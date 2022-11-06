Тур: 29. Стадион: J. J. Ugland Stadion – Levermyr.
Ход матча
7'
27'
0:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
19
Iman
Mafi
15
Бренден
Эрик
17
Диалло
Амаду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Iman MafiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бренден ЭрикПолузащитник
-
17 Диалло АмадуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Thomas Ness2
-
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
История личных встреч
Дьерв
Русенборг
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
2
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Дьерв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шрётер Феликс
|5
|0.17
|Симсир Араль
|3 (1)
|0.1
|Бренден Эрик
|3
|0.1
|Диалло Амаду
|3
|0.1
|John Olav Norheim
|2
|0.07
|Вильсон Петер
|2
|0.07
|Угланн Микаэль
|2
|0.07
|Фуртадо Уиллис
|2 (1)
|0.07
|Вихманн Матиас
|1
|0.03
|Mathias Haarup
|1
|0.03
|Хьераннсен-Скёу Аск
|1
|0.03
|Хоканс Даниэль
|1
|0.03
|Torje Wichne
|0
|0
|Iman Mafi
|0
|0
|Henrik Bredeli
|0
|0
|Хустад Эрленд
|0
|0
|Фернандес Леандро II
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тенгстедт Каспер
|14
|0.48
|Сэтер Оле Кристиан
|14 (2)
|0.48
|Веккья Стефано
|8 (1)
|0.28
|Йенсен Виктор
|5
|0.17
|Samuel Rogers
|5
|0.17
|Хольсе Карло
|3
|0.1
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0.1
|Перейра Адриан
|2
|0.07
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0.07
|Корник Лео
|2
|0.07
|Ингасон Кристаль-Мани
|2 (1)
|0.07
|Тагсет Эдвард
|1
|0.03
|Хольм Ноа
|1
|0.03
|Bryan Solhaug Fiabema
|1
|0.03
|Хрупалла Павел
|1
|0.03
|Скарсем Олаус
|0
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|Хансен Андре
|0
|0
Карточки
Дьерв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Леандро II
|7
|1
|Бренден Эрик
|6
|0
|Erik Sandberg
|4
|1
|John Olav Norheim
|4
|0
|Фуртадо Уиллис
|4
|0
|Torje Wichne
|4
|0
|Хустад Эрленд
|2
|1
|Кольскоген Оле
|3
|0
|Kristian Sirum Novak
|2
|0
|Угланн Микаэль
|2
|0
|Диалло Амаду
|2
|0
|Iman Mafi
|2
|0
|Хьераннсен-Скёу Аск
|2
|0
|Симсир Араль
|2
|0
|Вихманн Матиас
|1
|0
|Мбумбуни Дилан
|1
|0
|Oeystein Oevretveit
|1
|0
|Henrik Bredeli
|1
|0
|Сейнтье Джереми
|1
|0
|Thomas Ness2
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёркеейет Тобиас
|5
|0
|Скарсем Олаус
|4
|0
|Перейра Адриан
|4
|0
|Йенсен Виктор
|4
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|4
|0
|Хенриксен Маркус
|2
|1
|Samuel Rogers
|3
|0
|Renzo Giampaoli
|3
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|2
|0
|Хольсе Карло
|2
|0
|Корник Лео
|2
|0
|Тенгстедт Каспер
|2
|0
|Хансен Андре
|1
|0
|Вагич Павле
|1
|0
|Тагсет Эдвард
|1
|0
|Хольм Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Дьерв
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Русенборг
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (4)
71% (10)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
9
18
Дьерв
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
Русенборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
34
0
Волевые поражения
5
35
Дьерв
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
36% (10)
21% (6)
Русенборг
15%
85%
3 победы 17 поражений
Первый тайм
25% (7)
21% (6)
54% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
25% (7)
57% (16)
Сухие победы
9
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
34
4
Волевые поражения
14
53
Голы по времени матча
