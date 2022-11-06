Тур: 17.
0:0
Перерыв
Ход матча
20'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Алексич Горан
- Основной состав
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
86 Корец НикитаВратарь
-
51 Рожков ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слуцкий Леонид
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибиргаджиев Джамал
|2
|0.12
|Юсупов Залимхан
|2
|0.12
|Магомедов Ражаб
|2
|0.12
|Гасанов Шамиль
|1
|0.06
|Красильниченко Олег
|1
|0.06
|Кагермазов Сослан
|1
|0.06
|Агабалаев Чингиз
|1
|0.06
|Ибрагимов Камиль
|1
|0.06
|Шумахов Идар
|1
|0.06
|Гаджиев Абакар
|1
|0.06
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|6 (1)
|0.35
|Лисакович Виталий
|6 (1)
|0.35
|Кабутов Дмитрий
|5
|0.29
|Иванов Олег
|2
|0.12
|Мусаев Леон
|2
|0.12
|Тесленко Егор
|2
|0.12
|Дзагоев Алан
|1
|0.06
|Зотов Александр
|1
|0.06
|Горбунов Игорь
|1
|0.06
|Костюков Михаил
|1
|0.06
|Самошников Илья
|1
|0.06
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.06
|Безруков Руслан
|1
|0.06
Карточки
Динамо Махачкала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алибеков Муталип
|6
|0
|Юсупов Залимхан
|6
|0
|Кагермазов Сослан
|5
|0
|Дибиргаджиев Джамал
|4
|0
|Красильниченко Олег
|4
|0
|Халимбеков Рустам
|3
|0
|Хамкоев Хазбулат
|3
|0
|Гаджиев Абакар
|3
|0
|Атабаев Эрбол
|3
|0
|Гасанов Шамиль
|2
|0
|Вагидов Арсен
|2
|0
|Агабалаев Чингиз
|2
|0
|Абдурагимов Рамазан
|2
|0
|Лысенко Сослан
|1
|0
|Магомедов Ражаб
|1
|0
|Глушков Никита Сергеевич
|1
|0
|Шумахов Идар
|1
|0
|Исаев Шамиль
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горбунов Игорь
|4
|0
|Кабутов Дмитрий
|4
|0
|Лисакович Виталий
|4
|0
|Иванов Олег
|2
|1
|Мартынович Александр
|3
|0
|Фамейе Джоэль
|3
|0
|Безруков Руслан
|3
|0
|Апшацев Марат
|3
|0
|Чуперка Валерий
|2
|0
|Бакаев Солтмурад
|2
|0
|Фаттахов Ленар
|2
|0
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Аднан Али
|1
|0
|Мусаев Леон
|1
|0
|Самошников Илья
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Махачкала
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Рубин
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
1
5
Динамо Махачкала
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Рубин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
5
19
Динамо Махачкала
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
75% (12)
6% (1)
Рубин
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
6
24
Голы по времени матча
Забито
6
11
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
2
33%
3
27%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
33%
3
27%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
25%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
7
20
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
29%
6
30%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
3
43%
4
20%
76-90
Пропущено
9
12
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
3
25%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
1
11%
4
33%
76-90
Забито
13
31
8 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 10
6 Не забивали 3
4
31%
3
10%
1-15
2
15%
2
6%
16-30
2
15%
7
23%
31-45
0
0%
6
19%
46-60
0
0%
6
19%
61-75
5
38%
7
23%
76-90
Пропущено
13
20
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 12
0
0%
1
5%
1-15
2
15%
3
15%
16-30
2
15%
3
15%
31-45
4
31%
5
25%
46-60
4
31%
3
15%
61-75
1
8%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Махачкала
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Динамо Махачкала - Динамо Владивосток 0:0 Волга Ульяновск - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - ФК Кубань 2:1 Нефтехимик - Динамо Махачкала 2:1
Динамо Махачкала - Уфа 0:1 Авангард Курск - Динамо Махачкала 0:2 Енисей - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Родина Москва 0:0 КАМАЗ - Динамо Махачкала 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 1:1 Динамо Махачкала - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 0:0 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 1:1 Динамо Махачкала - Шинник 2:1 Волгарь - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Велес Москва 1:0 Алания - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Легион-Динамо 3:0 Динамо Махачкала - Динамо Ставрополь 3:0
Рубин
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Рубин - Балтика 3:3 Акрон - Рубин 0:0 Рубин - Краснодар-2 5:2 СКА-Хабаровск - Рубин 1:2
Волга Ульяновск - Рубин 2:1 Рубин - Арсенал Тула 1:2 Шинник - Рубин 1:0 Рубин - Волгарь 3:2 Велес Москва - Рубин 1:2 Рубин - Алания 2:2 Рубин - КАМАЗ 1:1 Волга Ульяновск - Рубин 1:2 Рубин - ФК Кубань 3:0 Нефтехимик - Рубин 2:2 Рубин - Уфа 0:0 Енисей - Рубин 3:2 Рубин - Родина Москва 2:0 Рубин - Уфа 1:4 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 3:1
Результаты матчей
Динамо Махачкала
Рубин
Точный счет
0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
2
5 раз 71%
0
2 раза 29%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
0:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
3 раза 19%
2
7 раз 44%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Динамо Махачкала
Рубин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
81
25
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
52
18
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
133
313
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|33 - 15
|35
|2.
