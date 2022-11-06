Тур: 29. Стадион: Аспмира Стадион. Зрители: 6879
5:4
Конец матча
0'
1:0
5' ГолПеллегрино Амаль
1:1
13' ГолDaniel Seland Karlsbakk
2:1
23' ГолВетлесен Уго
2:2
33' ГолЛёкберг Кристоффер
41' Желтая карточкаКабран Кевин
54' Желтая карточкаВетлесен Уго
2:3
55' ГолКабран Кевин
62' Желтая карточкаЛёкберг Кристоффер
2:4
67' ГолКабран Кевин
3:4
70' ГолЭспейор Рунар
4:4
80' ГолГрёнбек Альберт
5:4
84' ГолВетлесен Уго
90'+5
Ход матча
5'
1:0
13'
23'
2:1
33'
41'
54'
55'
2:3
56'
67'
70'
80'
4:4
84'
5:4
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 4
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
18
Мо
Бреде
10
Ветлесен
Уго
77
Берг
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Лоде МариусЗащитник
- Полузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
-
29 Зугеля НиноПолузащитник
-
27 Сёрли СондреНападающий
-
32 Мугиша ДжоэлНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Траоре МаиНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
История личных встреч
Будё-Глимт
Викинг
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед
18 матчей
55.6%
5.6%
38.8%
10 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1.89
1.89
Среднее время на гол
47
47
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
2.11
1.44
Среднее время на гол
42
62
Всего голов
36
30
Голов в среднем за матч
2
1.67
Тотал матчей
2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
45
54
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|24 (3)
|0.83
|Ветлесен Уго
|16
|0.55
|Эспейор Рунар
|11
|0.38
|Салтнес Ульрик
|6
|0.21
|Бонифасе Виктор
|6 (1)
|0.21
|Сольбаккен Ола
|4
|0.14
|Вембангомо Брис
|2
|0.07
|Мугиша Джоэл
|2
|0.07
|Грёнбек Альберт
|2
|0.07
|Амундсен Исак
|2
|0.07
|Мо Бреде
|1
|0.03
|Сёрли Сондре
|1
|0.03
|Сампстед Альфонс
|1
|0.03
|Берг Патрик
|1
|0.03
|Зугеля Нино
|1
|0.03
|Хаген Элиас
|0
|0
|Хейбротен Мариус
|0
|0
|Сери Яфет
|0
|0
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Ветон
|8 (3)
|0.28
|Трипич Златко
|5 (1)
|0.17
|Траоре Маи
|5
|0.17
|Кабран Кевин
|4
|0.14
|Лёкберг Кристоффер
|4
|0.14
|Себулонсен Себастьян
|4
|0.14
|Сандберг Никлас
|2 (1)
|0.07
|Брекало Давид
|2
|0.07
|Daniel Seland Karlsbakk
|2
|0.07
|Танген Харальд
|1
|0.03
|Сольбаккен Маркус
|1
|0.03
|Хауген Херман
|1
|0.03
|Свеннсен Сандер
|1
|0.03
|Веватне Вильяр
|1
|0.03
|Викстёль Рольф
|1
|0.03
|Djibril Diop
|1
|0.03
|Edvin Austboe
|1
|0.03
|Фридйонссон Самуэль
|1 (1)
|0.03
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|0
|Торстейнбё Фредерик
|0
|0
|Скюття Наатан
|0
|0
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хейбротен Мариус
|4
|0
|Ветлесен Уго
|4
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|1
|Вембангомо Брис
|2
|0
|Хайкин Никита
|2
|0
|Сольбаккен Ола
|2
|0
|Хаген Элиас
|2
|0
|Грёнбек Альберт
|2
|0
|Мугиша Джоэл
|2
|0
|Пеллегрино Амаль
|1
|0
|Салтнес Ульрик
|1
|0
|Лоде Мариус
|1
|0
|Кумсан Джилберт
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Сёрли Сондре
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Сери Яфет
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трипич Златко
|4
|1
|Брекало Давид
|4
|0
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0
|Сольбаккен Маркус
|4
|0
|Лёкберг Кристоффер
|2
|1
|Сандберг Никлас
|3
|0
|Веватне Вильяр
|3
|0
|Викстёль Рольф
|3
|0
|Кабран Кевин
|3
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|3
|0
|Паттинама Шейн
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Танген Харальд
|3
|0
|Djibril Diop
|3
|0
|Скюття Наатан
|2
|0
|Хауген Херман
|2
|0
|Гуннарссон Патрик
|2
|0
|Daniel Seland Karlsbakk
|2
|0
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0
|Себулонсен Себастьян
|1
|0
|Траоре Маи
|1
|0
|Edvin Austboe
|1
|0
Результаты матчей
Будё-Глимт
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
Викинг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
10
19
