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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 29. Стадион: .
Мольде
1:0
Перерыв
Саннефьёрд
0'
26' Желтая карточка
Jesper Taaje
1:0
27' Пенальти
Фофана Датро

Ход матча

22'
Брейвик Эмиль
Риса Бирк
 
26'
 
Jesper Taaje
27'
Фофана Датро
1:0
34'
Маннсверк Сиверт
Кнутсон Эрлинг
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Мольде
Ничья
Саннефьёрд
1.25
6.89
11.50
Все Коэффициенты
26
Петерсен
Оливер
4
Хансен
Беньямин
19
Хауган
Эйрик
3
Риса
Бирк
14
Кнутсон
Эрлинг
31
Ловик
Матиас
20
Эриксен
Кристиан
I
16
Хуссейн
Эцаз
22
Грёдем
Магнус
7
Эйкрем
Магнус
9
Фофана
Датро
1
Стуревик
Якоб
18
Fredrik
Mani
Paalerud
15
Jesper
Taaje
3
Янсен
Квинт
4
Ian
Smeulers
28
Эррайс
Руфо
8
Куртович
Виллиам
27
Винбо
Альбин
10
Вега
Дейвер
14
Тветер
Александер
Рууд
7
Офкир
Мохамед
Мольде
3-5-2
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Мольде
Саннефьёрд

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

18 матчей

61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

Т
2:3
Т
3:1
Т
1:3
Т
0:1
Т
2:1
Т
1:3
Т
5:0
Т
3:1
Т
3:3
Т
2:4
Т
6:1
ТМС
2:1
ТМК
2:1
КН
2:1
Т
0:0
Т
3:1
Т
1:1
Т
1:1

Голы

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

2.4
2.38

Среднее время на гол

37
37

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.88
0.8

Среднее время на гол

48
112

Всего голов

39
27

Голов в среднем за матч

2.17
1.5

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

41
60

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Датро 14 (2) 0.48
Брюнхильдсен Ола 10 0.34
Коса Маркус Андреас 9 0.31
Грёдем Магнус 7 (1) 0.24
Эйкрем Магнус 5 0.17
Линнес Мартин 4 0.14
Хёуген Кристоффер 3 0.1
Эриксен Кристиан I 2 0.07
Хуссейн Эцаз 2 0.07
Кнутсон Эрлинг 2 0.07
Зехнини Рафик 2 0.07
Брейвик Эмиль 1 0.03
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.03
Хауган Эйрик 1 0.03
Niklas Odegard 1 0.03
Маннсверк Сиверт 1 (1) 0.03
Карлстрём Якоб 0 0
Ловик Матиас 0 0
Риса Бирк 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Офкир Мохамед 13 0.45
Тветер Александер Рууд 8 0.28
Айер Кинин 3 0.1
Вега Дейвер 2 0.07
Янсен Квинт 2 0.07
Ньенету Франклин 2 0.07
Хокенстад Матс 2 0.07
Jesper Taaje 2 0.07
Куртович Виллиам 1 0.03
Эррайс Руфо 1 0.03
Фло Фредрик 1 0.03
Youseff Chaib 1 0.03
Маркманруд Ларс 1 0.03
Ian Smeulers 0 0
Гуссиос Сиверт 0 0
Рисан Сандер 0 0
Нильссон Александер II 0 0

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хауган Эйрик 7 0
Маннсверк Сиверт 7 0
Брейвик Эмиль 5 0
Хансен Беньямин 3 1
Кнутсон Эрлинг 3 0
Риса Бирк 3 0
Эйкрем Магнус 2 0
Хуссейн Эцаз 2 0
Зехнини Рафик 2 0
Карлстрём Якоб 2 0
Коса Маркус Андреас 2 0
Фофана Датро 2 0
Андерсен Эйрик Улланд 1 0
Хёуген Кристоффер 1 0
Грёдем Магнус 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0
Петерсен Оливер 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesper Taaje 4 1
Куртович Виллиам 5 0
Ian Smeulers 5 0
Офкир Мохамед 3 0
Нильссон Александер II 3 0
Винбо Альбин 3 0
Сингх Хармет 2 0
Ордагич Амер 2 0
Хокенстад Матс 2 0
Вега Дейвер 2 0
Эррайс Руфо 2 0
Айер Кинин 2 0
Маркманруд Ларс 2 0
Youseff Chaib 1 0
Янсен Квинт 1 0
Кето Хуго 1 0
Гуссиос Сиверт 1 0
Рисан Сандер 1 0
Ньенету Франклин 1 0
Эгели Ветле Валле 1 0

