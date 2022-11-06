Тур: 29. Стадион: Аспмира Стадион.
2:2
Перерыв
0'
1:0
5' ГолПеллегрино Амаль
1:1
13' ГолDaniel Seland Karlsbakk
2:1
23' ГолВетлесен Уго
2:2
33' ГолЛёкберг Кристоффер
41' Желтая карточкаКабран Кевин
Ход матча
5'
1:0
13'
23'
2:1
33'
41'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
68 Владение мячом, % 32
18
Мо
Бреде
10
Ветлесен
Уго
77
Берг
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Лоде МариусЗащитник
- Полузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
-
29 Зугеля НиноПолузащитник
-
27 Сёрли СондреНападающий
-
32 Мугиша ДжоэлНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Траоре МаиНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
История личных встреч
Будё-Глимт
Викинг
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед
18 матчей
55.6%
5.6%
38.8%
10 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1.89
1.89
Среднее время на гол
47
47
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
2.11
1.44
Среднее время на гол
42
62
Всего голов
36
30
Голов в среднем за матч
2
1.67
Тотал матчей
2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
45
54
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|24 (3)
|0.83
|Ветлесен Уго
|15
|0.52
|Эспейор Рунар
|10
|0.34
|Салтнес Ульрик
|6
|0.21
|Бонифасе Виктор
|6 (1)
|0.21
|Сольбаккен Ола
|4
|0.14
|Вембангомо Брис
|2
|0.07
|Мугиша Джоэл
|2
|0.07
|Амундсен Исак
|2
|0.07
|Мо Бреде
|1
|0.03
|Сёрли Сондре
|1
|0.03
|Берг Патрик
|1
|0.03
|Сампстед Альфонс
|1
|0.03
|Зугеля Нино
|1
|0.03
|Грёнбек Альберт
|1
|0.03
|Хаген Элиас
|0
|0
|Хейбротен Мариус
|0
|0
|Сери Яфет
|0
|0
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Ветон
|8 (3)
|0.28
|Трипич Златко
|5 (1)
|0.17
|Траоре Маи
|5
|0.17
|Себулонсен Себастьян
|4
|0.14
|Лёкберг Кристоффер
|4
|0.14
|Кабран Кевин
|2
|0.07
|Сандберг Никлас
|2 (1)
|0.07
|Брекало Давид
|2
|0.07
|Daniel Seland Karlsbakk
|2
|0.07
|Танген Харальд
|1
|0.03
|Сольбаккен Маркус
|1
|0.03
|Хауген Херман
|1
|0.03
|Свеннсен Сандер
|1
|0.03
|Веватне Вильяр
|1
|0.03
|Викстёль Рольф
|1
|0.03
|Djibril Diop
|1
|0.03
|Edvin Austboe
|1
|0.03
|Фридйонссон Самуэль
|1 (1)
|0.03
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|0
|Торстейнбё Фредерик
|0
|0
|Скюття Наатан
|0
|0
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хейбротен Мариус
|4
|0
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|1
|Вембангомо Брис
|2
|0
|Хайкин Никита
|2
|0
|Сольбаккен Ола
|2
|0
|Хаген Элиас
|2
|0
|Грёнбек Альберт
|2
|0
|Мугиша Джоэл
|2
|0
|Пеллегрино Амаль
|1
|0
|Салтнес Ульрик
|1
|0
|Лоде Мариус
|1
|0
|Кумсан Джилберт
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Сёрли Сондре
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Сери Яфет
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трипич Златко
|4
|1
|Брекало Давид
|4
|0
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0
|Сольбаккен Маркус
|4
|0
|Сандберг Никлас
|3
|0
|Веватне Вильяр
|3
|0
|Викстёль Рольф
|3
|0
|Кабран Кевин
|3
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|3
|0
|Паттинама Шейн
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Танген Харальд
|3
|0
|Djibril Diop
|3
|0
|Лёкберг Кристоффер
|1
|1
|Скюття Наатан
|2
|0
|Хауген Херман
|2
|0
|Гуннарссон Патрик
|2
|0
|Daniel Seland Karlsbakk
|2
|0
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0
|Себулонсен Себастьян
|1
|0
|Траоре Маи
|1
|0
|Edvin Austboe
|1
|0
Результаты матчей
Будё-Глимт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Викинг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
10
15
Будё-Глимт
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Викинг
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
13
12
Волевые поражения
28
17
Будё-Глимт
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (10)
25% (7)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
