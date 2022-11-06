Тур: 29. Стадион: Брискеби. Главный судья: Скьервен Томми
0'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 0
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
12
Бейя
Клеман
17
Линн
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Бейя КлеманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Линн ВикторНападающий
- Запасные игроки
-
96 Ахен НиколасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Emil SildnesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
История личных встреч
Хам-Кам
Тромсё
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.67
Среднее время на гол
180
135
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.14
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
78
Бомбардиры внутри турнира
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Aleksander Melgalvis
|4
|0.14
|Эриксен Кристиан I
|4
|0.14
|Киркеволд Пол
|4
|0.14
|Jonas Enkerud
|4
|0.14
|Hasan Kurucay
|4
|0.14
|Конгсро Вегар
|2
|0.07
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0.07
|Шельстад Фредрик
|2
|0.07
|Morten Bjoerlo
|1
|0.03
|Кобе Эрнандес-Фостер
|1
|0.03
|Яковенко Юрий
|1
|0.03
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0.03
|Амин Нури
|0
|0
|Серенсен Оливер
|0
|0
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Китолано Эрик
|12 (1)
|0.41
|Миккельсен Эугуст
|6 (1)
|0.21
|Каманси Уоррен
|4
|0.14
|Опсал Сакариас
|3
|0.1
|Вестерлунн Никлас
|2
|0.07
|Йенсен Рубен
|2
|0.07
|Антонсен Кент-Аре
|2
|0.07
|Эбийе Мозес
|2
|0.07
|Псише Кристоф
|2
|0.07
|Гундерсен Йостейн
|2
|0.07
|Нильсен Лассе III
|1
|0.03
|Нордас Лассе
|1
|0.03
|Туоминен Яссе
|1
|0.03
|Винтер Феликс
|1
|0.03
|Норхейм Рунар
|1
|0.03
|Енссен Андерс
|0
|0
Карточки
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шельстад Фредрик
|5
|1
|Aleksander Melgalvis
|6
|0
|Конгсро Вегар
|4
|0
|Hasan Kurucay
|4
|0
|Кобе Эрнандес-Фостер
|4
|0
|Киркеволд Пол
|3
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|3
|0
|Серенсен Оливер
|3
|0
|Jonas Enkerud
|2
|0
|Яковенко Юрий
|2
|0
|Эриксен Кристиан I
|2
|0
|Lars Jendal
|2
|0
|Morten Bjoerlo
|2
|0
|Fernan Faerron
|2
|0
|Vetle Skjaervik
|2
|0
|Дашкевич Эдуард
|2
|0
|Halvor Roedoelen Opsahl
|0
|1
|Амин Нури
|1
|0
|Хассан Рилван
|1
|0
|Ахен Николас
|1
|0
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Лассе III
|6
|0
|Йенсен Рубен
|5
|0
|Гундерсен Йостейн
|5
|0
|Антонсен Кент-Аре
|4
|0
|Китолано Эрик
|4
|0
|Хаугор Якоб
|3
|0
|Енссен Андерс
|3
|0
|Опсал Сакариас
|3
|0
|Псише Кристоф
|2
|0
|Вестерлунн Никлас
|2
|0
|Эйванн Каспер
|1
|0
|Миккельсен Эугуст
|1
|0
|Винтер Феликс
|1
|0
|Нордас Лассе
|1
|0
|Каманси Уоррен
|1
|0
|Кьелсруд Вик Исак
|1
|0
Результаты матчей
Хам-Кам
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Тромсё
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
7
13
Хам-Кам
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Тромсё
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
13
6
Волевые поражения
11
25
Хам-Кам
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (7)
50% (14)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
43% (12)
18% (5)
Тромсё
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
18% (5)
43% (12)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
32% (9)
43% (12)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
15
7
Волевые поражения
18
38
Голы по времени матча
Забито
17
15
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
3
18%
1
7%
1-15
4
24%
3
20%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
2
12%
4
27%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
3
18%
5
33%
76-90
Пропущено
14
25
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 14
1
7%
3
12%
1-15
3
21%
4
16%
16-30
4
29%
5
20%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
3
21%
3
12%
61-75
3
21%
8
32%
76-90
Забито
14
27
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 9
18 Не забивали 15
3
21%
6
22%
1-15
1
7%
2
7%
16-30
4
29%
4
15%
31-45
3
21%
5
19%
46-60
1
7%
3
11%
61-75
2
14%
7
26%
76-90
Пропущено
24
21
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
5
21%
3
14%
1-15
2
8%
3
14%
16-30
3
13%
2
10%
31-45
4
17%
5
24%
46-60
6
25%
3
14%
61-75
4
17%
5
24%
76-90
Забито
31
42
18 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 15
8 Не забивали 4
6
19%
7
17%
1-15
5
16%
5
12%
16-30
7
23%
6
14%
31-45
5
16%
9
21%
46-60
3
10%
3
7%
61-75
5
16%
12
29%
76-90
Пропущено
38
46
18 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 25
6
16%
6
13%
1-15
5
13%
7
15%
16-30
7
18%
7
15%
31-45
4
11%
7
15%
46-60
9
24%
6
13%
61-75
7
18%
13
28%
76-90
Результаты последних матчей
Хам-Кам
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн - Хам-Кам 0:0 Мольде - Хам-Кам 5:0
Хам-Кам - Дьерв 2:1 Одд - Хам-Кам 2:0 Хам-Кам - Викинг 1:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Волеренга 1:1 Русенборг - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Эльверум - Хам-Кам 1:3
Тромсё
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Тромсё - Дьерв 2:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:1 Тромсё - Одд 3:2 Стрёмсгодсет - Тромсё 1:2
Тромсё - Мольде 0:1 Викинг - Тромсё 2:2 Тромсё - Будё-Глимт 3:2 Хёугесунн - Тромсё 2:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё - Русенборг 4:3 Волеренга - Тромсё 1:0 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Тромсё - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Тромсё 5:1 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Шервёй - Тромсё 1:4
Результаты матчей
Хам-Кам
Тромсё
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
5 раз 36%
2:2
3 раза 21%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
Точный счет
1:1
7 раз 25%
1:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
7 раз 25%
2:2
5 раз 18%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 46%
0
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
1
11 раз 39%
2
9 раз 32%
0
4 раза 14%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хам-Кам
Тромсё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
131
410
95
212
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
410
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
244
820
1315
226
424
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1:0
|29
|24
|3
|2
|68 - 23
|75
|2.
