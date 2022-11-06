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Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 29. Стадион: . Зрители: 6879
Будё-Глимт
5:4
Конец матча
Викинг
0'
1:0
5' Гол
Пеллегрино Амаль
1:1
13' Гол
Daniel Seland Karlsbakk
2:1
23' Гол
Ветлесен Уго
2:2
33' Гол
Лёкберг Кристоффер
41' Желтая карточка
Кабран Кевин
54' Желтая карточка
Ветлесен Уго
2:3
55' Гол
Кабран Кевин
62' Желтая карточка
Лёкберг Кристоффер
2:4
67' Гол
Кабран Кевин
3:4
70' Гол
Эспейор Рунар
4:4
80' Гол
Грёнбек Альберт
5:4
84' Гол
Ветлесен Уго
90'+5
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
18
Мо
Бреде
4
Хейбротен
Мариус
2
Сери
Яфет
10
Ветлесен
Уго
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
9
Сольбаккен
Ола
11
Эспейор
Рунар
7
Пеллегрино
Амаль
30
Гуннарссон
Патрик
6
Стенснесс
Джанни
4
Брекало
Давид
5
Djibril
Diop
2
Хауген
Херман
21
Танген
Харальд
18
Бьёрсхоль
Сондре
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
16
Лёкберг
Кристоффер
9
Кабран
Кевин
22
Daniel
Seland
Karlsbakk
Будё-Глимт
4-3-3
Викинг
3-5-2

История личных встреч

Будё-Глимт
Викинг

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед

18 матчей

55.6%
5.6%
38.8%
10 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

Т
2:0
К
2:1
Т
1:3
Т
2:2
Т
3:0
Т
2:4
Т
2:1
Т
3:4
Т
0:2
Т
2:0
Т
2:1
Т
0:3
Т
3:2
Т
2:3
Т
2:0
Т
3:2
Т
3:2
Т
2:0

Голы

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.89
1.89

Среднее время на гол

47
47

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

2.11
1.44

Среднее время на гол

42
62

Всего голов

36
30

Голов в среднем за матч

2
1.67

Тотал матчей

2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

45
54

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 24 (3) 0.83
Ветлесен Уго 16 0.55
Эспейор Рунар 11 0.38
Салтнес Ульрик 6 0.21
Бонифасе Виктор 6 (1) 0.21
Сольбаккен Ола 4 0.14
Вембангомо Брис 2 0.07
Мугиша Джоэл 2 0.07
Грёнбек Альберт 2 0.07
Амундсен Исак 2 0.07
Мо Бреде 1 0.03
Сёрли Сондре 1 0.03
Сампстед Альфонс 1 0.03
Берг Патрик 1 0.03
Зугеля Нино 1 0.03
Хаген Элиас 0 0
Хейбротен Мариус 0 0
Сери Яфет 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Ветон 8 (3) 0.28
Трипич Златко 5 (1) 0.17
Траоре Маи 5 0.17
Кабран Кевин 4 0.14
Лёкберг Кристоффер 4 0.14
Себулонсен Себастьян 4 0.14
Сандберг Никлас 2 (1) 0.07
Брекало Давид 2 0.07
Daniel Seland Karlsbakk 2 0.07
Танген Харальд 1 0.03
Сольбаккен Маркус 1 0.03
Хауген Херман 1 0.03
Свеннсен Сандер 1 0.03
Веватне Вильяр 1 0.03
Викстёль Рольф 1 0.03
Djibril Diop 1 0.03
Edvin Austboe 1 0.03
Фридйонссон Самуэль 1 (1) 0.03
Бьёрсхоль Сондре 0 0
Торстейнбё Фредерик 0 0
Скюття Наатан 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хейбротен Мариус 4 0
Ветлесен Уго 4 0
Бонифасе Виктор 1 1
Вембангомо Брис 2 0
Хайкин Никита 2 0
Сольбаккен Ола 2 0
Хаген Элиас 2 0
Грёнбек Альберт 2 0
Мугиша Джоэл 2 0
Пеллегрино Амаль 1 0
Салтнес Ульрик 1 0
Лоде Мариус 1 0
Кумсан Джилберт 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Сёрли Сондре 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Сери Яфет 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трипич Златко 4 1
Брекало Давид 4 0
Фридйонссон Самуэль 4 0
Сольбаккен Маркус 4 0
Лёкберг Кристоффер 2 1
Сандберг Никлас 3 0
Веватне Вильяр 3 0
Викстёль Рольф 3 0
Кабран Кевин 3 0
Бьёрсхоль Сондре 3 0
Паттинама Шейн 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Танген Харальд 3 0
Djibril Diop 3 0
Скюття Наатан 2 0
Хауген Херман 2 0
Гуннарссон Патрик 2 0
Daniel Seland Karlsbakk 2 0
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0
Себулонсен Себастьян 1 0
Траоре Маи 1 0
Edvin Austboe 1 0

