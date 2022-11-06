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Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Бурхардт Йорген
Виборг
0:1
Перерыв
Орхус

Ход матча

41'
0:1
Мортенсен Патрик

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Виборг
Ничья
Орхус
2.23
3.55
3.70
Все Коэффициенты
1
Педерсен
Лукас
Лунд
2
Гааей
Антон
4
Бюрги
Николас
5
Залетел
Жан
23
Бундгаард
Оливер
14
Леманс
Клинт
13
Гроннинг
Йеппе
6
Сёндергаард
Мадс
19
Жамбурек
Ян
11
Грот
Джей-Рой
7
Mendes
Elias2
1
Хансен
Йеспер
23
Кристенсен
Томас
5
Тингагер
Фредерик
4
Биссек
Янн-Аурель
14
Хенриксен
Тобиас
19
Каль
Эрик
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
8
Андерсон
Микаэль
6
Поульсен
Николай
10
Хеуген
Сигурд
9
Мортенсен
Патрик
Виборг
4-3-3
Орхус
3-5-2

История личных встреч

Виборг
Орхус

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.5%
29.4%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 11 побед

35 матчей

37.1%
25.7%
37.2%
13 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

37.1%
34.3%
28.6%
13 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

25.7%
42.9%
31.4%
9 побед 15 ничьих 11 побед

История матчей

СД
3:1
СБЗВ
1:0
СБЗВ
0:2
СД
1:1
ТМК
1:2
СД
2:0
ТМК
2:2
ТМК
2:1
СДП
1:0
СДП
2:2
СД
1:0
СД
2:4
СД
1:1
СД
2:1
СД
1:2
ТМК
2:0
СД
1:0
СД
0:0
ПД
1:1
ТМС
1:1
ПД
3:0
К
0:2
ПД
0:2
СД
3:0
СД
2:1
СД
0:1
ТМС
2:2
ТМС
2:0
ТМС
4:2
ПД
2:3
ПД
1:0
К
1:0
ТМС
1:2
СЛ
0:0
СЛ
0:2

Голы

Всего голов

21
23

Голов в среднем за матч

1.4
1.15

Среднее время на гол

64
78

Всего голов

27
15

Голов в среднем за матч

1.35
1

Среднее время на гол

66
90

Всего голов

48
38

Голов в среднем за матч

1.37
1.09

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

65
82

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грот Джей-Рой 7 0.44
Леманс Клинт 3 0.19
Соренсен Кристиан I 2 0.13
Лонвейк Джастин 2 0.13
Бех Тобиас 2 0.13
Ибрагим Саид 1 0.06
Гроннинг Йеппе 1 0.06
Жамбурек Ян 1 0.06
Бундгаард Оливер 1 0.06
Лауритсен Мадс 1 0.06
Бонде Якуб 1 0.06
Мортимер Нилс 0 0
Гааей Антон 0 0
Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 8 (1) 0.5
Хеуген Сигурд 2 0.13
Биссек Янн-Аурель 2 0.13
Якоб Кевин 1 0.06
Мадсен Мадс Эмиль 1 0.06
Андерсон Микаэль 1 0.06
Кристенсен Томас 1 0.06
Sebastian Groenning 1 0.06
Дёйн Йелле 1 0.06
Поульсен Николай 0 0
Frederik Brandhof 0 0
Хенриксен Тобиас 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрагим Саид 4 0
Гроннинг Йеппе 3 0
Грот Джей-Рой 3 0
Бюрги Николас 3 0
Залетел Жан 3 0
Лауритсен Мадс 1 1
Леманс Клинт 2 0
Бонде Якуб 2 0
Лонвейк Джастин 2 0
Мортимер Нилс 2 0
Бех Тобиас 1 0
Бундгаард Оливер 1 0
Сёндергаард Мадс 1 0
Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 6 0
Тингагер Фредерик 2 1
Мадсен Мадс Эмиль 3 0
Уве Реслер 3 0
Кристенсен Томас 2 0
Хенриксен Тобиас 2 0
Биссек Янн-Аурель 2 0
Каль Эрик 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Frederik Brandhof 1 0
Андерсон Микаэль 1 0
Д'Альберто Антони 1 0
Sebastian Groenning 1 0
Линкс Гифт 1 0
Хауснер Себастиан 1 0
Якоб Кевин 1 0
Грёнбек Альберт 1 0

