Тур: 15. Стадион: Макс-Морлок-Стадион.
0'
32' Желтая карточкаДели Матс Мёллер
36' Желтая карточкаLeon Bell
40' Желтая карточкаАтик Бариш
49' Желтая карточкаDaniel Elfadli
0:1
59' ГолПиччини Кристиано
Ход матча
32'
36'
40'
49'
59'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 5
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
28
Гиамера
Ян
17
Кастроп
Йенс
23
Дуа
Квадво
25
Гнака
Силас
19
Leon
Bell
10
Jason
Ceka
23
Атик
Бариш
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Гиамера ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кастроп ЙенсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Дуа КвадвоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шуранов ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Bryang Kayo
-
Главный тренер: Вайнцирль Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Гнака СиласЗащитник
-
19 Leon BellЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Jason CekaНападающий
- Нападающий
-
23 Атик БаришНападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
17 Leo Scienza
-
-
Главный тренер: Титц Кристиан
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуа Квадво
|4
|0.27
|Дафернер Кристоф
|3
|0.2
|Темпельман Лино
|2
|0.13
|Валентини Энрико
|1
|0.07
|Кастроп Йенс
|1
|0.07
|Винтцаймер Мануэль
|1
|0.07
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Думан Тайлан
|0
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|0
|0
|Гайс Йоханнес
|0
|0
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квартенг Мориц-Брони
|4
|0.27
|Атик Бариш
|3
|0.2
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0.13
|Jason Ceka
|1
|0.07
|Пиччини Кристиано
|1
|0.07
|Connor Krempicki
|1
|0.07
|Ито Тацуя
|1
|0.07
|Рикманн Юлиан
|1
|0.07
|Шулер Лука
|1
|0.07
|Andreas Mueller
|1
|0.07
|Райманн Доминик
|0
|0
|Лоуренс Джеймс
|0
|0
|Конде Амара
|0
|0
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Векессер Эрик
|4
|0
|Гайс Йоханнес
|3
|0
|Валентини Энрико
|3
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|3
|0
|Темпельман Лино
|3
|0
|Фофана Садик
|3
|0
|Гиамера Ян
|2
|0
|Дафернер Кристоф
|2
|0
|Шиндлер Кристофер
|1
|0
|Матения Кристиан
|1
|0
|Хюбнер Флориан
|1
|0
|Сёренсен Асгер
|1
|0
|Дели Матс Мёллер
|1
|0
|Думан Тайлан
|1
|0
|Дуа Квадво
|1
|0
|Шлаймер Лукас
|1
|0
|Кастроп Йенс
|1
|0
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоуренс Джеймс
|2
|2
|Leon Bell
|5
|0
|Атик Бариш
|3
|0
|Конде Амара
|3
|0
|Райманн Доминик
|2
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0
|Гнака Силас
|2
|0
|Шулер Лука
|2
|0
|Andreas Mueller
|2
|0
|Daniel Elfadli
|2
|0
|Биттрофф Александер
|1
|0
|Какуталуа Малкольм
|1
|0
|Connor Krempicki
|1
|0
|Бокхорн Эберт
|1
|0
|Зехельманн Тим
|1
|0
Результаты матчей
Нюрнберг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Магдебург
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
2
4
Нюрнберг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Магдебург
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
9
Волевые поражения
3
4
Нюрнберг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Магдебург
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
12
13
Волевые поражения
5
8
Голы по времени матча
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
1
20%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
2
20%
76-90
Пропущено
8
17
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
25%
2
12%
31-45
1
13%
2
12%
46-60
2
25%
5
29%
29%
61-75
3
38%
4
24%
76-90
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
43%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Пропущено
13
11
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
15%
1
9%
1-15
2
15%
2
18%
16-30
5
38%
3
27%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
2
18%
76-90
Забито
12
17
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
2
17%
3
18%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
1
8%
4
24%
31-45
3
25%
3
18%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
5
42%
4
24%
76-90
Пропущено
21
28
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 13
2
10%
4
14%
1-15
2
10%
3
11%
16-30
7
33%
5
18%
31-45
2
10%
5
18%
46-60
3
14%
5
18%
61-75
5
24%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Кайзерслаутерн - Нюрнберг 0:0 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Вальдхоф - Нюрнберг 0:1 Фортуна - Нюрнберг 0:1
Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:3 Карлсруэ - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Санкт-Галлен 4:3 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Арминия 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 4:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Хайденхайм 0:3 Ян - Нюрнберг 0:0 Каан-Маринборн - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 2:0 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Швайнфурт 2:1 Нюрнберг - Арсенал 3:5 Тироль - Нюрнберг 2:0
Магдебург
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Магдебург - Хайденхайм 1:1 Гамбург - Магдебург 2:3 Магдебург - Айнтрахт Бр 0:2 Зандхаузен - Магдебург 1:0
Магдебург - Ян 1:0 Магдебург - Schoningen 4:1 Ганза - Магдебург 3:1 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:1 Падерборн - Магдебург 1:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:4 Магдебург - Ганновер 96 0:4 Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 Карлсруэ - Магдебург 2:3 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Камбюр 4:2 Магдебург - Унион Берлин 1:4 Магдебург - Виктория Берлин 2:1 Оснабрюк - Магдебург 1:5
Результаты матчей
Нюрнберг
Магдебург
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
2
5 раз 36%
1
2 раза 14%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Нюрнберг
Магдебург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
52
24
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
43
35
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
95
59
410
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|15
|9
|5
|1
|25 - 14
|32
|2.
