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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 29. Стадион: .
Дьерв
0:2
Перерыв
Русенборг
0'
0:1
7' Гол
Тенгстедт Каспер
0:2
27' Гол
Йенсен Виктор
40' Желтая карточка
Сэтер Оле Кристиан

Ход матча

7'
0:1
Тенгстедт Каспер
(Йенсен Виктор)
27'
0:2
Йенсен Виктор
(Samuel Rogers)
40'
 
Сэтер Оле Кристиан

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Дьерв
Ничья
Русенборг
7.20
5.90
7.70
Все Коэффициенты
20
Oeystein
Oevretveit
2
Torje
Wichne
5
Erik
Sandberg
22
Henrik
Bredeli
19
Iman
Mafi
10
Фернандес
Леандро
II
6
Вихманн
Матиас
15
Бренден
Эрик
17
Диалло
Амаду
71
Вильсон
Петер
30
Сейнтье
Джереми
1
Хансен
Андре
2
Рейтан
Эрленд
Даль
7
Хенриксен
Маркус
15
Samuel
Rogers
32
Корник
Лео
20
Тагсет
Эдвард
11
Йенсен
Виктор
8
Бёркеейет
Тобиас
41
Sverre
Halseth
Nypan
27
Сэтер
Оле
Кристиан
17
Тенгстедт
Каспер
Дьерв
4-3-3
Русенборг
3-5-2

История личных встреч

Дьерв
Русенборг

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Т
3:2
К
1:2

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шрётер Феликс 5 0.17
Симсир Араль 3 (1) 0.1
Бренден Эрик 3 0.1
Диалло Амаду 3 0.1
John Olav Norheim 2 0.07
Вильсон Петер 2 0.07
Угланн Микаэль 2 0.07
Фуртадо Уиллис 2 (1) 0.07
Вихманн Матиас 1 0.03
Mathias Haarup 1 0.03
Хьераннсен-Скёу Аск 1 0.03
Хоканс Даниэль 1 0.03
Torje Wichne 0 0
Iman Mafi 0 0
Henrik Bredeli 0 0
Хустад Эрленд 0 0
Фернандес Леандро II 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тенгстедт Каспер 14 0.48
Сэтер Оле Кристиан 14 (2) 0.48
Веккья Стефано 8 (1) 0.28
Йенсен Виктор 5 0.17
Samuel Rogers 5 0.17
Хольсе Карло 3 0.1
Рейтан Эрленд Даль 3 0.1
Перейра Адриан 2 0.07
Бёркеейет Тобиас 2 0.07
Корник Лео 2 0.07
Ингасон Кристаль-Мани 2 (1) 0.07
Тагсет Эдвард 1 0.03
Хольм Ноа 1 0.03
Bryan Solhaug Fiabema 1 0.03
Хрупалла Павел 1 0.03
Скарсем Олаус 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Хансен Андре 0 0

Карточки

Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Леандро II 7 1
Бренден Эрик 6 0
Erik Sandberg 4 1
John Olav Norheim 4 0
Фуртадо Уиллис 4 0
Torje Wichne 4 0
Хустад Эрленд 2 1
Кольскоген Оле 3 0
Kristian Sirum Novak 2 0
Угланн Микаэль 2 0
Диалло Амаду 2 0
Iman Mafi 2 0
Хьераннсен-Скёу Аск 2 0
Симсир Араль 2 0
Вихманн Матиас 1 0
Мбумбуни Дилан 1 0
Oeystein Oevretveit 1 0
Henrik Bredeli 1 0
Сейнтье Джереми 1 0
Thomas Ness2 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёркеейет Тобиас 5 0
Скарсем Олаус 4 0
Перейра Адриан 4 0
Йенсен Виктор 4 0
Сэтер Оле Кристиан 4 0
Хенриксен Маркус 2 1
Samuel Rogers 3 0
Renzo Giampaoli 3 0
Рейтан Эрленд Даль 2 0
Хольсе Карло 2 0
Корник Лео 2 0
Тенгстедт Каспер 2 0
Хансен Андре 1 0
Вагич Павле 1 0
Тагсет Эдвард 1 0
Хольм Ноа 1 0

