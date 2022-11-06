  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 29. Стадион: .
Будё-Глимт
2:2
Перерыв
Викинг
0'
1:0
5' Гол
Пеллегрино Амаль
1:1
13' Гол
Daniel Seland Karlsbakk
2:1
23' Гол
Ветлесен Уго
2:2
33' Гол
Лёкберг Кристоффер
41' Желтая карточка
Кабран Кевин

Ход матча

5'
Пеллегрино Амаль
1:0
13'
1:1
Daniel Seland Karlsbakk
(Танген Харальд)
23'
Ветлесен Уго
(Пеллегрино Амаль)
2:1
33'
2:2
Лёкберг Кристоффер
(Хауген Херман)
41'
 
Кабран Кевин

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Викинг
1.20
7.30
12.50
Все Коэффициенты
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
18
Мо
Бреде
4
Хейбротен
Мариус
2
Сери
Яфет
10
Ветлесен
Уго
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
9
Сольбаккен
Ола
11
Эспейор
Рунар
7
Пеллегрино
Амаль
30
Гуннарссон
Патрик
6
Стенснесс
Джанни
4
Брекало
Давид
5
Djibril
Diop
2
Хауген
Херман
21
Танген
Харальд
18
Бьёрсхоль
Сондре
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
16
Лёкберг
Кристоффер
9
Кабран
Кевин
22
Daniel
Seland
Karlsbakk
Будё-Глимт
4-3-3
Викинг
3-5-2

История личных встреч

Будё-Глимт
Викинг

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед

18 матчей

55.6%
5.6%
38.8%
10 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

Т
2:0
К
2:1
Т
1:3
Т
2:2
Т
3:0
Т
2:4
Т
2:1
Т
3:4
Т
0:2
Т
2:0
Т
2:1
Т
0:3
Т
3:2
Т
2:3
Т
2:0
Т
3:2
Т
3:2
Т
2:0

Голы

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.89
1.89

Среднее время на гол

47
47

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

2.11
1.44

Среднее время на гол

42
62

Всего голов

36
30

Голов в среднем за матч

2
1.67

Тотал матчей

2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

45
54

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 24 (3) 0.83
Ветлесен Уго 15 0.52
Эспейор Рунар 10 0.34
Салтнес Ульрик 6 0.21
Бонифасе Виктор 6 (1) 0.21
Сольбаккен Ола 4 0.14
Вембангомо Брис 2 0.07
Мугиша Джоэл 2 0.07
Амундсен Исак 2 0.07
Мо Бреде 1 0.03
Сёрли Сондре 1 0.03
Берг Патрик 1 0.03
Сампстед Альфонс 1 0.03
Зугеля Нино 1 0.03
Грёнбек Альберт 1 0.03
Хаген Элиас 0 0
Хейбротен Мариус 0 0
Сери Яфет 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Ветон 8 (3) 0.28
Трипич Златко 5 (1) 0.17
Траоре Маи 5 0.17
Себулонсен Себастьян 4 0.14
Лёкберг Кристоффер 4 0.14
Кабран Кевин 2 0.07
Сандберг Никлас 2 (1) 0.07
Брекало Давид 2 0.07
Daniel Seland Karlsbakk 2 0.07
Танген Харальд 1 0.03
Сольбаккен Маркус 1 0.03
Хауген Херман 1 0.03
Свеннсен Сандер 1 0.03
Веватне Вильяр 1 0.03
Викстёль Рольф 1 0.03
Djibril Diop 1 0.03
Edvin Austboe 1 0.03
Фридйонссон Самуэль 1 (1) 0.03
Бьёрсхоль Сондре 0 0
Торстейнбё Фредерик 0 0
Скюття Наатан 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хейбротен Мариус 4 0
Ветлесен Уго 3 0
Бонифасе Виктор 1 1
Вембангомо Брис 2 0
Хайкин Никита 2 0
Сольбаккен Ола 2 0
Хаген Элиас 2 0
Грёнбек Альберт 2 0
Мугиша Джоэл 2 0
Пеллегрино Амаль 1 0
Салтнес Ульрик 1 0
Лоде Мариус 1 0
Кумсан Джилберт 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Сёрли Сондре 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Сери Яфет 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трипич Златко 4 1
Брекало Давид 4 0
Фридйонссон Самуэль 4 0
Сольбаккен Маркус 4 0
Сандберг Никлас 3 0
Веватне Вильяр 3 0
Викстёль Рольф 3 0
Кабран Кевин 3 0
Бьёрсхоль Сондре 3 0
Паттинама Шейн 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Танген Харальд 3 0
Djibril Diop 3 0
Лёкберг Кристоффер 1 1
Скюття Наатан 2 0
Хауген Херман 2 0
Гуннарссон Патрик 2 0
Daniel Seland Karlsbakk 2 0
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0
Себулонсен Себастьян 1 0
Траоре Маи 1 0
Edvin Austboe 1 0

