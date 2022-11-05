Тур: 13. Стадион: Van Donge and De Roo Stadion. Главный судья: Robin Hensgens
0:1
Конец матча
0'
0:1
58' ГолВан Эвейк Милан
70' Undefined phrase: football_event_Дриауех Каухайб
90' Желтая карточкаКолассен Антуан
90'+7
Ход матча
58'
63'
70'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 4
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
33
Бас
Юлиан
21
Аюб
Яссин
22
Хаяль
Рами
26
Тахири
Анас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
-
21 Аюб ЯссинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Донкор ДжекиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
-
15 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
-
34 Зал ТимоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Эксельсиор
Херенвен
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
11 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед
18 матчей
27.8%
11.1%
61.1%
5 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.8%
16.7%
55.5%
5 побед 3 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.63
1.1
Среднее время на гол
55
81
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
2.2
2
Среднее время на гол
40
45
Всего голов
35
27
Голов в среднем за матч
1.94
1.5
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
46
60
Бомбардиры внутри турнира
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Азаркан Маруан
|2
|0.15
|Бас Юлиан
|2
|0.15
|Лампру Лазарос
|2
|0.15
|Хореман Сибе
|2
|0.15
|Хархаух Реда
|2
|0.15
|Гаудмейн Кензо
|1
|0.08
|Чу-А-Он Натан
|1
|0.08
|Эль-Яакуби Редуан
|1
|0.08
|Аграфиотис Николас
|1
|0.08
|Сеймор Серано
|1
|0.08
|Дриауех Каухайб
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Хойдонк Сидней
|6
|0.46
|Ван Эвейк Милан
|3
|0.23
|Сарр Амин
|2
|0.15
|Кёлерт Матс
|1
|0.08
|Хайе Том
|1
|0.08
|Бохневич Павел
|1
|0.08
|Тахири Анас
|0
|0
Карточки
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аюб Яссин
|2
|0
|Файн Адриан
|2
|0
|Хореман Сибе
|2
|0
|Хархаух Реда
|2
|0
|Бас Юлиан
|2
|0
|Эйгенрам Йосуа
|2
|0
|Ван Дёйнен Майк
|1
|0
|Эль-Яакуби Редуан
|1
|0
|Гаудмейн Кензо
|1
|0
|Маркело Натангело
|1
|0
|Дриауех Каухайб
|1
|0
|Сеймор Серано
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайе Том
|5
|0
|Тахири Анас
|3
|0
|Бохневич Павел
|2
|0
|Ван Оттеле Сюб
|2
|0
|Колассен Антуан
|2
|0
|Халилович Тибор
|0
|1
|Ван Бик Свен
|1
|0
|Ван Акен Йост
|1
|0
|Andries Noppert
|1
|0
|Кёлерт Матс
|1
|0
|Кайб Рами
|1
|0
|Ольссон Симон
|1
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|1
|0
Результаты матчей
Эксельсиор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Херенвен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
1
1
Эксельсиор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Херенвен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
20
3
Волевые поражения
3
4
Эксельсиор
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Херенвен
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
23
4
Волевые поражения
4
5
Голы по времени матча
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
2
25%
3
33%
76-90
Пропущено
11
7
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
9%
1
14%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
3
27%
1
14%
31-45
4
36%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
9%
1
14%
76-90
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
29%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
21
5
8 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
14%
1
20%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
19%
1
20%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
3
14%
2
40%
61-75
5
24%
1
20%
76-90
Забито
15
14
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
4
27%
1
7%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
3
20%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
20%
1
7%
61-75
4
27%
3
21%
76-90
Пропущено
32
12
14 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
4
13%
2
17%
1-15
3
9%
1
8%
16-30
7
22%
2
17%
31-45
9
28%
2
17%
46-60
3
9%
3
25%
61-75
6
19%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Эксельсиор
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 2:1 Эксельсиор - Маастрихт 5:1 Аякс - Эксельсиор 7:1
НЕК Неймеген - Эксельсиор 1:1 Эксельсиор - Утрехт 0:1 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - Эммен 2:1 Валвейк - Эксельсиор 5:2 Твенте - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - ПСВ 1:6 Эксельсиор - Витесс 3:1 Камбюр - Эксельсиор 0:2 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Дордрехт 3:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 4:4 Эксельсиор - АДО Ден Хааг 1:1 Хераклес - Эксельсиор 1:3
Херенвен
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Херенвен - Утрехт 1:2 Волендам - Херенвен 1:3 Хоек - Херенвен 2:4 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 1:1
Херенвен - ПСВ 0:1 Эммен - Херенвен 0:0 Херенвен - Твенте 2:1 Аякс - Херенвен 5:0 Херенвен - НЕК Неймеген 0:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Витесс - Херенвен 0:4 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Херенвен - РВДМ 47 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Утрехт 0:1 Херенвен - Осс 4:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:0 Херенвен - АЗ Алкмаар 3:2
Результаты матчей
Эксельсиор
Херенвен
Точный счет
0:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:6
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Эксельсиор
Херенвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
33
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
76
58
49
112
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|9
|1
|1
|38 - 10
|28
|2.
