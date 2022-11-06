  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 17.
Динамо Махачкала
0:0
Перерыв
Рубин
0'
20' Желтая карточка
Алибеков Муталип
Динамо Махачкала
Рубин

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибиргаджиев Джамал 2 0.12
Юсупов Залимхан 2 0.12
Магомедов Ражаб 2 0.12
Гасанов Шамиль 1 0.06
Красильниченко Олег 1 0.06
Кагермазов Сослан 1 0.06
Агабалаев Чингиз 1 0.06
Ибрагимов Камиль 1 0.06
Шумахов Идар 1 0.06
Гаджиев Абакар 1 0.06
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 6 (1) 0.35
Лисакович Виталий 6 (1) 0.35
Кабутов Дмитрий 5 0.29
Иванов Олег 2 0.12
Мусаев Леон 2 0.12
Тесленко Егор 2 0.12
Дзагоев Алан 1 0.06
Зотов Александр 1 0.06
Горбунов Игорь 1 0.06
Костюков Михаил 1 0.06
Самошников Илья 1 0.06
Бакаев Солтмурад 1 0.06
Безруков Руслан 1 0.06

Карточки

Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алибеков Муталип 6 0
Юсупов Залимхан 6 0
Кагермазов Сослан 5 0
Дибиргаджиев Джамал 4 0
Красильниченко Олег 4 0
Халимбеков Рустам 3 0
Хамкоев Хазбулат 3 0
Гаджиев Абакар 3 0
Атабаев Эрбол 3 0
Гасанов Шамиль 2 0
Вагидов Арсен 2 0
Агабалаев Чингиз 2 0
Абдурагимов Рамазан 2 0
Лысенко Сослан 1 0
Магомедов Ражаб 1 0
Глушков Никита Сергеевич 1 0
Шумахов Идар 1 0
Исаев Шамиль 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горбунов Игорь 4 0
Кабутов Дмитрий 4 0
Лисакович Виталий 4 0
Иванов Олег 2 1
Мартынович Александр 3 0
Фамейе Джоэль 3 0
Безруков Руслан 3 0
Апшацев Марат 3 0
Чуперка Валерий 2 0
Бакаев Солтмурад 2 0
Фаттахов Ленар 2 0
Дюпин Юрий 1 0
Аднан Али 1 0
Мусаев Леон 1 0
Самошников Илья 1 0

Результаты матчей

Динамо Махачкала
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Рубин
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

1
5
Динамо Махачкала
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Рубин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

5
19
Динамо Махачкала
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
75% (12)
6% (1)
Рубин
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

6
24

Голы по времени матча

Забито

6
11
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
2
33%
3
27%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
33%
3
27%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
25%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

7
20
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
29%
6
30%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
3
43%
4
20%
76-90

Пропущено

9
12
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
3
25%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
1
11%
4
33%
76-90

Забито

13
31
8 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 10
6 Не забивали 3
4
31%
3
10%
1-15
2
15%
2
6%
16-30
2
15%
7
23%
31-45
0
0%
6
19%
46-60
0
0%
6
19%
61-75
5
38%
7
23%
76-90

Пропущено

13
20
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 12
0
0%
1
5%
1-15
2
15%
3
15%
16-30
2
15%
3
15%
31-45
4
31%
5
25%
46-60
4
31%
3
15%
61-75
1
8%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Махачкала
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Динамо Махачкала - Динамо Владивосток 0:0 Волга Ульяновск - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - ФК Кубань 2:1 Нефтехимик - Динамо Махачкала 2:1
Динамо Махачкала - Уфа 0:1 Авангард Курск - Динамо Махачкала 0:2 Енисей - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Родина Москва 0:0 КАМАЗ - Динамо Махачкала 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 1:1 Динамо Махачкала - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 0:0 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 1:1 Динамо Махачкала - Шинник 2:1 Волгарь - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Велес Москва 1:0 Алания - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Легион-Динамо 3:0 Динамо Махачкала - Динамо Ставрополь 3:0
Рубин
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Рубин - Балтика 3:3 Акрон - Рубин 0:0 Рубин - Краснодар-2 5:2 СКА-Хабаровск - Рубин 1:2
Волга Ульяновск - Рубин 2:1 Рубин - Арсенал Тула 1:2 Шинник - Рубин 1:0 Рубин - Волгарь 3:2 Велес Москва - Рубин 1:2 Рубин - Алания 2:2 Рубин - КАМАЗ 1:1 Волга Ульяновск - Рубин 1:2 Рубин - ФК Кубань 3:0 Нефтехимик - Рубин 2:2 Рубин - Уфа 0:0 Енисей - Рубин 3:2 Рубин - Родина Москва 2:0 Рубин - Уфа 1:4 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 3:1

