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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Зрители: 10088 Главный судья: Хиглер Деннис
Фортуна Ситтард
0:1
Конец матча
Эммен
0'
44' Желтая карточка
Бюрнет Лоренцо
0:1
58' Гол
Живкович Рицхайро
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Бушуари Мохамед
85' Желтая карточка
Гут Родриго
90' Желтая карточка
Эрдоган Доган
90'+6

Ход матча

44'
 
Бюрнет Лоренцо
57'
 
Ассехнун Джасин-Амин
Ромени Оле
58'
0:1
Живкович Рицхайро
(Веендорп Кезиа)
62'
Бассетт Коул
Сёнтьенс Матс
 
62'
Tijjani Noslin
Эмбало Умару
 
73'
 
Бушуари Мохамед
75'
Вита Реми
Кокс Джордж
 
75'
Ферати Арианит
Химо Наварро
 
82'
 
Гючлю Метахан
Живкович Рицхайро
83'
 
Fernando Pacheco2
Rui Mendes
83'
Ташчи Тунахан
Кордоба Иньиго
 
85'
Гут Родриго
 
90'
Эрдоган Доган
 
90'
 
Дирксен Юлиюс
Бюрнет Лоренцо
90'
 
Влак Яри
Бернаду Лукас

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
2
Химо
Наварро
14
Гут
Родриго
5
Кокс
Джордж
15
Озьякуп
Огузхан
10
Сёнтьенс
Матс
21
Эрдоган
Доган
85
Эмбало
Умару
11
Гладон
Пол
7
Кордоба
Иньиго
32
Ван
дер
Харт
Микки
34
Бушуари
Мохамед
5
Араухо
Мигель
4
Велдмате
Йерун
18
Бюрнет
Лоренцо
8
Бернаду
Лукас
2
Веендорп
Кезиа
7
Rui
Mendes
10
Димерс
Марк
77
Ромени
Оле
9
Живкович
Рицхайро
Фортуна Ситтард
4-3-3
Эммен
4-2-3-1

История личных встреч

Фортуна Ситтард
Эммен

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

91.7%
25%
11 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

27 матчей

29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

22.2%
51.9%
25.9%
6 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

40.7%
18.5%
40.8%
11 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

ТМК
0:1
Э
1:3
Э
2:2
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:1
Э
3:3
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
2:3
ПД
2:2
ПД
1:2
ПД
2:2
ПД
3:2
ПД
1:8
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
3:2
ПД
3:1
ПД
4:1
ПД
0:2
ПД
1:3
ВД(GD
0:2
ВД(GD
0:0
ВД(GD
1:2
ВД(GD
1:2
ВД(GD
3:3

Голы

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.71
1.67

Среднее время на гол

52
54

Всего голов

18
31

Голов в среднем за матч

1.38
2.07

Среднее время на гол

65
43

Всего голов

42
51

Голов в среднем за матч

1.56
1.89

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

57
47

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йилмаз Бурак 4 (2) 0.31
Озьякуп Огузхан 2 0.15
Вита Реми 2 0.15
Tijjani Noslin 2 0.15
Кордоба Иньиго 1 0.08
Ферати Арианит 1 0.08
Гладон Пол 1 0.08
Эмбало Умару 1 0.08
Гут Родриго 1 0.08
Пинту Иву 0 0
Сёнтьенс Матс 0 0
Дуарте Дерой 0 0
Эммен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромени Оле 4 0.31
Rui Mendes 1 0.08
Димерс Марк 1 0.08
Бернаду Лукас 1 0.08
Живкович Рицхайро 1 0.08
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.08
Влак Яри 1 0.08
Веендорп Кезиа 0 0
Бушуари Мохамед 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёнтьенс Матс 4 1
Йилмаз Бурак 5 0
Эрдоган Доган 3 1
Ферати Арианит 4 0
Озьякуп Огузхан 3 0
Химо Наварро 2 0
Дуарте Дерой 2 0
Сиовас Димитрис 1 0
Гладон Пол 1 0
Тирпан Микаэль 1 0
Эмбало Умару 1 0
Гут Родриго 1 0
Эммен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Мигель 2 1
Веендорп Кезиа 2 0
Влак Яри 2 0
Бернаду Лукас 2 0
Велдмате Йерун 1 0
Бюрнет Лоренцо 1 0
Димерс Марк 1 0
Живкович Рицхайро 1 0
Rui Mendes 1 0
Ассехнун Джасин-Амин 1 0
Дирксен Юлиюс 1 0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Эммен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
5
Фортуна Ситтард
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Эммен
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

4
5
Фортуна Ситтард
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Эммен
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

10
10

Голы по времени матча

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

12
16
0 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
4
33%
3
19%
46-60
3
25%
1
6%
61-75
5
42%
6
38%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

