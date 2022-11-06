Тур: 16. Стадион: Nature Energy Park. Зрители: 14546 Главный судья: Тукгаард Михаэль
0'
8' Желтая карточкаГреве Матиас
0:1
33' ГолОмойджуфано Охи
45' Желтая карточкаТонгья Франко
1:1
83' ГолСабби Эммануэль
89' Желтая карточкаРиверос Блас
90'+6
Ход матча
8'
33'
0:1
45'
83'
89'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Муколли АгонПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
-
15 Риверос БласЗащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Бьюр ПетерЗащитник
- Защитник
-
6 Белл ДжоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Оденсе
Брондбю
17 матчей
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.9%
64.7%
9 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.1%
58.8%
8 побед 10 ничьих 0 побед
29 матчей
20.7%
79.3%
0 побед 6 ничьих 23 победы
Первый тайм
27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 18 побед
Второй тайм
44.8%
55.2%
0 побед 13 ничьих 15 побед
46 матчей
21.7%
28.3%
50%
10 побед 13 ничьих 23 победы
Первый тайм
19.6%
41.3%
39.1%
9 побед 19 ничьих 18 побед
Второй тайм
17.4%
50%
32.6%
8 побед 23 ничьи 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
30
Голов в среднем за матч
0.64
1.25
Среднее время на гол
141
72
Всего голов
36
29
Голов в среднем за матч
1.5
1.32
Среднее время на гол
60
68
Всего голов
50
59
Голов в среднем за матч
1.09
1.28
Тотал матчей
2.5
42
Больше 91%
Меньше 9%
4
33
Больше 72%
Меньше 28%
13
20
Больше 43%
Меньше 57%
26
9
Больше 20%
Меньше 80%
37
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
Среднее время на гол
82
70
Бомбардиры внутри турнира
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадри Башким
|5
|0.31
|Джейбали Иссам
|3 (1)
|0.19
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|3 (1)
|0.19
|Charly Horneman
|1
|0.06
|Yankubah Minteh
|1
|0.06
|Bjoern Paulsen
|1
|0.06
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0.06
|Сабби Эммануэль
|1
|0.06
|Манне Аласана
|1
|0.06
|Гигович Армин
|1
|0.06
|Тонгья Франко
|1
|0.06
|Эстрём Робин
|1
|0.06
|Свеннсен Сандер
|0
|0
|Муколли Агон
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омойджуфано Охи
|5
|0.31
|Слимане Анис
|3
|0.19
|Oscar Schwartau
|3
|0.19
|Хедлунд Симон
|2
|0.13
|Радошевич Йосип
|2 (2)
|0.13
|Каппис Кристиан
|2
|0.13
|Квистгарден Матиас
|1
|0.06
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0.06
|Махсо Андреас
|1 (1)
|0.06
|Васс Даниэль
|0
|0
|Дивкович Марко
|0
|0
|Греве Матиас
|0
|0
Карточки
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Aske Adelgaard
|2
|1
|Тверсков Йеппе
|3
|0
|Гигович Армин
|1
|1
|Хансен Мартин
|2
|0
|Кадри Башким
|2
|0
|Bjoern Paulsen
|2
|0
|Микельсон Николас
|2
|0
|Кинг Джоэл
|2
|0
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|2
|0
|Джейбали Иссам
|1
|0
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0
|Манне Аласана
|1
|0
|Gustav Grubbe
|1
|0
|Тонгья Франко
|1
|0
|Фенгер Макс
|1
|0
|Jakob Martinsen
|1
|0
|Mihajlo Ivancevic
|1
|0
|Charly Horneman
|1
|0
|Yankubah Minteh
|1
|0
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васс Даниэль
|4
|0
|Радошевич Йосип
|4
|0
|Шиембе Кевин
|2
|1
|Слимане Анис
|3
|0
|Квистгарден Матиас
|3
|0
|Рустед Сигурд
|1
|1
|Хедлунд Симон
|2
|0
|Махсо Андреас
|2
|0
|Каппис Кристиан
|2
|0
|Омойджуфано Охи
|1
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Греве Матиас
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Белл Джо
|1
|0
|Дивкович Марко
|1
|0
|Хеггхейм Хенрик
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
Результаты матчей
Оденсе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Брондбю
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
5
5
Оденсе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Брондбю
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
9
12
Оденсе
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Брондбю
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
8
Волевые поражения
14
17
Голы по времени матча
Забито
12
9
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
5
42%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
8%
3
33%
61-75
3
25%
1
11%
76-90
Пропущено
14
14
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
14%
4
29%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
3
21%
61-75
4
29%
4
29%
76-90
Забито
9
13
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
11%
5
38%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
3
33%
1
