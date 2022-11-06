Тур: 16. Стадион: Паркен. Главный судья: Sandi Putros
1:0
Первый тайм: 25'
Ход матча
18'
24'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
19
Йелерт
Элиас
36
Клем
Виллиам
97
Чорлу
Резан
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мукайру ПолПолузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Чорлу РезанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Копенгаген
Люнгбю
21 матч
100%
21 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
28.6%
4.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
81%
9.5%
9.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
26 матчей
80.8%
7.7%
11.5%
21 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
53.8%
34.6%
11.6%
14 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
65.4%
23.1%
11.5%
17 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
40
26
Голов в среднем за матч
3.08
2
Среднее время на гол
29
45
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.15
0.77
Среднее время на гол
78
117
Всего голов
55
36
Голов в среднем за матч
2.12
1.38
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
42
65
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Классон Виктор
|7
|0.44
|Биэл Пеп
|6 (2)
|0.38
|Лерагер Лукас
|2
|0.13
|Дарами Мохаммед
|2
|0.13
|Бардгджи Руни
|2
|0.13
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.06
|Фальк Расмус
|1
|0.06
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.06
|Харальдссон Хакон-Арнар
|0
|0
|Вавро Денис
|0
|0
|Дикс Кевин
|0
|0
|Кристиансен Виктор
|0
|0
|Йелерт Элиас
|0
|0
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоргенсен Каспер
|3
|0.19
|Mathias Kristensen2
|2 (2)
|0.13
|Гюткьяер Фредерик
|2
|0.13
|Нильсен Эмиль
|2
|0.13
|Магнуссон Сайвар-Атли
|2
|0.13
|Чорлу Резан
|1
|0.06
|Риис Кристиан
|1
|0.06
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
|Финнбогасон Альфред
|0
|0
|Ромер Марсель
|0
|0
|Коструп Магнус
|0
|0
|Сёренсен Адам
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристиансен Виктор
|5
|0
|Лерагер Лукас
|4
|0
|Хочолава Давид
|4
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|4
|0
|Классон Виктор
|3
|0
|Дикс Кевин
|3
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|Стаменич Марко
|3
|0
|Бойлесен Николай
|2
|0
|Вавро Денис
|2
|0
|Дарами Мохаммед
|2
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|2
|0
|Йелерт Элиас
|2
|0
|Фальк Расмус
|1
|0
|Зека Карлос
|1
|0
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|Грабара Камиль
|1
|0
|Клем Виллиам
|1
|0
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вестергорд Магнус
|4
|0
|Винтер Каспер
|4
|0
|Бьеллан Андреас
|3
|0
|Ромер Марсель
|3
|0
|Чуквуани Точи
|3
|0
|Mathias Kristensen2
|3
|0
|Хамалайнен Брайан
|2
|0
|Нильсен Эмиль
|2
|0
|Коструп Магнус
|2
|0
|Грегор Паскаль
|1
|0
|Летсерт Тимо
|1
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0
|Риис Кристиан
|1
|0
|Сёренсен Адам
|1
|0
|Йоргенсен Каспер
|1
|0
|Lucas Boel Hey
|1
|0
Результаты матчей
Копенгаген
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Люнгбю
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
7
Копенгаген
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Люнгбю
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
10
Волевые поражения
9
6
Копенгаген
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Люнгбю
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
13
10
Волевые поражения
12
13
Голы по времени матча
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
2
22%
2
29%
76-90
Пропущено
7
13
1 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
1
14%
4
31%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
3
43%
1
8%
61-75
1
14%
3
23%
76-90
Забито
13
6
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 12
2
15%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
3
23%
1
17%
46-60
3
23%
1
17%
61-75
3
23%
1
17%
76-90
Пропущено
14
16
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
2
14%
5
31%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
1
7%
5
31%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
29%
3
19%
76-90
Забито
22
13
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 4
2 Не забивали 7
3
