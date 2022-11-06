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Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Скьервен Томми
Хам-Кам
0:0
Перерыв
Тромсё
0'

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Хам-Кам
Ничья
Тромсё
3.25
3.36
2.90
Все Коэффициенты
1
Lars
Jendal
8
Vetle
Skjaervik
58
Hasan
Kurucay
6
Накким
Маркус
4
Амин
Нури
12
Бейя
Клеман
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
22
Кобе
Эрнандес-Фостер
11
Morten
Bjoerlo
19
Педерсен
Маркус
17
Линн
Виктор
1
Хаугор
Якоб
4
Гундерсен
Йостейн
28
Псише
Кристоф
8
Антонсен
Кент-Аре
14
Каманси
Уоррен
7
Винтер
Феликс
22
Опсал
Сакариас
25
Нильсен
Лассе
III
17
Китолано
Эрик
15
Туоминен
Яссе
10
Миккельсен
Эугуст
Хам-Кам
5-3-2
Тромсё
3-4-3

История личных встреч

Хам-Кам
Тромсё

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

К
0:0
Т
2:1
ТМК
1:0
ПД
3:1
ПД
0:2
ПД
1:4
ПД
1:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.67

Среднее время на гол

180
135

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.14
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
78

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Aleksander Melgalvis 4 0.14
Эриксен Кристиан I 4 0.14
Киркеволд Пол 4 0.14
Jonas Enkerud 4 0.14
Hasan Kurucay 4 0.14
Конгсро Вегар 2 0.07
Kristian Loenstad Onsrud 2 0.07
Шельстад Фредрик 2 0.07
Morten Bjoerlo 1 0.03
Кобе Эрнандес-Фостер 1 0.03
Яковенко Юрий 1 0.03
Benjamin Thoresen Faraas 1 0.03
Амин Нури 0 0
Серенсен Оливер 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Китолано Эрик 12 (1) 0.41
Миккельсен Эугуст 6 (1) 0.21
Каманси Уоррен 4 0.14
Опсал Сакариас 3 0.1
Вестерлунн Никлас 2 0.07
Йенсен Рубен 2 0.07
Антонсен Кент-Аре 2 0.07
Эбийе Мозес 2 0.07
Псише Кристоф 2 0.07
Гундерсен Йостейн 2 0.07
Нильсен Лассе III 1 0.03
Нордас Лассе 1 0.03
Туоминен Яссе 1 0.03
Винтер Феликс 1 0.03
Норхейм Рунар 1 0.03
Енссен Андерс 0 0

Карточки

Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шельстад Фредрик 5 1
Aleksander Melgalvis 6 0
Конгсро Вегар 4 0
Hasan Kurucay 4 0
Кобе Эрнандес-Фостер 4 0
Киркеволд Пол 3 0
Kristian Loenstad Onsrud 3 0
Серенсен Оливер 3 0
Jonas Enkerud 2 0
Яковенко Юрий 2 0
Эриксен Кристиан I 2 0
Lars Jendal 2 0
Morten Bjoerlo 2 0
Fernan Faerron 2 0
Vetle Skjaervik 2 0
Дашкевич Эдуард 2 0
Halvor Roedoelen Opsahl 0 1
Амин Нури 1 0
Хассан Рилван 1 0
Ахен Николас 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Лассе III 6 0
Йенсен Рубен 5 0
Гундерсен Йостейн 5 0
Антонсен Кент-Аре 4 0
Китолано Эрик 4 0
Хаугор Якоб 3 0
Енссен Андерс 3 0
Опсал Сакариас 3 0
Псише Кристоф 2 0
Вестерлунн Никлас 2 0
Эйванн Каспер 1 0
Миккельсен Эугуст 1 0
Винтер Феликс 1 0
Нордас Лассе 1 0
Каманси Уоррен 1 0
Кьелсруд Вик Исак 1 0

Результаты матчей

Хам-Кам
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Тромсё
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

7
13
Хам-Кам
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Тромсё
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

13
6

Волевые поражения

11
25
Хам-Кам
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (7)
50% (14)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
43% (12)
18% (5)
Тромсё
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
18% (5)
43% (12)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
32% (9)
43% (12)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

15
7

Волевые поражения

18
38

Голы по времени матча

Забито

17
15
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
3
18%
1
7%
1-15
4
24%
3
20%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
2
12%
4
27%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
3
18%
5
33%
76-90

Пропущено

14
25
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 14
1
7%
3
12%
1-15
3
21%
4
16%
16-30
4
29%
5
20%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
3
21%
3
12%
61-75
3
21%
8
32%
76-90

Забито

14
27
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 9
18 Не забивали 15
3
21%
6
22%
1-15
1
7%
2
7%
16-30
4
29%
4
15%
31-45
3
21%
5
19%
46-60
1
7%
3
11%
61-75
2
14%
7
26%
76-90

Пропущено

24
21
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
5
21%
3
14%
1-15
2
8%
3
14%
16-30
3
13%
2
10%
31-45
4
17%
5
24%
46-60
6
25%
3
14%
61-75
4
17%
5
24%
76-90

Забито

31
42
18 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 15
8 Не забивали 4
6
19%
7
17%
1-15
5
16%
5
12%
16-30
7
23%
6
14%
31-45
5
16%
9
21%
46-60
3
10%
3
7%
61-75
5
16%
12
29%
76-90