8%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
2
22%
3
23%
76-90
Пропущено
7
13
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
29%
3
23%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
3
23%
61-75
1
14%
3
23%
76-90
Забито
21
22
13 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
3
14%
5
23%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
8
38%
3
14%
31-45
1
5%
3
14%
46-60
2
10%
4
18%
61-75
5
24%
4
18%
76-90
Пропущено
21
27
8 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
4
19%
7
26%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
2
10%
5
19%
31-45
3
14%
1
4%
46-60
5
24%
6
22%
61-75
5
24%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Оденсе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Митьюлланд - Оденсе 1:2 Оденсе - Люнгбю 3:1 Виборг - Оденсе 0:0 Оденсе - Силькеборг 1:1
Ольборг - Оденсе 1:1 Мариенлюст - Оденсе 0:3 Люнгбю - Оденсе 0:2 Оденсе - Копенгаген 2:1 Нюкёбинг - Оденсе 1:1 Оденсе - Виборг 1:2 Силькеборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Хорсенс 1:0 Брондбю - Оденсе 2:0 Оденсе - Орхус 1:2 Оденсе - Митьюлланд 1:5 Раннерс - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Оденсе - Вайле 2:3 Оденсе - Хорсенс 1:3 Митьюлланд - Оденсе 3:2
Брондбю
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брондбю - Ольборг 3:2 Орхус - Брондбю 2:2 Орхус Фремад - Брондбю 4:0 Брондбю - Копенгаген 1:1
Раннерс - Брондбю 2:3 Брондбю - Люнгбю 3:3 Виборг - Брондбю 0:0 Брондбю - Раннерс 2:2 Хорсенс - Брондбю 0:2 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Ольборг - Брондбю 2:1 Брондбю - Оденсе 2:0 Базель - Брондбю 2:1 Копенгаген - Брондбю 4:1 Брондбю - Базель 1:0 Силькеборг - Брондбю 2:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Брондбю - Орхус 1:0
Результаты матчей
Оденсе
Брондбю
Точный счет
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
Тоталы голов в матче
Оденсе
Брондбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
71
27
44
18
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
62
43
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
133
610
79
115
313
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|15
|9
|4
|2
|24 - 12
|31
|2.
|Виборг
|16
|8
|5
|3
|23 - 16
|29
|3.
|Копенгаген
|16
|7
|3
|6
|26 - 20
|24
|4.
|Силькеборг
|16
|7
|3
|6
|27 - 23
|24
|5.
|Оденсе
|16
|6
|5
|5
|20 - 22
|23
|6.
|Раннерс
|16
|6
|5
|5
|23 - 26
|23
|7.
|Орхус
|16
|6
|4
|6
|19 - 16
|22
|8.
|Митьюлланд
|15
|5
|6
|4
|24 - 22
|21
|9.
|Брондбю
|16
|5
|6
|5
|23 - 26
|21
|10.
|Хорсенс
|16
|6
|3
|7
|19 - 19
|21
|11.
|Ольборг
|16
|3
|5
|8
|16 - 23
|14
|12.
|Люнгбю
|16
|0
|5
|11
|13 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|8
|5
|3
|0
|13 - 6
|18
|2.
|Нордшелланн
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|3.
|Хорсенс
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|4.
|Копенгаген
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|5.
|Раннерс
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|6.
|Силькеборг
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|7.
|Брондбю
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|8.
|Орхус
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|9.
|Оденсе
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|10.
|Митьюлланд
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|11.
|Ольборг
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|12.
|Люнгбю
|8
|0
|3
|5
|6 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|2.
|Митьюлланд
|7
|3
|4
|0
|16 - 9
|13
|3.
|Оденсе
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|4.
|Орхус
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|5.
|Виборг
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|6.
|Силькеборг
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|7.
|Раннерс
|8
|2
|4
|2
|13 - 15
|10
|8.
|Копенгаген
|8
|3
|1
|4
|14 - 13
|10
|9.
|Брондбю
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|10.
|Ольборг
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|11.
|Хорсенс
|8
|1
|1
|6
|4 - 10
|4
|12.
|Люнгбю
|8
|0
|2
|6
|7 - 16
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Нордшелланн
|Andreas Schjelderup
|9 (1)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|9
|Копенгаген
|Классон Виктор
|8 (2)
|Виборг
|Грот Джей-Рой
|8 (2)
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|8 (1)
|Орхус
|Поульсен Николай
|6
|Силькеборг
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|5
|Митьюлланд
|Святченко Эрик
|5
|Копенгаген
|Хочолава Давид
|5
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|5