  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Хиглер Деннис
Фортуна Ситтард
0:1
Второй тайм: 78'
Эммен
0'
44' Желтая карточка
Бюрнет Лоренцо
0:1
58' Гол
Живкович Рицхайро
73' Undefined phrase: football_event_
Бушуари Мохамед

Ход матча

44'
 
Бюрнет Лоренцо
57'
 
Ассехнун Джасин-Амин
Ромени Оле
58'
0:1
Живкович Рицхайро
(Веендорп Кезиа)
62'
Бассетт Коул
Сёнтьенс Матс
 
62'
Tijjani Noslin
Эмбало Умару
 
73'
 
Бушуари Мохамед
75'
Вита Реми
Кокс Джордж
 
75'
Ферати Арианит
Химо Наварро
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 1
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Фортуна Ситтард
Ничья
Эммен
2.45
3.38
3.04
Все Коэффициенты
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
2
Химо
Наварро
14
Гут
Родриго
5
Кокс
Джордж
15
Озьякуп
Огузхан
10
Сёнтьенс
Матс
21
Эрдоган
Доган
85
Эмбало
Умару
11
Гладон
Пол
7
Кордоба
Иньиго
32
Ван
дер
Харт
Микки
34
Бушуари
Мохамед
5
Араухо
Мигель
4
Велдмате
Йерун
18
Бюрнет
Лоренцо
8
Бернаду
Лукас
2
Веендорп
Кезиа
7
Rui
Mendes
10
Димерс
Марк
77
Ромени
Оле
9
Живкович
Рицхайро
Фортуна Ситтард
4-3-3
Эммен
4-2-3-1

История личных встреч

Фортуна Ситтард
Эммен

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

91.7%
25%
11 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

27 матчей

29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

22.2%
51.9%
25.9%
6 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

40.7%
18.5%
40.8%
11 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

ТМК
0:1
Э
1:3
Э
2:2
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:1
Э
3:3
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
2:3
ПД
2:2
ПД
1:2
ПД
2:2
ПД
3:2
ПД
1:8
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
3:2
ПД
3:1
ПД
4:1
ПД
0:2
ПД
1:3
ВД(GD
0:2
ВД(GD
0:0
ВД(GD
1:2
ВД(GD
1:2
ВД(GD
3:3

Голы

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.71
1.67

Среднее время на гол

52
54

Всего голов

18
31

Голов в среднем за матч

1.38
2.07

Среднее время на гол

65
43

Всего голов

42
51

Голов в среднем за матч

1.56
1.89

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

57
47

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йилмаз Бурак 4 (2) 0.31
Озьякуп Огузхан 2 0.15
Вита Реми 2 0.15
Tijjani Noslin 2 0.15
Кордоба Иньиго 1 0.08
Ферати Арианит 1 0.08
Гладон Пол 1 0.08
Эмбало Умару 1 0.08
Гут Родриго 1 0.08
Пинту Иву 0 0
Сёнтьенс Матс 0 0
Дуарте Дерой 0 0
Эммен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромени Оле 4 0.31
Rui Mendes 1 0.08
Димерс Марк 1 0.08
Бернаду Лукас 1 0.08
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.08
Влак Яри 1 0.08
Бушуари Мохамед 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёнтьенс Матс 4 1
Йилмаз Бурак 5 0
Ферати Арианит 4 0
Эрдоган Доган 2 1
Озьякуп Огузхан 3 0
Химо Наварро 2 0
Дуарте Дерой 2 0
Сиовас Димитрис 1 0
Гладон Пол 1 0
Тирпан Микаэль 1 0
Эмбало Умару 1 0
Эммен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Мигель 2 1
Веендорп Кезиа 2 0
Влак Яри 2 0
Бернаду Лукас 2 0
Велдмате Йерун 1 0
Димерс Марк 1 0
Живкович Рицхайро 1 0
Rui Mendes 1 0
Ассехнун Джасин-Амин 1 0
Дирксен Юлиюс 1 0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Эммен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
5
Фортуна Ситтард
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Эммен
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

4
5
Фортуна Ситтард
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Эммен
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

10
10

Голы по времени матча

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

11
16
0 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
3
27%
3
19%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
5
45%
6
38%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

11
7
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
3
27%
2
29%
16-30
3
27%
2
29%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
18%
1
14%
76-90

Забито

15
10
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
3
20%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
13%
3
30%
61-75
6
40%
1
10%
76-90

