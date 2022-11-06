Горан Алексич активно работает на бровке, говоря своим подопечным, чтобы не прижимались к воротам.

Фамейе выигрывает воздух у Алибекова и наносит удар почти с линии вратарской - рядом с левой штангой пролетает игровой снаряд.

На левом фланге гости разыграли корнер, после чего последовал безадресный навес в центр штрафной площадки.

Абакар Гаджиев зацепился за мяч на левом краю штрафной площадки и нанёс удар, который на себя приняли защитники "Рубина".

И ещё один удар по воротам "Рубина" состоялся. Кагермазов выстрелил выше цели с правого края штрафной площади.

Ничего интересного за добавленную минуту не случилось, со счётом 0-0 команды идут в раздевалки.

Горбунов совершил рывок в штрафную площадку правым краем. Зотов увидел и выполнил пас верхом, но слишком сильно, за пределы поля ушёл мяч.

Фамейе открылся под передачу перед штрафной площадкой, развернулся и нанёс удар, который на себя принял Шумахов.

После удара Гаджиева в штангу "Рубин" стал действовать гораздо активнее, и перехватил инициативу. Теперь "Динамо" вынуждено держать оборону.

Позиционная атака "Рубина" была остановлена свистком арбитра. В положении "вне игры" оказался Игорь Горбунов.

Руслан Безруков врывается в штрафную площадку правым краем и стреляет в левый нижний угол - не попадает в створ.

Уже гола два точно могли мы увидеть, но с реализацией обе команды имеют трудности. Никак не получается попасть в створ.

Фамейе проиграл позицию Шумахову, а потом попытался отобрать мяч, но безуспешно, лишь правила нарушил.

Снова Фамейе оказывается в центре внимания. На сей раз Джоэль наносит точный удар, с которым уверенно справляется Дмитрий Терновский.

28' Атакой на атаку отвечают команды, и уже обе могли забить, но каких-то сантиметров не хватило. Каркас ворот помогает голкиперам.

27' МОМЕНТ! Михаил Костюков принимает мяч перед штрафной площадкой и сразу же наносит удар, попадая в правую штангу.

26' Ничем опасным стандартное положение в исполнении хозяев не отметилось. Игровой снаряд прилетел прямо в руки Юрию Дюпину.

25' Мартынович останавливает атаку "Динамо" на левом фланге, но лишь при помощи фола. Уложил на газон Абдурагимова.

24' ОПАСНО! Абакар Гаджиев откликнулся на подачу с правого фланга и пробил с левого угла вратарской, но Дюпина не переиграл, а потом добил в штангу.

22' Наступление "Динамо" правым флангом было прервано свистком арбитра. Егор Тесленко получил по ногам от Шамиля Исаева.

21' Первая жёлтая карточка появляется в руках арбитра. Её за срыв контратаки получает Муталип Алибеков.

20' Кабутов получает мяч на правом фланге, а потом отправляет его в штрафную площадку, где по-прежнему надёжны защитники "Динамо".

19' Всё в порядке с Апшацевым, он продолжает встречу. Тем временем Исаев совершил рейд по правому флангу, но вариантов для обострения не нашёл, поэтому пришлось играть назад.