтая карточкаАсанте Эйрик
49' Желтая карточкаХеллберг Сет
83' Желтая карточкаОфосу-Айе Фил
90' Желтая карточкаСведберг Джонатан
90'+4
Ход матча
22'
33'
1:0
45'
49'
83'
10
Карим
Садат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Карим СадатНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лундин АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Аяз ФерхадПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
История личных встреч
Хальмстад
Браге
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
10 матчей
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.6
0.6
Среднее время на гол
56
150
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
1.8
0.8
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
50
112
Бомбардиры внутри турнира
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханссон Александр II
|16
|0.53
|Боман Микаэль
|7
|0.23
|Баффо Джозеф
|7 (5)
|0.23
|Алланссон Йоэль
|6
|0.2
|Карим Садат
|5 (1)
|0.17
|Кроон Самуэль
|3
|0.1
|Офосу-Айе Фил
|2
|0.07
|Дальстрём Виллиам
|2
|0.07
|Сведберг Джонатан
|2
|0.07
|Юханссон Андреас
|2
|0.07
|Викстрём Эмиль
|1
|0.03
|Ахльстранд Эрик
|1
|0.03
|Бернтссон Александер
|1
|0.03
|Нильссон Малькольм
|1
|0.03
|Боаки Томас
|0
|0
|Ульссон Маркус
|0
|0
|Лундевалль Симон
|0
|0
|Albin Ahlstrand
|0
|0
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сёдерберг Никлас
|10 (1)
|0.33
|Перссон Хоаким
|7
|0.23
|Карлберг Дуглас
|5
|0.17
|Johan Arvidsson
|5
|0.17
|Рейнхольдссон Андре
|3 (1)
|0.1
|Тамими Джонатан
|2
|0.07
|Хеллберг Сет
|2
|0.07
|Christopher Redenstrand
|2
|0.07
|Зеттерстрём Александр
|2
|0.07
|Samouil Izountouemoi
|2
|0.07
|Лундин Антон
|1
|0.03
|Махолли Шкодран
|1
|0.03
|Jacob Stensson
|0
|0
|Редин Понтус
|0
|0
|Filip Sjoeberg1
|0
|0
|Henry Sletsjoee
|0
|0
Карточки
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|8
|0
|Офосу-Айе Фил
|5
|0
|Дальстрём Виллиам
|5
|0
|Сведберг Джонатан
|4
|0
|Боаки Томас
|3
|0
|Ахльстранд Эрик
|3
|0
|Карлссон Каспер
|3
|0
|Йоханссон Александр II
|1
|1
|Юханссон Андреас
|2
|0
|Ульссон Маркус
|2
|0
|Карим Садат
|2
|0
|Кроон Самуэль
|2
|0
|Taulant Parallangaj
|0
|1
|Боман Микаэль
|1
|0
|Алланссон Йоэль
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Бернтссон Александер
|1
|0
|Викстрём Эмиль
|1
|0
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеллберг Сет
|8
|0
|Редин Понтус
|5
|1
|Henry Sletsjoee
|5
|1
|Сёдерберг Никлас
|6
|0
|Лундин Антон
|5
|0
|Тамими Джонатан
|5
|0
|Карлберг Дуглас
|4
|0
|Фродиг Виктор
|3
|0
|Jacob Stensson
|3
|0
|Зеттерстрём Александр
|3
|0
|Samouil Izountouemoi
|3
|0
|Filip Sjoeberg1
|3
|0
|Асанте Эйрик
|3
|0
|Махолли Шкодран
|2
|0
|Malte Persson
|2
|0
|Перссон Хоаким
|1
|0
|Рейнхольдссон Андре
|1
|0
|Аяз Ферхад
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
Результаты матчей
Хальмстад
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Браге
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
7
Волевые поражения
5
8
Хальмстад
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)
Браге
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
10
12
Волевые поражения
24
14
Хальмстад
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
43% (13)
37% (11)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
20% (6)
43% (13)
Браге
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
16
19
Волевые поражения
29
22
Голы по времени матча
Забито
29
24
11 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 7
16 Не забивали 19
4
14%
