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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Robin Hensgens
Эксельсиор
0:1
Второй тайм: 67'
Херенвен
0'
0:1
58' Гол
Ван Эвейк Милан

Ход матча

58'
0:1
Ван Эвейк Милан
(Бохневич Павел)
61'
Ван Дёйнен Майк
Хархаух Реда
 
61'
Дриауех Каухайб
Лампру Лазарос
 
63'
Файн Адриан
Аюб Яссин
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Эксельсиор
Ничья
Херенвен
4.15
3.90
2.25
Все Коэффициенты
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
4
Эль-Яакуби
Редуан
34
Сеймор
Серано
28
Чу-А-Он
Натан
8
Гаудмейн
Кензо
33
Бас
Юлиан
21
Аюб
Яссин
10
Азаркан
Маруан
9
Хархаух
Реда
22
Лампру
Лазарос
44
Andries
Noppert
27
Ван
Эвейк
Милан
4
Ван
Бик
Свен
5
Бохневич
Павел
7
Кёлерт
Матс
10
Халилович
Тибор
22
Хаяль
Рами
26
Тахири
Анас
19
Ольссон
Симон
17
Ван
Хойдонк
Сидней
9
Сарр
Амин
Эксельсиор
4-3-3
Херенвен
4-3-3

История личных встреч

Эксельсиор
Херенвен

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед

18 матчей

27.8%
11.1%
61.1%
5 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.8%
16.7%
55.5%
5 побед 3 ничьи 10 побед

История матчей

ТМК
3:1
Э
1:0
Э
3:3
Э
0:1
К
1:2
Э
1:2
Э
4:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:0
Э
4:2
Э
0:5
Э
2:3
ТМС
1:2
Э
0:2
ПЛ
5:0

Голы

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.63
1.1

Среднее время на гол

55
81

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

2.2
2

Среднее время на гол

40
45

Всего голов

35
27

Голов в среднем за матч

1.94
1.5

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

46
60

Бомбардиры внутри турнира

Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Азаркан Маруан 2 0.15
Бас Юлиан 2 0.15
Лампру Лазарос 2 0.15
Хореман Сибе 2 0.15
Хархаух Реда 2 0.15
Гаудмейн Кензо 1 0.08
Чу-А-Он Натан 1 0.08
Эль-Яакуби Редуан 1 0.08
Аграфиотис Николас 1 0.08
Сеймор Серано 1 0.08
Дриауех Каухайб 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Хойдонк Сидней 6 0.46
Сарр Амин 2 0.15
Ван Эвейк Милан 2 0.15
Кёлерт Матс 1 0.08
Хайе Том 1 0.08
Бохневич Павел 1 0.08
Тахири Анас 0 0

Карточки

Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аюб Яссин 2 0
Файн Адриан 2 0
Хореман Сибе 2 0
Хархаух Реда 2 0
Бас Юлиан 2 0
Эйгенрам Йосуа 2 0
Ван Дёйнен Майк 1 0
Эль-Яакуби Редуан 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Маркело Натангело 1 0
Дриауех Каухайб 1 0
Сеймор Серано 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 5 0
Тахири Анас 3 0
Бохневич Павел 2 0
Ван Оттеле Сюб 2 0
Халилович Тибор 0 1
Ван Бик Свен 1 0
Ван Акен Йост 1 0
Andries Noppert 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Кайб Рами 1 0
Ольссон Симон 1 0
Ван Хойдонк Сидней 1 0
Колассен Антуан 1 0

Результаты матчей

Эксельсиор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Херенвен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

1
1
Эксельсиор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Херенвен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

20
3

Волевые поражения

3
4
Эксельсиор
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Херенвен
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

23
4

Волевые поражения

4
5

Голы по времени матча

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
25%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
2
25%
3
38%
76-90

Пропущено

10
7
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
10%
1
14%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
3
30%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
10%
1
14%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
29%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

21
5
8 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
14%
1
20%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
19%
1
20%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
3
14%
2
40%
61-75
5
24%
1
20%
76-90

Забито

15
13
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 6
4
27%
1
8%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
3
20%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
4
27%
3
23%
76-90

Пропущено

31
12
14 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
4
13%
2
17%
1-15
3
10%
1
8%
16-30
7
23%
2
17%
31-45
8
26%
2
17%
46-60
3
10%
3
25%
61-75
6
19%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Эксельсиор
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 2:1 Эксельсиор - Маастрихт 5:1 Аякс - Эксельсиор 7:1
НЕК Неймеген - Эксельсиор 1:1 Эксельсиор - Утрехт 0:1 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - Эммен 2:1 Валвейк - Эксельсиор 5:2 Твенте - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - ПСВ 1:6 Эксельсиор - Витесс 3:1 Камбюр - Эксельсиор 0:2 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Дордрехт 3:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 4:4 Эксельсиор - АДО Ден Хааг 1:1 Хераклес - Эксельсиор 1:3
Херенвен
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Херенвен - Утрехт 1:2 Волендам - Херенвен 1:3 Хоек - Херенвен 2:4 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 1:1
Херенвен - ПСВ 0:1 Эммен - Херенвен 0:0 Херенвен - Твенте 2:1 Аякс - Херенвен 5:0 Херенвен - НЕК Неймеген 0:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Витесс - Херенвен 0:4 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Херенвен - РВДМ 47 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Утрехт 0:1 Херенвен - Осс 4:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:0 Херенвен - АЗ Алкмаар 3:2