Результаты матчей

Динамо Махачкала
Рубин

Точный счет

0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
2
5 раз 71%
0
2 раза 29%

Точный счет

2:1
4 раза 25%
0:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
3 раза 19%
2
7 раз 44%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Динамо Махачкала
Рубин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
8
1
2
5
1.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
2
1
8
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
13
3
3
13
1.5
11
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 16 10 5 1 33 - 15 35
2. Енисей Заявка 17 8 6 3 26 - 19 30
3. Балтика Заявка 16 7 8 1 28 - 19 29
4. Рубин 0:0 Заявка 17 7 7 3 30 - 21 28
5. КАМАЗ Заявка 16 7 6 3 22 - 14 27
6. СКА-Хабаровск Заявка 17 7 5 5 30 - 20 26
7. Волгарь Заявка 17 7 5 5 18 - 15 26
8. Арсенал Тула Заявка 16 7 4 5 24 - 19 25
9. Нефтехимик Заявка 17 6 6 5 16 - 12 24
10. Шинник Заявка 17 7 3 7 20 - 20 24
11. Динамо Махачкала 0:0 Заявка 17 5 8 4 13 - 13 23
12. Акрон 3:0 Заявка 17 4 8 5 18 - 23 20
13. Уфа Заявка 17 4 6 7 13 - 22 18
14. Родина Москва 2:1 Заявка 17 4 5 8 14 - 22 17
15. Велес Москва 0:3 Заявка 17 5 1 11 13 - 29 16
16. ФК Кубань Заявка 17 4 4 9 16 - 19 16
17. Краснодар-2 Заявка 17 3 3 11 11 - 28 12
18. Волга Ульяновск 1:2 Заявка 17 1 6 10 11 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Енисей Заявка 8 6 2 0 15 - 7 20
2. Шинник Заявка 9 6 2 1 12 - 5 20
3. Алания Заявка 9 5 3 1 18 - 10 18
4. СКА-Хабаровск Заявка 9 5 2 2 20 - 8 17
5. Волгарь Заявка 9 5 2 2 8 - 5 17
6. Рубин 0:0 Заявка 9 4 4 1 20 - 12 16
7. Балтика Заявка 7 4 3 0 14 - 9 15
8. КАМАЗ Заявка 8 4 3 1 14 - 7 15
9. Арсенал Тула Заявка 8 4 3 1 14 - 11 15
10. Динамо Махачкала 0:0 Заявка 8 3 4 1 6 - 4 13
11. Велес Москва 0:3 Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
12. Нефтехимик Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
13. ФК Кубань Заявка 8 3 2 3 9 - 5 11
14. Уфа Заявка 8 2 2 4 5 - 10 8
15. Акрон 3:0 Заявка 7 1 4 2 9 - 9 7
16. Родина Москва 2:1 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
17. Волга Ульяновск 1:2 Заявка 10 0 4 6 5 - 16 4
18. Краснодар-2 Заявка 8 0 2 6 1 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
2. Балтика Заявка 9 3 5 1 14 - 10 14
3. Акрон 3:0 Заявка 10 3 4 3 9 - 14 13
4. КАМАЗ Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
5. Рубин 0:0 Заявка 8 3 3 2 10 - 9 12
6. Нефтехимик Заявка 8 3 3 2 8 - 5 12
7. Родина Москва 2:1 Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
8. Енисей Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
9. Динамо Махачкала 0:0 Заявка 9 2 4 3 7 - 9 10
10. Арсенал Тула Заявка 8 3 1 4 10 - 8 10
11. Уфа Заявка 9 2 4 3 8 - 12 10
12. Краснодар-2 Заявка 9 3 1 5 10 - 16 10
13. СКА-Хабаровск Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
14. Волгарь Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15. ФК Кубань Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
16. Волга Ульяновск 1:2 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17. Шинник Заявка 8 1 1 6 8 - 15 4
18. Велес Москва 0:3 Заявка 8 1 0 7 3 - 17 3
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Луценко Евгений 7
Алания Галоян Артур 7
Арсенал Тула Панченко Кирилл 7
Балтика Гузина Гедеон 7
Волгарь Стефанович Илья 6
Весь список

