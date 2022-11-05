Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Nikolas Agrafiotis создает голевую возможность для своего партнера по команде.

92' Сиб ван Оттеле успешно блокирует удар.

92' Хореман Сибе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

92' Азаркан Маруан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

91' Сеймор Серано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Халилович Тибор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Тактическая замена. Ван Хойдонк Сидней уходит с поля и его заменяет Antoine Colassin

89' Кёлерт Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Удар от ворот произведет Херенвен

87' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Бохневич Павел получил травму и заменен. Сиб ван Оттеле выходит на поле.

86' Матч возобновлен

86' Ох, нехорошо это выглядит. Бохневич Павел получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' Бохневич Павел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Тактическая замена. Кензо Гудмийн уходит с поля и его заменяет Nikolas Agrafiotis

85' Тактическая замена. Nathan Tjoe-A-On уходит с поля и его заменяет Авуджа Максим

84' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Nathan Tjoe-A-On навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Файн Адриан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Хорошую попытку сделал Кензо Гудмийн. Удар в створ, но вратарь начеку

80' Nathan Tjoe-A-On создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Сарр Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Redouan El Yaakoubi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Халилович Тибор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

77' Удар от ворот произведет Херенвен

77' Азаркан Маруан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Хореман Сибе из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Удар от ворот произведет Эксельсиор

74' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Азаркан Маруан из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Кензо Гудмийн задерживает мяч рукой

73' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Эксельсиор , будет отменен из-за фола.

71' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

69' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

68' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

67' Тахири Анас из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Redouan El Yaakoubi задерживает мяч рукой

66' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Матч возобновится спорным мячом

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Ван Бик Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Отличная индивидуальная работа от Ван Эвейк Милан , гол забит с изяществом.

58' Г О О О О Л - Ван Эвейк Милан забивает с правой ноги!

58' Бохневич Павел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Nathan Tjoe-A-On из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Redouan El Yaakoubi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

53' Ван Эвейк Милан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

52' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

52' Тахири Анас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Nathan Tjoe-A-On ослабляет давление, выбив мяч.

51' Хорошую попытку сделал Ван Эвейк Милан . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Кёлерт Матс из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Удар от ворот произведет Эксельсиор

49' Хореман Сибе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Ван Эвейк Милан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Nathan Tjoe-A-On выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Хорошую попытку сделал Халилович Тибор . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Сарр Амин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Хаяль Рами создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Тахири Анас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Азаркан Маруан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Андриес Нопперт взял и забрал мяч на выходе

46' Кензо Гудмийн создает голевую возможность для своего партнера по команде.