Результаты матчей

Виборг
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Орхус
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

0
2
Виборг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Орхус
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

9
9
Виборг
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
47% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Орхус
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

10
5

Волевые поражения

9
11

Голы по времени матча

Забито

12
7
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
17%
1
14%
1-15
3
25%
1
14%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
33%
4
57%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
3
43%
76-90

Забито

10
11
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
1
10%
2
18%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
4
40%
2
18%
61-75
2
20%
3
27%
76-90

Пропущено

10
8
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
3
30%
1
13%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
10%
4
50%
76-90

Забито

22
18
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
3
14%
3
17%
1-15
4
18%
3
17%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
2
9%
2
11%
46-60
4
18%
3
17%
61-75
6
27%
7
39%
76-90

Пропущено

15
15
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
4
27%
1
7%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
4
27%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
4
27%
7
47%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Силькеборг - Виборг 1:2 Ольборг - Виборг 1:3 Ишой - Виборг 2:3 Виборг - Оденсе 0:0
Люнгбю - Виборг 1:1 Митьюлланд - Виборг 1:1 Виборг - Брондбю 0:0 Виборг - Хорсенс 2:1 Оденсе - Виборг 1:2 Виби - Виборг 0:7 Виборг - Люнгбю 2:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Раннерс - Виборг 1:0 Вест Хэм - Виборг 3:1 Виборг - Силькеборг 2:0 Б-36 - Виборг 1:2 Нордшелланн - Виборг 1:0 Виборг - Б-36 3:0 Виборг - Копенгаген 4:2 Виборг - Судува 1:0
Орхус
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Люнгбю - Орхус 0:1 Орхус - Брондбю 2:2 Нордшелланн - Орхус 1:1 АБ - Орхус 0:3
Орхус - Митьюлланд 0:1 Копенгаген - Орхус 1:0 Орхус - Ольборг 3:1 Силькеборг - Орхус 1:0 Орхус - Нордшелланн 2:3 Ватанспор - Орхус 0:8 Хорсенс - Орхус 2:1 Митьюлланд - Орхус 0:2 Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - Орхус 1:2 Орхус - Раннерс 0:0 Орхус - Виборг 3:1 Брондбю - Орхус 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:1 Брондбю - Орхус 1:2 Орхус - Ольборг 2:2

