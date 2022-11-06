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  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Jens Grabski Maae
Ольборг
1:0
Перерыв
Силькеборг

Ход матча

4'
Поульсен Андреас
(Андреасен Лука)
1:0
36'
 
Маттссон Пелле
Бринк Марк

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 4 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ольборг
Ничья
Силькеборг
3.00
3.70
2.50
Все Коэффициенты
22
Theo
Sander
16
Yahya
Nadrani
5
Гранли
Даниэль
4
Крамер
Ларс
II
25
Поульсен
Андреас
32
Людевиг
Килиан
8
Фоссум
Ивер
6
Феррейра
Педру
23
Бакиз
Юнес
18
Андреасен
Лука
29
Рамкильде
Марко
1
Ларсен
Николай
3
Эстрём
Робин
40
Буш
Александер
Магнус
4
Феликс
Йоэль
29
Энгель
Лукас
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
10
Тенгстедт
Сёрен
27
Йоргенсен
Себастьян
Винтер
23
Адамсен
Тонни
Ольборг
4-4-1-1
Силькеборг
4-3-2-1

История личных встреч

Ольборг
Силькеборг

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
64.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 10 побед

34 матча

32.4%
23.5%
44.1%
11 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

20.6%
50%
29.4%
7 побед 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.5%
44.1%
29.4%
9 побед 15 ничьих 10 побед

История матчей

СД
3:1
СДЧГ
4:2
СДЧГ
1:2
СД
1:4
СД
0:0
ТМК
1:4
ТМС
1:2
СД
0:2
СД
3:1
ТМК
1:2
СД
3:2
СД
2:1
СД
0:1
СД
0:0
К
5:0
СД
3:0
СД
5:3
ТМК
2:2
СД
1:2
СД
2:0
СД
2:2
К
0:2
СД
1:0
СД
3:2
СД
2:1
С
3:1
СЛ
4:2
СЛ
1:1
СЛ
4:3
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
1:0
СЛ
0:1

Голы

Всего голов

28
26

Голов в среднем за матч

1.56
1.63

Среднее время на гол

57
55

Всего голов

33
22

Голов в среднем за матч

2.06
1.22

Среднее время на гол

43
73

Всего голов

61
48

Голов в среднем за матч

1.79
1.41

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

50
63

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Аллан II 4 0.25
Бакиз Юнес 4 0.25
Куск Каспер 2 0.13
Феррейра Педру 1 0.06
Педерсен Йеппе 1 0.06
Поульсен Андреас 1 0.06
Рамкильде Марко 1 0.06
Крамер Ларс II 1 0.06
Росс Матиас 1 0.06
Хагельскьер Андерс 1 0.06
Андреасен Лука 0 0
Андерсен Лукас 0 0
Макарич Милан 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоргенсен Себастьян Винтер 6 0.38
Хелениус Никлас 5 0.31
Адамсен Тонни 5 0.31
Валлис Николай 2 0.13
Клинг Андерс 1 0.06
Сонне Оливер 1 0.06
Сальквист Тобиас 1 0.06
Тенгстедт Сёрен 1 0.06
Энгель Лукас 0 0
Карстенсен Расмус 0 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 0 0
Каалунд Ларсен Мадс 0 0

Карточки

Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соуза Аллан II 5 0
Альманн Якоб 3 0
Феррейра Педру 3 0
Крамер Ларс II 3 0
Росс Матиас 2 0
Anosike Ementa 2 0
Паллесен Кристоффер 1 0
Макарич Милан 1 0
Посавец Йосип 1 0
Поульсен Андреас 1 0
Андреасен Лука 1 0
Людевиг Килиан 1 0
Бакиз Юнес 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Стефан-Тейтюр 5 0
Сальквист Тобиас 2 1
Клинг Андерс 3 0
Феликс Йоэль 2 0
Каалунд Ларсен Мадс 2 0
Куск Каспер 1 0
Ларсен Николай 1 0
Бринк Марк 1 0
Валлис Николай 1 0
Энгель Лукас 1 0
Клиттен Лукас 1 0
Йоргенсен Себастьян Винтер 1 0
Сонне Оливер 1 0

Результаты матчей

Ольборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Силькеборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

4
8
Ольборг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Силькеборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

11
4

Волевые поражения

4
9
Ольборг
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Силькеборг
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
5

Волевые поражения

8
17

Голы по времени матча

Забито

6
13
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
3
50%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
33%
4
31%
76-90

Пропущено

9
12
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
3
25%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
2
22%
2
17%
76-90

Забито

10
11
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
0
0%
2
18%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
3
30%
3
27%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
18%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
3
27%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
2
18%
3
27%
61-75
3
27%
3
27%
76-90