Будё-Глимт
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Викинг
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
13
12
Волевые поражения
28
17
Будё-Глимт
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
17% (5)
34% (10)
Викинг
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
45% (13)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
24% (7)
41% (12)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
20
17
Волевые поражения
38
36
Голы по времени матча
Забито
47
26
20 В 1-м тайме 9
27 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
4
9%
4
15%
1-15
4
9%
2
8%
16-30
12
26%
3
12%
31-45
7
15%
2
8%
46-60
10
21%
7
27%
61-75
10
21%
8
31%
76-90
Пропущено
20
36
9 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
2
10%
6
17%
1-15
1
5%
7
19%
16-30
6
30%
4
11%
31-45
4
20%
7
19%
46-60
3
15%
3
8%
61-75
4
20%
9
25%
76-90
Забито
36
20
15 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
3
8%
2
10%
1-15
5
14%
2
10%
16-30
7
19%
2
10%
31-45
3
8%
3
15%
46-60
6
17%
5
25%
61-75
12
33%
6
30%
76-90
Пропущено
18
18
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
11%
1
6%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
3
17%
3
17%
31-45
4
22%
6
33%
46-60
3
17%
3
17%
61-75
4
22%
2
11%
76-90
Забито
83
46
35 В 1-м тайме 15
48 Во 2-м тайме 31
19 Забивали первыми 11
1 Не забивали 5
7
8%
6
13%
1-15
9
11%
4
9%
16-30
19
23%
5
11%
31-45
10
12%
5
11%
46-60
16
19%
12
26%
61-75
22
27%
14
30%
76-90
Пропущено
38
54
16 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 30
10 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 23
4
11%
7
13%
1-15
3
8%
10
19%
16-30
9
24%
7
13%
31-45
8
21%
13
24%
46-60
6
16%
6
11%
61-75
8
21%
11
20%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Будё-Глимт - ПСВ 1:2 Русенборг - Будё-Глимт 3:2 Цюрих - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Кристиансунд 5:0
Волеренга - Будё-Глимт 0:6 Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:1 Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4 Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Тромсё - Будё-Глимт 3:2 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Динамо Загреб - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1
Викинг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Викинг - Мольде 1:4 Дьерв - Викинг 2:2 Викинг - Сарпсборг-08 0:1 Викинг - Кристиансунд 1:0
Викинг - Лиллестрём 0:3 Олесунн - Викинг 2:1 Викинг - Тромсё 2:2 Хам-Кам - Викинг 1:2 Русенборг - Викинг 4:1 Кристиансунд - Викинг 2:1 Викинг - Волеренга 1:2 Викинг - Стяуа 1:3 Стяуа - Викинг 1:2 Слайго Роверс - Викинг 1:0 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Викинг - Слайго Роверс 5:1 Викинг - Спарта Прага 2:1 Волеренга - Викинг 4:2 Спарта Прага - Викинг 0:0 Викинг - Кристиансунд 2:1
Результаты матчей
Будё-Глимт
Викинг
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
4:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:4
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
5
4 раза 27%
4
2 раза 13%
7
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:2
3 раза 21%
1:4
3 раза 21%
3:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 57%
4
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:4
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:6
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
4:2
2 раза 7%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 41%
1
5 раз 17%
4
5 раз 17%
5
4 раза 14%
0
1 раз 3%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
1
13 раз 45%
2
9 раз 31%
0
3 раза 10%
4
2 раза 7%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Будё-Глимт
Викинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
59
78
212
78
113
510
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
122
87
410
213
410
213
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
281
Больше Меньше
263
236
1316
1118
425
1118
326
623
128
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|29
|24
|3
|2
|69 - 24
|75
|2.