Результаты матчей

Будё-Глимт
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
Викинг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

10
19
Будё-Глимт
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Викинг
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

13
12

Волевые поражения

28
17
Будё-Глимт
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
17% (5)
34% (10)
Викинг
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
45% (13)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
24% (7)
41% (12)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

20
17

Волевые поражения

38
36

Голы по времени матча

Забито

47
26
20 В 1-м тайме 9
27 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
4
9%
4
15%
1-15
4
9%
2
8%
16-30
12
26%
3
12%
31-45
7
15%
2
8%
46-60
10
21%
7
27%
61-75
10
21%
8
31%
76-90

Пропущено

20
36
9 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
2
10%
6
17%
1-15
1
5%
7
19%
16-30
6
30%
4
11%
31-45
4
20%
7
19%
46-60
3
15%
3
8%
61-75
4
20%
9
25%
76-90

Забито

36
20
15 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
3
8%
2
10%
1-15
5
14%
2
10%
16-30
7
19%
2
10%
31-45
3
8%
3
15%
46-60
6
17%
5
25%
61-75
12
33%
6
30%
76-90

Пропущено

18
18
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
11%
1
6%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
3
17%
3
17%
31-45
4
22%
6
33%
46-60
3
17%
3
17%
61-75
4
22%
2
11%
76-90

Забито

83
46
35 В 1-м тайме 15
48 Во 2-м тайме 31
19 Забивали первыми 11
1 Не забивали 5
7
8%
6
13%
1-15
9
11%
4
9%
16-30
19
23%
5
11%
31-45
10
12%
5
11%
46-60
16
19%
12
26%
61-75
22
27%
14
30%
76-90

Пропущено

38
54
16 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 30
10 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 23
4
11%
7
13%
1-15
3
8%
10
19%
16-30
9
24%
7
13%
31-45
8
21%
13
24%
46-60
6
16%
6
11%
61-75
8
21%
11
20%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Будё-Глимт - ПСВ 1:2 Русенборг - Будё-Глимт 3:2 Цюрих - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Кристиансунд 5:0
Волеренга - Будё-Глимт 0:6 Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:1 Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4 Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Тромсё - Будё-Глимт 3:2 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Динамо Загреб - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1
Викинг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Викинг - Мольде 1:4 Дьерв - Викинг 2:2 Викинг - Сарпсборг-08 0:1 Викинг - Кристиансунд 1:0
Викинг - Лиллестрём 0:3 Олесунн - Викинг 2:1 Викинг - Тромсё 2:2 Хам-Кам - Викинг 1:2 Русенборг - Викинг 4:1 Кристиансунд - Викинг 2:1 Викинг - Волеренга 1:2 Викинг - Стяуа 1:3 Стяуа - Викинг 1:2 Слайго Роверс - Викинг 1:0 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Викинг - Слайго Роверс 5:1 Викинг - Спарта Прага 2:1 Волеренга - Викинг 4:2 Спарта Прага - Викинг 0:0 Викинг - Кристиансунд 2:1

