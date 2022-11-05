Тур: 13. Стадион: Фортуна Ситтард. Зрители: 10088 Главный судья: Хиглер Деннис
0:1
Конец матча
0'
44' Желтая карточкаБюрнет Лоренцо
0:1
58' ГолЖивкович Рицхайро
73' Undefined phrase: football_event_Бушуари Мохамед
85' Желтая карточкаГут Родриго
90' Желтая карточкаЭрдоган Доган
90'+6
Ход матча
44'
58'
73'
75'
85'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
7 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 6
-
8 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
85
Эмбало
Умару
11
Гладон
Пол
- Основной состав
-
31 Пандур ИворВратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
85 Эмбало УмаруНападающий
-
11 Гладон ПолНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Вита РемиПолузащитник
-
-
Главный тренер: Веласкес Хулио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Димерс МаркПолузащитник
-
77 Ромени ОлеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Хейлен МайклЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Влак ЯриПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фортуна Ситтард
Эммен
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
91.7%
25%
11 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед
27 матчей
29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
22.2%
51.9%
25.9%
6 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
40.7%
18.5%
40.8%
11 побед 5 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.71
1.67
Среднее время на гол
52
54
Всего голов
18
31
Голов в среднем за матч
1.38
2.07
Среднее время на гол
65
43
Всего голов
42
51
Голов в среднем за матч
1.56
1.89
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
57
47
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йилмаз Бурак
|4 (2)
|0.31
|Озьякуп Огузхан
|2
|0.15
|Вита Реми
|2
|0.15
|Tijjani Noslin
|2
|0.15
|Кордоба Иньиго
|1
|0.08
|Ферати Арианит
|1
|0.08
|Гладон Пол
|1
|0.08
|Эмбало Умару
|1
|0.08
|Гут Родриго
|1
|0.08
|Пинту Иву
|0
|0
|Сёнтьенс Матс
|0
|0
|Дуарте Дерой
|0
|0
Эммен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромени Оле
|4
|0.31
|Rui Mendes
|1
|0.08
|Димерс Марк
|1
|0.08
|Бернаду Лукас
|1
|0.08
|Живкович Рицхайро
|1
|0.08
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0.08
|Влак Яри
|1
|0.08
|Веендорп Кезиа
|0
|0
|Бушуари Мохамед
|0
|0
Карточки
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёнтьенс Матс
|4
|1
|Йилмаз Бурак
|5
|0
|Эрдоган Доган
|3
|1
|Ферати Арианит
|4
|0
|Озьякуп Огузхан
|3
|0
|Химо Наварро
|2
|0
|Дуарте Дерой
|2
|0
|Сиовас Димитрис
|1
|0
|Гладон Пол
|1
|0
|Тирпан Микаэль
|1
|0
|Эмбало Умару
|1
|0
|Гут Родриго
|1
|0
Эммен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араухо Мигель
|2
|1
|Веендорп Кезиа
|2
|0
|Влак Яри
|2
|0
|Бернаду Лукас
|2
|0
|Велдмате Йерун
|1
|0
|Бюрнет Лоренцо
|1
|0
|Димерс Марк
|1
|0
|Живкович Рицхайро
|1
|0
|Rui Mendes
|1
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0
|Дирксен Юлиюс
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Эммен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
6
5
Фортуна Ситтард
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Эммен
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
4
5
Фортуна Ситтард
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Эммен
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
10
10
Голы по времени матча
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
12
16
0 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
4
33%
3
19%
46-60
3
25%
1
6%
61-75
5
42%
6
38%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Пропущено
11
7
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
3
27%
2
29%
16-30
3
27%
2
29%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
18%
1
14%
76-90
Забито
15
11
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
3
20%
1
9%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
6
40%
1
9%
76-90
Пропущено
23
23
6 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
0
0%
2
9%
1-15
3
13%
4
17%
16-30
3
13%
5
22%
31-45
7
30%
3
13%
46-60
3
13%
2
9%
61-75
7
30%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 1:1 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 3:2 Фортуна Ситтард - Валвейк 0:0
Витесс - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Волендам 2:0 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 1:0 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4 Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1
Эммен
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эммен - Гронинген 0:0 Витесс - Эммен 2:1 АДО-20 - Эммен 1:2 Эммен - Волендам 1:1
Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Эммен - Херенвен 0:0 Гоу Эхед Иглс - Эммен 2:0 Эксельсиор - Эммен 2:1 Эммен - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - Эммен 4:0 Эммен - Утрехт 3:2 Эммен - Валвейк 1:1 ПСВ - Эммен 4:1 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Де Графсхап - Эммен 3:2 Гронинген - Эммен 2:1 Эммен - ПЕК Зволле 0:0 Хогезанд - Эммен 0:11 Эммен - Эммен 0:1 Эммен - АДО Ден Хааг 3:0
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
Эммен
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Фортуна Ситтард
Эммен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
33
34
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
85
49
112
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|9
|1
|1
|38 - 10
|28
|2.