Результаты матчей

Будё-Глимт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Викинг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

10
15
Будё-Глимт
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Викинг
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

13
12

Волевые поражения

28
17
Будё-Глимт
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (10)
25% (7)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
18% (5)
36% (10)
Викинг
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
25% (7)
39% (11)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

16
17

Волевые поражения

38
32

Голы по времени матча

Забито

42
22
18 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
3
7%
3
14%
1-15
3
7%
2
9%
16-30
12
29%
2
9%
31-45
7
17%
1
5%
46-60
9
21%
6
27%
61-75
8
19%
8
36%
76-90

Пропущено

16
31
7 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
1
6%
5
16%
1-15
1
6%
6
19%
16-30
5
31%
4
13%
31-45
3
19%
7
23%
46-60
2
13%
2
6%
61-75
4
25%
7
23%
76-90

Забито

36
20
15 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 6
15 Не забивали 18
3
8%
2
10%
1-15
5
14%
2
10%
16-30
7
19%
2
10%
31-45
3
8%
3
15%
46-60
6
17%
5
25%
61-75
12
33%
6
30%
76-90

Пропущено

18
18
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
11%
1
6%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
3
17%
3
17%
31-45
4
22%
6
33%
46-60
3
17%
3
17%
61-75
4
22%
2
11%
76-90

Забито

78
42
33 В 1-м тайме 13
45 Во 2-м тайме 29
18 Забивали первыми 11
1 Не забивали 5
6
8%
5
12%
1-15
8
10%
4
10%
16-30
19
24%
4
10%
31-45
10
13%
4
10%
46-60
15
19%
11
26%
61-75
20
26%
14
33%
76-90

Пропущено

34
49
14 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 27
10 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 22
3
9%
6
12%
1-15
3
9%
9
18%
16-30
8
24%
7
14%
31-45
7
21%
13
27%
46-60
5
15%
5
10%
61-75
8
24%
9
18%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Будё-Глимт - ПСВ 1:2 Русенборг - Будё-Глимт 3:2 Цюрих - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Кристиансунд 5:0
Волеренга - Будё-Глимт 0:6 Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:1 Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4 Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Тромсё - Будё-Глимт 3:2 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Динамо Загреб - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1
Викинг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Викинг - Мольде 1:4 Дьерв - Викинг 2:2 Викинг - Сарпсборг-08 0:1 Викинг - Кристиансунд 1:0
Викинг - Лиллестрём 0:3 Олесунн - Викинг 2:1 Викинг - Тромсё 2:2 Хам-Кам - Викинг 1:2 Русенборг - Викинг 4:1 Кристиансунд - Викинг 2:1 Викинг - Волеренга 1:2 Викинг - Стяуа 1:3 Стяуа - Викинг 1:2 Слайго Роверс - Викинг 1:0 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Викинг - Слайго Роверс 5:1 Викинг - Спарта Прага 2:1 Волеренга - Викинг 4:2 Спарта Прага - Викинг 0:0 Викинг - Кристиансунд 2:1

