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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 29. Стадион: .
Дьерв
2:4
Конец матча
Русенборг
0'
0:1
7' Гол
Тенгстедт Каспер
0:2
27' Гол
Йенсен Виктор
40' Желтая карточка
Сэтер Оле Кристиан
48' Желтая карточка
Фернандес Леандро
0:3
56' Гол
Веккья Стефано
59' Желтая карточка
Erik Sandberg
0:4
63' Гол
Тенгстедт Каспер
1:4
75' Гол
Угланн Микаэль
78' Желтая карточка
Хенриксен Маркус
2:4
86' Гол
Угланн Микаэль
90' Желтая карточка
Угланн Микаэль
90'+5
20
Oeystein
Oevretveit
2
Torje
Wichne
5
Erik
Sandberg
22
Henrik
Bredeli
19
Iman
Mafi
10
Фернандес
Леандро
II
6
Вихманн
Матиас
15
Бренден
Эрик
17
Диалло
Амаду
71
Вильсон
Петер
30
Сейнтье
Джереми
1
Хансен
Андре
2
Рейтан
Эрленд
Даль
7
Хенриксен
Маркус
15
Samuel
Rogers
32
Корник
Лео
20
Тагсет
Эдвард
11
Йенсен
Виктор
8
Бёркеейет
Тобиас
41
Sverre
Halseth
Nypan
27
Сэтер
Оле
Кристиан
17
Тенгстедт
Каспер
Дьерв
4-3-3
Русенборг
3-5-2

История личных встреч

Дьерв
Русенборг

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Т
3:2
К
1:2

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шрётер Феликс 5 0.17
Угланн Микаэль 4 0.14
Симсир Араль 3 (1) 0.1
Бренден Эрик 3 0.1
Диалло Амаду 3 0.1
Вильсон Петер 2 0.07
John Olav Norheim 2 0.07
Фуртадо Уиллис 2 (1) 0.07
Вихманн Матиас 1 0.03
Mathias Haarup 1 0.03
Хьераннсен-Скёу Аск 1 0.03
Хоканс Даниэль 1 0.03
Хустад Эрленд 0 0
Torje Wichne 0 0
Iman Mafi 0 0
Henrik Bredeli 0 0
Фернандес Леандро II 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тенгстедт Каспер 15 0.52
Сэтер Оле Кристиан 14 (2) 0.48
Веккья Стефано 9 (1) 0.31
Йенсен Виктор 5 0.17
Samuel Rogers 5 0.17
Хольсе Карло 3 0.1
Рейтан Эрленд Даль 3 0.1
Перейра Адриан 2 0.07
Бёркеейет Тобиас 2 0.07
Корник Лео 2 0.07
Ингасон Кристаль-Мани 2 (1) 0.07
Тагсет Эдвард 1 0.03
Хольм Ноа 1 0.03
Bryan Solhaug Fiabema 1 0.03
Хрупалла Павел 1 0.03
Скарсем Олаус 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Хансен Андре 0 0

Карточки

Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Леандро II 8 1
Erik Sandberg 5 1
Бренден Эрик 6 0
John Olav Norheim 4 0
Фуртадо Уиллис 4 0
Torje Wichne 4 0
Хустад Эрленд 2 1
Угланн Микаэль 3 0
Кольскоген Оле 3 0
Kristian Sirum Novak 2 0
Диалло Амаду 2 0
Iman Mafi 2 0
Хьераннсен-Скёу Аск 2 0
Симсир Араль 2 0
Вихманн Матиас 1 0
Мбумбуни Дилан 1 0
Oeystein Oevretveit 1 0
Henrik Bredeli 1 0
Сейнтье Джереми 1 0
Thomas Ness2 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёркеейет Тобиас 5 0
Хенриксен Маркус 3 1
Скарсем Олаус 4 0
Перейра Адриан 4 0
Йенсен Виктор 4 0
Сэтер Оле Кристиан 4 0
Samuel Rogers 3 0
Renzo Giampaoli 3 0
Рейтан Эрленд Даль 2 0
Хольсе Карло 2 0
Корник Лео 2 0
Тенгстедт Каспер 2 0
Хансен Андре 1 0
Вагич Павле 1 0
Тагсет Эдвард 1 0
Хольм Ноа 1 0

