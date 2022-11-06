Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Удар от ворот произведет Копенгаген

47' Гюткьяер Фредерик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Вестергорд Магнус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Матч возобновится спорным мячом

46' После проверки VAR рефери поменял решение - Копенгаген не будет бить пенальти!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Рефери не любит споров - именно за это Винтер Каспер сейчас получил желтую

45' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

44' Игрок из команды Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

43' Соренсен Кристиан I навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Соренсен Кристиан I навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Корнелиус Андреас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Дарами Мохаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Чорлу Резан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Йелерт Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Корнелиус Андреас получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Корнелиус Андреас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

29' Удар от ворот произведет Копенгаген

28' Чорлу Резан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Удар от ворот произведет Люнгбю

25' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

25' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

24' Г О О О О Л - Бардгджи Руни забивает с левой ноги!

24' Дарами Мохаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Хочолава Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Матч возобновлен

20' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

18' Клем Виллиам получил желтую карточку от судьи

18' Соренсен Кристиан I навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Ромер Марсель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Магнуссон Сайвар-Атли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Соренсен Кристиан I навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Удар от ворот произведет Копенгаген

13' Гюткьяер Фредерик из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Хорошую попытку сделал Бардгджи Руни . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Лерагер Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Удар от ворот произведет Люнгбю

5' ШТАНГА! Так было близко к голу - Йелерт Элиас нанес удар в каркас ворот!

5' Бардгджи Руни создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Чорлу Резан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Игрок из команды Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

2' Игрок из команды Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Люнгбю начинает с центра поля