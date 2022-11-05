Тур: 13. Стадион: Гелредом. Зрители: 16493 Главный судья: Ван Букель Пол
0:4
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаТронстад Сондре
0:1
69' ГолЛеуритсен Тобиас
0:2
72' ГолМейнанс Свен
0:3
88' ГолЛеуритсен Тобиас
0:4
90' ГолВерсейрен Арно
90'+5
Ход матча
17'
69'
72'
0:2
88'
90'
0:4
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
5 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 6
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
21
Беро
Матуш
1
Олай
Ник
10
Мейнанс
Свен
11
Саито
Коки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
-
5 ФерруЗащитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
-
27 Япи РомарикЗащитник
- Полузащитник
-
25 Де Регт ГианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Коку Филлип
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мейнанс СвенПолузащитник
-
11 Саито КокиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
12 Абелс ДиркЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Мейерс АронЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Стейен Морис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Витесс
Спарта Роттердам
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
17 матчей
52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
7
Голов в среднем за матч
2.44
0.88
Среднее время на гол
36
102
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.13
0.33
Среднее время на гол
80
270
Всего голов
31
10
Голов в среднем за матч
1.82
0.59
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
49
153
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беро Матуш
|2 (1)
|0.17
|Фредериксен Николай
|2
|0.17
|Бялек Бартош
|2
|0.17
|Фламинго Райан
|2
|0.17
|Виттек Максимилиан
|1
|0.08
|Козловски Кацпер
|1
|0.08
|Манхуф Миллион
|1
|0.08
|Тронстад Сондре
|1
|0.08
|Gabriel Vidovic
|1
|0.08
|Аркус Карлан
|0
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Крой Вито
|6 (2)
|0.46
|Леуритсен Тобиас
|5
|0.38
|Версейрен Арно
|4
|0.31
|Мейнанс Свен
|3
|0.23
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.08
|Вриндс Барт
|1
|0.08
|Энгельс Марио
|1
|0.08
|Абелс Дирк
|1
|0.08
|Китолано Джошуа
|1
|0.08
|Пинту Мика
|0
|0
|Саито Коки
|0
|0
|Олай Ник
|0
|0
|Намли Юнес
|0
|0
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виттек Максимилиан
|4
|0
|Тронстад Сондре
|2
|1
|Беро Матуш
|3
|0
|Аркус Карлан
|2
|0
|Фламинго Райан
|2
|0
|Ферру
|1
|0
|Гайек Томаш
|1
|0
|Япи Ромарик
|1
|0
|Домджони Тони
|1
|0
|Бялек Бартош
|1
|0
|Корнелисс Энцо
|1
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Крой Вито
|3
|0
|Версейрен Арно
|3
|0
|Леуритсен Тобиас
|2
|0
|Maurice Steijn
|2
|0
|Самбо Шуранди
|0
|1
|Де Гузман Джонатан
|1
|0
|Пинту Мика
|1
|0
|Вриндс Барт
|1
|0
|Энгельс Марио
|1
|0
|Абелс Дирк
|1
|0
|Эрдхёйзен Майк
|1
|0
Результаты матчей
Витесс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Спарта Роттердам
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
6
3
Витесс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Спарта Роттердам
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
4
14
Витесс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
0% (0)
55% (6)
Спарта Роттердам
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
4
Волевые поражения
10
17
Голы по времени матча
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
15
8
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
7%
3
38%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
33%
1
13%
31-45
1
7%
2
25%
46-60
5
33%
1
13%
61-75
2
13%
1
13%
76-90
Забито
5
16
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
4
25%
1-15
2
40%
2
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
20%
3
19%
61-75
2
40%
5
31%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
13
20
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
0
0%
4
20%
1-15
4
31%
3
15%
16-30
2
15%
1
5%
31-45
2
15%
2
10%
46-60
3
23%
4
20%
61-75
2
15%
6
30%
76-90
Пропущено
22
15
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
9%
3
20%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
6
27%
3
20%
31-45
1
5%
4
27%
46-60
6
27%
3
20%
61-75
5
23%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Раимо - Витесс 4:2 Витесс - Эммен 2:1 Витесс - Расинг Бобо-Диулассо 2:1 Козаккен Бойз - Витесс 2:2
Камбюр - Витесс 0:3 Полис Уагудугу - Витесс 1:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:2 Витесс - РДФ 2:1 Твенте - Витесс 3:0 Мажестик - Витесс 1:1 Дуанес - Витесс 0:0 Витесс - Салитас 1:2 Витесс - Волендам 1:1 Утрехт - Витесс 1:0 Гронинген - Витесс 0:1 Витесс - Валвейк 2:2 Витесс - Херенвен 0:4 Эксельсиор - Витесс 3:1 Витесс - Фейеноорд 2:5 Витесс - Атромитос 1:2
Спарта Роттердам
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Рейнсбургс Бойз - Спарта Роттердам 2:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 ОФК Остзаан - Спарта Роттердам 1:3
Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 2:0 Спарта Роттердам - ТЕК 3:3 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 3:3 Спарта Роттердам - Схевенинген 1:0 Валвейк - Спарта Роттердам 2:2 Спарта Роттердам - Де Трефферс 3:1 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - ОФК Остзаан 6:0 Спарта Роттердам - Гронинген 2:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 3:0 Ноордвейк - Спарта Роттердам 3:0 Квик Бойс - Спарта Роттердам 3:0 Спарта Роттердам - Волендам 4:0 Спарта Роттердам - Волендам-2 1:1 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:1
Результаты матчей
Витесс
Спарта Роттердам
Точный счет
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Витесс
Спарта Роттердам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
33
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
93
47
75
110
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|9
|1
|1
|38 - 10
|28
|2.