|ПСВ
|12
|9
|0
|3
|40 - 18
|27
|3.
|АЗ Алкмаар
|12
|8
|2
|2
|23 - 13
|26
|4.
|Твенте
|12
|8
|1
|3
|22 - 7
|25
|5.
|Фейеноорд
|11
|7
|3
|1
|27 - 12
|24
|6.
|Спарта Роттердам
|13
|7
|2
|4
|24 - 15
|23
|7.
|Херенвен
|1:0
|13
|5
|5
|3
|14 - 12
|20
|8.
|Утрехт
|12
|5
|3
|4
|17 - 20
|18
|9.
|Валвейк
|12
|3
|5
|4
|21 - 21
|14
|10.
|НЕК Неймеген
|13
|2
|8
|3
|13 - 15
|14
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|12
|3
|4
|5
|18 - 21
|13
|12.
|Эксельсиор
|0:1
|13
|4
|1
|8
|15 - 32
|13
|13.
|Фортуна Ситтард
|13
|3
|3
|7
|15 - 23
|12
|14.
|Гронинген
|12
|3
|3
|6
|14 - 24
|12
|15.
|Витесс
|12
|3
|2
|7
|13 - 26
|11
|16.
|Эммен
|13
|2
|4
|7
|10 - 24
|10
|17.
|Камбюр
|12
|2
|2
|8
|8 - 19
|8
|18.
|Волендам
|12
|1
|3
|8
|13 - 33
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|6
|6
|0
|0
|18 - 1
|18
|2.
|ПСВ
|6
|6
|0
|0
|25 - 6
|18
|3.
|Спарта Роттердам
|7
|5
|0
|2
|16 - 7
|15
|4.
|Аякс
|5
|4
|1
|0
|23 - 3
|13
|5.
|Фейеноорд
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|6.
|АЗ Алкмаар
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|7.
|Эксельсиор
|0:1
|6
|3
|0
|3
|8 - 11
|9
|8.
|Утрехт
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|9.
|Валвейк
|6
|2
|2
|2
|15 - 12
|8
|10.
|Херенвен
|1:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|12.
|Гронинген
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|13.
|Эммен
|6
|1
|4
|1
|5 - 7
|7
|14.
|Фортуна Ситтард
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|15.
|Витесс
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|16.
|НЕК Неймеген
|6
|0
|5
|1
|7 - 8
|5
|17.
|Волендам
|5
|1
|0
|4
|7 - 14
|3
|18.
|Камбюр
|7
|1
|0
|6
|3 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|6
|5
|0
|1
|14 - 6
|15
|2.
|Аякс
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|Фейеноорд
|6
|4
|1
|1
|17 - 11
|13
|4.
|Херенвен
|1:0
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|5.
|Утрехт
|6
|3
|1
|2
|12 - 15
|10
|6.
|ПСВ
|6
|3
|0
|3
|15 - 12
|9
|7.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|8.
|Спарта Роттердам
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|9.
|Твенте
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|10.
|Витесс
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Валвейк
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|13.
|Камбюр
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|14.
|Фортуна Ситтард
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|15.
|Гронинген
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|16.
|Эксельсиор
|0:1
|7
|1
|1
|5
|7 - 21
|4
|17.
|Волендам
|7
|0
|3
|4
|6 - 19
|3
|18.
|Эммен
|7
|1
|0
|6
|5 - 17
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (11)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Аякс
|Бробби Брайан
|8 (2)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|7 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|7 (1)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|5
|Херенвен
|Хайе Том
|5
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|1 3
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|1 3