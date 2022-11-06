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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Зрители: 51314
Гамбург
3:1
Конец матча
Ян
0'
0:1
7' Гол
Калисканер Каан
1:1
12' Гол
Вушкович Марио
20' Желтая карточка
Эльведи Ян
43' Желтая карточка
Шонлау Себастьян
1:1
49' Не забитый пенальти
Глацель Роберт
68' Желтая карточка
Нахрайнер Себастьян
2:1
79' Гол
Кёнигсдёрффер Рансфорд
82' Желтая карточка
Схипноски Никлас
3:1
90' Гол
Глацель Роберт
90'+4
1
Фернандеш
Даниэль
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
44
Вушкович
Марио
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
23
Мефферт
Йонас
8
Бенеш
Ласло
10
Киттель
Сонни
9
Глацель
Роберт
27
Жан-Люк
Домпе
21
Киршбаум
Торстен
11
Фабер
Конрад
28
Нахрайнер
Себастьян
33
Эльведи
Ян
27
Гюнтер
Лассе
26
Макридис
Хараламбос
30
Вит
Кристиан
8
Тальхаммер
Максимилиан
29
Меес
Джошуа
10
Калисканер
Каан
19
Альберс
Андреас
Гамбург
4-3-3
Ян
4-4-2

История личных встреч

Гамбург
Ян

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
6 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

75%
25%
6 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

Б2
2:4
Б2
4:1
Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
2:1
Б2
2:2
Б2
2:1
Б2
0:5

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

2.25
2

Среднее время на гол

40
45

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.75
2

Среднее время на гол

51
45

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 9 0.6
Кёнигсдёрффер Рансфорд 5 0.33
Бенеш Ласло 2 0.13
Рейс Людовит 2 0.13
Вушкович Марио 2 0.13
Жан-Люк Домпе 1 0.07
Хайер Моритц 1 0.07
Джатта Бейкери 1 0.07
Tom Sanne 1 0.07
Киттель Сонни 0 0
Мефферт Йонас 0 0
Мухайм Миро 0 0
Амаечи Ксавьер 0 0
Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альберс Андреас 6 (1) 0.4
Калисканер Каан 3 0.2
Меес Джошуа 1 0.07
Овусу Принс-Осеи 1 0.07
Гимбер Бенедикт 1 0.07
Тальхаммер Максимилиан 1 0.07
Minos Gouras 1 0.07
Макридис Хараламбос 0 0
Схипноски Никлас 0 0
Гюнтер Лассе 0 0
Саллер Бенедикт 0 0
Вит Кристиан 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шонлау Себастьян 3 1
Вушкович Марио 3 0
Опоку Аарон 1 1
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 1
Глацель Роберт 2 0
Хайер Моритц 2 0
Мухайм Миро 2 0
Рейс Людовит 2 0
Фернандеш Даниэль 1 0
Киттель Сонни 1 0
Мефферт Йонас 1 0
Бенеш Ласло 1 0
Ogechika Heil 1 0
Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 6 0
Брайткройц Стив 3 1
Саллер Бенедикт 3 0
Эльведи Ян 3 0
Овусу Принс-Осеи 3 0
Альберс Андреас 2 0
Стоянович Деян 2 0
Тальхаммер Максимилиан 2 0
Схипноски Никлас 2 0
Кеннеди Скотт 2 0
Гюнтер Лассе 2 0
Нахрайнер Себастьян 1 0
Гувара Леон 1 0
Меес Джошуа 1 0
Йылдырым Айгюн 1 0
Макридис Хараламбос 1 0
Вит Кристиан 1 0
Калисканер Каан 1 0
Фабер Конрад 1 0

Результаты матчей

Гамбург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Ян
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

4
2
Гамбург
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Ян
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
8

Волевые поражения

14
7
Гамбург
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Ян
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

4
8

Волевые поражения

18
9

Голы по времени матча

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 11
1
9%
2
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
45%
3
38%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
4
50%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
38%
5
45%
76-90

Забито

14
8
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
2
25%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
29%
4
50%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Пропущено

8
12
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
3
38%
5
42%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
2
25%
1
8%
76-90

Забито

25
16
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 6
1
4%
4
25%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
5
20%
3
19%
31-45
1
4%
2
13%
46-60
4
16%
4
25%
61-75
10
40%
3
19%
76-90