Результаты матчей

Будё-Глимт
Викинг

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
4:1
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
5
3 раза 21%
4
2 раза 14%
7
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:2
3 раза 21%
1:4
3 раза 21%
3:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 57%
4
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
6 раз 43%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:4
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:6
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
12 раз 43%
1
5 раз 18%
4
5 раз 18%
5
3 раза 11%
0
1 раз 4%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
13 раз 46%
2
9 раз 32%
0
3 раза 11%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Будё-Глимт
Викинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
1.5
Больше Меньше
5
9
6
8
2.5
2
12
6
8
3.5
1
13
4
10
4.5
1
13
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
12
2
1.5
7
7
4
10
2.5
1
13
4
10
3.5
1
13
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
1
0.5
Больше Меньше
25
3
22
6
1.5
12
16
10
18
2.5
3
25
10
18
3.5
2
26
5
23
4.5
1
27
2
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 29 24 3 2 68 - 23 75
2. Русенборг 2:0 29 16 8 5 65 - 39 56
3. Будё-Глимт 2:2 29 16 7 6 79 - 37 55
4. Лиллестрём 1:1 29 15 6 8 46 - 32 51
5. Волеренга 0:0 29 13 5 11 50 - 46 44
6. Одд 2:1 29 13 5 11 39 - 44 44
7. Тромсё 0:0 29 9 13 7 42 - 46 40
8. Сарпсборг-08 1:2 29 11 4 14 53 - 52 37
9. Хёугесунн 0:0 29 10 7 12 39 - 43 37
10. Олесунн 1:1 29 9 9 11 29 - 43 36
11. Викинг 2:2 29 9 8 12 45 - 50 35
12. Стрёмсгодсет 1:2 29 9 6 14 42 - 48 33
13. Хам-Кам 0:0 29 6 14 9 31 - 38 32
14. Кристиансунд 2:1 29 6 6 17 36 - 58 24
15. Саннефьёрд 0:1 29 6 5 18 39 - 65 23
16. Дьерв 0:2 29 5 4 20 27 - 66 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 2:0 14 12 2 0 36 - 12 38
2. Мольде 1:0 15 12 1 2 38 - 12 37
3. Волеренга 0:0 14 9 2 3 30 - 19 29
4. Будё-Глимт 2:2 15 7 7 1 44 - 18 28
5. Тромсё 0:0 14 8 4 2 27 - 21 28
6. Лиллестрём 1:1 14 8 2 4 21 - 12 26
7. Одд 2:1 15 8 1 6 23 - 22 25
8. Стрёмсгодсет 1:2 14 7 2 5 30 - 21 23
9. Хёугесунн 0:0 15 6 4 5 23 - 21 22
10. Олесунн 1:1 15 5 6 4 16 - 17 21
11. Сарпсборг-08 1:2 15 6 2 7 26 - 24 20
12. Викинг 2:2 14 5 4 5 20 - 18 19
13. Хам-Кам 0:0 15 4 7 4 16 - 15 19
14. Кристиансунд 2:1 14 4 4 6 26 - 28 16
15. Дьерв 0:2 15 4 2 9 13 - 27 14
16. Саннефьёрд 0:1 14 1 5 8 21 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 14 12 2 0 30 - 11 38
2. Будё-Глимт 2:2 14 9 0 5 35 - 19 27
3. Лиллестрём 1:1 15 7 4 4 25 - 20 25
4. Одд 2:1 14 5 4 5 16 - 22 19
5. Русенборг 2:0 15 4 6 5 29 - 27 18
6. Сарпсборг-08 1:2 14 5 2 7 27 - 28 17
7. Викинг 2:2 15 4 4 7 25 - 32 16
8. Волеренга 0:0 15 4 3 8 20 - 27 15
9. Хёугесунн 0:0 14 4 3 7 16 - 22 15
10. Олесунн 1:1 14 4 3 7 13 - 26 15
11. Саннефьёрд 0:1 15 5 0 10 18 - 32 15
12. Хам-Кам 0:0 14 2 7 5 15 - 23 13
13. Тромсё 0:0 15 1 9 5 15 - 25 12
14. Стрёмсгодсет 1:2 15 2 4 9 12 - 27 10
15. Кристиансунд 2:1 15 2 2 11 10 - 30 8
16. Дьерв 0:2 14 1 2 11 14 - 39 5
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 24 (10)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 15 (8)
Русенборг Тенгстедт Каспер 14 (6)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 14 (6)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 14 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Чанаджия Дарио 9
Дьерв Фернандес Леандро II 1 7
Одд Рууд Эспен 7
Стрёмсгодсет Вильсвик Ларс-Кристофер 7
Мольде Хауган Эйрик 7
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Викинг
1.20
7.30
12.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Будё-Глимт 2:2 Викинг онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Будё-Глимт
Викинг
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 