Тур: 16. Стадион: Энерги Виборг Арена. Зрители: 7399 Главный судья: Бурхардт Йорген
0'
0:1
41' ГолМортенсен Патрик
49' Желтая карточкаМортенсен Патрик
70' Желтая карточкаКристенсен Томас
74' Желтая карточкаЗалетел Жан
1:1
79' ГолГрот Джей-Рой
88' Желтая карточкаКаль Эрик
90'+5
Ход матча
41'
0:1
49'
70'
74'
79'
1:1
88'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 4
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
14
Леманс
Клинт
19
Жамбурек
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Жамбурек ЯнНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
-
21 Бергер СофусПолузащитник
- Нападающий
-
30 Ибрагим СаидНападающий
-
Главный тренер: Джакоб Фриис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Лунд ОливерЗащитник
- Защитник
-
17 Якоб КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дёйн ЙеллеНападающий
- Нападающий
-
28 Adam Daghim
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Виборг
Орхус
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.5%
29.4%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 11 побед
35 матчей
37.1%
25.7%
37.2%
13 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
37.1%
34.3%
28.6%
13 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
25.7%
42.9%
31.4%
9 побед 15 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
23
Голов в среднем за матч
1.4
1.15
Среднее время на гол
64
78
Всего голов
27
15
Голов в среднем за матч
1.35
1
Среднее время на гол
66
90
Всего голов
48
38
Голов в среднем за матч
1.37
1.09
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
65
82
Бомбардиры внутри турнира
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грот Джей-Рой
|8
|0.5
|Леманс Клинт
|3
|0.19
|Соренсен Кристиан I
|2
|0.13
|Лонвейк Джастин
|2
|0.13
|Бех Тобиас
|2
|0.13
|Ибрагим Саид
|1
|0.06
|Гроннинг Йеппе
|1
|0.06
|Жамбурек Ян
|1
|0.06
|Бундгаард Оливер
|1
|0.06
|Лауритсен Мадс
|1
|0.06
|Бонде Якуб
|1
|0.06
|Мортимер Нилс
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
|Mendes Elias2
|0
|0
Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|9 (1)
|0.56
|Хеуген Сигурд
|2
|0.13
|Биссек Янн-Аурель
|2
|0.13
|Якоб Кевин
|1
|0.06
|Мадсен Мадс Эмиль
|1
|0.06
|Андерсон Микаэль
|1
|0.06
|Кристенсен Томас
|1
|0.06
|Sebastian Groenning
|1
|0.06
|Дёйн Йелле
|1
|0.06
|Поульсен Николай
|0
|0
|Frederik Brandhof
|0
|0
|Хенриксен Тобиас
|0
|0
Карточки
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибрагим Саид
|4
|0
|Залетел Жан
|4
|0
|Гроннинг Йеппе
|3
|0
|Грот Джей-Рой
|3
|0
|Бюрги Николас
|3
|0
|Лауритсен Мадс
|1
|1
|Леманс Клинт
|2
|0
|Бонде Якуб
|2
|0
|Лонвейк Джастин
|2
|0
|Мортимер Нилс
|2
|0
|Бех Тобиас
|1
|0
|Бундгаард Оливер
|1
|0
|Сёндергаард Мадс
|1
|0
Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|6
|0
|Тингагер Фредерик
|2
|1
|Кристенсен Томас
|3
|0
|Мадсен Мадс Эмиль
|3
|0
|Каль Эрик
|3
|0
|Уве Реслер
|3
|0
|Мортенсен Патрик
|2
|0
|Хенриксен Тобиас
|2
|0
|Биссек Янн-Аурель
|2
|0
|Frederik Brandhof
|1
|0
|Андерсон Микаэль
|1
|0
|Д'Альберто Антони
|1
|0
|Sebastian Groenning
|1
|0
|Линкс Гифт
|1
|0
|Хауснер Себастиан
|1
|0
|Якоб Кевин
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Результаты матчей
Виборг
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Орхус
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
1
3
Виборг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Орхус
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
9
9
Виборг
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Орхус
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
10
5
Волевые поражения
10
12
Голы по времени матча
Забито
13
8
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
2
15%
1
13%
1-15
3
23%
1
13%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
5
38%
4
50%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
4
50%
76-90
Забито
10
11
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
10%
2
18%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
4
40%
2
18%
61-75
2
20%
3
27%
76-90
Пропущено
10
8
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
3
30%
1
13%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
10%
4
50%
76-90
Забито
23
19
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
