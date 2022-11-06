Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Соуза Аллан II навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Ох, нехорошо это выглядит. Андерсен Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Андерсен Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Удар от ворот произведет Силькеборг

82' Буш Александер Магнус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Крамер Ларс II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Удар от ворот произведет Силькеборг

81' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

81' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

79' Г О О О О Л - Пелле Мэттсон правой ногой классно пробил с лета.

79' Хелениус Никлас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Удар от ворот произведет Силькеборг

78' Андреасен Лука не смог попасть в створ ударом издали

77' Энгель Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Удар от ворот произведет Ольборг

73' Судья свистит. Yahya Nadrani атаковал сзади соперника. Это Куск Каспер заработал своей команде штрафной

73' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Г О О О О Л - Тордарсон Стефан-Тейтюр забивает с правой ноги!

71' Клинг Андерс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Игрок команды Ольборг в офсайде

69' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Yahya Nadrani возвращается на поле.

69' Матч возобновится спорным мячом

69' Матч возобновлен

68' Ох, нехорошо это выглядит. Yahya Nadrani получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Yahya Nadrani на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Удар от ворот произведет Ольборг

66' Куск Каспер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Ох, нехорошо это выглядит. Бакиз Юнес получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Бакиз Юнес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Yahya Nadrani из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

63' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Куск Каспер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Гранли Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Тордарсон Стефан-Тейтюр пробует нанести удар издали, но Theo Sander ловит мяч

60' Куск Каспер из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Тактическая замена. Серен Тенгстедт уходит с поля и его заменяет Куск Каспер

58' Буш Александер Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Людевиг Килиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Силькеборг

55' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

55' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

54' Фоссум Ивер не смог попасть в створ ударом издали

54' Бакиз Юнес из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Силькеборг

52' Поульсен Андреас из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Фоссум Ивер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Игрок из команды Ольборг совершает ошибку с игроком соперника и пропускает фол.