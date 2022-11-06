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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Нюрнберг
0:1
Второй тайм: 64'
Магдебург
0'
32' Желтая карточка
Дели Матс Мёллер
36' Желтая карточка
Leon Bell
40' Желтая карточка
Атик Бариш
49' Желтая карточка
Daniel Elfadli
0:1
59' Гол
Пиччини Кристиано

Ход матча

32'
Дели Матс Мёллер
 
36'
 
Leon Bell
40'
 
Атик Бариш
46'
Шлаймер Лукас
Дуа Квадво
 
46'
Векессер Эрик
Дели Матс Мёллер
 
49'
 
Daniel Elfadli
59'
0:1
Пиччини Кристиано

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
Нюрнберг
Ничья
Магдебург
3.50
3.68
3.85
Все Коэффициенты
26
Матения
Кристиан
28
Гиамера
Ян
16
Шиндлер
Кристофер
4
Лоуренс
Джеймс
17
Кастроп
Йенс
5
Гайс
Йоханнес
15
Нюрнбергер
Фабиан
6
Темпельман
Лино
10
Дели
Матс
Мёллер
23
Дуа
Квадво
7
Лохкемпер
Феликс
1
Райманн
Доминик
11
Эль-Ханкури
Мохамед
2
Пиччини
Кристиано
25
Гнака
Силас
19
Leon
Bell
6
Daniel
Elfadli
16
Andreas
Mueller
13
Connor
Krempicki
10
Jason
Ceka
8
Квартенг
Мориц-Брони
23
Атик
Бариш
Нюрнберг
3-3-2-2
Магдебург
4-1-2-3

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуа Квадво 4 0.27
Дафернер Кристоф 3 0.2
Темпельман Лино 2 0.13
Валентини Энрико 1 0.07
Кастроп Йенс 1 0.07
Винтцаймер Мануэль 1 0.07
Дели Матс Мёллер 0 0
Думан Тайлан 0 0
Нюрнбергер Фабиан 0 0
Гайс Йоханнес 0 0
Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квартенг Мориц-Брони 4 0.27
Атик Бариш 3 0.2
Эль-Ханкури Мохамед 2 0.13
Jason Ceka 1 0.07
Пиччини Кристиано 1 0.07
Connor Krempicki 1 0.07
Ито Тацуя 1 0.07
Рикманн Юлиан 1 0.07
Шулер Лука 1 0.07
Andreas Mueller 1 0.07
Райманн Доминик 0 0
Лоуренс Джеймс 0 0
Конде Амара 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Векессер Эрик 4 0
Гайс Йоханнес 3 0
Валентини Энрико 3 0
Нюрнбергер Фабиан 3 0
Темпельман Лино 3 0
Фофана Садик 3 0
Гиамера Ян 2 0
Дафернер Кристоф 2 0
Шиндлер Кристофер 1 0
Матения Кристиан 1 0
Хюбнер Флориан 1 0
Сёренсен Асгер 1 0
Дели Матс Мёллер 1 0
Думан Тайлан 1 0
Дуа Квадво 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Кастроп Йенс 1 0
Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоуренс Джеймс 2 2
Leon Bell 5 0
Атик Бариш 3 0
Конде Амара 3 0
Райманн Доминик 2 0
Эль-Ханкури Мохамед 2 0
Гнака Силас 2 0
Шулер Лука 2 0
Andreas Mueller 2 0
Daniel Elfadli 2 0
Биттрофф Александер 1 0
Какуталуа Малкольм 1 0
Connor Krempicki 1 0
Бокхорн Эберт 1 0
Зехельманн Тим 1 0

Результаты матчей

Нюрнберг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Магдебург
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

2
4
Нюрнберг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Магдебург
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
9

Волевые поражения

3
4
Нюрнберг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Магдебург
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

12
13

Волевые поражения

5
8

Голы по времени матча

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
1
20%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
2
20%
76-90

Пропущено

8
17
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
25%
2
12%
31-45
1
13%
2
12%
46-60
2
25%
5
29%
29%
61-75
3
38%
4
24%
76-90

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
43%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Пропущено

13
11
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
15%
1
9%
1-15
2
15%
2
18%
16-30
5
38%
3
27%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
2
18%
76-90

Забито

12
17
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
2
17%
3
18%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
1
8%
4
24%
31-45
3
25%
3
18%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
5
42%
4
24%
76-90