Забито
13
30
3 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
0
0%
4
13%
1-15
3
23%
9
30%
16-30
0
0%
1
3%
31-45
3
23%
2
7%
46-60
3
23%
9
30%
61-75
4
31%
5
17%
76-90
Пропущено
25
24
11 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
3
12%
5
21%
1-15
2
8%
5
21%
16-30
6
24%
5
21%
31-45
3
12%
2
8%
46-60
3
12%
4
17%
61-75
8
32%
3
13%
76-90
Забито
15
35
7 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 9
18 Не забивали 15
4
27%
6
17%
1-15
2
13%
4
11%
16-30
1
7%
9
26%
31-45
0
0%
6
17%
46-60
4
27%
5
14%
61-75
4
27%
5
14%
76-90
Пропущено
38
13
16 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
5
13%
1
8%
1-15
4
11%
5
38%
16-30
7
18%
2
15%
31-45
6
16%
1
8%
46-60
7
18%
2
15%
61-75
9
24%
2
15%
76-90
Забито
28
65
10 В 1-м тайме 33
18 Во 2-м тайме 32
12 Забивали первыми 16
8 Не забивали 2
4
14%
10
15%
1-15
5
18%
13
20%
16-30
1
4%
10
15%
31-45
3
11%
8
12%
46-60
7
25%
14
22%
61-75
8
29%
10
15%
76-90
Пропущено
63
37
27 В 1-м тайме 23
36 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 19
8
13%
6
16%
1-15
6
10%
10
27%
16-30
13
21%
7
19%
31-45
9
14%
3
8%
46-60
10
16%
6
16%
61-75
17
27%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Дьерв
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Тромсё - Дьерв 2:2 Дьерв - Викинг 2:2 Дьерв - Олесунн 0:1 Саннефьёрд - Дьерв 1:2
Хам-Кам - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Дьерв 4:3 Дьерв - Мольде 2:4 Одд - Дьерв 2:1 Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Дьерв 6:0 Дьерв - Лиллестрём 1:0 Дьерв - Одд 2:3 Хёугесунн - Дьерв 3:1 Дьерв - Волеренга 2:5 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Русенборг - Дьерв 3:2 Мольде - Дьерв 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Фрам Ларвик - Дьерв 1:2
Русенборг
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Русенборг - Будё-Глимт 3:2 Мольде - Русенборг 2:1 Русенборг - Стрёмсгодсет 3:0 Русенборг - Волеренга 3:0
Кристиансунд - Русенборг 4:4 Русенборг - Ранхейм 2:1 Русенборг - Лиллестрём 3:1 Хёугесунн - Русенборг 2:1 Русенборг - Викинг 4:1 Тромсё - Русенборг 4:3 Русенборг - Олесунн 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Русенборг - Хам-Кам 2:1 Одд - Русенборг 2:3 Русенборг - Тромсё 3:0 Олесунн - Русенборг 0:0 Русенборг - Дьерв 3:2 Викинг - Русенборг 1:1 Санднес - Русенборг 0:2 Русенборг - Кристиансунд 3:1
Результаты матчей
Дьерв
Русенборг
Точный счет
1:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
9 раз 64%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 18%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
3:0
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 43%
0
9 раз 32%
2
6 раз 21%
3
1 раз 4%
3
11 раз 39%
1
7 раз 25%
0
3 раза 11%
2
3 раза 11%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Дьерв
Русенборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
131
311
122
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
122
410
68
113
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
199
Больше Меньше
253
721
1810
127
1513
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1:0
|29
|24
|3
|2
|68 - 23
|75
|2.
|Русенборг
|2:0
|29
|16
|8
|5
|65 - 39
|56
|3.
|Будё-Глимт
|2:2
|29
|16
|7
|6
|79 - 37
|55
|4.
|Лиллестрём
|1:1
|29
|15
|6
|8
|46 - 32
|51
|5.
|Волеренга
|0:0
|29
|13
|5
|11
|50 - 46
|44
|6.
|Одд
|2:1
|29
|13
|5
|11
|39 - 44
|44
|7.
|Тромсё
|0:0
|29
|9
|13
|7
|42 - 46
|40
|8.
|Сарпсборг-08
|1:2
|29
|11
|4
|14
|53 - 52
|37
|9.
|Хёугесунн
|0:0
|29
|10
|7
|12
|39 - 43
|37
|10.