|ПСВ
|12
|9
|0
|3
|40 - 18
|27
|3.
|АЗ Алкмаар
|12
|8
|2
|2
|23 - 13
|26
|4.
|Твенте
|12
|8
|1
|3
|22 - 7
|25
|5.
|Фейеноорд
|11
|7
|3
|1
|27 - 12
|24
|6.
|Спарта Роттердам
|13
|7
|2
|4
|24 - 15
|23
|7.
|Херенвен
|13
|5
|5
|3
|14 - 12
|20
|8.
|Утрехт
|12
|5
|3
|4
|17 - 20
|18
|9.
|Валвейк
|12
|3
|5
|4
|21 - 21
|14
|10.
|НЕК Неймеген
|13
|2
|8
|3
|13 - 15
|14
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|12
|3
|4
|5
|18 - 21
|13
|12.
|Эксельсиор
|13
|4
|1
|8
|15 - 32
|13
|13.
|Фортуна Ситтард
|13
|3
|3
|7
|15 - 23
|12
|14.
|Гронинген
|12
|3
|3
|6
|14 - 24
|12
|15.
|Витесс
|12
|3
|2
|7
|13 - 26
|11
|16.
|Эммен
|13
|2
|4
|7
|10 - 24
|10
|17.
|Камбюр
|12
|2
|2
|8
|8 - 19
|8
|18.
|Волендам
|12
|1
|3
|8
|13 - 33
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|6
|6
|0
|0
|18 - 1
|18
|2.
|ПСВ
|6
|6
|0
|0
|25 - 6
|18
|3.
|Спарта Роттердам
|7
|5
|0
|2
|16 - 7
|15
|4.
|Аякс
|5
|4
|1
|0
|23 - 3
|13
|5.
|Фейеноорд
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|6.
|АЗ Алкмаар
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|7.
|Эксельсиор
|6
|3
|0
|3
|8 - 11
|9
|8.
|Утрехт
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|9.
|Валвейк
|6
|2
|2
|2
|15 - 12
|8
|10.
|Херенвен
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|12.
|Гронинген
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|13.
|Эммен
|6
|1
|4
|1
|5 - 7
|7
|14.
|Фортуна Ситтард
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|15.
|Витесс
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|16.
|НЕК Неймеген
|6
|0
|5
|1
|7 - 8
|5
|17.
|Волендам
|5
|1
|0
|4
|7 - 14
|3
|18.
|Камбюр
|7
|1
|0
|6
|3 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|6
|5
|0
|1
|14 - 6
|15
|2.
|Аякс
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|Фейеноорд
|6
|4
|1
|1
|17 - 11
|13
|4.
|Херенвен
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|5.
|Утрехт
|6
|3
|1
|2
|12 - 15
|10
|6.
|ПСВ
|6
|3
|0
|3
|15 - 12
|9
|7.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|8.
|Спарта Роттердам
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|9.
|Твенте
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|10.
|Витесс
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Валвейк
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|13.
|Камбюр
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|14.
|Фортуна Ситтард
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|15.
|Гронинген
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|16.
|Эксельсиор
|7
|1
|1
|5
|7 - 21
|4
|17.
|Волендам
|7
|0
|3
|4
|6 - 19
|3
|18.
|Эммен
|7
|1
|0
|6
|5 - 17
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (11)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Аякс
|Бробби Брайан
|8 (2)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|7 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|7 (1)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|5
|Херенвен
|Хайе Том
|5
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|1 3
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|1 3