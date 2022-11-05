  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Robin Hensgens
Эксельсиор
0:1
Конец матча
Херенвен
0'
0:1
58' Гол
Ван Эвейк Милан
70' Undefined phrase: football_event_
Дриауех Каухайб
90' Желтая карточка
Колассен Антуан
90'+7

Ход матча

58'
0:1
Ван Эвейк Милан
(Бохневич Павел)
61'
Ван Дёйнен Майк
Хархаух Реда
 
61'
Дриауех Каухайб
Лампру Лазарос
 
63'
Файн Адриан
Аюб Яссин
 
70'
Дриауех Каухайб
 
82'
 
Ван Акен Йост
Хаяль Рами
85'
Авуджа Максим
Чу-А-Он Натан
 
85'
Аграфиотис Николас
Гаудмейн Кензо
 
86'
 
Ван Оттеле Сюб
Бохневич Павел
90'
 
Колассен Антуан
Ван Хойдонк Сидней
90'
 
Колассен Антуан

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
4
Эль-Яакуби
Редуан
34
Сеймор
Серано
28
Чу-А-Он
Натан
8
Гаудмейн
Кензо
33
Бас
Юлиан
21
Аюб
Яссин
10
Азаркан
Маруан
9
Хархаух
Реда
22
Лампру
Лазарос
44
Andries
Noppert
27
Ван
Эвейк
Милан
4
Ван
Бик
Свен
5
Бохневич
Павел
7
Кёлерт
Матс
10
Халилович
Тибор
22
Хаяль
Рами
26
Тахири
Анас
19
Ольссон
Симон
17
Ван
Хойдонк
Сидней
9
Сарр
Амин
Эксельсиор
4-3-3
Херенвен
4-3-3

История личных встреч

Эксельсиор
Херенвен

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед

18 матчей

27.8%
11.1%
61.1%
5 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.8%
16.7%
55.5%
5 побед 3 ничьи 10 побед

История матчей

ТМК
3:1
Э
1:0
Э
3:3
Э
0:1
К
1:2
Э
1:2
Э
4:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:0
Э
4:2
Э
0:5
Э
2:3
ТМС
1:2
Э
0:2
ПЛ
5:0

Голы

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.63
1.1

Среднее время на гол

55
81

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

2.2
2

Среднее время на гол

40
45

Всего голов

35
27

Голов в среднем за матч

1.94
1.5

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

46
60

Бомбардиры внутри турнира

Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Азаркан Маруан 2 0.15
Бас Юлиан 2 0.15
Лампру Лазарос 2 0.15
Хореман Сибе 2 0.15
Хархаух Реда 2 0.15
Гаудмейн Кензо 1 0.08
Чу-А-Он Натан 1 0.08
Эль-Яакуби Редуан 1 0.08
Аграфиотис Николас 1 0.08
Сеймор Серано 1 0.08
Дриауех Каухайб 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Хойдонк Сидней 6 0.46
Ван Эвейк Милан 3 0.23
Сарр Амин 2 0.15
Кёлерт Матс 1 0.08
Хайе Том 1 0.08
Бохневич Павел 1 0.08
Тахири Анас 0 0

Карточки

Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аюб Яссин 2 0
Файн Адриан 2 0
Хореман Сибе 2 0
Хархаух Реда 2 0
Бас Юлиан 2 0
Эйгенрам Йосуа 2 0
Ван Дёйнен Майк 1 0
Эль-Яакуби Редуан 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Маркело Натангело 1 0
Дриауех Каухайб 1 0
Сеймор Серано 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 5 0
Тахири Анас 3 0
Бохневич Павел 2 0
Ван Оттеле Сюб 2 0
Колассен Антуан 2 0
Халилович Тибор 0 1
Ван Бик Свен 1 0
Ван Акен Йост 1 0
Andries Noppert 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Кайб Рами 1 0
Ольссон Симон 1 0
Ван Хойдонк Сидней 1 0

Результаты матчей

Эксельсиор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Херенвен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

1
1
Эксельсиор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Херенвен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

20
3

Волевые поражения

3
4
Эксельсиор
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Херенвен
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

23
4

Волевые поражения

4
5

Голы по времени матча

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
2
25%
3
33%
76-90

Пропущено

11
7
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
9%
1
14%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
3
27%
1
14%
31-45
4
36%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
9%
1
14%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
29%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

21
5
8 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
14%
1
20%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
19%
1
20%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
3
14%
2
40%
61-75
5
24%
1
20%
76-90

Забито

15
14
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
4
27%
1
7%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
3
20%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
20%
1
7%
61-75
4
27%
3
21%
76-90

