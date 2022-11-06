  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Зрители: 14546 Главный судья: Тукгаард Михаэль
Оденсе
1:1
Конец матча
Брондбю
0'
8' Желтая карточка
Греве Матиас
0:1
33' Гол
Омойджуфано Охи
45' Желтая карточка
Тонгья Франко
1:1
83' Гол
Сабби Эммануэль
89' Желтая карточка
Риверос Блас
90'+6

Ход матча

8'
 
Греве Матиас
33'
0:1
Омойджуфано Охи
(Хедлунд Симон)
45'
Тонгья Франко
 
46'
Мадс Фрокьяер-Йенсен
Манне Аласана
 
61'
Сабби Эммануэль
Тонгья Франко
 
66'
 
Каппис Кристиан
Слимане Анис
78'
 
Рустед Сигурд
Омойджуфано Охи
82'
Charly Horneman
Yankubah Minteh
 
83'
Сабби Эммануэль
(Джейбали Иссам)
1:1
89'
 
Риверос Блас
89'
 
Квистгарден Матиас
Хедлунд Симон
90'
Трандарсон Арон-Элис
Джейбали Иссам
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

1
Хансен
Мартин
14
Gustav
Grubbe
4
Bjoern
Paulsen
22
Mihajlo
Ivancevic
16
Шельвик
Йорген
6
Тверсков
Йеппе
5
Манне
Аласана
30
Yankubah
Minteh
24
Гигович
Армин
10
Тонгья
Франко
7
Джейбали
Иссам
1
Хермансен
Мадс
28
Гаммельбю
Йенс-Мартин
5
Махсо
Андреас
18
Шиембе
Кевин
15
Риверос
Блас
25
Слимане
Анис
22
Радошевич
Йосип
8
Греве
Матиас
27
Хедлунд
Симон
7
Валлис
Николай
9
Омойджуфано
Охи
Оденсе
4-2-3-1
Брондбю
4-3-2-1

История личных встреч

Оденсе
Брондбю

17 матчей

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.9%
64.7%
9 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.1%
58.8%
8 побед 10 ничьих 0 побед

29 матчей

20.7%
79.3%
0 побед 6 ничьих 23 победы

Первый тайм

27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 18 побед

Второй тайм

44.8%
55.2%
0 побед 13 ничьих 15 побед

46 матчей

21.7%
28.3%
50%
10 побед 13 ничьих 23 победы

Первый тайм

19.6%
41.3%
39.1%
9 побед 19 ничьих 18 побед

Второй тайм

17.4%
50%
32.6%
8 побед 23 ничьи 15 побед

История матчей

СД
2:0
СД
2:1
СД
2:2
ТМК
1:1
СД
0:3
СД
3:1
ТМС
1:2
СД
0:2
СД
3:2
СДЧГ
0:2
СДЧГ
2:2
СД
2:0
СД
1:1
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:0
СД
3:0
СД
1:0
СД
2:5
СД
1:2
СД
0:2
СД
2:0
СД
1:1
СД
1:2
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:2
СД
0:3
СД
0:1
С
1:0
СЛ
0:0
СЛ
2:1
СЛ
1:1
ТМС
2:3
СЛ
2:0
СЛ
2:2
СЛ
0:1
СЛ
1:3
СЛ
2:2
СЛ
0:0
СЛ
0:1
К
0:1
СЛ
0:1
СЛ
0:2
К
0:1
СЛ
0:0

Голы

Всего голов

14
30

Голов в среднем за матч

0.64
1.25

Среднее время на гол

141
72

Всего голов

36
29

Голов в среднем за матч

1.5
1.32

Среднее время на гол

60
68

Всего голов

50
59

Голов в среднем за матч

1.09
1.28

Тотал матчей

2.5
42
Больше 91%
Меньше 9%
4
33
Больше 72%
Меньше 28%
13
20
Больше 43%
Меньше 57%
26
9
Больше 20%
Меньше 80%
37
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
45

