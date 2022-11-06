Тур: 15. Стадион: Фолькспаркштадион. Зрители: 51314
0'
0:1
7' ГолКалисканер Каан
1:1
12' ГолВушкович Марио
20' Желтая карточкаЭльведи Ян
43' Желтая карточкаШонлау Себастьян
1:1
49' Не забитый пенальтиГлацель Роберт
68' Желтая карточкаНахрайнер Себастьян
2:1
79' ГолКёнигсдёрффер Рансфорд
82' Желтая карточкаСхипноски Никлас
3:1
90' ГолГлацель Роберт
90'+4
Ход матча
7'
0:1
12'
1:1
20'
43'
49'
1:1
79'
82'
90'
3:1
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 6
-
11 Удары в створ 5
-
8 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
11
Фабер
Конрад
33
Эльведи
Ян
27
Гюнтер
Лассе
30
Вит
Кристиан
29
Меес
Джошуа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
45 Tom Sanne
-
Главный тренер: Вальтер Тим
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Фабер КонрадЗащитник
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
-
27 Гюнтер ЛассеЗащитник
- Полузащитник
-
30 Вит КристианПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Меес ДжошуаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Minos Gouras
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
История личных встреч
Гамбург
Ян
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
6 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
75%
25%
6 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
2.25
2
Среднее время на гол
40
45
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.75
2
Среднее время на гол
51
45
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
2
2
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|9
|0.6
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|5
|0.33
|Бенеш Ласло
|2
|0.13
|Рейс Людовит
|2
|0.13
|Вушкович Марио
|2
|0.13
|Жан-Люк Домпе
|1
|0.07
|Хайер Моритц
|1
|0.07
|Джатта Бейкери
|1
|0.07
|Tom Sanne
|1
|0.07
|Киттель Сонни
|0
|0
|Мефферт Йонас
|0
|0
|Мухайм Миро
|0
|0
|Амаечи Ксавьер
|0
|0
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альберс Андреас
|6 (1)
|0.4
|Калисканер Каан
|3
|0.2
|Меес Джошуа
|1
|0.07
|Овусу Принс-Осеи
|1
|0.07
|Гимбер Бенедикт
|1
|0.07
|Тальхаммер Максимилиан
|1
|0.07
|Minos Gouras
|1
|0.07
|Макридис Хараламбос
|0
|0
|Схипноски Никлас
|0
|0
|Гюнтер Лассе
|0
|0
|Саллер Бенедикт
|0
|0
|Вит Кристиан
|0
|0
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шонлау Себастьян
|3
|1
|Вушкович Марио
|3
|0
|Опоку Аарон
|1
|1
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|1
|Глацель Роберт
|2
|0
|Хайер Моритц
|2
|0
|Мухайм Миро
|2
|0
|Рейс Людовит
|2
|0
|Фернандеш Даниэль
|1
|0
|Киттель Сонни
|1
|0
|Мефферт Йонас
|1
|0
|Бенеш Ласло
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|6
|0
|Брайткройц Стив
|3
|1
|Саллер Бенедикт
|3
|0
|Эльведи Ян
|3
|0
|Овусу Принс-Осеи
|3
|0
|Альберс Андреас
|2
|0
|Стоянович Деян
|2
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|2
|0
|Схипноски Никлас
|2
|0
|Кеннеди Скотт
|2
|0
|Гюнтер Лассе
|2
|0
|Нахрайнер Себастьян
|1
|0
|Гувара Леон
|1
|0
|Меес Джошуа
|1
|0
|Йылдырым Айгюн
|1
|0
|Макридис Хараламбос
|1
|0
|Вит Кристиан
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
|Фабер Конрад
|1
|0
Результаты матчей
Гамбург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Ян
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
4
2
Гамбург
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Ян
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
8
Волевые поражения
14
7
Гамбург
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Ян
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
4
8
Волевые поражения
18
9
Голы по времени матча
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 11
1
9%
2
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
45%
3
38%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
4
50%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
38%
5
45%
76-90
Забито
14
8
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
2
25%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
29%
4
50%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Пропущено
8
12
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
3
38%
5
42%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
2
25%
1
8%
76-90
Забито
25
16
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 6
1
4%
4
25%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
5
20%
3
19%
31-45
1
4%
2
13%
46-60
4
16%
4
25%
61-75
10
40%
3
19%
76-90
Пропущено
16
23
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
7
44%
6
26%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
2
13%
2
9%
46-60
2
13%
5
22%
61-75
5
31%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Падерборн - Гамбург 2:3 Гамбург - Магдебург 2:3 РБ Лейпциг - Гамбург 4:0 Санкт-Паули - Гамбург 3:0
Гамбург - Кайзерслаутерн 1:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:2 Гамбург - Фортуна 2:0 Хольштайн Киль - Гамбург 2:3 Гамбург - Карлсруэ 1:0 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Дармштадт 1:2 Арминия - Гамбург 0:2 Гамбург - Хайденхайм 1:0 Байройт - Гамбург 1:3 Гамбург - Ганза 0:1 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Базель - Гамбург 1:5 Гамбург - Арис Салоники 4:3 Хайдук - Гамбург 2:2 Гамбург - Герта 0:2
Ян
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ян - Ганза 0:3 Ян - Зандхаузен 2:1 Ян - Фортуна 0:3 Кайзерслаутерн - Ян 0:3
Ян - Гройтер Фюрт 2:2 Магдебург - Ян 1:0 Ян - Санкт-Паули 2:0 Падерборн - Ян 3:0 Ян - Хольштайн Киль 0:0 Фортуна - Ян 4:0 Ян - Карлсруэ 0:6 Ганновер 96 - Ян 1:0 Ян - Нюрнберг 0:0 Ян - Кёльн 2:2 Арминия - Ян 0:3 Ян - Дармштадт 2:0 Ян - Норвич 2:2 Ян - Цвиккау 6:2 Фортуна Регенсбург - Ян 3:10 Вердер - Ян 2:0
Результаты матчей
Гамбург
Ян
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
2
4 раза 50%
Точный счет
0:2
3 раза 43%
2:3
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:3
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
2:3
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:3
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
0
8 раз 53%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
1
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Гамбург
Ян
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
35
44
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
61
25
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
78
96
69
312
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|15
|9
|5
|1
|25 - 14
|32
|2.