Пропущено

32
12
14 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
4
13%
2
17%
1-15
3
9%
1
8%
16-30
7
22%
2
17%
31-45
9
28%
2
17%
46-60
3
9%
3
25%
61-75
6
19%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Эксельсиор
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 2:1 Эксельсиор - Маастрихт 5:1 Аякс - Эксельсиор 7:1
НЕК Неймеген - Эксельсиор 1:1 Эксельсиор - Утрехт 0:1 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - Эммен 2:1 Валвейк - Эксельсиор 5:2 Твенте - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - ПСВ 1:6 Эксельсиор - Витесс 3:1 Камбюр - Эксельсиор 0:2 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Дордрехт 3:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 4:4 Эксельсиор - АДО Ден Хааг 1:1 Хераклес - Эксельсиор 1:3
Херенвен
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Херенвен - Утрехт 1:2 Волендам - Херенвен 1:3 Хоек - Херенвен 2:4 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 1:1
Херенвен - ПСВ 0:1 Эммен - Херенвен 0:0 Херенвен - Твенте 2:1 Аякс - Херенвен 5:0 Херенвен - НЕК Неймеген 0:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Витесс - Херенвен 0:4 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Херенвен - РВДМ 47 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Утрехт 0:1 Херенвен - Осс 4:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:0 Херенвен - АЗ Алкмаар 3:2

Результаты матчей

Эксельсиор
Херенвен

Точный счет

0:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:6
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Эксельсиор
Херенвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
2
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
6
5
8
1.5
4
9
1
12
2.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 9 1 1 38 - 10 28
2. ПСВ 12 9 0 3 40 - 18 27
3. АЗ Алкмаар 12 8 2 2 23 - 13 26
4. Твенте 12 8 1 3 22 - 7 25
5. Фейеноорд 11 7 3 1 27 - 12 24
6. Спарта Роттердам 13 7 2 4 24 - 15 23
7. Херенвен 13 5 5 3 14 - 12 20
8. Утрехт 12 5 3 4 17 - 20 18
9. Валвейк 12 3 5 4 21 - 21 14
10. НЕК Неймеген 13 2 8 3 13 - 15 14
11. Гоу Эхед Иглс 12 3 4 5 18 - 21 13
12. Эксельсиор 13 4 1 8 15 - 32 13
13. Фортуна Ситтард 13 3 3 7 15 - 23 12
14. Гронинген 12 3 3 6 14 - 24 12
15. Витесс 12 3 2 7 13 - 26 11
16. Эммен 13 2 4 7 10 - 24 10
17. Камбюр 12 2 2 8 8 - 19 8
18. Волендам 12 1 3 8 13 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 6 6 0 0 18 - 1 18
2. ПСВ 6 6 0 0 25 - 6 18
3. Спарта Роттердам 7 5 0 2 16 - 7 15
4. Аякс 5 4 1 0 23 - 3 13
5. Фейеноорд 5 3 2 0 10 - 1 11
6. АЗ Алкмаар 6 3 2 1 9 - 7 11
7. Эксельсиор 6 3 0 3 8 - 11 9
8. Утрехт 6 2 2 2 5 - 5 8
9. Валвейк 6 2 2 2 15 - 12 8
10. Херенвен 6 2 2 2 5 - 5 8
11. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 11 - 12 8
12. Гронинген 6 2 1 3 10 - 12 7
13. Эммен 6 1 4 1 5 - 7 7
14. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 9 - 12 7
15. Витесс 7 1 2 4 8 - 19 5
16. НЕК Неймеген 6 0 5 1 7 - 8 5
17. Волендам 5 1 0 4 7 - 14 3
18. Камбюр 7 1 0 6 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 6 5 0 1 14 - 6 15
2. Аякс 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Фейеноорд 6 4 1 1 17 - 11 13
4. Херенвен 7 3 3 1 9 - 7 12
5. Утрехт 6 3 1 2 12 - 15 10
6. ПСВ 6 3 0 3 15 - 12 9
7. НЕК Неймеген 7 2 3 2 6 - 7 9
8. Спарта Роттердам 6 2 2 2 8 - 8 8
9. Твенте 6 2 1 3 4 - 6 7
10. Витесс 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Валвейк 6 1 3 2 6 - 9 6
12. Гоу Эхед Иглс 5 1 2 2 7 - 9 5
13. Камбюр 5 1 2 2 5 - 10 5
14. Фортуна Ситтард 6 1 2 3 6 - 11 5
15. Гронинген 6 1 2 3 4 - 12 5
16. Эксельсиор 7 1 1 5 7 - 21 4
17. Волендам 7 0 3 4 6 - 19 3
18. Эммен 7 1 0 6 5 - 17 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (11)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 7 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 5
Херенвен Хайе Том 5
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 3
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      Ван Акен Йост ослабляет давление, выбив мяч.
    • 94'
      Андриес Нопперт из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 94'
      Андриес Нопперт взял и забрал мяч на выходе
    • 94'
      Сиб ван Оттеле успешно блокирует удар.
    • 93'
      Файн Адриан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 93'
      Сиб ван Оттеле из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 93'
      Antoine Colassin ослабляет давление, выбив мяч.
    • 93'
      Antoine Colassin успешно блокирует удар.
    • 93'
      Азаркан Маруан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Van Donge and De Roo Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Эксельсиор 0:1 Херенвен онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     