Результаты матчей

Дьерв
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Русенборг
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (4)
71% (10)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

9
18
Дьерв
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
Русенборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

34
0

Волевые поражения

5
35
Дьерв
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
36% (10)
21% (6)
Русенборг
15%
85%
3 победы 17 поражений
Первый тайм
25% (7)
21% (6)
54% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
25% (7)
57% (16)

Сухие победы

9
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

34
4

Волевые поражения

14
53

Голы по времени матча

Забито

13
30
3 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
0
0%
4
13%
1-15
3
23%
9
30%
16-30
0
0%
1
3%
31-45
3
23%
2
7%
46-60
3
23%
9
30%
61-75
4
31%
5
17%
76-90

Пропущено

25
24
11 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
3
12%
5
21%
1-15
2
8%
5
21%
16-30
6
24%
5
21%
31-45
3
12%
2
8%
46-60
3
12%
4
17%
61-75
8
32%
3
13%
76-90

Забито

15
35
7 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 9
18 Не забивали 15
4
27%
6
17%
1-15
2
13%
4
11%
16-30
1
7%
9
26%
31-45
0
0%
6
17%
46-60
4
27%
5
14%
61-75
4
27%
5
14%
76-90

Пропущено

38
13
16 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
5
13%
1
8%
1-15
4
11%
5
38%
16-30
7
18%
2
15%
31-45
6
16%
1
8%
46-60
7
18%
2
15%
61-75
9
24%
2
15%
76-90

Забито

28
65
10 В 1-м тайме 33
18 Во 2-м тайме 32
12 Забивали первыми 16
8 Не забивали 2
4
14%
10
15%
1-15
5
18%
13
20%
16-30
1
4%
10
15%
31-45
3
11%
8
12%
46-60
7
25%
14
22%
61-75
8
29%
10
15%
76-90

Пропущено

63
37
27 В 1-м тайме 23
36 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 19
8
13%
6
16%
1-15
6
10%
10
27%
16-30
13
21%
7
19%
31-45
9
14%
3
8%
46-60
10
16%
6
16%
61-75
17
27%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Дьерв
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Тромсё - Дьерв 2:2 Дьерв - Викинг 2:2 Дьерв - Олесунн 0:1 Саннефьёрд - Дьерв 1:2
Хам-Кам - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Дьерв 4:3 Дьерв - Мольде 2:4 Одд - Дьерв 2:1 Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Дьерв 6:0 Дьерв - Лиллестрём 1:0 Дьерв - Одд 2:3 Хёугесунн - Дьерв 3:1 Дьерв - Волеренга 2:5 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Русенборг - Дьерв 3:2 Мольде - Дьерв 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Фрам Ларвик - Дьерв 1:2
Русенборг
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Русенборг - Будё-Глимт 3:2 Мольде - Русенборг 2:1 Русенборг - Стрёмсгодсет 3:0 Русенборг - Волеренга 3:0
Кристиансунд - Русенборг 4:4 Русенборг - Ранхейм 2:1 Русенборг - Лиллестрём 3:1 Хёугесунн - Русенборг 2:1 Русенборг - Викинг 4:1 Тромсё - Русенборг 4:3 Русенборг - Олесунн 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Русенборг - Хам-Кам 2:1 Одд - Русенборг 2:3 Русенборг - Тромсё 3:0 Олесунн - Русенборг 0:0 Русенборг - Дьерв 3:2 Викинг - Русенборг 1:1 Санднес - Русенборг 0:2 Русенборг - Кристиансунд 3:1

