Тур: 15. Стадион: Фолькспаркштадион.
0'
0:1
8' ГолКалисканер Каан
1:1
12' ГолВушкович Марио
20' Желтая карточкаЭльведи Ян
43' Желтая карточкаШонлау Себастьян
1:1
49' Не забитый пенальтиГлацель Роберт
Ход матча
8'
0:1
12'
1:1
20'
43'
49'
1:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 4
-
7 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
11
Фабер
Конрад
33
Эльведи
Ян
27
Гюнтер
Лассе
30
Вит
Кристиан
29
Меес
Джошуа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
45 Tom Sanne
-
Главный тренер: Вальтер Тим
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Фабер КонрадЗащитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
-
27 Гюнтер ЛассеЗащитник
-
30 Вит КристианПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Меес ДжошуаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Minos Gouras
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
История личных встреч
Гамбург
Ян
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
6 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
75%
25%
6 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
2.25
2
Среднее время на гол
40
45
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.75
2
Среднее время на гол
51
45
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
2
2
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|8
|0.53
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|4
|0.27
|Бенеш Ласло
|2
|0.13
|Рейс Людовит
|2
|0.13
|Вушкович Марио
|2
|0.13
|Жан-Люк Домпе
|1
|0.07
|Хайер Моритц
|1
|0.07
|Джатта Бейкери
|1
|0.07
|Tom Sanne
|1
|0.07
|Киттель Сонни
|0
|0
|Мефферт Йонас
|0
|0
|Мухайм Миро
|0
|0
|Амаечи Ксавьер
|0
|0
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альберс Андреас
|6 (1)
|0.4
|Калисканер Каан
|3
|0.2
|Меес Джошуа
|1
|0.07
|Овусу Принс-Осеи
|1
|0.07
|Гимбер Бенедикт
|1
|0.07
|Тальхаммер Максимилиан
|1
|0.07
|Minos Gouras
|1
|0.07
|Макридис Хараламбос
|0
|0
|Схипноски Никлас
|0
|0
|Гюнтер Лассе
|0
|0
|Саллер Бенедикт
|0
|0
|Вит Кристиан
|0
|0
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шонлау Себастьян
|3
|1
|Вушкович Марио
|3
|0
|Опоку Аарон
|1
|1
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|1
|Глацель Роберт
|2
|0
|Хайер Моритц
|2
|0
|Мухайм Миро
|2
|0
|Рейс Людовит
|2
|0
|Фернандеш Даниэль
|1
|0
|Киттель Сонни
|1
|0
|Мефферт Йонас
|1
|0
|Бенеш Ласло
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|6
|0
|Брайткройц Стив
|3
|1
|Саллер Бенедикт
|3
|0
|Эльведи Ян
|3
|0
|Овусу Принс-Осеи
|3
|0
|Альберс Андреас
|2
|0
|Стоянович Деян
|2
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|2
|0
|Кеннеди Скотт
|2
|0
|Гюнтер Лассе
|2
|0
|Гувара Леон
|1
|0
|Меес Джошуа
|1
|0
|Йылдырым Айгюн
|1
|0
|Макридис Хараламбос
|1
|0
|Схипноски Никлас
|1
|0
|Вит Кристиан
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
|Фабер Конрад
|1
|0
Результаты матчей
Гамбург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Ян
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
1
Гамбург
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Ян
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
8
Волевые поражения
14
7
Гамбург
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Ян
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
3
8
Волевые поражения
18
8
Голы по времени матча
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
0
0%
1
14%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
3
43%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
43%
3
38%
76-90
Забито
14
8
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
2
25%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
29%
4
50%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Пропущено
8
12
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
3
38%
5
42%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
2
25%
1
8%
76-90
Забито
22
15
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
2 Не забивали 6
0
0%
3
20%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
5
23%
3
20%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
4
18%
4
27%
61-75
8
36%
3
20%
76-90
Пропущено
15
20
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
6
40%
5
25%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
2
13%
5
25%
61-75
5
33%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Падерборн - Гамбург 2:3 Гамбург - Магдебург 2:3 РБ Лейпциг - Гамбург 4:0 Санкт-Паули - Гамбург 3:0
Гамбург - Кайзерслаутерн 1:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:2 Гамбург - Фортуна 2:0 Хольштайн Киль - Гамбург 2:3 Гамбург - Карлсруэ 1:0 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Дармштадт 1:2 Арминия - Гамбург 0:2 Гамбург - Хайденхайм 1:0 Байройт - Гамбург 1:3 Гамбург - Ганза 0:1 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Базель - Гамбург 1:5 Гамбург - Арис Салоники 4:3 Хайдук - Гамбург 2:2 Гамбург - Герта 0:2
Ян
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ян - Ганза 0:3 Ян - Зандхаузен 2:1 Ян - Фортуна 0:3 Кайзерслаутерн - Ян 0:3
Ян - Гройтер Фюрт 2:2 Магдебург - Ян 1:0 Ян - Санкт-Паули 2:0 Падерборн - Ян 3:0 Ян - Хольштайн Киль 0:0 Фортуна - Ян 4:0 Ян - Карлсруэ 0:6 Ганновер 96 - Ян 1:0 Ян - Нюрнберг 0:0 Ян - Кёльн 2:2 Арминия - Ян 0:3 Ян - Дармштадт 2:0 Ян - Норвич 2:2 Ян - Цвиккау 6:2 Фортуна Регенсбург - Ян 3:10 Вердер - Ян 2:0
Результаты матчей
Гамбург
Ян
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
4 раза 50%
2
4 раза 50%
Точный счет
0:2
3 раза 43%
2:3
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:3
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
4 раза 67%
3
2 раза 33%
Точный счет
2:3
3 раза 21%
0:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:3
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
8 раз 57%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Гамбург
Ян
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
44
25
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
24
61
24
25
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
68
86
68
212
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|15
|9
|5
|1
|25 - 14
|32
|2.