Топ нарушителей
Волгарь Талалай Денис 1 7
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 7
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 6
Шинник Грузнов Илья 2 4
Волгарь Ведерников Данила 7
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Ничего интересного за добавленную минуту не случилось, со счётом 0-0 команды идут в раздевалки. 
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута. 
  • 44'
    И ещё один удар по воротам "Рубина" состоялся. Кагермазов выстрелил выше цели с правого края штрафной площади. 
  • 43'
    Абакар Гаджиев зацепился за мяч на левом краю штрафной площадки и нанёс удар, который на себя приняли защитники "Рубина". 
  • Угловой
    41'
    На левом фланге гости разыграли корнер, после чего последовал безадресный навес в центр штрафной площадки. 
  • Опасный момент
    40'
    Фамейе выигрывает воздух у Алибекова и наносит удар почти с линии вратарской - рядом с левой штангой пролетает игровой снаряд. 
  • 39'
    Горан Алексич активно работает на бровке, говоря своим подопечным, чтобы не прижимались к воротам. 
  • 38'
    Снова Фамейе оказывается в центре внимания. На сей раз Джоэль наносит точный удар, с которым уверенно справляется Дмитрий Терновский. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Фамейе проиграл позицию Шумахову, а потом попытался отобрать мяч, но безуспешно, лишь правила нарушил. 
  • 35'
    Уже гола два точно могли мы увидеть, но с реализацией обе команды имеют трудности. Никак не получается попасть в створ. 
  • Опасный момент
    34'
    Руслан Безруков врывается в штрафную площадку правым краем и стреляет в левый нижний угол - не попадает в створ. 
  • Офсайд
    33'
    Позиционная атака "Рубина" была остановлена свистком арбитра. В положении "вне игры" оказался Игорь Горбунов. 
  • 32'
    После удара Гаджиева в штангу "Рубин" стал действовать гораздо активнее, и перехватил инициативу. Теперь "Динамо" вынуждено держать оборону. 
  • 31'
    Фамейе открылся под передачу перед штрафной площадкой, развернулся и нанёс удар, который на себя принял Шумахов. 
  • 29'
    Горбунов совершил рывок в штрафную площадку правым краем. Зотов увидел и выполнил пас верхом, но слишком сильно, за пределы поля ушёл мяч. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 28'
      Атакой на атаку отвечают команды, и уже обе могли забить, но каких-то сантиметров не хватило. Каркас ворот помогает голкиперам. 
    • Штанга
      27'
      МОМЕНТ! Михаил Костюков принимает мяч перед штрафной площадкой и сразу же наносит удар, попадая в правую штангу. 
    • 26'
      Ничем опасным стандартное положение в исполнении хозяев не отметилось. Игровой снаряд прилетел прямо в руки Юрию Дюпину. 
    • Фол, нарушение
      25'
      Мартынович останавливает атаку "Динамо" на левом фланге, но лишь при помощи фола. Уложил на газон Абдурагимова. 
    • Штанга
      24'
      ОПАСНО! Абакар Гаджиев откликнулся на подачу с правого фланга и пробил с левого угла вратарской, но Дюпина не переиграл, а потом добил в штангу. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Наступление "Динамо" правым флангом было прервано свистком арбитра. Егор Тесленко получил по ногам от Шамиля Исаева. 
    • Желтая карточка
      21'
      Первая жёлтая карточка появляется в руках арбитра. Её за срыв контратаки получает Муталип Алибеков. 
    • 20'
      Кабутов получает мяч на правом фланге, а потом отправляет его в штрафную площадку, где по-прежнему надёжны защитники "Динамо". 
    • 19'