18% (5)
36% (10)
Викинг
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
25% (7)
39% (11)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
16
17
Волевые поражения
38
32
Голы по времени матча
Забито
42
22
18 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
3
7%
3
14%
1-15
3
7%
2
9%
16-30
12
29%
2
9%
31-45
7
17%
1
5%
46-60
9
21%
6
27%
61-75
8
19%
8
36%
76-90
Пропущено
16
31
7 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
1
6%
5
16%
1-15
1
6%
6
19%
16-30
5
31%
4
13%
31-45
3
19%
7
23%
46-60
2
13%
2
6%
61-75
4
25%
7
23%
76-90
Забито
36
20
15 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 6
15 Не забивали 18
3
8%
2
10%
1-15
5
14%
2
10%
16-30
7
19%
2
10%
31-45
3
8%
3
15%
46-60
6
17%
5
25%
61-75
12
33%
6
30%
76-90
Пропущено
18
18
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
11%
1
6%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
3
17%
3
17%
31-45
4
22%
6
33%
46-60
3
17%
3
17%
61-75
4
22%
2
11%
76-90
Забито
78
42
33 В 1-м тайме 13
45 Во 2-м тайме 29
18 Забивали первыми 11
1 Не забивали 5
6
8%
5
12%
1-15
8
10%
4
10%
16-30
19
24%
4
10%
31-45
10
13%
4
10%
46-60
15
19%
11
26%
61-75
20
26%
14
33%
76-90
Пропущено
34
49
14 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 27
10 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 22
3
9%
6
12%
1-15
3
9%
9
18%
16-30
8
24%
7
14%
31-45
7
21%
13
27%
46-60
5
15%
5
10%
61-75
8
24%
9
18%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Будё-Глимт - ПСВ 1:2 Русенборг - Будё-Глимт 3:2 Цюрих - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Кристиансунд 5:0
Волеренга - Будё-Глимт 0:6 Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:1 Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4 Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Тромсё - Будё-Глимт 3:2 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Динамо Загреб - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1
Викинг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Викинг - Мольде 1:4 Дьерв - Викинг 2:2 Викинг - Сарпсборг-08 0:1 Викинг - Кристиансунд 1:0
Викинг - Лиллестрём 0:3 Олесунн - Викинг 2:1 Викинг - Тромсё 2:2 Хам-Кам - Викинг 1:2 Русенборг - Викинг 4:1 Кристиансунд - Викинг 2:1 Викинг - Волеренга 1:2 Викинг - Стяуа 1:3 Стяуа - Викинг 1:2 Слайго Роверс - Викинг 1:0 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Викинг - Слайго Роверс 5:1 Викинг - Спарта Прага 2:1 Волеренга - Викинг 4:2 Спарта Прага - Викинг 0:0 Викинг - Кристиансунд 2:1
Результаты матчей
Будё-Глимт
Викинг
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
4:1
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
5
3 раза 21%
4
2 раза 14%
7
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:2
3 раза 21%
1:4
3 раза 21%
3:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 57%
4
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
6 раз 43%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:4
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:6
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
12 раз 43%
1
5 раз 18%
4
5 раз 18%
5
3 раза 11%
0
1 раз 4%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
13 раз 46%
2
9 раз 32%
0
3 раза 11%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Будё-Глимт
Викинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
59
68
212
68
113
410
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
122
77
410
113
410
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
271
Больше Меньше
253
226
1216
1018
325
1018
226
523
127
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1:0
|29
|24
|3
|2
|68 - 23
|75
|2.
|Русенборг
|2:0
|29
|16
|8
|5
|65 - 39
|56
|3.
|Будё-Глимт
|2:2
|29
|16
|7
|6
|79 - 37
|55
|4.
|Лиллестрём
|1:1
|29
|15
|6
|8
|46 - 32
|51
|5.
|Волеренга
|0:0
|29
|13
|5
|11
|50 - 46
|44
|6.
|Одд
|2:1
|29
|13
|5
|11
|39 - 44
|44
|7.
|Тромсё
|0:0
|29
|9
|13
|7
|42 - 46
|40
|8.