|Гамбург
|1:1
|15
|9
|2
|4
|23 - 16
|29
|3.
|Хайденхайм
|15
|7
|6
|2
|24 - 13
|27
|4.
|Фортуна
|15
|8
|2
|5
|25 - 16
|26
|5.
|Падерборн
|15
|8
|2
|5
|34 - 18
|26
|6.
|Ганновер 96
|15
|7
|3
|5
|22 - 17
|24
|7.
|Кайзерслаутерн
|15
|5
|8
|2
|25 - 22
|23
|8.
|Хольштайн Киль
|15
|6
|5
|4
|29 - 27
|23
|9.
|Ян
|1:1
|15
|5
|4
|6
|15 - 22
|19
|10.
|Айнтрахт Бр
|0:1
|15
|4
|5
|6
|17 - 24
|17
|11.
|Магдебург
|1:0
|15
|5
|2
|8
|18 - 28
|17
|12.
|Карлсруэ
|15
|5
|2
|8
|22 - 24
|17
|13.
|Ганза
|15
|5
|2
|8
|15 - 22
|17
|14.
|Зандхаузен
|15
|4
|4
|7
|16 - 21
|16
|15.
|Гройтер Фюрт
|1:0
|15
|3
|7
|5
|20 - 25
|16
|16.
|Санкт-Паули
|15
|3
|6
|6
|19 - 21
|15
|17.
|Нюрнберг
|0:1
|15
|4
|3
|8
|12 - 22
|15
|18.
|Арминия
|15
|3
|2
|10
|18 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|8
|6
|0
|2
|26 - 9
|18
|2.
|Дармштадт
|8
|5
|3
|0
|14 - 5
|18
|3.
|Хайденхайм
|7
|5
|2
|0
|16 - 6
|17
|4.
|Фортуна
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|5.
|Ганновер 96
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|6.
|Санкт-Паули
|7
|3
|4
|0
|13 - 6
|13
|7.
|Ян
|1:1
|8
|3
|3
|2
|8 - 12
|12
|8.
|Хольштайн Киль
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|9.
|Зандхаузен
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|10.
|Гамбург
|1:1
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|11.
|Гройтер Фюрт
|1:0
|8
|2
|5
|1
|12 - 12
|11
|12.
|Айнтрахт Бр
|0:1
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|13.
|Карлсруэ
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|14.
|Кайзерслаутерн
|8
|2
|4
|2
|12 - 14
|10
|15.
|Арминия
|7
|3
|0
|4
|13 - 13
|9
|16.
|Ганза
|8
|3
|0
|5
|7 - 10
|9
|17.
|Нюрнберг
|0:1
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|18.
|Магдебург
|1:0
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|1:1
|7
|6
|0
|1
|14 - 8
|18
|2.
|Дармштадт
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|3.
|Кайзерслаутерн
|7
|3
|4
|0
|13 - 8
|13
|4.
|Хольштайн Киль
|8
|3
|3
|2
|16 - 18
|12
|5.
|Хайденхайм
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|6.
|Ганновер 96
|8
|3
|1
|4
|12 - 11
|10
|7.
|Фортуна
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|8.
|Магдебург
|1:0
|8
|3
|1
|4
|12 - 16
|10
|9.
|Падерборн
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|10.
|Ганза
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|11.
|Нюрнберг
|0:1
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|12.
|Карлсруэ
|7
|2
|1
|4
|10 - 11
|7
|13.
|Ян
|1:1
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Айнтрахт Бр
|0:1
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|15.
|Зандхаузен
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|16.
|Гройтер Фюрт
|1:0
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|17.
|Арминия
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
|18.
|Санкт-Паули
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|10 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|8 (1)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|7 (5)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|7 (2)
|Арминия
|Хак Робин
|7 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|6
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|6
|Ганза
|Лукас Фрёде
|6
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|6