Результаты матчей

Дьерв
Русенборг

Точный счет

1:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
9 раз 64%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 18%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
3:0
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 43%
0
9 раз 32%
2
6 раз 21%
3
1 раз 4%
3
11 раз 39%
1
7 раз 25%
0
3 раза 11%
2
3 раза 11%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Дьерв
Русенборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
13
1
3
11
1.5
12
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
12
2
4
10
1.5
6
8
1
13
2.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
9
0.5
Больше Меньше
25
3
7
21
1.5
18
10
1
27
2.5
15
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 29 24 3 2 68 - 23 75
2. Русенборг 2:0 29 16 8 5 65 - 39 56
3. Будё-Глимт 2:2 29 16 7 6 79 - 37 55
4. Лиллестрём 1:1 29 15 6 8 46 - 32 51
5. Волеренга 0:0 29 13 5 11 50 - 46 44
6. Одд 2:1 29 13 5 11 39 - 44 44
7. Тромсё 0:0 29 9 13 7 42 - 46 40
8. Сарпсборг-08 1:2 29 11 4 14 53 - 52 37
9. Хёугесунн 0:0 29 10 7 12 39 - 43 37
10. Олесунн 1:1 29 9 9 11 29 - 43 36
11. Викинг 2:2 29 9 8 12 45 - 50 35
12. Стрёмсгодсет 1:2 29 9 6 14 42 - 48 33
13. Хам-Кам 0:0 29 6 14 9 31 - 38 32
14. Кристиансунд 2:1 29 6 6 17 36 - 58 24
15. Саннефьёрд 0:1 29 6 5 18 39 - 65 23
16. Дьерв 0:2 29 5 4 20 27 - 66 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 2:0 14 12 2 0 36 - 12 38
2. Мольде 1:0 15 12 1 2 38 - 12 37
3. Волеренга 0:0 14 9 2 3 30 - 19 29
4. Будё-Глимт 2:2 15 7 7 1 44 - 18 28
5. Тромсё 0:0 14 8 4 2 27 - 21 28
6. Лиллестрём 1:1 14 8 2 4 21 - 12 26
7. Одд 2:1 15 8 1 6 23 - 22 25
8. Стрёмсгодсет 1:2 14 7 2 5 30 - 21 23
9. Хёугесунн 0:0 15 6 4 5 23 - 21 22
10. Олесунн 1:1 15 5 6 4 16 - 17 21
11. Сарпсборг-08 1:2 15 6 2 7 26 - 24 20
12. Викинг 2:2 14 5 4 5 20 - 18 19
13. Хам-Кам 0:0 15 4 7 4 16 - 15 19
14. Кристиансунд 2:1 14 4 4 6 26 - 28 16
15. Дьерв 0:2 15 4 2 9 13 - 27 14
16. Саннефьёрд 0:1 14 1 5 8 21 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 14 12 2 0 30 - 11 38
2. Будё-Глимт 2:2 14 9 0 5 35 - 19 27
3. Лиллестрём 1:1 15 7 4 4 25 - 20 25
4. Одд 2:1 14 5 4 5 16 - 22 19
5. Русенборг 2:0 15 4 6 5 29 - 27 18
6. Сарпсборг-08 1:2 14 5 2 7 27 - 28 17
7. Викинг 2:2 15 4 4 7 25 - 32 16
8. Волеренга 0:0 15 4 3 8 20 - 27 15
9. Хёугесунн 0:0 14 4 3 7 16 - 22 15
10. Олесунн 1:1 14 4 3 7 13 - 26 15
11. Саннефьёрд 0:1 15 5 0 10 18 - 32 15
12. Хам-Кам 0:0 14 2 7 5 15 - 23 13
13. Тромсё 0:0 15 1 9 5 15 - 25 12
14. Стрёмсгодсет 1:2 15 2 4 9 12 - 27 10
15. Кристиансунд 2:1 15 2 2 11 10 - 30 8
16. Дьерв 0:2 14 1 2 11 14 - 39 5
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 24 (10)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 15 (8)
Русенборг Тенгстедт Каспер 14 (6)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 14 (6)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 14 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Чанаджия Дарио 9
Дьерв Фернандес Леандро II 1 7
Одд Рууд Эспен 7
Стрёмсгодсет Вильсвик Ларс-Кристофер 7
Мольде Хауган Эйрик 7
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Сэтер Оле Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Йенсен Виктор бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Тенгстедт Каспер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Дьерв
Ничья
Русенборг
7.20
5.90
7.70
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