4
17%
1-15
1
3%
0
0%
16-30
6
21%
5
21%
31-45
6
21%
5
21%
46-60
4
14%
1
4%
61-75
8
28%
9
38%
76-90
Пропущено
14
24
3 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 15
0
0%
2
8%
1-15
1
7%
4
17%
16-30
2
14%
4
17%
31-45
2
14%
9
38%
46-60
4
29%
3
13%
61-75
5
36%
2
8%
76-90
Забито
28
19
10 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
3
11%
4
21%
1-15
3
11%
2
11%
16-30
4
14%
2
11%
31-45
2
7%
5
26%
46-60
3
11%
3
16%
61-75
13
46%
3
16%
76-90
Пропущено
18
17
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
11%
3
18%
1-15
2
11%
4
24%
16-30
5
28%
3
18%
31-45
3
17%
3
18%
46-60
4
22%
2
12%
61-75
2
11%
2
12%
76-90
Забито
57
43
21 В 1-м тайме 17
36 Во 2-м тайме 26
19 Забивали первыми 13
4 Не забивали 8
7
12%
8
19%
1-15
4
7%
2
5%
16-30
10
18%
7
16%
31-45
8
14%
10
23%
46-60
7
12%
4
9%
61-75
21
37%
12
28%
76-90
Пропущено
32
41
12 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 26
2
6%
5
12%
1-15
3
9%
8
20%
16-30
7
22%
7
17%
31-45
5
16%
12
29%
29%
46-60
8
25%
5
12%
61-75
7
22%
4
10%
76-90
Результаты последних матчей
Хальмстад
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сирианска Эскильстуна - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Эребру 0:0 Утсиктенс - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Эргрюте 2:3
Эстерсунд - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Эстер 2:0 Норрбю - Хальмстад 3:0 Хальмстад - Сковде АИК 3:2 Хускварна - Хальмстад 0:3 Броммапойкарна - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Вестерос 1:1 Йёнчёпинг - Хальмстад 0:5 Хальмстад - Далкурд 3:1 Треллеборг - Хальмстад 0:4 Хальмстад - Ландскруна 2:1 Браге - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Утсиктенс 4:1 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2
Браге
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Браге - Вестерос 0:2 Броммапойкарна - Браге 3:2 Браге - Сковде АИК 0:0 Йёнчёпинг - Браге 1:1
Эргрюте - Браге 4:0 Браге - Треллеборг 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:3 Браге - Утсиктенс 1:2 Слейпнер - Браге 0:2 Далкурд - Браге 1:2 Браге - Эстер 0:3 Браге - Ландскруна 1:1 Норрбю - Браге 2:2 Браге - Эстерсунд 1:0 Эребру - Браге 1:3 Браге - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Браге 1:1 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:1 Вестерос - Браге 1:3 Утсиктенс - Браге 1:0
Результаты матчей
Хальмстад
Браге
Точный счет
2:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:3
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 33%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
Точный счет
2:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:2
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
1:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 33%
1
8 раз 27%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
1
10 раз 33%
0
7 раз 23%
2
6 раз 20%
3
6 раз 20%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Хальмстад
Браге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
114
105
411
411
312
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
123
87
96
411
411
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
264
Больше Меньше
237
1812
1317
822
723
426
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|30
|19
|5
|6
|64 - 40
|62
|2.
|Хальмстад
|30
|17
|5
|8
|57 - 32
|56
|3.
|Эстер
|30
|13
|9
|8
|47 - 35
|48
|4.
|Треллеборг
|30
|13
|6
|11
|46 - 49
|45
|5.
|Сковде АИК
|30
|11
|11
|8
|40 - 39
|44
|6.
|Ландскруна
|30
|11
|11
|8
|40 - 42
|44
|7.
