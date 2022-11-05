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Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Зрители: 16493 Главный судья: Ван Букель Пол
Витесс
0:4
Конец матча
Спарта Роттердам
0'
7' Желтая карточка
Тронстад Сондре
0:1
69' Гол
Леуритсен Тобиас
0:2
72' Гол
Мейнанс Свен
0:3
88' Гол
Леуритсен Тобиас
0:4
90' Гол
Версейрен Арно
90'+5

Ход матча

7'
Тронстад Сондре
 
17'
Ферру
Мёленстен Мелле
 
61'
 
Jeremy van Mullem
Саито Коки
69'
0:1
Леуритсен Тобиас
(Ван Крой Вито)
72'
0:2
Мейнанс Свен
(Версейрен Арно)
73'
Япи Ромарик
Козловски Кацпер
 
73'
Манхуф Миллион
Gabriel Vidovic
 
73'
Фредериксен Николай
Ван Дейвенбооден Симон
 
82'
Milano Jonathans
Тронстад Сондре
 
83'
 
Jason Eyenga-Lokilo2
Ван Крой Вито
88'
0:3
Леуритсен Тобиас
(Версейрен Арно)
89'
 
Энгельс Марио
Леуритсен Тобиас
89'
 
Эрдхёйзен Майк
Мейнанс Свен
90'
0:4
Версейрен Арно
(Энгельс Марио)

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 5 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

33
Райцигер
Даан
2
Аркус
Карлан
20
Мёленстен
Мелле
13
Корнелисс
Энцо
32
Виттек
Максимилиан
3
Фламинго
Райан
8
Тронстад
Сондре
17
Козловски
Кацпер
21
Беро
Матуш
10
Gabriel
Vidovic
53
Ван
Дейвенбооден
Симон
1
Олай
Ник
2
Самбо
Шуранди
3
Вриндс
Барт
4
Оассар
Адиль
5
Пинту
Мика
8
Версейрен
Арно
6
Китолано
Джошуа
7
Ван
Крой
Вито
10
Мейнанс
Свен
11
Саито
Коки
9
Леуритсен
Тобиас
Витесс
4-2-3-1
Спарта Роттердам
4-2-3-1

История личных встреч

Витесс
Спарта Роттердам

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

17 матчей

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

Э
0:1
Э
2:2
К
2:1
Э
3:0
Э
2:0
Э
2:0
Э
7:0
Э
0:1
Э
5:0
К
1:2
Э
0:1
ТМС
0:0
Э
1:1
Э
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

22
7

Голов в среднем за матч

2.44
0.88

Среднее время на гол

36
102

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.13
0.33

Среднее время на гол

80
270

Всего голов

31
10

Голов в среднем за матч

1.82
0.59

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

49
153

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беро Матуш 2 (1) 0.17
Фредериксен Николай 2 0.17
Бялек Бартош 2 0.17
Фламинго Райан 2 0.17
Виттек Максимилиан 1 0.08
Козловски Кацпер 1 0.08
Манхуф Миллион 1 0.08
Тронстад Сондре 1 0.08
Gabriel Vidovic 1 0.08
Аркус Карлан 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Крой Вито 6 (2) 0.46
Леуритсен Тобиас 5 0.38
Версейрен Арно 4 0.31
Мейнанс Свен 3 0.23
Де Гузман Джонатан 1 0.08
Вриндс Барт 1 0.08
Энгельс Марио 1 0.08
Абелс Дирк 1 0.08
Китолано Джошуа 1 0.08
Пинту Мика 0 0
Саито Коки 0 0
Олай Ник 0 0
Намли Юнес 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виттек Максимилиан 4 0
Тронстад Сондре 2 1
Беро Матуш 3 0
Аркус Карлан 2 0
Фламинго Райан 2 0
Ферру 1 0
Гайек Томаш 1 0
Япи Ромарик 1 0
Домджони Тони 1 0
Бялек Бартош 1 0
Корнелисс Энцо 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Крой Вито 3 0
Версейрен Арно 3 0
Леуритсен Тобиас 2 0
Maurice Steijn 2 0
Самбо Шуранди 0 1
Де Гузман Джонатан 1 0
Пинту Мика 1 0
Вриндс Барт 1 0
Энгельс Марио 1 0
Абелс Дирк 1 0
Эрдхёйзен Майк 1 0

Результаты матчей

Витесс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Спарта Роттердам
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

6
3
Витесс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Спарта Роттердам
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

4
14
Витесс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
0% (0)
55% (6)
Спарта Роттердам
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
4

Волевые поражения

10
17

Голы по времени матча

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

15
8
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
7%
3
38%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
33%
1
13%
31-45
1
7%
2
25%
46-60
5
33%
1
13%
61-75
2
13%
1
13%
76-90

Забито

5
16
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
4
25%
1-15
2
40%
2
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
20%
3
19%
61-75
2
40%
5
31%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

13
20
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
0
0%
4
20%
1-15
4
31%
3
15%
16-30
2
15%
1
5%
31-45
2
15%
2
10%
46-60
3
23%
4
20%
61-75
2
15%
6
30%
76-90