|Будё-Глимт
|29
|17
|6
|6
|82 - 39
|57
|3.
|Русенборг
|29
|16
|8
|5
|67 - 41
|56
|4.
|Лиллестрём
|29
|15
|5
|9
|46 - 33
|50
|5.
|Волеренга
|29
|13
|5
|11
|51 - 47
|44
|6.
|Одд
|29
|13
|5
|11
|42 - 44
|44
|7.
|Тромсё
|29
|10
|12
|7
|44 - 47
|42
|8.
|Сарпсборг-08
|29
|11
|5
|13
|54 - 52
|38
|9.
|Олесунн
|29
|10
|8
|11
|30 - 43
|38
|10.
|Хёугесунн
|29
|10
|7
|12
|40 - 44
|37
|11.
|Викинг
|29
|9
|7
|13
|47 - 53
|34
|12.
|Стрёмсгодсет
|29
|9
|6
|14
|42 - 51
|33
|13.
|Хам-Кам
|29
|6
|13
|10
|32 - 40
|31
|14.
|Саннефьёрд
|29
|6
|5
|18
|40 - 66
|23
|15.
|Кристиансунд
|29
|5
|7
|17
|36 - 59
|22
|16.
|Дьерв
|29
|5
|4
|20
|29 - 68
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|14
|12
|2
|0
|36 - 12
|38
|2.
|Мольде
|15
|12
|1
|2
|39 - 13
|37
|3.
|Будё-Глимт
|15
|8
|6
|1
|47 - 20
|30
|4.
|Волеренга
|14
|9
|2
|3
|30 - 19
|29
|5.
|Тромсё
|14
|8
|4
|2
|27 - 21
|28
|6.
|Лиллестрём
|14
|8
|2
|4
|21 - 12
|26
|7.
|Одд
|15
|8
|1
|6
|26 - 22
|25
|8.
|Олесунн
|15
|6
|5
|4
|17 - 17
|23
|9.
|Стрёмсгодсет
|14
|7
|2
|5
|30 - 21
|23
|10.
|Хёугесунн
|15
|6
|4
|5
|24 - 22
|22
|11.
|Сарпсборг-08
|15
|6
|3
|6
|27 - 24
|21
|12.
|Викинг
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|13.
|Хам-Кам
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
|14.
|Кристиансунд
|14
|4
|4
|6
|26 - 28
|16
|15.
|Дьерв
|15
|4
|2
|9
|15 - 29
|14
|16.
|Саннефьёрд
|14
|1
|5
|8
|21 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|14
|12
|2
|0
|30 - 11
|38
|2.
|Будё-Глимт
|14
|9
|0
|5
|35 - 19
|27
|3.
|Лиллестрём
|15
|7
|3
|5
|25 - 21
|24
|4.
|Одд
|14
|5
|4
|5
|16 - 22
|19
|5.
|Русенборг
|15
|4
|6
|5
|31 - 29
|18
|6.
|Сарпсборг-08
|14
|5
|2
|7
|27 - 28
|17
|7.
|Волеренга
|15
|4
|3
|8
|21 - 28
|15
|8.
|Хёугесунн
|14
|4
|3
|7
|16 - 22
|15
|9.
|Викинг
|15
|4
|3
|8
|27 - 35
|15
|10.
|Олесунн
|14
|4
|3
|7
|13 - 26
|15
|11.
|Саннефьёрд
|15
|5
|0
|10
|19 - 33
|15
|12.
|Тромсё
|15
|2
|8
|5
|17 - 26
|14
|13.
|Хам-Кам
|14
|2
|7
|5
|15 - 23
|13
|14.
|Стрёмсгодсет
|15
|2
|4
|9
|12 - 30
|10
|15.
|Кристиансунд
|15
|1
|3
|11
|10 - 31
|6
|16.
|Дьерв
|14
|1
|2
|11
|14 - 39
|5
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|24 (10)
|Будё-Глимт
|Ветлесен Уго
|16 (8)
|Русенборг
|Тенгстедт Каспер
|15 (7)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|14 (6)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|14 (4)
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 8
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|9
|Одд
|Рууд Эспен
|7
|Стрёмсгодсет
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|7
|Мольде
|Хауган Эйрик
|7