|Гамбург
|15
|10
|1
|4
|25 - 16
|31
|3.
|Хайденхайм
|15
|7
|6
|2
|24 - 13
|27
|4.
|Фортуна
|15
|8
|2
|5
|25 - 16
|26
|5.
|Падерборн
|15
|8
|2
|5
|34 - 18
|26
|6.
|Ганновер 96
|15
|7
|3
|5
|22 - 17
|24
|7.
|Кайзерслаутерн
|15
|5
|8
|2
|25 - 22
|23
|8.
|Хольштайн Киль
|15
|6
|5
|4
|29 - 27
|23
|9.
|Ян
|15
|5
|3
|7
|15 - 24
|18
|10.
|Айнтрахт Бр
|15
|4
|5
|6
|17 - 24
|17
|11.
|Магдебург
|15
|5
|2
|8
|19 - 29
|17
|12.
|Карлсруэ
|15
|5
|2
|8
|22 - 24
|17
|13.
|Ганза
|15
|5
|2
|8
|15 - 22
|17
|14.
|Зандхаузен
|15
|4
|4
|7
|16 - 21
|16
|15.
|Гройтер Фюрт
|15
|3
|7
|5
|20 - 25
|16
|16.
|Санкт-Паули
|15
|3
|6
|6
|19 - 21
|15
|17.
|Нюрнберг
|15
|4
|3
|8
|13 - 23
|15
|18.
|Арминия
|15
|3
|2
|10
|18 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|8
|6
|0
|2
|26 - 9
|18
|2.
|Дармштадт
|8
|5
|3
|0
|14 - 5
|18
|3.
|Хайденхайм
|7
|5
|2
|0
|16 - 6
|17
|4.
|Фортуна
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|5.
|Ганновер 96
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|6.
|Санкт-Паули
|7
|3
|4
|0
|13 - 6
|13
|7.
|Гамбург
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|8.
|Ян
|8
|3
|3
|2
|8 - 12
|12
|9.
|Хольштайн Киль
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|10.
|Зандхаузен
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|11.
|Гройтер Фюрт
|8
|2
|5
|1
|12 - 12
|11
|12.
|Айнтрахт Бр
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|13.
|Карлсруэ
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|14.
|Кайзерслаутерн
|8
|2
|4
|2
|12 - 14
|10
|15.
|Арминия
|7
|3
|0
|4
|13 - 13
|9
|16.
|Ганза
|8
|3
|0
|5
|7 - 10
|9
|17.
|Нюрнберг
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|18.
|Магдебург
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|7
|6
|0
|1
|14 - 8
|18
|2.
|Дармштадт
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|3.
|Кайзерслаутерн
|7
|3
|4
|0
|13 - 8
|13
|4.
|Хольштайн Киль
|8
|3
|3
|2
|16 - 18
|12
|5.
|Хайденхайм
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|6.
|Ганновер 96
|8
|3
|1
|4
|12 - 11
|10
|7.
|Фортуна
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|8.
|Магдебург
|8
|3
|1
|4
|13 - 17
|10
|9.
|Падерборн
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|10.
|Ганза
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|11.
|Нюрнберг
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|12.
|Карлсруэ
|7
|2
|1
|4
|10 - 11
|7
|13.
|Ян
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|14.
|Айнтрахт Бр
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|15.
|Зандхаузен
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|16.
|Гройтер Фюрт
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|17.
|Арминия
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
|18.
|Санкт-Паули
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|10 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|9 (1)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|7 (5)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|7 (2)
|Арминия
|Хак Робин
|7 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|6
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|6
|Ганза
|Лукас Фрёде
|6
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|6