|Олесунн
|1:1
|29
|9
|9
|11
|29 - 43
|36
|11.
|Викинг
|2:2
|29
|9
|8
|12
|45 - 50
|35
|12.
|Стрёмсгодсет
|1:2
|29
|9
|6
|14
|42 - 48
|33
|13.
|Хам-Кам
|0:0
|29
|6
|14
|9
|31 - 38
|32
|14.
|Кристиансунд
|2:1
|29
|6
|6
|17
|36 - 58
|24
|15.
|Саннефьёрд
|0:1
|29
|6
|5
|18
|39 - 65
|23
|16.
|Дьерв
|0:2
|29
|5
|4
|20
|27 - 66
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|2:0
|14
|12
|2
|0
|36 - 12
|38
|2.
|Мольде
|1:0
|15
|12
|1
|2
|38 - 12
|37
|3.
|Волеренга
|0:0
|14
|9
|2
|3
|30 - 19
|29
|4.
|Будё-Глимт
|2:2
|15
|7
|7
|1
|44 - 18
|28
|5.
|Тромсё
|0:0
|14
|8
|4
|2
|27 - 21
|28
|6.
|Лиллестрём
|1:1
|14
|8
|2
|4
|21 - 12
|26
|7.
|Одд
|2:1
|15
|8
|1
|6
|23 - 22
|25
|8.
|Стрёмсгодсет
|1:2
|14
|7
|2
|5
|30 - 21
|23
|9.
|Хёугесунн
|0:0
|15
|6
|4
|5
|23 - 21
|22
|10.
|Олесунн
|1:1
|15
|5
|6
|4
|16 - 17
|21
|11.
|Сарпсборг-08
|1:2
|15
|6
|2
|7
|26 - 24
|20
|12.
|Викинг
|2:2
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|13.
|Хам-Кам
|0:0
|15
|4
|7
|4
|16 - 15
|19
|14.
|Кристиансунд
|2:1
|14
|4
|4
|6
|26 - 28
|16
|15.
|Дьерв
|0:2
|15
|4
|2
|9
|13 - 27
|14
|16.
|Саннефьёрд
|0:1
|14
|1
|5
|8
|21 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1:0
|14
|12
|2
|0
|30 - 11
|38
|2.
|Будё-Глимт
|2:2
|14
|9
|0
|5
|35 - 19
|27
|3.
|Лиллестрём
|1:1
|15
|7
|4
|4
|25 - 20
|25
|4.
|Одд
|2:1
|14
|5
|4
|5
|16 - 22
|19
|5.
|Русенборг
|2:0
|15
|4
|6
|5
|29 - 27
|18
|6.
|Сарпсборг-08
|1:2
|14
|5
|2
|7
|27 - 28
|17
|7.
|Викинг
|2:2
|15
|4
|4
|7
|25 - 32
|16
|8.
|Волеренга
|0:0
|15
|4
|3
|8
|20 - 27
|15
|9.
|Хёугесунн
|0:0
|14
|4
|3
|7
|16 - 22
|15
|10.
|Олесунн
|1:1
|14
|4
|3
|7
|13 - 26
|15
|11.
|Саннефьёрд
|0:1
|15
|5
|0
|10
|18 - 32
|15
|12.
|Хам-Кам
|0:0
|14
|2
|7
|5
|15 - 23
|13
|13.
|Тромсё
|0:0
|15
|1
|9
|5
|15 - 25
|12
|14.
|Стрёмсгодсет
|1:2
|15
|2
|4
|9
|12 - 27
|10
|15.
|Кристиансунд
|2:1
|15
|2
|2
|11
|10 - 30
|8
|16.
|Дьерв
|0:2
|14
|1
|2
|11
|14 - 39
|5
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|24 (10)
|Будё-Глимт
|Ветлесен Уго
|15 (8)
|Русенборг
|Тенгстедт Каспер
|14 (6)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|14 (6)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|14 (4)
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|9
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 7
|Одд
|Рууд Эспен
|7
|Стрёмсгодсет
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|7
|Мольде
|Хауган Эйрик
|7