      Всё в порядке с Апшацевым, он продолжает встречу. Тем временем Исаев совершил рейд по правому флангу, но вариантов для обострения не нашёл, поэтому пришлось играть назад. 
    • Травма, повреждение
      17'
      Свисток арбитра ставит игру на паузу. Марат Апшацев оказывается в горизонтальном положении и нуждается в медицинской помощи. 
    • Судья
      16'
      Фамейе врывается в штрафную площадку и падает в борьбе с Халимбековым, но арбитр показывает, что фола не было. 
    • 15'
      Игорь Горбунов завершил позиционную атаку дальним ударом, после которого игровой снаряд разминулся с владениями Дмитрия Терновского. 
    • 14'
      Пока равный футбол, в котором вратари обеих команд практически не имеют возможность проявить себя. 
    • 12'
      Игорь Горбунов поддержал атаку правым флангом и выполнил прострел на ближнюю штангу, а там Идар Шумахов. 
    • 11'
      Атака "Динамо" правым флангом не сопровождалась остротой. Дмитрий Кабутов выполнил чистый подкат, выбив мяч в аут. 
    • Угловой
      10'
      Два корнера подряд выполнили хозяева, в обоих случаях доставляя мяч на ближнюю штангу, но защитники "Рубина" не сплоховали, выиграв верх. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Около центрального круга "Динамо" заработало штрафной. Последовала высокая подача, с которой разобрался Мартынович. 
    • 7'
      Махачкалинцы разогнали атаку левым флангом, но до подачи дело не довели, выпустив игровой снаряд за пределы поля. 
    • 6'
      Дмитрий Кабутов выполнил подачу с левой ноги в штрафную, но партнёров не нашёл, так как Дмитрий Терновский сыграл на перехвате. 
    • 5'
      Юрий Дюпин попытался начать атаку длинной передачей, которая не стала проблемой для защитников "Динамо". 
    • Фол, нарушение
      4'
      Сослан Кагермазов проник в штрафную площадку правым краем, а потом отпустил мяч и нарушил правила на поставившем спину Егоре Тесленко. 
    • 3'
      Рустам Халимбеков открылся под передачу на левом фланге, и передача от Олега Красильниченко последовала, но слишком сильной получилась, в аут ушёл мяч. 
    • 2'
      "Рубин" начал с центра поля и сразу же отправил мяч в сторону чужой штрафной, но первое верховое единоборство осталось за хозяевами. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток! 
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола и приглашаем на прямую текстовую трансляцию матча "Динамо" Махачкала - "Рубин", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
    Прогнозы 128
    Динамо Махачкала 10.2% (13)
    X 34.4% (44)
    Рубин 55.5% (71)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Махачкала
    Ничья
    Рубин
    3.64
    3.45
    3.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Динамо Махачкала 0:0 Рубин онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч Динамо Махачкала 0:0 Рубин

    Исход игры
    Динамо Махачкала
    9.9% (13)
    Ничья
    34.4% (45)
    Рубин
    55.7% (73)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.65% (50)
    Меньше
    59.35% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    71.54% (88)
    Нет
    28.46% (35)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.8% (39)
    1:2 Рубин
    26.7% (35)
    0:1 Рубин
    19.1% (25)
    2:1 Динамо Махачкала
    6.9% (9)
    0:2 Рубин
    3.8% (5)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
    1:0 Динамо Махачкала
    1.5% (2)
    2:3 Рубин
    1.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Динамо Махачкала
    Рубин
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     