Пропущено

22
15
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
9%
3
20%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
6
27%
3
20%
31-45
1
5%
4
27%
46-60
6
27%
3
20%
61-75
5
23%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Раимо - Витесс 4:2 Витесс - Эммен 2:1 Витесс - Расинг Бобо-Диулассо 2:1 Козаккен Бойз - Витесс 2:2
Камбюр - Витесс 0:3 Полис Уагудугу - Витесс 1:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:2 Витесс - РДФ 2:1 Твенте - Витесс 3:0 Мажестик - Витесс 1:1 Дуанес - Витесс 0:0 Витесс - Салитас 1:2 Витесс - Волендам 1:1 Утрехт - Витесс 1:0 Гронинген - Витесс 0:1 Витесс - Валвейк 2:2 Витесс - Херенвен 0:4 Эксельсиор - Витесс 3:1 Витесс - Фейеноорд 2:5 Витесс - Атромитос 1:2
Спарта Роттердам
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Рейнсбургс Бойз - Спарта Роттердам 2:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 ОФК Остзаан - Спарта Роттердам 1:3
Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 2:0 Спарта Роттердам - ТЕК 3:3 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 3:3 Спарта Роттердам - Схевенинген 1:0 Валвейк - Спарта Роттердам 2:2 Спарта Роттердам - Де Трефферс 3:1 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - ОФК Остзаан 6:0 Спарта Роттердам - Гронинген 2:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 3:0 Ноордвейк - Спарта Роттердам 3:0 Квик Бойс - Спарта Роттердам 3:0 Спарта Роттердам - Волендам 4:0 Спарта Роттердам - Волендам-2 1:1 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:1

Результаты матчей

Витесс
Спарта Роттердам

Точный счет

0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Витесс
Спарта Роттердам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
3
1.5
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
1
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
3
4
7
1.5
7
5
1
10
2.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 9 1 1 38 - 10 28
2. ПСВ 12 9 0 3 40 - 18 27
3. АЗ Алкмаар 12 8 2 2 23 - 13 26
4. Твенте 12 8 1 3 22 - 7 25
5. Фейеноорд 11 7 3 1 27 - 12 24
6. Спарта Роттердам 13 7 2 4 24 - 15 23
7. Утрехт 12 5 3 4 17 - 20 18
8. Херенвен 12 4 5 3 13 - 12 17
9. Валвейк 12 3 5 4 21 - 21 14
10. НЕК Неймеген 13 2 8 3 13 - 15 14
11. Гоу Эхед Иглс 12 3 4 5 18 - 21 13
12. Эксельсиор 12 4 1 7 15 - 31 13
13. Фортуна Ситтард 12 3 3 6 15 - 22 12
14. Гронинген 12 3 3 6 14 - 24 12
15. Витесс 12 3 2 7 13 - 26 11
16. Камбюр 12 2 2 8 8 - 19 8
17. Эммен 12 1 4 7 9 - 24 7
18. Волендам 12 1 3 8 13 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 6 6 0 0 18 - 1 18
2. ПСВ 6 6 0 0 25 - 6 18
3. Спарта Роттердам 7 5 0 2 16 - 7 15
4. Аякс 5 4 1 0 23 - 3 13
5. Фейеноорд 5 3 2 0 10 - 1 11
6. АЗ Алкмаар 6 3 2 1 9 - 7 11
7. Эксельсиор 5 3 0 2 8 - 10 9
8. Утрехт 6 2 2 2 5 - 5 8
9. Валвейк 6 2 2 2 15 - 12 8
10. Херенвен 6 2 2 2 5 - 5 8
11. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 11 - 12 8
12. Фортуна Ситтард 6 2 1 3 9 - 11 7
13. Гронинген 6 2 1 3 10 - 12 7
14. Эммен 6 1 4 1 5 - 7 7
15. Витесс 7 1 2 4 8 - 19 5
16. НЕК Неймеген 6 0 5 1 7 - 8 5
17. Волендам 5 1 0 4 7 - 14 3
18. Камбюр 7 1 0 6 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 6 5 0 1 14 - 6 15
2. Аякс 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Фейеноорд 6 4 1 1 17 - 11 13
4. Утрехт 6 3 1 2 12 - 15 10
5. ПСВ 6 3 0 3 15 - 12 9
6. Херенвен 6 2 3 1 8 - 7 9
7. НЕК Неймеген 7 2 3 2 6 - 7 9
8. Спарта Роттердам 6 2 2 2 8 - 8 8
9. Твенте 6 2 1 3 4 - 6 7
10. Витесс 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Валвейк 6 1 3 2 6 - 9 6
12. Гоу Эхед Иглс 5 1 2 2 7 - 9 5
13. Камбюр 5 1 2 2 5 - 10 5
14. Фортуна Ситтард 6 1 2 3 6 - 11 5
15. Гронинген 6 1 2 3 4 - 12 5
16. Эксельсиор 7 1 1 5 7 - 21 4
17. Волендам 7 0 3 4 6 - 19 3
18. Эммен 6 0 0 6 4 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (11)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 7 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 7 (1)
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Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 5
Херенвен Хайе Том 5
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 1 3
Твенте Проппер Робин 4
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