Результаты матчей

Мольде
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Саннефьёрд
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

5
5
Мольде
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)
Саннефьёрд
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

0
21

Волевые поражения

30
11
Мольде
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)
Саннефьёрд
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

7
24

Волевые поражения

35
16

Голы по времени матча

Забито

35
18
20 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 4
14 Не забивали 20
9
26%
2
11%
1-15
7
20%
3
17%
16-30
4
11%
4
22%
31-45
4
11%
1
6%
46-60
6
17%
5
28%
61-75
5
14%
3
17%
76-90

Пропущено

14
31
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 19
2 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
1
7%
4
13%
1-15
4
29%
2
6%
16-30
0
0%
6
19%
31-45
0
0%
7
23%
46-60
4
29%
6
19%
61-75
5
36%
6
19%
76-90

Забито

30
24
12 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 10
16 Не забивали 14
2
7%
7
29%
29%
1-15
1
3%
3
13%
16-30
9
30%
5
21%
31-45
7
23%
2
8%
46-60
3
10%
4
17%
61-75
8
27%
3
13%
76-90

Пропущено

11
30
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 13
2
18%
5
17%
1-15
1
9%
1
3%
16-30
3
27%
5
17%
31-45
1
9%
8
27%
46-60
2
18%
4
13%
61-75
2
18%
7
23%
76-90

Забито

65
42
32 В 1-м тайме 24
33 Во 2-м тайме 18
20 Забивали первыми 14
2 Не забивали 6
11
17%
9
21%
1-15
8
12%
6
14%
16-30
13
20%
9
21%
31-45
11
17%
3
7%
46-60
9
14%
9
21%
61-75
13
20%
6
14%
76-90

Пропущено

25
61
11 В 1-м тайме 23
14 Во 2-м тайме 38
6 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 25
3
12%
9
15%
1-15
5
20%
3
5%
16-30
3
12%
11
18%
31-45
1
4%
15
25%
46-60
6
24%
10
16%
61-75
7
28%
13
21%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Гент - Мольде 4:0 Викинг - Мольде 1:4 Мольде - Юргорден 2:3 Мольде - Русенборг 2:1
Лиллестрём - Мольде 0:1 Шемрок Роверс - Мольде 0:2 Мольде - Хам-Кам 5:0 Мольде - Шемрок Роверс 3:0 Тромсё - Мольде 0:1 Мольде - Олесунн 3:0 Юргорден - Мольде 3:2 Дьерв - Мольде 2:4 Мольде - Гент 0:0 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Вольфсбергер - Мольде 0:4 Хёугесунн - Мольде 0:1 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Кишварда - Мольде 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3
Саннефьёрд
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Олесунн - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Дьерв 1:2 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:1
Саннефьёрд - Сарпсборг-08 1:1 Волеренга - Саннефьёрд 4:0 Саннефьёрд - Одд 1:3 Кристиансунд - Саннефьёрд 3:1 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Бьясен - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Тромсё 2:2

Результаты матчей

Мольде
Саннефьёрд

Точный счет

3:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:2
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
5
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
7 раз 50%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

3:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:2
5 раз 18%
2:2
4 раза 14%
3:0
4 раза 14%
1:3
3 раза 11%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