Пропущено

16
23
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
7
44%
6
26%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
2
13%
2
9%
46-60
2
13%
5
22%
61-75
5
31%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Падерборн - Гамбург 2:3 Гамбург - Магдебург 2:3 РБ Лейпциг - Гамбург 4:0 Санкт-Паули - Гамбург 3:0
Гамбург - Кайзерслаутерн 1:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:2 Гамбург - Фортуна 2:0 Хольштайн Киль - Гамбург 2:3 Гамбург - Карлсруэ 1:0 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Дармштадт 1:2 Арминия - Гамбург 0:2 Гамбург - Хайденхайм 1:0 Байройт - Гамбург 1:3 Гамбург - Ганза 0:1 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Базель - Гамбург 1:5 Гамбург - Арис Салоники 4:3 Хайдук - Гамбург 2:2 Гамбург - Герта 0:2
Ян
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ян - Ганза 0:3 Ян - Зандхаузен 2:1 Ян - Фортуна 0:3 Кайзерслаутерн - Ян 0:3
Ян - Гройтер Фюрт 2:2 Магдебург - Ян 1:0 Ян - Санкт-Паули 2:0 Падерборн - Ян 3:0 Ян - Хольштайн Киль 0:0 Фортуна - Ян 4:0 Ян - Карлсруэ 0:6 Ганновер 96 - Ян 1:0 Ян - Нюрнберг 0:0 Ян - Кёльн 2:2 Арминия - Ян 0:3 Ян - Дармштадт 2:0 Ян - Норвич 2:2 Ян - Цвиккау 6:2 Фортуна Регенсбург - Ян 3:10 Вердер - Ян 2:0

Результаты матчей

Гамбург
Ян

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
2
4 раза 50%

Точный счет

0:2
3 раза 43%
2:3
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:3
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

2:3
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:3
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
0
8 раз 53%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
1
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Гамбург
Ян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
3
5
1.5
4
4
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
6
1
1.5
2
5
2
5
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
7
8
9
6
1.5
6
9
3
12
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 15 9 5 1 25 - 14 32
2. Гамбург 15 10 1 4 25 - 16 31
3. Хайденхайм 15 7 6 2 24 - 13 27
4. Фортуна 15 8 2 5 25 - 16 26
5. Падерборн 15 8 2 5 34 - 18 26
6. Ганновер 96 15 7 3 5 22 - 17 24
7. Кайзерслаутерн 15 5 8 2 25 - 22 23
8. Хольштайн Киль 15 6 5 4 29 - 27 23
9. Ян 15 5 3 7 15 - 24 18
10. Айнтрахт Бр 15 4 5 6 17 - 24 17
11. Магдебург 15 5 2 8 19 - 29 17
12. Карлсруэ 15 5 2 8 22 - 24 17
13. Ганза 15 5 2 8 15 - 22 17
14. Зандхаузен 15 4 4 7 16 - 21 16
15. Гройтер Фюрт 15 3 7 5 20 - 25 16
16. Санкт-Паули 15 3 6 6 19 - 21 15
17. Нюрнберг 15 4 3 8 13 - 23 15
18. Арминия 15 3 2 10 18 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 8 6 0 2 26 - 9 18
2. Дармштадт 8 5 3 0 14 - 5 18
3. Хайденхайм 7 5 2 0 16 - 6 17
4. Фортуна 7 5 1 1 16 - 6 16
5. Ганновер 96 7 4 2 1 10 - 6 14
6. Санкт-Паули 7 3 4 0 13 - 6 13
7. Гамбург 8 4 1 3 11 - 8 13
8. Ян 8 3 3 2 8 - 12 12
9. Хольштайн Киль 7 3 2 2 13 - 9 11
10. Зандхаузен 7 3 2 2 9 - 8 11
11. Гройтер Фюрт 8 2 5 1 12 - 12 11
12. Айнтрахт Бр 8 3 2 3 10 - 10 11
13. Карлсруэ 8 3 1 4 12 - 13 10
14. Кайзерслаутерн 8 2 4 2 12 - 14 10
15. Арминия 7 3 0 4 13 - 13 9
16. Ганза 8 3 0 5 7 - 10 9
17. Нюрнберг 7 2 1 4 6 - 10 7
18. Магдебург 7 2 1 4 6 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 7 6 0 1 14 - 8 18
2. Дармштадт 7 4 2 1 11 - 9 14
3. Кайзерслаутерн 7 3 4 0 13 - 8 13
4. Хольштайн Киль 8 3 3 2 16 - 18 12
5. Хайденхайм 8 2 4 2 8 - 7 10
6. Ганновер 96 8 3 1 4 12 - 11 10
7. Фортуна 8 3 1 4 9 - 10 10
8. Магдебург 8 3 1 4 13 - 17 10
9. Падерборн 7 2 2 3 8 - 9 8
10. Ганза 7 2 2 3 8 - 12 8
11. Нюрнберг 8 2 2 4 7 - 13 8
12. Карлсруэ 7 2 1 4 10 - 11 7
13. Ян 7 2 0 5 7 - 12 6
14. Айнтрахт Бр 7 1 3 3 7 - 14 6
15. Зандхаузен 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Гройтер Фюрт 7 1 2 4 8 - 13 5
17. Арминия 8 0 2 6 5 - 14 2
18. Санкт-Паули 8 0 2 6 6 - 15 2
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Топ бомбардиров
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 10 (2)
Гамбург Глацель Роберт 9 (1)
Падерборн Пирингер Марвин 7 (5)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 7 (2)
Арминия Хак Робин 7 (2)
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Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 7
Дармштадт Холланд Фабиан 6
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 6
Ганза Лукас Фрёде 6
Ян Гимбер Бенедикт 6
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    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      43'
      Шонлау Себастьян получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      20'
      Эльведи Ян получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Mario Vuskovic бьет в цель!
    • Описание гола
      7'
      Г О О О О Л - Калисканер Каан бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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