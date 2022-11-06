Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

31' Удар от ворот произведет Орхус

31' Гроннинг Йеппе из команды Виборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

31' Томас Кристенсен ослабляет давление, выбив мяч.

30' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Гроннинг Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Орхус

27' Жамбурек Ян не смог попасть в створ ударом издали

27' Леманс Клинт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Anton Gaaei нанес удар, но тот был заблокирован.

24' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Жамбурек Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Удар от ворот произведет Орхус

21' Удар от ворот произведет Орхус

21' Грот Джей-Рой оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

15' Хеуген Сигурд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

11' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

8' Поульсен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Удар от ворот произведет Орхус

7' Элиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Хорошую попытку сделал Хеуген Сигурд . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Оливер Бундгар Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Орхус начинает с центра поля