Среднее время на гол

82
70

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадри Башким 5 0.31
Джейбали Иссам 3 (1) 0.19
Мадс Фрокьяер-Йенсен 3 (1) 0.19
Charly Horneman 1 0.06
Yankubah Minteh 1 0.06
Bjoern Paulsen 1 0.06
Трандарсон Арон-Элис 1 0.06
Сабби Эммануэль 1 0.06
Манне Аласана 1 0.06
Гигович Армин 1 0.06
Тонгья Франко 1 0.06
Эстрём Робин 1 0.06
Свеннсен Сандер 0 0
Муколли Агон 0 0
Aske Adelgaard 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омойджуфано Охи 5 0.31
Слимане Анис 3 0.19
Oscar Schwartau 3 0.19
Хедлунд Симон 2 0.13
Радошевич Йосип 2 (2) 0.13
Каппис Кристиан 2 0.13
Квистгарден Матиас 1 0.06
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0.06
Махсо Андреас 1 (1) 0.06
Васс Даниэль 0 0
Дивкович Марко 0 0
Греве Матиас 0 0

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Aske Adelgaard 2 1
Тверсков Йеппе 3 0
Гигович Армин 1 1
Хансен Мартин 2 0
Кадри Башким 2 0
Bjoern Paulsen 2 0
Микельсон Николас 2 0
Кинг Джоэл 2 0
Мадс Фрокьяер-Йенсен 2 0
Джейбали Иссам 1 0
Трандарсон Арон-Элис 1 0
Манне Аласана 1 0
Gustav Grubbe 1 0
Тонгья Франко 1 0
Фенгер Макс 1 0
Jakob Martinsen 1 0
Mihajlo Ivancevic 1 0
Charly Horneman 1 0
Yankubah Minteh 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васс Даниэль 4 0
Радошевич Йосип 4 0
Шиембе Кевин 2 1
Слимане Анис 3 0
Квистгарден Матиас 3 0
Рустед Сигурд 1 1
Хедлунд Симон 2 0
Махсо Андреас 2 0
Каппис Кристиан 2 0
Омойджуфано Охи 1 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Греве Матиас 1 0
Риверос Блас 1 0
Белл Джо 1 0
Дивкович Марко 1 0
Хеггхейм Хенрик 1 0
Салех Юсеф 1 0

Результаты матчей

Оденсе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Брондбю
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

5
5
Оденсе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Брондбю
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

9
12
Оденсе
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Брондбю
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
8

Волевые поражения

14
17

Голы по времени матча

Забито

12
9
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
5
42%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
8%
3
33%
61-75
3
25%
1
11%
76-90

Пропущено

14
14
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
14%
4
29%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
3
21%
61-75
4
29%
4
29%
76-90

Забито

9
13
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
11%
5
38%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
3
33%
1
8%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
2
22%
3
23%
76-90

Пропущено

7
13
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
29%
3
23%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
3
23%
61-75
1
14%
3
23%
76-90

Забито

21
22
13 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
3
14%
5
23%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
8
38%
3
14%
31-45
1
5%
3
14%
46-60
2
10%
4
18%
61-75
5
24%
4
18%
76-90

Пропущено

21
27
8 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
4
19%
7
26%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
2
10%
5
19%
31-45
3
14%
1
4%
46-60
5
24%
6
22%
61-75
5
24%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Митьюлланд - Оденсе 1:2 Оденсе - Люнгбю 3:1 Виборг - Оденсе 0:0 Оденсе - Силькеборг 1:1
Ольборг - Оденсе 1:1 Мариенлюст - Оденсе 0:3 Люнгбю - Оденсе 0:2 Оденсе - Копенгаген 2:1 Нюкёбинг - Оденсе 1:1 Оденсе - Виборг 1:2 Силькеборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Хорсенс 1:0 Брондбю - Оденсе 2:0 Оденсе - Орхус 1:2 Оденсе - Митьюлланд 1:5 Раннерс - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Оденсе - Вайле 2:3 Оденсе - Хорсенс 1:3 Митьюлланд - Оденсе 3:2
Брондбю
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брондбю - Ольборг 3:2 Орхус - Брондбю 2:2 Орхус Фремад - Брондбю 4:0 Брондбю - Копенгаген 1:1
Раннерс - Брондбю 2:3 Брондбю - Люнгбю 3:3 Виборг - Брондбю 0:0 Брондбю - Раннерс 2:2 Хорсенс - Брондбю 0:2 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Ольборг - Брондбю 2:1 Брондбю - Оденсе 2:0 Базель - Брондбю 2:1 Копенгаген - Брондбю 4:1 Брондбю - Базель 1:0 Силькеборг - Брондбю 2:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Брондбю - Орхус 1:0

