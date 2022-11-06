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  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Зрители: 26043 Главный судья: Sandi Putros
Копенгаген
3:0
Конец матча
Люнгбю
0'
18' Желтая карточка
Клем Виллиам
1:0
24' Гол
Бардгджи Руни
45' Желтая карточка
Винтер Каспер
45' Undefined phrase: football_event_
Сёренсен Адам
67' Желтая карточка
Хочолава Давид
70' Желтая карточка
Ромер Марсель
2:0
73' Гол
Харальдссон Хакон-Арнар
3:0
77' Гол
Классон Виктор
85' Желтая карточка
Летсерт Тимо
90'+4
1
Грабара
Камиль
19
Йелерт
Элиас
5
Хочолава
Давид
27
Лунд
Йенсен
Вальдемар
6
Соренсен
Кристиан
I
12
Лерагер
Лукас
36
Клем
Виллиам
7
Классон
Виктор
40
Бардгджи
Руни
14
Корнелиус
Андреас
15
Дарами
Мохаммед
16
Mads
Kikkenborg
20
Йоргенсен
Каспер
4
Летсерт
Тимо
23
Грегор
Паскаль
17
Сёренсен
Адам
22
Вестергорд
Магнус
13
Винтер
Каспер
30
Ромер
Марсель
97
Чорлу
Резан
26
Гюткьяер
Фредерик
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
Копенгаген
4-3-3
Люнгбю
4-3-1-2

История личных встреч

Копенгаген
Люнгбю

21 матч

100%
21 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
28.6%
4.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

81%
9.5%
9.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

26 матчей

80.8%
7.7%
11.5%
21 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

53.8%
34.6%
11.6%
14 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

65.4%
23.1%
11.5%
17 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

СД
0:3
ТМК
3:1
СД
2:2
СД
4:2
ТМС
2:2
СД
1:4
СД
2:0
ТМК
2:3
СД
5:1
СД
3:1
СД
3:1
СД
3:0
СД
0:1
СД
3:0
ТМК
2:0
К
1:2
СЛ
1:3
СЛ
3:0
СЛ
0:1
СЛ
1:2
СЛ
3:2
СЛ
3:0
ТМС
4:0
К
0:0
СЛ
3:1
СЛ
1:4

Голы

Всего голов

40
26

Голов в среднем за матч

3.08
2

Среднее время на гол

29
45

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.15
0.77

Среднее время на гол

78
117

Всего голов

55
36

Голов в среднем за матч

2.12
1.38

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

42
65

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Классон Виктор 8 0.5
Биэл Пеп 6 (2) 0.38
Бардгджи Руни 3 0.19
Дарами Мохаммед 2 0.13
Лерагер Лукас 2 0.13
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0.06
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.06
Фальк Расмус 1 0.06
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.06
Вавро Денис 0 0
Дикс Кевин 0 0
Кристиансен Виктор 0 0
Йелерт Элиас 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоргенсен Каспер 3 0.19
Mathias Kristensen2 2 (2) 0.13
Гюткьяер Фредерик 2 0.13
Нильсен Эмиль 2 0.13
Магнуссон Сайвар-Атли 2 0.13
Чорлу Резан 1 0.06
Риис Кристиан 1 0.06
Хамалайнен Брайан 0 0
Финнбогасон Альфред 0 0
Ромер Марсель 0 0
Коструп Магнус 0 0
Сёренсен Адам 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хочолава Давид 5 0
Кристиансен Виктор 5 0
Лерагер Лукас 4 0
Харальдссон Хакон-Арнар 4 0
Классон Виктор 3 0
Дикс Кевин 3 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
Стаменич Марко 3 0
Бойлесен Николай 2 0
Вавро Денис 2 0
Дарами Мохаммед 2 0
Лунд Йенсен Вальдемар 2 0
Йелерт Элиас 2 0
Фальк Расмус 1 0
Зека Карлос 1 0
Корнелиус Андреас 1 0
Грабара Камиль 1 0
Клем Виллиам 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винтер Каспер 5 0
Ромер Марсель 4 0
Вестергорд Магнус 4 0
Бьеллан Андреас 3 0
Чуквуани Точи 3 0
Mathias Kristensen2 3 0
Хамалайнен Брайан 2 0
Летсерт Тимо 2 0
Нильсен Эмиль 2 0
Коструп Магнус 2 0
Грегор Паскаль 1 0
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0
Риис Кристиан 1 0
Сёренсен Адам 1 0
Йоргенсен Каспер 1 0
Lucas Boel Hey 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Люнгбю
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
7
Копенгаген
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Люнгбю
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
10

Волевые поражения

9
6
Копенгаген
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Люнгбю
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

13
10

Волевые поражения

12
13

Голы по времени матча

Забито

12
7
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
2
17%
2
29%
61-75
3
25%
2
29%
76-90