11
7
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
3
27%
2
29%
16-30
3
27%
2
29%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
18%
1
14%
76-90

Забито

15
11
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
3
20%
1
9%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
6
40%
1
9%
76-90

Пропущено

23
23
6 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
0
0%
2
9%
1-15
3
13%
4
17%
16-30
3
13%
5
22%
31-45
7
30%
3
13%
46-60
3
13%
2
9%
61-75
7
30%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 1:1 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 3:2 Фортуна Ситтард - Валвейк 0:0
Витесс - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Волендам 2:0 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 1:0 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4 Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1
Эммен
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эммен - Гронинген 0:0 Витесс - Эммен 2:1 АДО-20 - Эммен 1:2 Эммен - Волендам 1:1
Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Эммен - Херенвен 0:0 Гоу Эхед Иглс - Эммен 2:0 Эксельсиор - Эммен 2:1 Эммен - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - Эммен 4:0 Эммен - Утрехт 3:2 Эммен - Валвейк 1:1 ПСВ - Эммен 4:1 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Де Графсхап - Эммен 3:2 Гронинген - Эммен 2:1 Эммен - ПЕК Зволле 0:0 Хогезанд - Эммен 0:11 Эммен - Эммен 0:1 Эммен - АДО Ден Хааг 3:0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
Эммен

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Фортуна Ситтард
Эммен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
3
3
4
1.5
1
5
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
5
4
9
1.5
1
12
1
12
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 9 1 1 38 - 10 28
2. ПСВ 12 9 0 3 40 - 18 27
3. АЗ Алкмаар 12 8 2 2 23 - 13 26
4. Твенте 12 8 1 3 22 - 7 25
5. Фейеноорд 11 7 3 1 27 - 12 24
6. Спарта Роттердам 13 7 2 4 24 - 15 23
7. Херенвен 1:0 13 5 5 3 14 - 12 20
8. Утрехт 12 5 3 4 17 - 20 18
9. Валвейк 12 3 5 4 21 - 21 14
10. НЕК Неймеген 13 2 8 3 13 - 15 14
11. Гоу Эхед Иглс 12 3 4 5 18 - 21 13
12. Эксельсиор 0:1 13 4 1 8 15 - 32 13
13. Фортуна Ситтард 13 3 3 7 15 - 23 12
14. Гронинген 12 3 3 6 14 - 24 12
15. Витесс 12 3 2 7 13 - 26 11
16. Эммен 13 2 4 7 10 - 24 10
17. Камбюр 12 2 2 8 8 - 19 8
18. Волендам 12 1 3 8 13 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 6 6 0 0 18 - 1 18
2. ПСВ 6 6 0 0 25 - 6 18
3. Спарта Роттердам 7 5 0 2 16 - 7 15
4. Аякс 5 4 1 0 23 - 3 13
5. Фейеноорд 5 3 2 0 10 - 1 11
6. АЗ Алкмаар 6 3 2 1 9 - 7 11
7. Эксельсиор 0:1 6 3 0 3 8 - 11 9
8. Утрехт 6 2 2 2 5 - 5 8
9. Валвейк 6 2 2 2 15 - 12 8
10. Херенвен 1:0 6 2 2 2 5 - 5 8
11. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 11 - 12 8
12. Гронинген 6 2 1 3 10 - 12 7
13. Эммен 6 1 4 1 5 - 7 7
14. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 9 - 12 7
15. Витесс 7 1 2 4 8 - 19 5
16. НЕК Неймеген 6 0 5 1 7 - 8 5
17. Волендам 5 1 0 4 7 - 14 3
18. Камбюр 7 1 0 6 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 6 5 0 1 14 - 6 15
2. Аякс 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Фейеноорд 6 4 1 1 17 - 11 13
4. Херенвен 1:0 7 3 3 1 9 - 7 12
5. Утрехт 6 3 1 2 12 - 15 10
6. ПСВ 6 3 0 3 15 - 12 9
7. НЕК Неймеген 7 2 3 2 6 - 7 9
8. Спарта Роттердам 6 2 2 2 8 - 8 8
9. Твенте 6 2 1 3 4 - 6 7
10. Витесс 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Валвейк 6 1 3 2 6 - 9 6
12. Гоу Эхед Иглс 5 1 2 2 7 - 9 5
13. Камбюр 5 1 2 2 5 - 10 5
14. Фортуна Ситтард 6 1 2 3 6 - 11 5
15. Гронинген 6 1 2 3 4 - 12 5
16. Эксельсиор 0:1 7 1 1 5 7 - 21 4
17. Волендам 7 0 3 4 6 - 19 3
18. Эммен 7 1 0 6 5 - 17 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (11)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 7 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 7 (1)
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Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 5
Херенвен Хайе Том 5
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 3
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 1 3
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