Результаты матчей

Оденсе
Брондбю

Точный счет

1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%

Тоталы голов в матче

Оденсе
Брондбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
1
2
7
1.5
4
4
1
8
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
2
4
3
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
3
6
10
1.5
7
9
1
15
2.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 15 9 4 2 24 - 12 31
2. Виборг 16 8 5 3 23 - 16 29
3. Копенгаген 16 7 3 6 26 - 20 24
4. Силькеборг 16 7 3 6 27 - 23 24
5. Оденсе 16 6 5 5 20 - 22 23
6. Раннерс 16 6 5 5 23 - 26 23
7. Орхус 16 6 4 6 19 - 16 22
8. Митьюлланд 15 5 6 4 24 - 22 21
9. Брондбю 16 5 6 5 23 - 26 21
10. Хорсенс 16 6 3 7 19 - 19 21
11. Ольборг 16 3 5 8 16 - 23 14
12. Люнгбю 16 0 5 11 13 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 8 5 3 0 13 - 6 18
2. Нордшелланн 8 5 2 1 13 - 7 17
3. Хорсенс 8 5 2 1 15 - 9 17
4. Копенгаген 8 4 2 2 12 - 7 14
5. Раннерс 8 4 1 3 10 - 11 13
6. Силькеборг 7 4 1 2 13 - 9 13
7. Брондбю 8 3 3 2 13 - 13 12
8. Орхус 7 3 2 2 11 - 8 11
9. Оденсе 9 3 2 4 11 - 15 11
10. Митьюлланд 8 2 2 4 8 - 13 8
11. Ольборг 8 1 4 3 7 - 11 7
12. Люнгбю 8 0 3 5 6 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 7 4 2 1 11 - 5 14
2. Митьюлланд 7 3 4 0 16 - 9 13
3. Оденсе 7 3 3 1 9 - 7 12
4. Орхус 9 3 2 4 8 - 8 11
5. Виборг 8 3 2 3 10 - 10 11
6. Силькеборг 9 3 2 4 14 - 14 11
7. Раннерс 8 2 4 2 13 - 15 10
8. Копенгаген 8 3 1 4 14 - 13 10
9. Брондбю 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Ольборг 8 2 1 5 9 - 12 7
11. Хорсенс 8 1 1 6 4 - 10 4
12. Люнгбю 8 0 2 6 7 - 16 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Нордшелланн Andreas Schjelderup 9 (1)
Орхус Мортенсен Патрик 9
Копенгаген Классон Виктор 8 (2)
Виборг Грот Джей-Рой 8 (2)
Митьюлланд Дрейер Андерс 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 6
Силькеборг Тордарсон Стефан-Тейтюр 5
Митьюлланд Святченко Эрик 5
Копенгаген Хочолава Давид 5
Ольборг Соуза Аллан II 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Yankubah Minteh из команды Оденсе сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 96'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Оденсе: 54%, Брондбю: 46%.
  • 96'
    Мадс Фрокьяер-Йенсен пробует нанести удар издали, но Мэдс Хермансен держит все под контролем
  • 95'
    Шиембе Кевин из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Шиембе Кевин из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Игрок из команды Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 94'
    Тактическая замена. Джейбали Иссам уходит с поля и его заменяет Трандарсон Арон-Элис
  • 93'
    Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Рустед Сигурд ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Контроль мяча: Оденсе: 54%, Брондбю: 46%.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Оденсе 1:1 Брондбю онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     