Пропущено

7
16
1 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
1
14%
5
31%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
29%
1
6%
46-60
3
43%
2
13%
61-75
1
14%
4
25%
76-90

Забито

13
6
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 13
2
15%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
3
23%
1
17%
46-60
3
23%
1
17%
61-75
3
23%
1
17%
76-90

Пропущено

14
16
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
2
14%
5
31%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
1
7%
5
31%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
29%
3
19%
76-90

Забито

25
13
10 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 4
2 Не забивали 8
3
12%
2
15%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
5
20%
3
23%
31-45
4
16%
2
15%
46-60
5
20%
3
23%
61-75
6
24%
3
23%
76-90

Пропущено

21
32
10 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 16
2
10%
7
22%
1-15
5
24%
5
16%
16-30
3
14%
4
13%
31-45
3
14%
6
19%
46-60
3
14%
3
9%
61-75
5
24%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Копенгаген - Боруссия Д 1:1 Раннерс - Копенгаген 0:2 Севилья - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Митьюлланд 1:1
Хобро - Копенгаген 1:1 Брондбю - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Копенгаген - Нордшелланн 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Копенгаген - Орхус 1:0 Митьюлланд - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Севилья 0:0 Оденсе - Копенгаген 2:1 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Нордшелланн - Копенгаген 3:1 Трабзонспор - Копенгаген 0:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:3
Люнгбю
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Люнгбю - Орхус 0:1 Оденсе - Люнгбю 3:1 Люнгбю - Ольборг 0:2 Люнгбю - Виборг 1:1
Брондбю - Люнгбю 3:3 Люнгбю - Оденсе 0:2 Ольборг - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Раннерс 0:2 Виборг - Люнгбю 2:1 Хельсингёр - Люнгбю 2:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Люнгбю - Ког 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Никобинг 2:0 Рудерсдаль - Люнгбю 3:2

Результаты матчей

Копенгаген
Люнгбю

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:2
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Люнгбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
5
2
6
1.5
2
6
2
6
2.5
1
7
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
1
7
2
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
8
8
6
10
1.5
3
13
4
12
2.5
2
14
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 15 9 4 2 24 - 12 31
2. Виборг 16 8 5 3 23 - 16 29
3. Копенгаген 16 7 3 6 26 - 20 24
4. Силькеборг 16 7 3 6 27 - 23 24
5. Брондбю 1:0 16 6 5 5 23 - 25 23
6. Раннерс 16 6 5 5 23 - 26 23
7. Орхус 16 6 4 6 19 - 16 22
8. Оденсе 0:1 16 6 4 6 19 - 22 22
9. Митьюлланд 15 5 6 4 24 - 22 21
10. Хорсенс 16 6 3 7 19 - 19 21
11. Ольборг 16 3 5 8 16 - 23 14
12. Люнгбю 16 0 5 11 13 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 8 5 3 0 13 - 6 18
2. Нордшелланн 8 5 2 1 13 - 7 17
3. Хорсенс 8 5 2 1 15 - 9 17
4. Копенгаген 8 4 2 2 12 - 7 14
5. Раннерс 8 4 1 3 10 - 11 13
6. Силькеборг 7 4 1 2 13 - 9 13
7. Брондбю 1:0 8 3 3 2 13 - 13 12
8. Орхус 7 3 2 2 11 - 8 11
9. Оденсе 0:1 9 3 1 5 10 - 15 10
10. Митьюлланд 8 2 2 4 8 - 13 8
11. Ольборг 8 1 4 3 7 - 11 7
12. Люнгбю 8 0 3 5 6 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 7 4 2 1 11 - 5 14
2. Митьюлланд 7 3 4 0 16 - 9 13
3. Оденсе 0:1 7 3 3 1 9 - 7 12
4. Виборг 8 3 2 3 10 - 10 11
5. Силькеборг 9 3 2 4 14 - 14 11
6. Брондбю 1:0 8 3 2 3 10 - 12 11
7. Орхус 9 3 2 4 8 - 8 11
8. Раннерс 8 2 4 2 13 - 15 10
9. Копенгаген 8 3 1 4 14 - 13 10
10. Ольборг 8 2 1 5 9 - 12 7
11. Хорсенс 8 1 1 6 4 - 10 4
12. Люнгбю 8 0 2 6 7 - 16 2
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Топ бомбардиров
Нордшелланн Andreas Schjelderup 9 (1)
Орхус Мортенсен Патрик 9
Копенгаген Классон Виктор 8 (2)
Виборг Грот Джей-Рой 8 (2)
Митьюлланд Дрейер Андерс 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 6
Силькеборг Тордарсон Стефан-Тейтюр 5
Митьюлланд Святченко Эрик 5
Копенгаген Хочолава Давид 5
Ольборг Соуза Аллан II 5
Весь список
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