|Гамбург
|1:1
|15
|9
|2
|4
|23 - 16
|29
|3.
|Хайденхайм
|15
|7
|6
|2
|24 - 13
|27
|4.
|Фортуна
|15
|8
|2
|5
|25 - 16
|26
|5.
|Падерборн
|15
|8
|2
|5
|34 - 18
|26
|6.
|Ганновер 96
|15
|7
|3
|5
|22 - 17
|24
|7.
|Кайзерслаутерн
|15
|5
|8
|2
|25 - 22
|23
|8.
|Хольштайн Киль
|15
|6
|5
|4
|29 - 27
|23
|9.
|Ян
|1:1
|15
|5
|4
|6
|15 - 22
|19
|10.
|Айнтрахт Бр
|0:1
|15
|4
|5
|6
|17 - 24
|17
|11.
|Магдебург
|1:0
|15
|5
|2
|8
|18 - 28
|17
|12.
|Карлсруэ
|15
|5
|2
|8
|22 - 24
|17
|13.
|Ганза
|15
|5
|2
|8
|15 - 22
|17
|14.
|Зандхаузен
|15
|4
|4
|7
|16 - 21
|16
|15.
|Гройтер Фюрт
|1:0
|15
|3
|7
|5
|20 - 25
|16
|16.
|Санкт-Паули
|15
|3
|6
|6
|19 - 21
|15
|17.
|Нюрнберг
|0:1
|15
|4
|3
|8
|12 - 22
|15
|18.
|Арминия
|15
|3
|2
|10
|18 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|8
|6
|0
|2
|26 - 9
|18
|2.
|Дармштадт
|8
|5
|3
|0
|14 - 5
|18
|3.
|Хайденхайм
|7
|5
|2
|0
|16 - 6
|17
|4.
|Фортуна
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|5.
|Ганновер 96
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|6.
|Санкт-Паули
|7
|3
|4
|0
|13 - 6
|13
|7.
|Ян
|1:1
|8
|3
|3
|2
|8 - 12
|12
|8.
|Хольштайн Киль
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|9.
|Зандхаузен
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|10.
|Гамбург
|1:1
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|11.
|Гройтер Фюрт
|1:0
|8
|2
|5
|1
|12 - 12
|11
|12.
|Айнтрахт Бр
|0:1
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|13.
|Карлсруэ
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|14.
|Кайзерслаутерн
|8
|2
|4
|2
|12 - 14
|10
|15.
|Арминия
|7
|3
|0
|4
|13 - 13
|9
|16.
|Ганза
|8
|3
|0
|5
|7 - 10
|9
|17.
|Нюрнберг
|0:1
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|18.
|Магдебург
|1:0
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|1:1
|7
|6
|0
|1
|14 - 8
|18
|2.
|Дармштадт
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|3.
|Кайзерслаутерн
|7
|3
|4
|0
|13 - 8
|13
|4.
|Хольштайн Киль
|8
|3
|3
|2
|16 - 18
|12
|5.
|Хайденхайм
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|6.
|Ганновер 96
|8
|3
|1
|4
|12 - 11
|10
|7.
|Фортуна
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|8.
|Магдебург
|1:0
|8
|3
|1
|4
|12 - 16
|10
|9.
|Падерборн
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|10.
|Ганза
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|11.
|Нюрнберг
|0:1
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|12.
|Карлсруэ
|7
|2
|1
|4
|10 - 11
|7
|13.
|Ян
|1:1
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Айнтрахт Бр
|0:1
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|15.
|Зандхаузен
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|16.
|Гройтер Фюрт
|1:0
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|17.
|Арминия
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
|18.
|Санкт-Паули
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|10 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|8 (1)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|7 (5)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|7 (2)
|Арминия
|Хак Робин
|7 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|6
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|6
|Ганза
|Лукас Фрёде
|6
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|6