14%
2
15%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
23%
3
23%
31-45
4
18%
2
15%
46-60
4
18%
3
23%
61-75
5
23%
3
23%
76-90
Пропущено
21
29
10 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
2
10%
7
24%
1-15
5
24%
4
14%
16-30
3
14%
4
14%
31-45
3
14%
6
21%
46-60
3
14%
2
7%
61-75
5
24%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Копенгаген - Боруссия Д 1:1 Раннерс - Копенгаген 0:2 Севилья - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Митьюлланд 1:1
Хобро - Копенгаген 1:1 Брондбю - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Копенгаген - Нордшелланн 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Копенгаген - Орхус 1:0 Митьюлланд - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Севилья 0:0 Оденсе - Копенгаген 2:1 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Нордшелланн - Копенгаген 3:1 Трабзонспор - Копенгаген 0:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:3
Люнгбю
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Люнгбю - Орхус 0:1 Оденсе - Люнгбю 3:1 Люнгбю - Ольборг 0:2 Люнгбю - Виборг 1:1
Брондбю - Люнгбю 3:3 Люнгбю - Оденсе 0:2 Ольборг - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Раннерс 0:2 Виборг - Люнгбю 2:1 Хельсингёр - Люнгбю 2:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Люнгбю - Ког 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Никобинг 2:0 Рудерсдаль - Люнгбю 3:2
Результаты матчей
Копенгаген
Люнгбю
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:2
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Копенгаген
Люнгбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
35
16
26
16
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
16
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
87
510
312
312
213
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|15
|9
|4
|2
|24 - 12
|31
|2.
|Виборг
|16
|8
|5
|3
|23 - 16
|29
|3.
|Силькеборг
|16
|7
|3
|6
|27 - 23
|24
|4.
|Раннерс
|16
|6
|5
|5
|23 - 26
|23
|5.
|Копенгаген
|0:0
|16
|6
|4
|6
|23 - 20
|22
|6.
|Орхус
|16
|6
|4
|6
|19 - 16
|22
|7.
|Оденсе
|15
|6
|4
|5
|19 - 21
|22
|8.
|Митьюлланд
|15
|5
|6
|4
|24 - 22
|21
|9.
|Хорсенс
|16
|6
|3
|7
|19 - 19
|21
|10.
|Брондбю
|15
|5
|5
|5
|22 - 25
|20
|11.
|Ольборг
|16
|3
|5
|8
|16 - 23
|14
|12.
|Люнгбю
|0:0
|16
|0
|6
|10
|13 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|8
|5
|3
|0
|13 - 6
|18
|2.
|Нордшелланн
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|3.
|Хорсенс
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|4.
|Раннерс
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|5.
|Силькеборг
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|6.
|Копенгаген
|0:0
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|7.
|Брондбю
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|8.
|Орхус
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|9.
|Оденсе
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|10.
|Митьюлланд
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|11.
|Ольборг
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|12.
|Люнгбю
|0:0
|8
|0
|3
|5
|6 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|2.
|Митьюлланд
|7
|3
|4
|0
|16 - 9
|13
|3.
|Оденсе
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|4.
|Орхус
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|5.
|Виборг
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|6.
|Силькеборг
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|7.
|Раннерс
|8
|2
|4
|2
|13 - 15
|10
|8.
|Копенгаген
|0:0
|8
|3
|1
|4
|14 - 13
|10
|9.
|Брондбю
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|10.
|Ольборг
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|11.
|Хорсенс
|8
|1
|1
|6
|4 - 10
|4
|12.
|Люнгбю
|0:0
|8
|0
|3
|5
|7 - 13
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Нордшелланн
|Andreas Schjelderup
|9 (1)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|9
|Виборг
|Грот Джей-Рой
|8 (2)
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|8 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|7 (2)
|Орхус
|Поульсен Николай
|6
|Силькеборг
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|5
|Митьюлланд
|Святченко Эрик
|5
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|5
|Нордшелланн
|Кристенсен Якоб
|5