3
8 раз 29%
1
7 раз 25%
2
5 раз 18%
4
4 раза 14%
0
2 раза 7%
5
2 раза 7%
1
10 раз 36%
2
9 раз 32%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Мольде
Саннефьёрд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
1.5
Больше Меньше
7
7
8
6
2.5
3
11
3.5
2
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
8
6
9
5
1.5
5
9
6
8
2.5
3
11
3
11
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
2
0.5
Больше Меньше
22
6
19
9
1.5
12
16
14
14
2.5
3
25
6
22
3.5
1
27
2
26
4.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 29 24 3 2 68 - 23 75
2. Русенборг 2:0 29 16 8 5 65 - 39 56
3. Будё-Глимт 2:2 29 16 7 6 79 - 37 55
4. Лиллестрём 1:1 29 15 6 8 46 - 32 51
5. Волеренга 0:0 29 13 5 11 50 - 46 44
6. Одд 2:1 29 13 5 11 39 - 44 44
7. Тромсё 0:0 29 9 13 7 42 - 46 40
8. Сарпсборг-08 1:2 29 11 4 14 53 - 52 37
9. Хёугесунн 0:0 29 10 7 12 39 - 43 37
10. Олесунн 1:1 29 9 9 11 29 - 43 36
11. Викинг 2:2 29 9 8 12 45 - 50 35
12. Стрёмсгодсет 1:2 29 9 6 14 42 - 48 33
13. Хам-Кам 0:0 29 6 14 9 31 - 38 32
14. Кристиансунд 2:1 29 6 6 17 36 - 58 24
15. Саннефьёрд 0:1 29 6 5 18 39 - 65 23
16. Дьерв 0:2 29 5 4 20 27 - 66 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 2:0 14 12 2 0 36 - 12 38
2. Мольде 1:0 15 12 1 2 38 - 12 37
3. Волеренга 0:0 14 9 2 3 30 - 19 29
4. Будё-Глимт 2:2 15 7 7 1 44 - 18 28
5. Тромсё 0:0 14 8 4 2 27 - 21 28
6. Лиллестрём 1:1 14 8 2 4 21 - 12 26
7. Одд 2:1 15 8 1 6 23 - 22 25
8. Стрёмсгодсет 1:2 14 7 2 5 30 - 21 23
9. Хёугесунн 0:0 15 6 4 5 23 - 21 22
10. Олесунн 1:1 15 5 6 4 16 - 17 21
11. Сарпсборг-08 1:2 15 6 2 7 26 - 24 20
12. Викинг 2:2 14 5 4 5 20 - 18 19
13. Хам-Кам 0:0 15 4 7 4 16 - 15 19
14. Кристиансунд 2:1 14 4 4 6 26 - 28 16
15. Дьерв 0:2 15 4 2 9 13 - 27 14
16. Саннефьёрд 0:1 14 1 5 8 21 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 14 12 2 0 30 - 11 38
2. Будё-Глимт 2:2 14 9 0 5 35 - 19 27
3. Лиллестрём 1:1 15 7 4 4 25 - 20 25
4. Одд 2:1 14 5 4 5 16 - 22 19
5. Русенборг 2:0 15 4 6 5 29 - 27 18
6. Сарпсборг-08 1:2 14 5 2 7 27 - 28 17
7. Викинг 2:2 15 4 4 7 25 - 32 16
8. Волеренга 0:0 15 4 3 8 20 - 27 15
9. Хёугесунн 0:0 14 4 3 7 16 - 22 15
10. Олесунн 1:1 14 4 3 7 13 - 26 15
11. Саннефьёрд 0:1 15 5 0 10 18 - 32 15
12. Хам-Кам 0:0 14 2 7 5 15 - 23 13
13. Тромсё 0:0 15 1 9 5 15 - 25 12
14. Стрёмсгодсет 1:2 15 2 4 9 12 - 27 10
15. Кристиансунд 2:1 15 2 2 11 10 - 30 8
16. Дьерв 0:2 14 1 2 11 14 - 39 5
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 24 (10)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 15 (8)
Русенборг Тенгстедт Каспер 14 (6)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 14 (6)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 14 (4)
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Топ нарушителей
Олесунн Чанаджия Дарио 9
Дьерв Фернандес Леандро II 1 7
Одд Рууд Эспен 7
Стрёмсгодсет Вильсвик Ларс-Кристофер 7
Мольде Хауган Эйрик 7
Весь список
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Лучшие коэффициенты
Мольде
Ничья
Саннефьёрд
1.25
6.89
11.50
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