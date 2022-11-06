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  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Зрители: 7399 Главный судья: Бурхардт Йорген
Виборг
1:1
Конец матча
Орхус
0'
0:1
41' Гол
Мортенсен Патрик
49' Желтая карточка
Мортенсен Патрик
70' Желтая карточка
Кристенсен Томас
74' Желтая карточка
Залетел Жан
1:1
79' Гол
Грот Джей-Рой
88' Желтая карточка
Каль Эрик
90'+5

Ход матча

41'
0:1
Мортенсен Патрик
46'
Аниембе Даниэль
Бундгаард Оливер
 
49'
 
Мортенсен Патрик
57'
 
Д'Альберто Антони
Хенриксен Тобиас
63'
Ибрагим Саид
Жамбурек Ян
 
63'
Бонде Якуб
Сёндергаард Мадс
 
70'
 
Кристенсен Томас
71'
 
Якоб Кевин
Андерсон Микаэль
71'
 
Дёйн Йелле
Хеуген Сигурд
74'
Залетел Жан
 
78'
Бергер Софус
Леманс Клинт
 
79'
Грот Джей-Рой
(Mendes Elias2)
1:1
82'
 
Frederik Brandhof
Мадсен Мадс Эмиль
83'
Мортимер Нилс
Mendes Elias2
 
88'
 
Каль Эрик

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

1
Педерсен
Лукас
Лунд
2
Гааей
Антон
4
Бюрги
Николас
5
Залетел
Жан
23
Бундгаард
Оливер
14
Леманс
Клинт
13
Гроннинг
Йеппе
6
Сёндергаард
Мадс
19
Жамбурек
Ян
11
Грот
Джей-Рой
7
Mendes
Elias2
1
Хансен
Йеспер
23
Кристенсен
Томас
5
Тингагер
Фредерик
4
Биссек
Янн-Аурель
14
Хенриксен
Тобиас
19
Каль
Эрик
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
8
Андерсон
Микаэль
6
Поульсен
Николай
10
Хеуген
Сигурд
9
Мортенсен
Патрик
Виборг
4-3-3
Орхус
3-5-2

История личных встреч

Виборг
Орхус

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.5%
29.4%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 11 побед

35 матчей

37.1%
25.7%
37.2%
13 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

37.1%
34.3%
28.6%
13 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

25.7%
42.9%
31.4%
9 побед 15 ничьих 11 побед

История матчей

СД
3:1
СБЗВ
1:0
СБЗВ
0:2
СД
1:1
ТМК
1:2
СД
2:0
ТМК
2:2
ТМК
2:1
СДП
1:0
СДП
2:2
СД
1:0
СД
2:4
СД
1:1
СД
2:1
СД
1:2
ТМК
2:0
СД
1:0
СД
0:0
ПД
1:1
ТМС
1:1
ПД
3:0
К
0:2
ПД
0:2
СД
3:0
СД
2:1
СД
0:1
ТМС
2:2
ТМС
2:0
ТМС
4:2
ПД
2:3
ПД
1:0
К
1:0
ТМС
1:2
СЛ
0:0
СЛ
0:2

Голы

Всего голов

21
23

Голов в среднем за матч

1.4
1.15

Среднее время на гол

64
78

Всего голов

27
15

Голов в среднем за матч

1.35
1

Среднее время на гол

66
90

Всего голов

48
38

Голов в среднем за матч

1.37
1.09

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

65
82

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грот Джей-Рой 8 0.5
Леманс Клинт 3 0.19
Соренсен Кристиан I 2 0.13
Лонвейк Джастин 2 0.13
Бех Тобиас 2 0.13
Ибрагим Саид 1 0.06
Гроннинг Йеппе 1 0.06
Жамбурек Ян 1 0.06
Бундгаард Оливер 1 0.06
Лауритсен Мадс 1 0.06
Бонде Якуб 1 0.06
Мортимер Нилс 0 0
Гааей Антон 0 0
Mendes Elias2 0 0
Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 9 (1) 0.56
Хеуген Сигурд 2 0.13
Биссек Янн-Аурель 2 0.13
Якоб Кевин 1 0.06
Мадсен Мадс Эмиль 1 0.06
Андерсон Микаэль 1 0.06
Кристенсен Томас 1 0.06
Sebastian Groenning 1 0.06
Дёйн Йелле 1 0.06
Поульсен Николай 0 0
Frederik Brandhof 0 0
Хенриксен Тобиас 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрагим Саид 4 0
Залетел Жан 4 0
Гроннинг Йеппе 3 0
Грот Джей-Рой 3 0
Бюрги Николас 3 0
Лауритсен Мадс 1 1
Леманс Клинт 2 0
Бонде Якуб 2 0
Лонвейк Джастин 2 0
Мортимер Нилс 2 0
Бех Тобиас 1 0
Бундгаард Оливер 1 0
Сёндергаард Мадс 1 0
Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 6 0
Тингагер Фредерик 2 1
Кристенсен Томас 3 0
Мадсен Мадс Эмиль 3 0
Каль Эрик 3 0
Уве Реслер 3 0
Мортенсен Патрик 2 0
Хенриксен Тобиас 2 0
Биссек Янн-Аурель 2 0
Frederik Brandhof 1 0
Андерсон Микаэль 1 0
Д'Альберто Антони 1 0
Sebastian Groenning 1 0
Линкс Гифт 1 0
Хауснер Себастиан 1 0
Якоб Кевин 1 0
Грёнбек Альберт 1 0

Результаты матчей

Виборг
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Орхус
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

1
3
Виборг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Орхус
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

9
9
Виборг
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Орхус
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