|Енисей
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|26 - 19
|30
|3.
|Балтика
|Заявка
|16
|7
|8
|1
|28 - 19
|29
|4.
|Рубин
|0:0 Заявка
|17
|7
|7
|3
|30 - 21
|28
|5.
|КАМАЗ
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|22 - 14
|27
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|30 - 20
|26
|7.
|Волгарь
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|18 - 15
|26
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|24 - 19
|25
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|16 - 12
|24
|10.
|Шинник
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|20 - 20
|24
|11.
|Динамо Махачкала
|0:0 Заявка
|17
|5
|8
|4
|13 - 13
|23
|12.
|Акрон
|3:0 Заявка
|17
|4
|8
|5
|18 - 23
|20
|13.
|Уфа
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|13 - 22
|18
|14.
|Родина Москва
|2:1 Заявка
|17
|4
|5
|8
|14 - 22
|17
|15.
|Велес Москва
|0:3 Заявка
|17
|5
|1
|11
|13 - 29
|16
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 19
|16
|17.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|11 - 28
|12
|18.
|Волга Ульяновск
|1:2 Заявка
|17
|1
|6
|10
|11 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Енисей
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|15 - 7
|20
|2.
|Шинник
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 5
|20
|3.
|Алания
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 10
|18
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|20 - 8
|17
|5.
|Волгарь
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|8 - 5
|17
|6.
|Рубин
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 12
|16
|7.
|Балтика
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|14 - 9
|15
|8.
|КАМАЗ
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 7
|15
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 11
|15
|10.
|Динамо Махачкала
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|6 - 4
|13
|11.
|Велес Москва
|0:3 Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|12.
|Нефтехимик
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 5
|11
|14.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 10
|8
|15.
|Акрон
|3:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 9
|7
|16.
|Родина Москва
|2:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|17.
|Волга Ульяновск
|1:2 Заявка
|10
|0
|4
|6
|5 - 16
|4
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|1 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|2.
|Балтика
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|14 - 10
|14
|3.
|Акрон
|3:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 14
|13
|4.
|КАМАЗ
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|5.
|Рубин
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 9
|12
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|7.
|Родина Москва
|2:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|8.
|Енисей
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|9.
|Динамо Махачкала
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 8
|10
|11.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 12
|10
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 16
|10
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|14.
|Волгарь
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|15.
|ФК Кубань
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|16.
|Волга Ульяновск
|1:2 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Шинник
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 15
|4
|18.
|Велес Москва
|0:3 Заявка
|8
|1
|0
|7
|3 - 17
|3
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|7
|Алания
|Галоян Артур
|7
|Арсенал Тула
|Панченко Кирилл
|7
|Балтика
|Гузина Гедеон
|7
|Волгарь
|Стефанович Илья
|6
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 7
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 7
|ФК Кубань
|Безденежных Игорь
|1 6
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 4
|Волгарь
|Ведерников Данила
|7
Прогнозы на матч Динамо Махачкала 0:0 Рубин
Исход игры
Динамо Махачкала
9.9% (13)
Ничья
34.4% (45)
Рубин
55.7% (73)
Тотал 2.5
Больше
40.65% (50)
Меньше
59.35% (73)
Обе команды забьют
Да
71.54% (88)
Нет
28.46% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.8% (39)
1:2 Рубин
26.7% (35)
0:1 Рубин
19.1% (25)
2:1 Динамо Махачкала
6.9% (9)
0:2 Рубин
3.8% (5)
2:2 Ничья
1.5% (2)
1:0 Динамо Махачкала
1.5% (2)
2:3 Рубин
1.5% (2)
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