4 Не забивали 5
3
13%
3
16%
1-15
4
17%
3
16%
16-30
3
13%
1
5%
31-45
2
9%
2
11%
46-60
4
17%
3
16%
61-75
7
30%
7
37%
76-90
Пропущено
16
16
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
4
25%
1
6%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
4
25%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
4
25%
8
50%
76-90
Результаты последних матчей
Виборг
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Силькеборг - Виборг 1:2 Ольборг - Виборг 1:3 Ишой - Виборг 2:3 Виборг - Оденсе 0:0
Люнгбю - Виборг 1:1 Митьюлланд - Виборг 1:1 Виборг - Брондбю 0:0 Виборг - Хорсенс 2:1 Оденсе - Виборг 1:2 Виби - Виборг 0:7 Виборг - Люнгбю 2:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Раннерс - Виборг 1:0 Вест Хэм - Виборг 3:1 Виборг - Силькеборг 2:0 Б-36 - Виборг 1:2 Нордшелланн - Виборг 1:0 Виборг - Б-36 3:0 Виборг - Копенгаген 4:2 Виборг - Судува 1:0
Орхус
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Люнгбю - Орхус 0:1 Орхус - Брондбю 2:2 Нордшелланн - Орхус 1:1 АБ - Орхус 0:3
Орхус - Митьюлланд 0:1 Копенгаген - Орхус 1:0 Орхус - Ольборг 3:1 Силькеборг - Орхус 1:0 Орхус - Нордшелланн 2:3 Ватанспор - Орхус 0:8 Хорсенс - Орхус 2:1 Митьюлланд - Орхус 0:2 Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - Орхус 1:2 Орхус - Раннерс 0:0 Орхус - Виборг 3:1 Брондбю - Орхус 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:1 Брондбю - Орхус 1:2 Орхус - Ольборг 2:2
Результаты матчей
Виборг
Орхус
Точный счет
2:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Виборг
Орхус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
52
53
43
17
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
63
35
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
115
88
610
214
214
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|15
|9
|4
|2
|24 - 12
|31
|2.
|Виборг
|16
|8
|5
|3
|23 - 16
|29
|3.
|Силькеборг
|16
|7
|3
|6
|27 - 23
|24
|4.
|Раннерс
|16
|6
|5
|5
|23 - 26
|23
|5.
|Копенгаген
|0:0
|16
|6
|4
|6
|23 - 20
|22
|6.
|Орхус
|16
|6
|4
|6
|19 - 16
|22
|7.
|Оденсе
|15
|6
|4
|5
|19 - 21
|22
|8.
|Митьюлланд
|15
|5
|6
|4
|24 - 22
|21
|9.
|Хорсенс
|16
|6
|3
|7
|19 - 19
|21
|10.
|Брондбю
|15
|5
|5
|5
|22 - 25
|20
|11.
|Ольборг
|16
|3
|5
|8
|16 - 23
|14
|12.
|Люнгбю
|0:0
|16
|0
|6
|10
|13 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|8
|5
|3
|0
|13 - 6
|18
|2.
|Нордшелланн
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|3.
|Хорсенс
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|4.
|Раннерс
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|5.
|Силькеборг
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|6.
|Копенгаген
|0:0
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|7.
|Брондбю
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|8.
|Орхус
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|9.
|Оденсе
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|10.
|Митьюлланд
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|11.
|Ольборг
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|12.
|Люнгбю
|0:0
|8
|0
|3
|5
|6 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|2.
|Митьюлланд
|7
|3
|4
|0
|16 - 9
|13
|3.
|Оденсе
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|4.
|Орхус
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|5.
|Виборг
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|6.
|Силькеборг
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|7.
|Раннерс
|8
|2
|4
|2
|13 - 15
|10
|8.
|Копенгаген
|0:0
|8
|3
|1
|4
|14 - 13
|10
|9.
|Брондбю
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|10.
|Ольборг
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|11.
|Хорсенс
|8
|1
|1
|6
|4 - 10
|4
|12.
|Люнгбю
|0:0
|8
|0
|3
|5
|7 - 13
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Нордшелланн
|Andreas Schjelderup
|9 (1)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|9
|Виборг
|Грот Джей-Рой
|8 (2)
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|8 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|7 (2)
|Орхус
|Поульсен Николай
|6
|Силькеборг
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|5
|Митьюлланд
|Святченко Эрик
|5
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|5
|Нордшелланн
|Кристенсен Якоб
|5