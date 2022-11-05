Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Хорошую попытку сделал Ромарик Япи. Удар в створ, но вратарь начеку

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Г О О О О Л - Леуритсен Тобиас забивает с правой ноги!

88' Мейнанс Свен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Манхуф Миллион из команды Витесс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

87' Виттек Максимилиан из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Виттек Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Шуранди Самбо из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

84' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Леуритсен Тобиас выиграл воздушное противоборство у Ryan Flamingo.

84' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Ван Крой Вито получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Ван Крой Вито на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Ферру наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!

80' Удар от ворот произведет Витесс

78' Виттек Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Удар от ворот произведет Витесс

76' Йереми ван Муллем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Шуранди Самбо наказан за толчок Виттек Максимилиан

75' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Тактическая замена. Simon van Duivenbooden уходит с поля и его заменяет Фредериксен Николай

73' Тактическая замена. Gabriel Vidovic уходит с поля и его заменяет Манхуф Миллион

73' Тактическая замена. Козловски Кацпер уходит с поля и его заменяет Ромарик Япи

72' Версейрен Арно создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Хорошую попытку сделал Аркус Карлан . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Г О О О О Л - Леуритсен Тобиас забивает с левой ноги!

69' Ван Крой Вито создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Ферру из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

68' Китолано Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Сегодняшная посещаемость составляет 16493 болельщиков

67' Gabriel Vidovic нанес удар, но промахнулся очень сильно.

67' Ryan Flamingo создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Ryan Flamingo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Gabriel Vidovic создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Китолано Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Козловски Кацпер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Райцигер Даан взял и забрал мяч на выходе

65' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Леуритсен Тобиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Игрок из команды Витесс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

63' Шуранди Самбо из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

62' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Беро Матуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Gabriel Vidovic задерживает мяч рукой

60' Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Виттек Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Шуранди Самбо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Виттек Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Матч возобновлен

58' Аркус Карлан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Gabriel Vidovic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Ryan Flamingo выиграл воздушное противоборство у Вриндс Барт

56' Игрок из команды Витесс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

55' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Витесс

53' Китолано Джошуа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Версейрен Арно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Тронстад Сондре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Беро Матуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Райцигер Даан взял и забрал мяч на выходе

51' Саито Коки создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Китолано Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Аркус Карлан из команды Витесс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

48' Виттек Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Gabriel Vidovic нанес удар, но тот был заблокирован.

48' Хорошую попытку сделал Виттек Максимилиан . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Тронстад Сондре создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Китолано Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Пинту Мика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Ryan Flamingo выиграл воздушное противоборство у Леуритсен Тобиас