|Браге
|30
|11
|9
|10
|44 - 40
|42
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|30
|12
|4
|14
|48 - 46
|40
|9.
|Вестерос
|30
|10
|10
|10
|50 - 49
|40
|10.
|Эребру
|30
|10
|7
|13
|33 - 38
|37
|11.
|Утсиктенс
|30
|10
|7
|13
|40 - 46
|37
|12.
|Йёнчёпинг
|30
|9
|9
|12
|41 - 51
|36
|13.
|Эргрюте
|30
|8
|11
|11
|45 - 44
|35
|14.
|Норрбю
|30
|8
|7
|15
|33 - 47
|31
|15.
|Эстерсунд
|30
|7
|10
|13
|32 - 44
|31
|16.
|Далкурд
|30
|8
|5
|17
|37 - 55
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|15
|12
|2
|1
|39 - 16
|38
|2.
|Хальмстад
|15
|10
|2
|3
|29 - 14
|32
|3.
|Ландскруна
|15
|8
|5
|2
|26 - 19
|29
|4.
|Эстер
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|15
|8
|1
|6
|29 - 20
|25
|6.
|Треллеборг
|15
|7
|3
|5
|23 - 22
|24
|7.
|Вестерос
|15
|6
|6
|3
|31 - 24
|24
|8.
|Норрбю
|15
|6
|5
|4
|17 - 15
|23
|9.
|Сковде АИК
|15
|5
|7
|3
|21 - 16
|22
|10.
|Эребру
|15
|6
|3
|6
|20 - 20
|21
|11.
|Эстерсунд
|15
|5
|5
|5
|18 - 19
|20
|12.
|Браге
|15
|5
|4
|6
|19 - 17
|19
|13.
|Далкурд
|15
|6
|1
|8
|23 - 23
|19
|14.
|Эргрюте
|15
|4
|6
|5
|24 - 17
|18
|15.
|Йёнчёпинг
|15
|5
|3
|7
|23 - 28
|18
|16.
|Утсиктенс
|15
|4
|6
|5
|20 - 20
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|15
|7
|3
|5
|28 - 18
|24
|2.
|Броммапойкарна
|15
|7
|3
|5
|25 - 24
|24
|3.
|Эстер
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|4.
|Браге
|15
|6
|5
|4
|25 - 23
|23
|5.
|Сковде АИК
|15
|6
|4
|5
|19 - 23
|22
|6.
|Треллеборг
|15
|6
|3
|6
|23 - 27
|21
|7.
|Утсиктенс
|15
|6
|1
|8
|20 - 26
|19
|8.
|Йёнчёпинг
|15
|4
|6
|5
|18 - 23
|18
|9.
|Эргрюте
|15
|4
|5
|6
|21 - 27
|17
|10.
|Эребру
|15
|4
|4
|7
|13 - 18
|16
|11.
|Вестерос
|15
|4
|4
|7
|19 - 25
|16
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|15
|4
|3
|8
|19 - 26
|15
|13.
|Ландскруна
|15
|3
|6
|6
|14 - 23
|15
|14.
|Эстерсунд
|15
|2
|5
|8
|14 - 25
|11
|15.
|Далкурд
|15
|2
|4
|9
|14 - 32
|10
|16.
|Норрбю
|15
|2
|2
|11
|16 - 32
|8
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Вестерос
|Viktor Granath
|24 (2)
|Хальмстад
|Йоханссон Александр II
|16
|Броммапойкарна
|Петтерссон Оскар
|15 (12)
|Сковде АИК
|Лав Джек Купер
|14 (4)
|Сирианска Эскильстуна
|Amar Muhsin
|12 (2)
|Треллеборг
|Амин Симон
|1 12
|Утсиктенс
|Бом Карл
|12
|Сирианска Эскильстуна
|Шауш Абделькарим Маммар
|1 10
|Утсиктенс
|Брандт Йеспер
|2 8
|Йёнчёпинг
|Ламин Адам Бен
|1 9