|Сарпсборг-08
|1:2
|29
|11
|4
|14
|53 - 52
|37
|9.
|Хёугесунн
|0:0
|29
|10
|7
|12
|39 - 43
|37
|10.
|Олесунн
|1:1
|29
|9
|9
|11
|29 - 43
|36
|11.
|Викинг
|2:2
|29
|9
|8
|12
|45 - 50
|35
|12.
|Стрёмсгодсет
|1:2
|29
|9
|6
|14
|42 - 48
|33
|13.
|Хам-Кам
|0:0
|29
|6
|14
|9
|31 - 38
|32
|14.
|Кристиансунд
|2:1
|29
|6
|6
|17
|36 - 58
|24
|15.
|Саннефьёрд
|0:1
|29
|6
|5
|18
|39 - 65
|23
|16.
|Дьерв
|0:2
|29
|5
|4
|20
|27 - 66
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|2:0
|14
|12
|2
|0
|36 - 12
|38
|2.
|Мольде
|1:0
|15
|12
|1
|2
|38 - 12
|37
|3.
|Волеренга
|0:0
|14
|9
|2
|3
|30 - 19
|29
|4.
|Будё-Глимт
|2:2
|15
|7
|7
|1
|44 - 18
|28
|5.
|Тромсё
|0:0
|14
|8
|4
|2
|27 - 21
|28
|6.
|Лиллестрём
|1:1
|14
|8
|2
|4
|21 - 12
|26
|7.
|Одд
|2:1
|15
|8
|1
|6
|23 - 22
|25
|8.
|Стрёмсгодсет
|1:2
|14
|7
|2
|5
|30 - 21
|23
|9.
|Хёугесунн
|0:0
|15
|6
|4
|5
|23 - 21
|22
|10.
|Олесунн
|1:1
|15
|5
|6
|4
|16 - 17
|21
|11.
|Сарпсборг-08
|1:2
|15
|6
|2
|7
|26 - 24
|20
|12.
|Викинг
|2:2
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|13.
|Хам-Кам
|0:0
|15
|4
|7
|4
|16 - 15
|19
|14.
|Кристиансунд
|2:1
|14
|4
|4
|6
|26 - 28
|16
|15.
|Дьерв
|0:2
|15
|4
|2
|9
|13 - 27
|14
|16.
|Саннефьёрд
|0:1
|14
|1
|5
|8
|21 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1:0
|14
|12
|2
|0
|30 - 11
|38
|2.
|Будё-Глимт
|2:2
|14
|9
|0
|5
|35 - 19
|27
|3.
|Лиллестрём
|1:1
|15
|7
|4
|4
|25 - 20
|25
|4.
|Одд
|2:1
|14
|5
|4
|5
|16 - 22
|19
|5.
|Русенборг
|2:0
|15
|4
|6
|5
|29 - 27
|18
|6.
|Сарпсборг-08
|1:2
|14
|5
|2
|7
|27 - 28
|17
|7.
|Викинг
|2:2
|15
|4
|4
|7
|25 - 32
|16
|8.
|Волеренга
|0:0
|15
|4
|3
|8
|20 - 27
|15
|9.
|Хёугесунн
|0:0
|14
|4
|3
|7
|16 - 22
|15
|10.
|Олесунн
|1:1
|14
|4
|3
|7
|13 - 26
|15
|11.
|Саннефьёрд
|0:1
|15
|5
|0
|10
|18 - 32
|15
|12.
|Хам-Кам
|0:0
|14
|2
|7
|5
|15 - 23
|13
|13.
|Тромсё
|0:0
|15
|1
|9
|5
|15 - 25
|12
|14.
|Стрёмсгодсет
|1:2
|15
|2
|4
|9
|12 - 27
|10
|15.
|Кристиансунд
|2:1
|15
|2
|2
|11
|10 - 30
|8
|16.
|Дьерв
|0:2
|14
|1
|2
|11
|14 - 39
|5
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|24 (10)
|Будё-Глимт
|Ветлесен Уго
|15 (8)
|Русенборг
|Тенгстедт Каспер
|14 (6)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|14 (6)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|14 (4)
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|9
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 7
|Одд
|Рууд Эспен
|7
|Стрёмсгодсет
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|7
|Мольде
|Хауган Эйрик
|7