|ПСВ
|12
|9
|0
|3
|40 - 18
|27
|3.
|АЗ Алкмаар
|12
|8
|2
|2
|23 - 13
|26
|4.
|Твенте
|12
|8
|1
|3
|22 - 7
|25
|5.
|Фейеноорд
|11
|7
|3
|1
|27 - 12
|24
|6.
|Спарта Роттердам
|13
|7
|2
|4
|24 - 15
|23
|7.
|Утрехт
|12
|5
|3
|4
|17 - 20
|18
|8.
|Херенвен
|12
|4
|5
|3
|13 - 12
|17
|9.
|Валвейк
|12
|3
|5
|4
|21 - 21
|14
|10.
|НЕК Неймеген
|13
|2
|8
|3
|13 - 15
|14
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|12
|3
|4
|5
|18 - 21
|13
|12.
|Эксельсиор
|12
|4
|1
|7
|15 - 31
|13
|13.
|Фортуна Ситтард
|12
|3
|3
|6
|15 - 22
|12
|14.
|Гронинген
|12
|3
|3
|6
|14 - 24
|12
|15.
|Витесс
|12
|3
|2
|7
|13 - 26
|11
|16.
|Камбюр
|12
|2
|2
|8
|8 - 19
|8
|17.
|Эммен
|12
|1
|4
|7
|9 - 24
|7
|18.
|Волендам
|12
|1
|3
|8
|13 - 33
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|6
|6
|0
|0
|18 - 1
|18
|2.
|ПСВ
|6
|6
|0
|0
|25 - 6
|18
|3.
|Спарта Роттердам
|7
|5
|0
|2
|16 - 7
|15
|4.
|Аякс
|5
|4
|1
|0
|23 - 3
|13
|5.
|Фейеноорд
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|6.
|АЗ Алкмаар
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|7.
|Эксельсиор
|5
|3
|0
|2
|8 - 10
|9
|8.
|Утрехт
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|9.
|Валвейк
|6
|2
|2
|2
|15 - 12
|8
|10.
|Херенвен
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|12.
|Фортуна Ситтард
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|13.
|Гронинген
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|14.
|Эммен
|6
|1
|4
|1
|5 - 7
|7
|15.
|Витесс
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|16.
|НЕК Неймеген
|6
|0
|5
|1
|7 - 8
|5
|17.
|Волендам
|5
|1
|0
|4
|7 - 14
|3
|18.
|Камбюр
|7
|1
|0
|6
|3 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|6
|5
|0
|1
|14 - 6
|15
|2.
|Аякс
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|Фейеноорд
|6
|4
|1
|1
|17 - 11
|13
|4.
|Утрехт
|6
|3
|1
|2
|12 - 15
|10
|5.
|ПСВ
|6
|3
|0
|3
|15 - 12
|9
|6.
|Херенвен
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|7.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|8.
|Спарта Роттердам
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|9.
|Твенте
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|10.
|Витесс
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Валвейк
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|13.
|Камбюр
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|14.
|Фортуна Ситтард
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|15.
|Гронинген
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|16.
|Эксельсиор
|7
|1
|1
|5
|7 - 21
|4
|17.
|Волендам
|7
|0
|3
|4
|6 - 19
|3
|18.
|Эммен
|6
|0
|0
|6
|4 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (11)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Аякс
|Бробби Брайан
|8 (2)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|7 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|7 (1)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|5
|Херенвен
|Хайе Том
|5
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|1 3
|Твенте
|Проппер Робин
|4