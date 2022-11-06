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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Айнтрахт Бр
0:1
Второй тайм: 66'
Гройтер Фюрт
0'
33' Желтая карточка
Кристиансен Макс
0:1
41' Гол
Зиб Арминдо
56' Желтая карточка
Лаубербах Лион

Ход матча

24'
Хеннинг Брайан
Уджа Энтони
 
33'
 
Кристиансен Макс
41'
0:1
Зиб Арминдо
56'
Лаубербах Лион
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Бр
Ничья
Гройтер Фюрт
2.63
3.44
2.75
Все Коэффициенты
16
Фейзич
Ясмин
15
Де
Медина
Натан
18
Бенкович
Филип
23
Виб
Данило
26
Маркс
Ян-Хендрик
4
Николау
Яннис
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
21
Эндо
Кейта
20
Лаубербах
Лион
14
Уджа
Энтони
1
Линде
Андреас
22
Гризбек
Себастьян
4
Михальски
Дамян
5
Хаддади
Уссама
18
Майерхёфер
Марко
24
Йон
Марко
13
Кристиансен
Макс
20
Рашль
Тобиас
10
Хргота
Бранимир
39
Ахе
Рагнар
30
Зиб
Арминдо
Айнтрахт Бр
3-3-2-2
Гройтер Фюрт
3-4-1-2

История личных встреч

Айнтрахт Бр
Гройтер Фюрт

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
3:0
Б2
0:3
Б2
2:1
Б2
3:0
Б2
0:0
Б2
1:0
Б2
3:0
Б2
0:1
Б2
1:2
Б2
2:2
Б2
0:0
Б2
1:3
К
0:0

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.86
1

Среднее время на гол

105
90

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.67
0.86

Среднее время на гол

54
105

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.23
0.92

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

73
97

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уджа Энтони 5 0.33
Ферай Иммануэль 4 0.27
Кауфманн Фабио 2 0.13
Донкор Антон 2 0.13
Краусе Робин 1 0.07
Хеннинг Брайан 1 0.07
Лаубербах Лион 1 0.07
Николау Яннис 0 0
Ихорст Лук 0 0
Виб Данило 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 6 (1) 0.4
Михальски Дамян 3 0.2
Грин Джулиан 2 0.13
Ахе Рагнар 2 0.13
Зиб Арминдо 2 0.13
Аста Симон 1 0.07
Тильман Тимоти 1 0.07
Пюлюлю Афимико 1 0.07
Рашль Тобиас 1 0.07
Кристиансен Макс 0 0
Йон Марко 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Краусе Робин 5 0
Маркс Ян-Хендрик 4 0
Ферай Иммануэль 4 0
Николау Яннис 3 0
Хеннинг Брайан 3 0
Уджа Энтони 2 0
Шульц Михаэль 2 0
Де Медина Натан 2 0
Донкор Антон 2 0
Philipp Strompf 2 0
Фейзич Ясмин 1 0
Кауфманн Фабио 1 0
Бенкович Филип 1 0
Киевски Нико 1 0
Эндо Кейта 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гризбек Себастьян 4 0
Аста Симон 4 0
Хаддади Уссама 3 0
Ахе Рагнар 3 0
Рашль Тобиас 3 0
Хргота Бранимир 2 0
Кристиансен Макс 2 0
Йон Марко 2 0
Зиб Арминдо 2 0
Oualid Mhamdi 2 0
Дуджак Джереми 1 0
Грин Джулиан 1 0
Иттер Джанлука 1 0
Пюлюлю Афимико 1 0
Шаффран Леон 1 0
Абиама Диксон 1 0
Фобассам Оливер 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Гройтер Фюрт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

2
7
Айнтрахт Бр
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Гройтер Фюрт
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

5
10
Айнтрахт Бр
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
71% (10)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Гройтер Фюрт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

13
3

Волевые поражения

7
17

Голы по времени матча

Забито

10
7
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
3
43%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
3
30%
1
14%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Пропущено

9
13
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
2
15%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
4
44%
3
23%
61-75
2
22%
3
23%
76-90

Забито

7
11
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
14%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
43%
5
45%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
1
14%
1
9%
76-90

Пропущено

14
13
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
5
38%
46-60
4
29%
1
8%
61-75
4
29%
4
31%
76-90

Забито

17
18
4 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
2
12%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
12%
4
22%
31-45
5
29%
29%
6
33%
46-60
5
29%
29%
2
11%
61-75
3
18%
3
17%
76-90