10
5

Волевые поражения

10
12

Голы по времени матча

Забито

13
8
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
2
15%
1
13%
1-15
3
23%
1
13%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
5
38%
4
50%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
4
50%
76-90

Забито

10
11
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
10%
2
18%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
4
40%
2
18%
61-75
2
20%
3
27%
76-90

Пропущено

10
8
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
3
30%
1
13%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
10%
4
50%
76-90

Забито

23
19
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
4 Не забивали 5
3
13%
3
16%
1-15
4
17%
3
16%
16-30
3
13%
1
5%
31-45
2
9%
2
11%
46-60
4
17%
3
16%
61-75
7
30%
7
37%
76-90

Пропущено

16
16
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
4
25%
1
6%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
4
25%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
4
25%
8
50%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Силькеборг - Виборг 1:2 Ольборг - Виборг 1:3 Ишой - Виборг 2:3 Виборг - Оденсе 0:0
Люнгбю - Виборг 1:1 Митьюлланд - Виборг 1:1 Виборг - Брондбю 0:0 Виборг - Хорсенс 2:1 Оденсе - Виборг 1:2 Виби - Виборг 0:7 Виборг - Люнгбю 2:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Раннерс - Виборг 1:0 Вест Хэм - Виборг 3:1 Виборг - Силькеборг 2:0 Б-36 - Виборг 1:2 Нордшелланн - Виборг 1:0 Виборг - Б-36 3:0 Виборг - Копенгаген 4:2 Виборг - Судува 1:0
Орхус
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Люнгбю - Орхус 0:1 Орхус - Брондбю 2:2 Нордшелланн - Орхус 1:1 АБ - Орхус 0:3
Орхус - Митьюлланд 0:1 Копенгаген - Орхус 1:0 Орхус - Ольборг 3:1 Силькеборг - Орхус 1:0 Орхус - Нордшелланн 2:3 Ватанспор - Орхус 0:8 Хорсенс - Орхус 2:1 Митьюлланд - Орхус 0:2 Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - Орхус 1:2 Орхус - Раннерс 0:0 Орхус - Виборг 3:1 Брондбю - Орхус 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:1 Брондбю - Орхус 1:2 Орхус - Ольборг 2:2

Результаты матчей

Виборг
Орхус

Точный счет

2:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Виборг
Орхус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
2
5
3
1.5
4
3
1
7
2.5
2
5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
3
3
5
1.5
2
7
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
5
8
8
1.5
6
10
2
14
2.5
2
14
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 15 9 4 2 24 - 12 31
2. Виборг 16 8 5 3 23 - 16 29
3. Силькеборг 16 7 3 6 27 - 23 24
4. Раннерс 16 6 5 5 23 - 26 23
5. Копенгаген 0:0 16 6 4 6 23 - 20 22
6. Орхус 16 6 4 6 19 - 16 22
7. Оденсе 15 6 4 5 19 - 21 22
8. Митьюлланд 15 5 6 4 24 - 22 21
9. Хорсенс 16 6 3 7 19 - 19 21
10. Брондбю 15 5 5 5 22 - 25 20
11. Ольборг 16 3 5 8 16 - 23 14
12. Люнгбю 0:0 16 0 6 10 13 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 8 5 3 0 13 - 6 18
2. Нордшелланн 8 5 2 1 13 - 7 17
3. Хорсенс 8 5 2 1 15 - 9 17
4. Раннерс 8 4 1 3 10 - 11 13
5. Силькеборг 7 4 1 2 13 - 9 13
6. Копенгаген 0:0 8 3 3 2 9 - 7 12
7. Брондбю 8 3 3 2 13 - 13 12
8. Орхус 7 3 2 2 11 - 8 11
9. Оденсе 8 3 1 4 10 - 14 10
10. Митьюлланд 8 2 2 4 8 - 13 8
11. Ольборг 8 1 4 3 7 - 11 7
12. Люнгбю 0:0 8 0 3 5 6 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 7 4 2 1 11 - 5 14
2. Митьюлланд 7 3 4 0 16 - 9 13
3. Оденсе 7 3 3 1 9 - 7 12
4. Орхус 9 3 2 4 8 - 8 11
5. Виборг 8 3 2 3 10 - 10 11
6. Силькеборг 9 3 2 4 14 - 14 11
7. Раннерс 8 2 4 2 13 - 15 10
8. Копенгаген 0:0 8 3 1 4 14 - 13 10
9. Брондбю 7 2 2 3 9 - 12 8
10. Ольборг 8 2 1 5 9 - 12 7
11. Хорсенс 8 1 1 6 4 - 10 4
12. Люнгбю 0:0 8 0 3 5 7 - 13 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Нордшелланн Andreas Schjelderup 9 (1)
Орхус Мортенсен Патрик 9
Виборг Грот Джей-Рой 8 (2)
Митьюлланд Дрейер Андерс 8 (1)
Копенгаген Классон Виктор 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 6
Силькеборг Тордарсон Стефан-Тейтюр 5
Митьюлланд Святченко Эрик 5
Ольборг Соуза Аллан II 5
Нордшелланн Кристенсен Якоб 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Виборг: 49%, Орхус: 51%.
  • 95'
    Залетел Жан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    93'
    Ибрагим Саид из команды Виборг опасно и грубо сыграл. Поульсен Николай пострадал.
  • 92'
    Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 91'
    Бонде Якуб пробует нанести удар издали, но Йеспер Хансен держит все под контролем
  • 91'
    Виборг начинает контратаку
  • 91'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: Виборг: 48%, Орхус: 52%.
  • 90'
    Ибрагим Саид пробует нанести удар издали, но Йеспер Хансен держит все под контролем
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