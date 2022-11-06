Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Серен Тенгстедт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Удар от ворот произведет Силькеборг