Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Тверсков Йеппе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

89' Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Матч возобновится спорным мячом

88' Матч возобновлен

87' Ох, нехорошо это выглядит. Рустед Сигурд получил травму и медбригада забирает его с поля.

87' Ох, нехорошо это выглядит. Сабби Эммануэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' Рустед Сигурд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Сабби Эммануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Gustav Grubbe создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

84' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Оденсе будет все-таки засчитан.

84' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

83' Г О О О О Л - Сабби Эммануэль забивает с правой ноги!

83' Джейбали Иссам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Махсо Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

80' Удар от ворот произведет Брондбю

79' Мадс Фрокьяер-Йенсен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Удар от ворот произведет Брондбю

78' Гигович Армин из команды Оденсе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

78' Сабби Эммануэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Удар от ворот произведет Брондбю

76' Сегодняшная посещаемость составляет 14546 болельщиков

76' Шельвик Йорген из команды Оденсе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Удар от ворот произведет Оденсе

75' Махсо Андреас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Каппис Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Удар от ворот произведет Оденсе

73' Матч возобновлен

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет Брондбю

71' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Yankubah Minteh

70' Шельвик Йорген создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Матч возобновлен

70' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

68' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Удар от ворот произведет Оденсе

66' Греве Матиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Хорошую попытку сделал Слимане Анис . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Греве Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Yankubah Minteh выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Греве Матиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Хорошую попытку сделал Риверос Блас . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Удар от ворот произведет Брондбю

62' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Оооо... вот это был удар! Мадс Фрокьяер-Йенсен должен был забить с этой позиции.

60' Мадс Фрокьяер-Йенсен нанес удар головой, но Мэдс Хермансен спокойно отбил мяч.

60' Gustav Grubbe создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Матч возобновлен

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Удар от ворот произведет Оденсе

57' Радошевич Йосип не смог попасть в створ ударом издали

56' Риверос Блас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Удар от ворот произведет Оденсе

55' Гаммельбю Йенс-Мартин не смог попасть в створ ударом издали

55' Yankubah Minteh выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Тонгья Франко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Удар от ворот произведет Оденсе

53' Радошевич Йосип не смог попасть в створ ударом издали

53' Игрок из команды Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

52' Греве Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

48' Yankubah Minteh создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Шиембе Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удар от ворот произведет Оденсе

47' Шиембе Кевин не смог попасть в створ ударом издали

47' Махсо Андреас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Игрок из команды Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника