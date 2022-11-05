ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Кензо Гудмийн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Nathan Tjoe-A-On выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Redouan El Yaakoubi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

46' Команда Херенвен имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Андриес Нопперт взял и забрал мяч на выходе

44' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

41' Халилович Тибор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Удар от ворот произведет Херенвен

38' Халилович Тибор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Удар от ворот произведет Эксельсиор

36' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Удар от ворот произведет Эксельсиор

34' Сарр Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Кёлерт Матс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.

33' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Хаяль Рами выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Удар от ворот произведет Херенвен

29' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Ван Бик Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

25' Ольссон Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Аюб Яссин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Эксельсиор

22' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Азаркан Маруан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Азаркан Маруан из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Хореман Сибе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Лампру Лазарос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Ван Хойдонк Сидней выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Кензо Гудмийн ослабляет давление, выбив мяч.

10' Ольссон Симон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Сарр Амин пробует нанести удар издали, но Stijn van Gassel держит все под контролем

7' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Ван Бик Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Тахири Анас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Ольссон Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Удар от ворот произведет Херенвен

4' Сеймор Серано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Удар от ворот произведет Херенвен

4' Бас Юлиан не смог попасть в створ ударом издали

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Херенвен начинает с центра поля