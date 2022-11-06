Тур: 16. Стадион: Aalborg Portland Park. Главный судья: Jens Grabski Maae
1:0
Перерыв
Ход матча
4'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
4 Угловые 0
-
4 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
22
Theo
Sander
23
Бакиз
Юнес
- Основной состав
-
22 Theo SanderВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бакиз ЮнесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
38 Oliver Ross
-
-
Главный тренер: Хамрен Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Энгель ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ольборг
Силькеборг
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
64.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 10 побед
34 матча
32.4%
23.5%
44.1%
11 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
20.6%
50%
29.4%
7 побед 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.5%
44.1%
29.4%
9 побед 15 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
26
Голов в среднем за матч
1.56
1.63
Среднее время на гол
57
55
Всего голов
33
22
Голов в среднем за матч
2.06
1.22
Среднее время на гол
43
73
Всего голов
61
48
Голов в среднем за матч
1.79
1.41
Тотал матчей
2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
50
63
Бомбардиры внутри турнира
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Аллан II
|4
|0.25
|Бакиз Юнес
|4
|0.25
|Куск Каспер
|2
|0.13
|Феррейра Педру
|1
|0.06
|Педерсен Йеппе
|1
|0.06
|Поульсен Андреас
|1
|0.06
|Рамкильде Марко
|1
|0.06
|Крамер Ларс II
|1
|0.06
|Росс Матиас
|1
|0.06
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.06
|Андреасен Лука
|0
|0
|Андерсен Лукас
|0
|0
|Макарич Милан
|0
|0
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|6
|0.38
|Хелениус Никлас
|5
|0.31
|Адамсен Тонни
|5
|0.31
|Валлис Николай
|2
|0.13
|Клинг Андерс
|1
|0.06
|Сонне Оливер
|1
|0.06
|Сальквист Тобиас
|1
|0.06
|Тенгстедт Сёрен
|1
|0.06
|Энгель Лукас
|0
|0
|Карстенсен Расмус
|0
|0
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|0
|0
|Каалунд Ларсен Мадс
|0
|0
Карточки
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соуза Аллан II
|5
|0
|Альманн Якоб
|3
|0
|Феррейра Педру
|3
|0
|Крамер Ларс II
|3
|0
|Росс Матиас
|2
|0
|Anosike Ementa
|2
|0
|Паллесен Кристоффер
|1
|0
|Макарич Милан
|1
|0
|Посавец Йосип
|1
|0
|Поульсен Андреас
|1
|0
|Андреасен Лука
|1
|0
|Людевиг Килиан
|1
|0
|Бакиз Юнес
|1
|0
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|5
|0
|Сальквист Тобиас
|2
|1
|Клинг Андерс
|3
|0
|Феликс Йоэль
|2
|0
|Каалунд Ларсен Мадс
|2
|0
|Куск Каспер
|1
|0
|Ларсен Николай
|1
|0
|Бринк Марк
|1
|0
|Валлис Николай
|1
|0
|Энгель Лукас
|1
|0
|Клиттен Лукас
|1
|0
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|1
|0
|Сонне Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Ольборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Силькеборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
4
8
Ольборг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Силькеборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
11
4
Волевые поражения
4
9
Ольборг
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Силькеборг
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
12
5
Волевые поражения
8
17
Голы по времени матча
Забито
6
13
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
3
50%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
33%
4
31%
76-90
Пропущено
9
12
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
3
25%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
2
22%
2
17%
76-90
Забито
10
11
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
0
0%
2
18%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
3
30%
3
27%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
18%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
3
27%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
2
18%
3
27%
61-75
3
27%
3
27%
76-90
Забито
16
24
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
3
19%
5
21%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
3
19%
5
21%
31-45
3
19%
4
17%
46-60
1
6%
2
8%
61-75
5
31%
6
25%
76-90
Пропущено
20
23