Пропущено

38
46
18 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 25
6
16%
6
13%
1-15
5
13%
7
15%
16-30
7
18%
7
15%
31-45
4
11%
7
15%
46-60
9
24%
6
13%
61-75
7
18%
13
28%
76-90

Результаты последних матчей

Хам-Кам
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн - Хам-Кам 0:0 Мольде - Хам-Кам 5:0
Хам-Кам - Дьерв 2:1 Одд - Хам-Кам 2:0 Хам-Кам - Викинг 1:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Волеренга 1:1 Русенборг - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Эльверум - Хам-Кам 1:3
Тромсё
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Тромсё - Дьерв 2:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:1 Тромсё - Одд 3:2 Стрёмсгодсет - Тромсё 1:2
Тромсё - Мольде 0:1 Викинг - Тромсё 2:2 Тромсё - Будё-Глимт 3:2 Хёугесунн - Тромсё 2:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё - Русенборг 4:3 Волеренга - Тромсё 1:0 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Тромсё - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Тромсё 5:1 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Шервёй - Тромсё 1:4

Результаты матчей

Хам-Кам
Тромсё

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
5 раз 36%
2:2
3 раза 21%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%

Точный счет

1:1
7 раз 25%
1:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
7 раз 25%
2:2
5 раз 18%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 46%
0
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
1
11 раз 39%
2
9 раз 32%
0
4 раза 14%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хам-Кам
Тромсё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
13
1
4
10
1.5
9
5
2
12
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
4
10
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
7
0.5
Больше Меньше
24
4
8
20
1.5
13
15
2
26
2.5
4
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 29 24 3 2 68 - 23 75
2. Русенборг 2:0 29 16 8 5 65 - 39 56
3. Будё-Глимт 2:2 29 16 7 6 79 - 37 55
4. Лиллестрём 1:1 29 15 6 8 46 - 32 51
5. Волеренга 0:0 29 13 5 11 50 - 46 44
6. Одд 2:1 29 13 5 11 39 - 44 44
7. Тромсё 0:0 29 9 13 7 42 - 46 40
8. Сарпсборг-08 1:2 29 11 4 14 53 - 52 37
9. Хёугесунн 0:0 29 10 7 12 39 - 43 37
10. Олесунн 1:1 29 9 9 11 29 - 43 36
11. Викинг 2:2 29 9 8 12 45 - 50 35
12. Стрёмсгодсет 1:2 29 9 6 14 42 - 48 33
13. Хам-Кам 0:0 29 6 14 9 31 - 38 32
14. Кристиансунд 2:1 29 6 6 17 36 - 58 24
15. Саннефьёрд 0:1 29 6 5 18 39 - 65 23
16. Дьерв 0:2 29 5 4 20 27 - 66 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 2:0 14 12 2 0 36 - 12 38
2. Мольде 1:0 15 12 1 2 38 - 12 37
3. Волеренга 0:0 14 9 2 3 30 - 19 29
4. Будё-Глимт 2:2 15 7 7 1 44 - 18 28
5. Тромсё 0:0 14 8 4 2 27 - 21 28
6. Лиллестрём 1:1 14 8 2 4 21 - 12 26
7. Одд 2:1 15 8 1 6 23 - 22 25
8. Стрёмсгодсет 1:2 14 7 2 5 30 - 21 23
9. Хёугесунн 0:0 15 6 4 5 23 - 21 22
10. Олесунн 1:1 15 5 6 4 16 - 17 21
11. Сарпсборг-08 1:2 15 6 2 7 26 - 24 20
12. Викинг 2:2 14 5 4 5 20 - 18 19
13. Хам-Кам 0:0 15 4 7 4 16 - 15 19
14. Кристиансунд 2:1 14 4 4 6 26 - 28 16
15. Дьерв 0:2 15 4 2 9 13 - 27 14
16. Саннефьёрд 0:1 14 1 5 8 21 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 14 12 2 0 30 - 11 38
2. Будё-Глимт 2:2 14 9 0 5 35 - 19 27
3. Лиллестрём 1:1 15 7 4 4 25 - 20 25
4. Одд 2:1 14 5 4 5 16 - 22 19
5. Русенборг 2:0 15 4 6 5 29 - 27 18
6. Сарпсборг-08 1:2 14 5 2 7 27 - 28 17
7. Викинг 2:2 15 4 4 7 25 - 32 16
8. Волеренга 0:0 15 4 3 8 20 - 27 15
9. Хёугесунн 0:0 14 4 3 7 16 - 22 15
10. Олесунн 1:1 14 4 3 7 13 - 26 15
11. Саннефьёрд 0:1 15 5 0 10 18 - 32 15
12. Хам-Кам 0:0 14 2 7 5 15 - 23 13
13. Тромсё 0:0 15 1 9 5 15 - 25 12
14. Стрёмсгодсет 1:2 15 2 4 9 12 - 27 10
15. Кристиансунд 2:1 15 2 2 11 10 - 30 8
16. Дьерв 0:2 14 1 2 11 14 - 39 5
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 24 (10)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 15 (8)
Русенборг Тенгстедт Каспер 14 (6)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 14 (6)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 14 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Чанаджия Дарио 9
Дьерв Фернандес Леандро II 1 7
Одд Рууд Эспен 7
Стрёмсгодсет Вильсвик Ларс-Кристофер 7
Мольде Хауган Эйрик 7
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хам-Кам
Ничья
Тромсё
3.25
3.36
2.90
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