Пропущено

23
26
6 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
2
9%
3
12%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
2
9%
3
12%
31-45
3
13%
7
27%
46-60
8
35%
4
15%
61-75
6
26%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Бр
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Зандхаузен - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 0:0 Айнтрахт Бр - Вольфсбург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 0:2
Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 1:1 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:1 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 1:1 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 4:2 Арминия - Айнтрахт Бр 4:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 2:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Бр - Эсперанж 0:1 Айнтрахт Бр - Фрайбург-2 1:0
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Гройтер Фюрт - Арминия 1:0 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Ганза 2:2 Ян - Гройтер Фюрт 2:2
Гройтер Фюрт - Зандхаузен 1:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 2:1 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 2:2 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 1:1 Штуттгартер Киккерс - Гройтер Фюрт 2:0 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 3:1 Пардубице - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
Гройтер Фюрт

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
2:2
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
4
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
4 раза 50%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:2
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:2
5 раз 36%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
6 раз 43%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Бр
Гройтер Фюрт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
4
4
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
13
1
6
8
1.5
6
8
1
13
2.5
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 15 9 5 1 25 - 14 32
2. Гамбург 1:1 15 9 2 4 23 - 16 29
3. Хайденхайм 15 7 6 2 24 - 13 27
4. Фортуна 15 8 2 5 25 - 16 26
5. Падерборн 15 8 2 5 34 - 18 26
6. Ганновер 96 15 7 3 5 22 - 17 24
7. Кайзерслаутерн 15 5 8 2 25 - 22 23
8. Хольштайн Киль 15 6 5 4 29 - 27 23
9. Ян 1:1 15 5 4 6 15 - 22 19
10. Айнтрахт Бр 0:1 15 4 5 6 17 - 24 17
11. Магдебург 1:0 15 5 2 8 18 - 28 17
12. Карлсруэ 15 5 2 8 22 - 24 17
13. Ганза 15 5 2 8 15 - 22 17
14. Зандхаузен 15 4 4 7 16 - 21 16
15. Гройтер Фюрт 1:0 15 3 7 5 20 - 25 16
16. Санкт-Паули 15 3 6 6 19 - 21 15
17. Нюрнберг 0:1 15 4 3 8 12 - 22 15
18. Арминия 15 3 2 10 18 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 8 6 0 2 26 - 9 18
2. Дармштадт 8 5 3 0 14 - 5 18
3. Хайденхайм 7 5 2 0 16 - 6 17
4. Фортуна 7 5 1 1 16 - 6 16
5. Ганновер 96 7 4 2 1 10 - 6 14
6. Санкт-Паули 7 3 4 0 13 - 6 13
7. Ян 1:1 8 3 3 2 8 - 12 12
8. Хольштайн Киль 7 3 2 2 13 - 9 11
9. Зандхаузен 7 3 2 2 9 - 8 11
10. Гамбург 1:1 8 3 2 3 9 - 8 11
11. Гройтер Фюрт 1:0 8 2 5 1 12 - 12 11
12. Айнтрахт Бр 0:1 8 3 2 3 10 - 10 11
13. Карлсруэ 8 3 1 4 12 - 13 10
14. Кайзерслаутерн 8 2 4 2 12 - 14 10
15. Арминия 7 3 0 4 13 - 13 9
16. Ганза 8 3 0 5 7 - 10 9
17. Нюрнберг 0:1 7 2 1 4 5 - 9 7
18. Магдебург 1:0 7 2 1 4 6 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 1:1 7 6 0 1 14 - 8 18
2. Дармштадт 7 4 2 1 11 - 9 14
3. Кайзерслаутерн 7 3 4 0 13 - 8 13
4. Хольштайн Киль 8 3 3 2 16 - 18 12
5. Хайденхайм 8 2 4 2 8 - 7 10
6. Ганновер 96 8 3 1 4 12 - 11 10
7. Фортуна 8 3 1 4 9 - 10 10
8. Магдебург 1:0 8 3 1 4 12 - 16 10
9. Падерборн 7 2 2 3 8 - 9 8
10. Ганза 7 2 2 3 8 - 12 8
11. Нюрнберг 0:1 8 2 2 4 7 - 13 8
12. Карлсруэ 7 2 1 4 10 - 11 7
13. Ян 1:1 7 2 1 4 7 - 10 7
14. Айнтрахт Бр 0:1 7 1 3 3 7 - 14 6
15. Зандхаузен 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Гройтер Фюрт 1:0 7 1 2 4 8 - 13 5
17. Арминия 8 0 2 6 5 - 14 2
18. Санкт-Паули 8 0 2 6 6 - 15 2
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 10 (2)
Гамбург Глацель Роберт 8 (1)
Падерборн Пирингер Марвин 7 (5)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 7 (2)
Арминия Хак Робин 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 7
Дармштадт Холланд Фабиан 6
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 6
Ганза Лукас Фрёде 6
Ян Гимбер Бенедикт 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    56'
    Лаубербах Лион получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Зиб Арминдо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Кристиансен Макс получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Уджа Энтони уходит с поля. Хеннинг Брайан выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Бр
Ничья
Гройтер Фюрт
2.63
3.44
2.75
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