Пропущено

21
28
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 13
2
10%
4
14%
1-15
2
10%
3
11%
16-30
7
33%
5
18%
31-45
2
10%
5
18%
46-60
3
14%
5
18%
61-75
5
24%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Кайзерслаутерн - Нюрнберг 0:0 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Вальдхоф - Нюрнберг 0:1 Фортуна - Нюрнберг 0:1
Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:3 Карлсруэ - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Санкт-Галлен 4:3 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Арминия 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 4:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Хайденхайм 0:3 Ян - Нюрнберг 0:0 Каан-Маринборн - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 2:0 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Швайнфурт 2:1 Нюрнберг - Арсенал 3:5 Тироль - Нюрнберг 2:0
Магдебург
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Магдебург - Хайденхайм 1:1 Гамбург - Магдебург 2:3 Магдебург - Айнтрахт Бр 0:2 Зандхаузен - Магдебург 1:0
Магдебург - Ян 1:0 Магдебург - Schoningen 4:1 Ганза - Магдебург 3:1 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:1 Падерборн - Магдебург 1:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:4 Магдебург - Ганновер 96 0:4 Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 Карлсруэ - Магдебург 2:3 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Камбюр 4:2 Магдебург - Унион Берлин 1:4 Магдебург - Виктория Берлин 2:1 Оснабрюк - Магдебург 1:5

Результаты матчей

Нюрнберг
Магдебург

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
2
5 раз 36%
1
2 раза 14%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Нюрнберг
Магдебург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
3
3
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
9
5
5
9
1.5
4
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 15 9 5 1 25 - 14 32
2. Гамбург 1:1 15 9 2 4 23 - 16 29
3. Хайденхайм 15 7 6 2 24 - 13 27
4. Фортуна 15 8 2 5 25 - 16 26
5. Падерборн 15 8 2 5 34 - 18 26
6. Ганновер 96 15 7 3 5 22 - 17 24
7. Кайзерслаутерн 15 5 8 2 25 - 22 23
8. Хольштайн Киль 15 6 5 4 29 - 27 23
9. Ян 1:1 15 5 4 6 15 - 22 19
10. Айнтрахт Бр 0:1 15 4 5 6 17 - 24 17
11. Магдебург 1:0 15 5 2 8 18 - 28 17
12. Карлсруэ 15 5 2 8 22 - 24 17
13. Ганза 15 5 2 8 15 - 22 17
14. Зандхаузен 15 4 4 7 16 - 21 16
15. Гройтер Фюрт 1:0 15 3 7 5 20 - 25 16
16. Санкт-Паули 15 3 6 6 19 - 21 15
17. Нюрнберг 0:1 15 4 3 8 12 - 22 15
18. Арминия 15 3 2 10 18 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 8 6 0 2 26 - 9 18
2. Дармштадт 8 5 3 0 14 - 5 18
3. Хайденхайм 7 5 2 0 16 - 6 17
4. Фортуна 7 5 1 1 16 - 6 16
5. Ганновер 96 7 4 2 1 10 - 6 14
6. Санкт-Паули 7 3 4 0 13 - 6 13
7. Ян 1:1 8 3 3 2 8 - 12 12
8. Хольштайн Киль 7 3 2 2 13 - 9 11
9. Зандхаузен 7 3 2 2 9 - 8 11
10. Гамбург 1:1 8 3 2 3 9 - 8 11
11. Гройтер Фюрт 1:0 8 2 5 1 12 - 12 11
12. Айнтрахт Бр 0:1 8 3 2 3 10 - 10 11
13. Карлсруэ 8 3 1 4 12 - 13 10
14. Кайзерслаутерн 8 2 4 2 12 - 14 10
15. Арминия 7 3 0 4 13 - 13 9
16. Ганза 8 3 0 5 7 - 10 9
17. Нюрнберг 0:1 7 2 1 4 5 - 9 7
18. Магдебург 1:0 7 2 1 4 6 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 1:1 7 6 0 1 14 - 8 18
2. Дармштадт 7 4 2 1 11 - 9 14
3. Кайзерслаутерн 7 3 4 0 13 - 8 13
4. Хольштайн Киль 8 3 3 2 16 - 18 12
5. Хайденхайм 8 2 4 2 8 - 7 10
6. Ганновер 96 8 3 1 4 12 - 11 10
7. Фортуна 8 3 1 4 9 - 10 10
8. Магдебург 1:0 8 3 1 4 12 - 16 10
9. Падерборн 7 2 2 3 8 - 9 8
10. Ганза 7 2 2 3 8 - 12 8
11. Нюрнберг 0:1 8 2 2 4 7 - 13 8
12. Карлсруэ 7 2 1 4 10 - 11 7
13. Ян 1:1 7 2 1 4 7 - 10 7
14. Айнтрахт Бр 0:1 7 1 3 3 7 - 14 6
15. Зандхаузен 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Гройтер Фюрт 1:0 7 1 2 4 8 - 13 5
17. Арминия 8 0 2 6 5 - 14 2
18. Санкт-Паули 8 0 2 6 6 - 15 2
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 10 (2)
Гамбург Глацель Роберт 8 (1)
Падерборн Пирингер Марвин 7 (5)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 7 (2)
Арминия Хак Робин 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 7
Дармштадт Холланд Фабиан 6
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 6
Ганза Лукас Фрёде 6
Ян Гимбер Бенедикт 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Атик Бариш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Leon Bell получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Дели Матс Мёллер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нюрнберг
Ничья
Магдебург
3.50
3.68
3.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нюрнберг 0:1 Магдебург онлайн

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