Результаты матчей

Виборг
Орхус

Точный счет

2:1
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Виборг
Орхус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
5
2
1.5
4
3
1
6
2.5
2
5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
2
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
5
8
7
1.5
6
9
2
13
2.5
2
13
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 15 9 4 2 24 - 12 31
2. Виборг 0:1 16 8 4 4 22 - 16 28
3. Орхус 1:0 16 7 3 6 19 - 15 24
4. Раннерс 16 6 5 5 23 - 26 23
5. Оденсе 15 6 4 5 19 - 21 22
6. Митьюлланд 15 5 6 4 24 - 22 21
7. Хорсенс 16 6 3 7 19 - 19 21
8. Копенгаген 15 6 3 6 23 - 20 21
9. Силькеборг 0:1 16 6 3 7 25 - 23 21
10. Брондбю 15 5 5 5 22 - 25 20
11. Ольборг 1:0 16 4 5 7 16 - 21 17
12. Люнгбю 15 0 5 10 13 - 29 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 8 5 2 1 13 - 7 17
2. Виборг 0:1 8 5 2 1 12 - 6 17
3. Хорсенс 8 5 2 1 15 - 9 17
4. Раннерс 8 4 1 3 10 - 11 13
5. Силькеборг 0:1 7 4 1 2 13 - 9 13
6. Брондбю 8 3 3 2 13 - 13 12
7. Копенгаген 7 3 2 2 9 - 7 11
8. Орхус 1:0 7 3 2 2 11 - 8 11
9. Оденсе 8 3 1 4 10 - 14 10
10. Ольборг 1:0 8 2 4 2 7 - 9 10
11. Митьюлланд 8 2 2 4 8 - 13 8
12. Люнгбю 8 0 3 5 6 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 7 4 2 1 11 - 5 14
2. Орхус 1:0 9 4 1 4 8 - 7 13
3. Митьюлланд 7 3 4 0 16 - 9 13
4. Оденсе 7 3 3 1 9 - 7 12
5. Виборг 0:1 8 3 2 3 10 - 10 11
6. Раннерс 8 2 4 2 13 - 15 10
7. Копенгаген 8 3 1 4 14 - 13 10
8. Силькеборг 0:1 9 2 2 5 12 - 14 8
9. Брондбю 7 2 2 3 9 - 12 8
10. Ольборг 1:0 8 2 1 5 9 - 12 7
11. Хорсенс 8 1 1 6 4 - 10 4
12. Люнгбю 7 0 2 5 7 - 13 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Нордшелланн Andreas Schjelderup 9 (1)
Орхус Мортенсен Патрик 9
Митьюлланд Дрейер Андерс 8 (1)
Копенгаген Классон Виктор 7 (2)
Виборг Грот Джей-Рой 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 6
Силькеборг Тордарсон Стефан-Тейтюр 5
Митьюлланд Святченко Эрик 5
Ольборг Соуза Аллан II 5
Нордшелланн Кристенсен Якоб 5
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 31'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • 31'
      Гроннинг Йеппе из команды Виборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 31'
      Томас Кристенсен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Контроль мяча: Виборг: 46%, Орхус: 54%.
    • 30'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      30'
      Грот Джей-Рой из команды Виборг заходит слишком далеко, он валит Тингагер Фредерик.
    • 30'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 30'
      Гроннинг Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 29'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 28'
      Виборг контролирует мяч.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • 27'
      Жамбурек Ян не смог попасть в створ ударом издали
    • Угловой
      27'
      Леманс Клинт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 26'
      Биссек Янн-Аурель успешно блокирует удар.
    • 26'
      Anton Gaaei нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 25'
      Контроль мяча: Виборг: 44%, Орхус: 56%.
    • 25'
      Сёндергаард Мадс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 24'
      Жамбурек Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • 23'
      Виборг контролирует мяч.
    • 21'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • 21'
      Грот Джей-Рой оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 21'
      Педерсен Лукас Лунд из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Хеуген Сигурд нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 21'
      Контроль мяча: Виборг: 55%, Орхус: 45%.
    • 20'
      Леманс Клинт ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Залетел Жан из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Орхус контролирует мяч.
    • 18'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 18'
      Хансен Йеспер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Залетел Жан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Хенриксен Тобиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Элиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Контроль мяча: Виборг: 60%, Орхус: 40%.
    • 15'
      Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 15'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 15'
      Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Хеуген Сигурд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      14'
      Судья сигнализирует, что Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Поульсен Николай
    • 14'
      Андерсон Микаэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Тингагер Фредерик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Орхус контролирует мяч.
    • 12'
      Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
    • 12'
      Педерсен Лукас Лунд взял и забрал мяч на выходе
    • 11'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Виборг: 71%, Орхус: 29%.
    • 10'
      Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 9'
      Поульсен Николай из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Мадсен Мадс Эмиль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Поульсен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Леманс Клинт ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • 7'
      Элиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 6'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 6'
      Хансен Йеспер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Виборг: 45%, Орхус: 55%.
    • 5'
      Бюрги Николас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Виборг контролирует мяч.
    • 4'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      4'
      Поульсен Николай из команды Орхус заходит слишком далеко, он валит Грот Джей-Рой.
    • Офсайд
      3'
      Каль Эрик из команды Орхус в офсайде
    • 3'
      Биссек Янн-Аурель выиграл воздушное противоборство у Жамбурек Ян.
    • 3'
      Хорошую попытку сделал Хеуген Сигурд. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 2'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Бюрги Николас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Хенриксен Тобиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Оливер Бундгар Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Орхус начинает контратаку
    • 1'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Сегодня отличная погода для футбола.
    • 1'
      Орхус начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Energi Viborg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Виборг
    Ничья
    Орхус
    2.23
    3.55
    3.70
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