|Русенборг
|2:0
|29
|16
|8
|5
|65 - 39
|56
|3.
|Будё-Глимт
|2:2
|29
|16
|7
|6
|79 - 37
|55
|4.
|Лиллестрём
|1:1
|29
|15
|6
|8
|46 - 32
|51
|5.
|Волеренга
|0:0
|29
|13
|5
|11
|50 - 46
|44
|6.
|Одд
|2:1
|29
|13
|5
|11
|39 - 44
|44
|7.
|Тромсё
|0:0
|29
|9
|13
|7
|42 - 46
|40
|8.
|Сарпсборг-08
|1:2
|29
|11
|4
|14
|53 - 52
|37
|9.
|Хёугесунн
|0:0
|29
|10
|7
|12
|39 - 43
|37
|10.
|Олесунн
|1:1
|29
|9
|9
|11
|29 - 43
|36
|11.
|Викинг
|2:2
|29
|9
|8
|12
|45 - 50
|35
|12.
|Стрёмсгодсет
|1:2
|29
|9
|6
|14
|42 - 48
|33
|13.
|Хам-Кам
|0:0
|29
|6
|14
|9
|31 - 38
|32
|14.
|Кристиансунд
|2:1
|29
|6
|6
|17
|36 - 58
|24
|15.
|Саннефьёрд
|0:1
|29
|6
|5
|18
|39 - 65
|23
|16.
|Дьерв
|0:2
|29
|5
|4
|20
|27 - 66
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|2:0
|14
|12
|2
|0
|36 - 12
|38
|2.
|Мольде
|1:0
|15
|12
|1
|2
|38 - 12
|37
|3.
|Волеренга
|0:0
|14
|9
|2
|3
|30 - 19
|29
|4.
|Будё-Глимт
|2:2
|15
|7
|7
|1
|44 - 18
|28
|5.
|Тромсё
|0:0
|14
|8
|4
|2
|27 - 21
|28
|6.
|Лиллестрём
|1:1
|14
|8
|2
|4
|21 - 12
|26
|7.
|Одд
|2:1
|15
|8
|1
|6
|23 - 22
|25
|8.
|Стрёмсгодсет
|1:2
|14
|7
|2
|5
|30 - 21
|23
|9.
|Хёугесунн
|0:0
|15
|6
|4
|5
|23 - 21
|22
|10.
|Олесунн
|1:1
|15
|5
|6
|4
|16 - 17
|21
|11.
|Сарпсборг-08
|1:2
|15
|6
|2
|7
|26 - 24
|20
|12.
|Викинг
|2:2
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|13.
|Хам-Кам
|0:0
|15
|4
|7
|4
|16 - 15
|19
|14.
|Кристиансунд
|2:1
|14
|4
|4
|6
|26 - 28
|16
|15.
|Дьерв
|0:2
|15
|4
|2
|9
|13 - 27
|14
|16.
|Саннефьёрд
|0:1
|14
|1
|5
|8
|21 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1:0
|14
|12
|2
|0
|30 - 11
|38
|2.
|Будё-Глимт
|2:2
|14
|9
|0
|5
|35 - 19
|27
|3.
|Лиллестрём
|1:1
|15
|7
|4
|4
|25 - 20
|25
|4.
|Одд
|2:1
|14
|5
|4
|5
|16 - 22
|19
|5.
|Русенборг
|2:0
|15
|4
|6
|5
|29 - 27
|18
|6.
|Сарпсборг-08
|1:2
|14
|5
|2
|7
|27 - 28
|17
|7.
|Викинг
|2:2
|15
|4
|4
|7
|25 - 32
|16
|8.
|Волеренга
|0:0
|15
|4
|3
|8
|20 - 27
|15
|9.
|Хёугесунн
|0:0
|14
|4
|3
|7
|16 - 22
|15
|10.
|Олесунн
|1:1
|14
|4
|3
|7
|13 - 26
|15
|11.
|Саннефьёрд
|0:1
|15
|5
|0
|10
|18 - 32
|15
|12.
|Хам-Кам
|0:0
|14
|2
|7
|5
|15 - 23
|13
|13.
|Тромсё
|0:0
|15
|1
|9
|5
|15 - 25
|12
|14.
|Стрёмсгодсет
|1:2
|15
|2
|4
|9
|12 - 27
|10
|15.
|Кристиансунд
|2:1
|15
|2
|2
|11
|10 - 30
|8
|16.
|Дьерв
|0:2
|14
|1
|2
|11
|14 - 39
|5
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|24 (10)
|Будё-Глимт
|Ветлесен Уго
|15 (8)
|Русенборг
|Тенгстедт Каспер
|14 (6)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|14 (6)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|14 (4)
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|9
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 7
|Одд
|Рууд Эспен
|7
|Стрёмсгодсет
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|7
|Мольде
|Хауган Эйрик
|7