Результаты матчей

Эксельсиор
Херенвен

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

3:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Эксельсиор
Херенвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
2
1.5
2
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
3
2
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
6
5
7
1.5
4
8
1
11
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 9 1 1 38 - 10 28
2. ПСВ 12 9 0 3 40 - 18 27
3. АЗ Алкмаар 12 8 2 2 23 - 13 26
4. Твенте 12 8 1 3 22 - 7 25
5. Фейеноорд 11 7 3 1 27 - 12 24
6. Спарта Роттердам 13 7 2 4 24 - 15 23
7. Херенвен 1:0 13 5 5 3 14 - 12 20
8. Утрехт 12 5 3 4 17 - 20 18
9. Валвейк 12 3 5 4 21 - 21 14
10. НЕК Неймеген 13 2 8 3 13 - 15 14
11. Гоу Эхед Иглс 12 3 4 5 18 - 21 13
12. Эксельсиор 0:1 13 4 1 8 15 - 32 13
13. Фортуна Ситтард 13 3 3 7 15 - 23 12
14. Гронинген 12 3 3 6 14 - 24 12
15. Витесс 12 3 2 7 13 - 26 11
16. Эммен 13 2 4 7 10 - 24 10
17. Камбюр 12 2 2 8 8 - 19 8
18. Волендам 12 1 3 8 13 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 6 6 0 0 18 - 1 18
2. ПСВ 6 6 0 0 25 - 6 18
3. Спарта Роттердам 7 5 0 2 16 - 7 15
4. Аякс 5 4 1 0 23 - 3 13
5. Фейеноорд 5 3 2 0 10 - 1 11
6. АЗ Алкмаар 6 3 2 1 9 - 7 11
7. Эксельсиор 0:1 6 3 0 3 8 - 11 9
8. Утрехт 6 2 2 2 5 - 5 8
9. Валвейк 6 2 2 2 15 - 12 8
10. Херенвен 1:0 6 2 2 2 5 - 5 8
11. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 11 - 12 8
12. Гронинген 6 2 1 3 10 - 12 7
13. Эммен 6 1 4 1 5 - 7 7
14. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 9 - 12 7
15. Витесс 7 1 2 4 8 - 19 5
16. НЕК Неймеген 6 0 5 1 7 - 8 5
17. Волендам 5 1 0 4 7 - 14 3
18. Камбюр 7 1 0 6 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 6 5 0 1 14 - 6 15
2. Аякс 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Фейеноорд 6 4 1 1 17 - 11 13
4. Херенвен 1:0 7 3 3 1 9 - 7 12
5. Утрехт 6 3 1 2 12 - 15 10
6. ПСВ 6 3 0 3 15 - 12 9
7. НЕК Неймеген 7 2 3 2 6 - 7 9
8. Спарта Роттердам 6 2 2 2 8 - 8 8
9. Твенте 6 2 1 3 4 - 6 7
10. Витесс 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Валвейк 6 1 3 2 6 - 9 6
12. Гоу Эхед Иглс 5 1 2 2 7 - 9 5
13. Камбюр 5 1 2 2 5 - 10 5
14. Фортуна Ситтард 6 1 2 3 6 - 11 5
15. Гронинген 6 1 2 3 4 - 12 5
16. Эксельсиор 0:1 7 1 1 5 7 - 21 4
17. Волендам 7 0 3 4 6 - 19 3
18. Эммен 7 1 0 6 5 - 17 3
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Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (11)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 7 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 5
Херенвен Хайе Том 5
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 3
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 69'
    Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 69'
    Бохневич Павел выиграл воздушное противоборство у Ван Дёйнен Майк.
  • 69'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • Описание гола
    68'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Офсайд
    67'
    Бохневич Павел из команды Херенвен в офсайде
  • 67'
    Тахири Анас из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • Фол, нарушение
    66'
    Redouan El Yaakoubi задерживает мяч рукой
  • 66'
    Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 65'
    Контроль мяча: Эксельсиор: 43%, Херенвен: 57%.
  • 65'
    Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 64'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 63'
    Аюб Яссин получил травму и заменен. Файн Адриан выходит на поле.
  • 63'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 62'
    Андриес Нопперт ослабляет давление, выбив мяч.
  • 62'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
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    Лучшие коэффициенты
    Эксельсиор
    Ничья
    Херенвен
    4.15
    3.90
    2.25
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