Результаты матчей

Будё-Глимт
Викинг

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
4:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:4
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
5
4 раза 27%
4
2 раза 13%
7
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:2
3 раза 21%
1:4
3 раза 21%
3:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 57%
4
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:4
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:6
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
4:2
2 раза 7%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 41%
1
5 раз 17%
4
5 раз 17%
5
4 раза 14%
0
1 раз 3%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
1
13 раз 45%
2
9 раз 31%
0
3 раза 10%
4
2 раза 7%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Будё-Глимт
Викинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
1.5
Больше Меньше
5
9
7
8
2.5
2
12
7
8
3.5
1
13
5
10
4.5
1
13
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
12
2
1.5
8
7
4
10
2.5
2
13
4
10
3.5
2
13
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
1
0.5
Больше Меньше
26
3
23
6
1.5
13
16
11
18
2.5
4
25
11
18
3.5
3
26
6
23
4.5
1
28
2
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 29 24 3 2 69 - 24 75
2. Будё-Глимт 29 17 6 6 82 - 39 57
3. Русенборг 29 16 8 5 67 - 41 56
4. Лиллестрём 29 15 5 9 46 - 33 50
5. Волеренга 29 13 5 11 51 - 47 44
6. Одд 29 13 5 11 42 - 44 44
7. Тромсё 29 10 12 7 44 - 47 42
8. Сарпсборг-08 29 11 5 13 54 - 52 38
9. Олесунн 29 10 8 11 30 - 43 38
10. Хёугесунн 29 10 7 12 40 - 44 37
11. Викинг 29 9 7 13 47 - 53 34
12. Стрёмсгодсет 29 9 6 14 42 - 51 33
13. Хам-Кам 29 6 13 10 32 - 40 31
14. Саннефьёрд 29 6 5 18 40 - 66 23
15. Кристиансунд 29 5 7 17 36 - 59 22
16. Дьерв 29 5 4 20 29 - 68 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 14 12 2 0 36 - 12 38
2. Мольде 15 12 1 2 39 - 13 37
3. Будё-Глимт 15 8 6 1 47 - 20 30
4. Волеренга 14 9 2 3 30 - 19 29
5. Тромсё 14 8 4 2 27 - 21 28
6. Лиллестрём 14 8 2 4 21 - 12 26
7. Одд 15 8 1 6 26 - 22 25
8. Олесунн 15 6 5 4 17 - 17 23
9. Стрёмсгодсет 14 7 2 5 30 - 21 23
10. Хёугесунн 15 6 4 5 24 - 22 22
11. Сарпсборг-08 15 6 3 6 27 - 24 21
12. Викинг 14 5 4 5 20 - 18 19
13. Хам-Кам 15 4 6 5 17 - 17 18
14. Кристиансунд 14 4 4 6 26 - 28 16
15. Дьерв 15 4 2 9 15 - 29 14
16. Саннефьёрд 14 1 5 8 21 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 14 12 2 0 30 - 11 38
2. Будё-Глимт 14 9 0 5 35 - 19 27
3. Лиллестрём 15 7 3 5 25 - 21 24
4. Одд 14 5 4 5 16 - 22 19
5. Русенборг 15 4 6 5 31 - 29 18
6. Сарпсборг-08 14 5 2 7 27 - 28 17
7. Волеренга 15 4 3 8 21 - 28 15
8. Хёугесунн 14 4 3 7 16 - 22 15
9. Викинг 15 4 3 8 27 - 35 15
10. Олесунн 14 4 3 7 13 - 26 15
11. Саннефьёрд 15 5 0 10 19 - 33 15
12. Тромсё 15 2 8 5 17 - 26 14
13. Хам-Кам 14 2 7 5 15 - 23 13
14. Стрёмсгодсет 15 2 4 9 12 - 30 10
15. Кристиансунд 15 1 3 11 10 - 31 6
16. Дьерв 14 1 2 11 14 - 39 5
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 24 (10)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 16 (8)
Русенборг Тенгстедт Каспер 15 (7)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 14 (6)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 14 (4)
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Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 8
Олесунн Чанаджия Дарио 9
Одд Рууд Эспен 7
Стрёмсгодсет Вильсвик Ларс-Кристофер 7
Мольде Хауган Эйрик 7
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