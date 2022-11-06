Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Тонгья Франко получил желтую карточку от судьи

45' Оооо... вот это был удар! Гигович Армин должен был забить с этой позиции.

45' Удар от ворот произведет Брондбю

44' Тонгья Франко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Mihajlo Ivancevic выиграл воздушное противоборство у Омойджуфано Охи

40' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Удар от ворот произведет Брондбю

39' Джейбали Иссам не смог попасть в створ ударом издали

39' Yankubah Minteh выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

36' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Греве Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Г О О О О Л - Омойджуфано Охи забивает с правой ноги!

33' Хедлунд Симон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Валлис Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Удар от ворот произведет Оденсе

30' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

30' Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе

29' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

29' Yankubah Minteh создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Удар от ворот произведет Оденсе

28' Гаммельбю Йенс-Мартин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Гаммельбю Йенс-Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Удар от ворот произведет Брондбю

27' Джейбали Иссам из команды Оденсе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

27' Тверсков Йеппе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

23' Гигович Армин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Шельвик Йорген навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Хорошую попытку сделал Гигович Армин . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Тонгья Франко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Матч возобновлен

20' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

19' Валлис Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Шиембе Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Джейбали Иссам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Удар от ворот произведет Оденсе

17' Греве Матиас из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе

16' Игрок из команды Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

16' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Mihajlo Ivancevic ослабляет давление, выбив мяч.

15' Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Гигович Армин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Хедлунд Симон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Греве Матиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Mihajlo Ivancevic из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

12' Валлис Николай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Хедлунд Симон из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Mihajlo Ivancevic ослабляет давление, выбив мяч.

11' Омойджуфано Охи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Yankubah Minteh выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Греве Матиас получил желтую карточку от судьи

8' Джейбали Иссам из команды Оденсе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

8' Гигович Армин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Джейбали Иссам не смог попасть в створ ударом издали

8' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

8' Бьёрн Паульсен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Риверос Блас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Джейбали Иссам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Mihajlo Ivancevic ослабляет давление, выбив мяч.

2' Mihajlo Ivancevic создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Оденсе начинает с центра поля