Пропущено

22
23
6 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
0
0%
2
9%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
3
14%
5
22%
31-45
6
27%
3
13%
46-60
3
14%
2
9%
61-75
7
32%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 1:1 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 3:2 Фортуна Ситтард - Валвейк 0:0
Витесс - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Волендам 2:0 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 1:0 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4 Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1
Эммен
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эммен - Гронинген 0:0 Витесс - Эммен 2:1 АДО-20 - Эммен 1:2 Эммен - Волендам 1:1
Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Эммен - Херенвен 0:0 Гоу Эхед Иглс - Эммен 2:0 Эксельсиор - Эммен 2:1 Эммен - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - Эммен 4:0 Эммен - Утрехт 3:2 Эммен - Валвейк 1:1 ПСВ - Эммен 4:1 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Де Графсхап - Эммен 3:2 Гронинген - Эммен 2:1 Эммен - ПЕК Зволле 0:0 Хогезанд - Эммен 0:11 Эммен - Эммен 0:1 Эммен - АДО Ден Хааг 3:0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
Эммен

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Фортуна Ситтард
Эммен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
5
4
8
1.5
1
11
1
11
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 9 1 1 38 - 10 28
2. ПСВ 12 9 0 3 40 - 18 27
3. АЗ Алкмаар 12 8 2 2 23 - 13 26
4. Твенте 12 8 1 3 22 - 7 25
5. Фейеноорд 11 7 3 1 27 - 12 24
6. Спарта Роттердам 13 7 2 4 24 - 15 23
7. Утрехт 12 5 3 4 17 - 20 18
8. Херенвен 12 4 5 3 13 - 12 17
9. Валвейк 12 3 5 4 21 - 21 14
10. НЕК Неймеген 13 2 8 3 13 - 15 14
11. Гоу Эхед Иглс 12 3 4 5 18 - 21 13
12. Эксельсиор 12 4 1 7 15 - 31 13
13. Фортуна Ситтард 0:1 13 3 3 7 15 - 23 12
14. Гронинген 12 3 3 6 14 - 24 12
15. Витесс 12 3 2 7 13 - 26 11
16. Эммен 1:0 13 2 4 7 10 - 24 10
17. Камбюр 12 2 2 8 8 - 19 8
18. Волендам 12 1 3 8 13 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 6 6 0 0 18 - 1 18
2. ПСВ 6 6 0 0 25 - 6 18
3. Спарта Роттердам 7 5 0 2 16 - 7 15
4. Аякс 5 4 1 0 23 - 3 13
5. Фейеноорд 5 3 2 0 10 - 1 11
6. АЗ Алкмаар 6 3 2 1 9 - 7 11
7. Эксельсиор 5 3 0 2 8 - 10 9
8. Утрехт 6 2 2 2 5 - 5 8
9. Валвейк 6 2 2 2 15 - 12 8
10. Херенвен 6 2 2 2 5 - 5 8
11. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 11 - 12 8
12. Гронинген 6 2 1 3 10 - 12 7
13. Эммен 1:0 6 1 4 1 5 - 7 7
14. Фортуна Ситтард 0:1 7 2 1 4 9 - 12 7
15. Витесс 7 1 2 4 8 - 19 5
16. НЕК Неймеген 6 0 5 1 7 - 8 5
17. Волендам 5 1 0 4 7 - 14 3
18. Камбюр 7 1 0 6 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 6 5 0 1 14 - 6 15
2. Аякс 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Фейеноорд 6 4 1 1 17 - 11 13
4. Утрехт 6 3 1 2 12 - 15 10
5. ПСВ 6 3 0 3 15 - 12 9
6. Херенвен 6 2 3 1 8 - 7 9
7. НЕК Неймеген 7 2 3 2 6 - 7 9
8. Спарта Роттердам 6 2 2 2 8 - 8 8
9. Твенте 6 2 1 3 4 - 6 7
10. Витесс 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Валвейк 6 1 3 2 6 - 9 6
12. Гоу Эхед Иглс 5 1 2 2 7 - 9 5
13. Камбюр 5 1 2 2 5 - 10 5
14. Фортуна Ситтард 0:1 6 1 2 3 6 - 11 5
15. Гронинген 6 1 2 3 4 - 12 5
16. Эксельсиор 7 1 1 5 7 - 21 4
17. Волендам 7 0 3 4 6 - 19 3
18. Эммен 1:0 7 1 0 6 5 - 17 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (11)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 7 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 5
Херенвен Хайе Том 5
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 1 3
Твенте Проппер Робин 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 71'
      Гут Родриго из команды Фортуна Ситтард перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      70'
      Димерс Марк навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 70'
      Пандур Ивор делает важнейший сейв!
    • 70'
      Оооо... вот это был удар! Rui Mendes должен был забить с этой позиции.
    • 70'
      Хорошую попытку сделал Rui Mendes. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 70'
      Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 69'
      Ван дер Харт Микки взял и забрал мяч на выходе
    • 69'
      Гут Родриго ослабляет давление, выбив мяч.
    • 69'
      Эммен пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Sittard Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Фортуна Ситтард
    Ничья
    Эммен
    2.45
    3.38
    3.04
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Фортуна Ситтард 0:1 Эммен онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Фортуна Ситтард
    Эммен
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     