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
3
15%
4
17%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
3
15%
4
17%
31-45
4
20%
4
17%
46-60
4
20%
4
17%
61-75
5
25%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ольборг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Брондбю - Ольборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:3 Ванлоесе - Ольборг 1:3 Люнгбю - Ольборг 0:2
Хорсенс - Ольборг 0:0 Ольборг - Оденсе 1:1 Орхус - Ольборг 3:1 Ольборг - Люнгбю 1:1 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Раннерс - Ольборг 1:0 Ольборг - Брондбю 2:1 Ольборг - Нордшелланн 0:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Ольборг - Хорсенс 0:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Виборг - Ольборг 2:1 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Варта Познань - Ольборг 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:1
Силькеборг
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Силькеборг - Андерлехт 0:2 Силькеборг - Виборг 1:2 Вест Хэм - Силькеборг 1:0 Хорсенс - Силькеборг 3:2
Силькеборг - Раннерс 3:3 Стяуа - Силькеборг 0:5 Оденсе - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Стяуа 5:0 Силькеборг - Хорсенс 2:1 Нествед - Силькеборг 0:3 Раннерс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Силькеборг - Орхус 1:0 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Силькеборг - Оденсе 1:2 Силькеборг - ХИК 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 0:2 ХИК - Силькеборг 1:0 Виборг - Силькеборг 2:0
Результаты матчей
Ольборг
Силькеборг
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Ольборг
Силькеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
16
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
35
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
132
411
96
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|15
|9
|4
|2
|24 - 12
|31
|2.
|Виборг
|0:1
|16
|8
|4
|4
|22 - 16
|28
|3.
|Орхус
|1:0
|16
|7
|3
|6
|19 - 15
|24
|4.
|Раннерс
|16
|6
|5
|5
|23 - 26
|23
|5.
|Оденсе
|15
|6
|4
|5
|19 - 21
|22
|6.
|Митьюлланд
|15
|5
|6
|4
|24 - 22
|21
|7.
|Хорсенс
|16
|6
|3
|7
|19 - 19
|21
|8.
|Копенгаген
|15
|6
|3
|6
|23 - 20
|21
|9.
|Силькеборг
|0:1
|16
|6
|3
|7
|25 - 23
|21
|10.
|Брондбю
|15
|5
|5
|5
|22 - 25
|20
|11.
|Ольборг
|1:0
|16
|4
|5
|7
|16 - 21
|17
|12.
|Люнгбю
|15
|0
|5
|10
|13 - 29
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|2.
|Виборг
|0:1
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|3.
|Хорсенс
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|4.
|Раннерс
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|5.
|Силькеборг
|0:1
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|6.
|Брондбю
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|7.
|Копенгаген
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Орхус
|1:0
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|9.
|Оденсе
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|10.
|Ольборг
|1:0
|8
|2
|4
|2
|7 - 9
|10
|11.
|Митьюлланд
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|12.
|Люнгбю
|8
|0
|3
|5
|6 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|2.
|Орхус
|1:0
|9
|4
|1
|4
|8 - 7
|13
|3.
|Митьюлланд
|7
|3
|4
|0
|16 - 9
|13
|4.
|Оденсе
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|5.
|Виборг
|0:1
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|6.
|Раннерс
|8
|2
|4
|2
|13 - 15
|10
|7.
|Копенгаген
|8
|3
|1
|4
|14 - 13
|10
|8.
|Силькеборг
|0:1
|9
|2
|2
|5
|12 - 14
|8
|9.
|Брондбю
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|10.
|Ольборг
|1:0
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|11.
|Хорсенс
|8
|1
|1
|6
|4 - 10
|4
|12.
|Люнгбю
|7
|0
|2
|5
|7 - 13
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Нордшелланн
|Andreas Schjelderup
|9 (1)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|9
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|8 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|7 (2)
|Виборг
|Грот Джей-Рой
|7 (2)
|Орхус
|Поульсен Николай
|6
|Силькеборг
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|5
|Митьюлланд
|Святченко Эрик
|5
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|5
|Нордшелланн
|Кристенсен Якоб
|5