Забито

16
24
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
3
19%
5
21%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
3
19%
5
21%
31-45
3
19%
4
17%
46-60
1
6%
2
8%
61-75
5
31%
6
25%
76-90

Пропущено

20
23
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
3
15%
4
17%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
3
15%
4
17%
31-45
4
20%
4
17%
46-60
4
20%
4
17%
61-75
5
25%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ольборг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Брондбю - Ольборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:3 Ванлоесе - Ольборг 1:3 Люнгбю - Ольборг 0:2
Хорсенс - Ольборг 0:0 Ольборг - Оденсе 1:1 Орхус - Ольборг 3:1 Ольборг - Люнгбю 1:1 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Раннерс - Ольборг 1:0 Ольборг - Брондбю 2:1 Ольборг - Нордшелланн 0:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Ольборг - Хорсенс 0:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Виборг - Ольборг 2:1 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Варта Познань - Ольборг 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:1
Силькеборг
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Силькеборг - Андерлехт 0:2 Силькеборг - Виборг 1:2 Вест Хэм - Силькеборг 1:0 Хорсенс - Силькеборг 3:2
Силькеборг - Раннерс 3:3 Стяуа - Силькеборг 0:5 Оденсе - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Стяуа 5:0 Силькеборг - Хорсенс 2:1 Нествед - Силькеборг 0:3 Раннерс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Силькеборг - Орхус 1:0 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Силькеборг - Оденсе 1:2 Силькеборг - ХИК 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 0:2 ХИК - Силькеборг 1:0 Виборг - Силькеборг 2:0

Результаты матчей

Ольборг
Силькеборг

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Ольборг
Силькеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
2
4
11
1.5
9
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 15 9 4 2 24 - 12 31
2. Виборг 0:1 16 8 4 4 22 - 16 28
3. Орхус 1:0 16 7 3 6 19 - 15 24
4. Раннерс 16 6 5 5 23 - 26 23
5. Оденсе 15 6 4 5 19 - 21 22
6. Митьюлланд 15 5 6 4 24 - 22 21
7. Хорсенс 16 6 3 7 19 - 19 21
8. Копенгаген 15 6 3 6 23 - 20 21
9. Силькеборг 0:1 16 6 3 7 25 - 23 21
10. Брондбю 15 5 5 5 22 - 25 20
11. Ольборг 1:0 16 4 5 7 16 - 21 17
12. Люнгбю 15 0 5 10 13 - 29 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 8 5 2 1 13 - 7 17
2. Виборг 0:1 8 5 2 1 12 - 6 17
3. Хорсенс 8 5 2 1 15 - 9 17
4. Раннерс 8 4 1 3 10 - 11 13
5. Силькеборг 0:1 7 4 1 2 13 - 9 13
6. Брондбю 8 3 3 2 13 - 13 12
7. Копенгаген 7 3 2 2 9 - 7 11
8. Орхус 1:0 7 3 2 2 11 - 8 11
9. Оденсе 8 3 1 4 10 - 14 10
10. Ольборг 1:0 8 2 4 2 7 - 9 10
11. Митьюлланд 8 2 2 4 8 - 13 8
12. Люнгбю 8 0 3 5 6 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 7 4 2 1 11 - 5 14
2. Орхус 1:0 9 4 1 4 8 - 7 13
3. Митьюлланд 7 3 4 0 16 - 9 13
4. Оденсе 7 3 3 1 9 - 7 12
5. Виборг 0:1 8 3 2 3 10 - 10 11
6. Раннерс 8 2 4 2 13 - 15 10
7. Копенгаген 8 3 1 4 14 - 13 10
8. Силькеборг 0:1 9 2 2 5 12 - 14 8
9. Брондбю 7 2 2 3 9 - 12 8
10. Ольборг 1:0 8 2 1 5 9 - 12 7
11. Хорсенс 8 1 1 6 4 - 10 4
12. Люнгбю 7 0 2 5 7 - 13 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Нордшелланн Andreas Schjelderup 9 (1)
Орхус Мортенсен Патрик 9
Митьюлланд Дрейер Андерс 8 (1)
Копенгаген Классон Виктор 7 (2)
Виборг Грот Джей-Рой 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 6
Силькеборг Тордарсон Стефан-Тейтюр 5
Митьюлланд Святченко Эрик 5
Ольборг Соуза Аллан II 5
Нордшелланн Кристенсен Якоб 5
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Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Серен Тенгстедт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 46'
    Ольборг контролирует мяч.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Силькеборг
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Контроль мяча: Ольборг: 40%, Силькеборг: 60%.
  • 45'
    Ольборг контролирует мяч.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Ольборг
    Ничья
    Силькеборг
    3.00
    3.70
    2.50
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    Ольборг
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