Результаты матчей

Дьерв
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Русенборг
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (4)
71% (10)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

0
6

Волевые поражения

11
18
Дьерв
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
Русенборг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

34
0

Волевые поражения

5
35
Дьерв
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
38% (11)
21% (6)
Русенборг
19%
81%
4 победы 17 поражений
Первый тайм
28% (8)
21% (6)
52% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
28% (8)
55% (16)

Сухие победы

9
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

34
6

Волевые поражения

16
53

Голы по времени матча

Забито

15
34
3 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
0
0%
5
15%
1-15
3
20%
10
29%
29%
16-30
0
0%
1
3%
31-45
3
20%
3
9%
46-60
4
27%
10
29%
29%
61-75
5
33%
5
15%
76-90

Пропущено

29
26
13 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
4
14%
5
19%
1-15
3
10%
5
19%
16-30
6
21%
5
19%
31-45
4
14%
2
8%
46-60
4
14%
5
19%
61-75
8
28%
4
15%
76-90

Забито

15
35
7 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 9
19 Не забивали 16
4
27%
6
17%
1-15
2
13%
4
11%
16-30
1
7%
9
26%
31-45
0
0%
6
17%
46-60
4
27%
5
14%
61-75
4
27%
5
14%
76-90

Пропущено

38
13
16 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
5
13%
1
8%
1-15
4
11%
5
38%
16-30
7
18%
2
15%
31-45
6
16%
1
8%
46-60
7
18%
2
15%
61-75
9
24%
2
15%
76-90

Забито

30
69
10 В 1-м тайме 35
20 Во 2-м тайме 34
12 Забивали первыми 17
8 Не забивали 2
4
13%
11
16%
1-15
5
17%
14
20%
16-30
1
3%
10
14%
31-45
3
10%
9
13%
46-60
8
27%
15
22%
61-75
9
30%
10
14%
76-90

Пропущено

67
39
29 В 1-м тайме 23
38 Во 2-м тайме 16
17 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 20
9
13%
6
15%
1-15
7
10%
10
26%
16-30
13
19%
7
18%
31-45
10
15%
3
8%
46-60
11
16%
7
18%
61-75
17
25%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Дьерв
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Тромсё - Дьерв 2:2 Дьерв - Викинг 2:2 Дьерв - Олесунн 0:1 Саннефьёрд - Дьерв 1:2
Хам-Кам - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Дьерв 4:3 Дьерв - Мольде 2:4 Одд - Дьерв 2:1 Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Дьерв 6:0 Дьерв - Лиллестрём 1:0 Дьерв - Одд 2:3 Хёугесунн - Дьерв 3:1 Дьерв - Волеренга 2:5 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Русенборг - Дьерв 3:2 Мольде - Дьерв 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Фрам Ларвик - Дьерв 1:2
Русенборг
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Русенборг - Будё-Глимт 3:2 Мольде - Русенборг 2:1 Русенборг - Стрёмсгодсет 3:0 Русенборг - Волеренга 3:0
Кристиансунд - Русенборг 4:4 Русенборг - Ранхейм 2:1 Русенборг - Лиллестрём 3:1 Хёугесунн - Русенборг 2:1 Русенборг - Викинг 4:1 Тромсё - Русенборг 4:3 Русенборг - Олесунн 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Русенборг - Хам-Кам 2:1 Одд - Русенборг 2:3 Русенборг - Тромсё 3:0 Олесунн - Русенборг 0:0 Русенборг - Дьерв 3:2 Викинг - Русенборг 1:1 Санднес - Русенборг 0:2 Русенборг - Кристиансунд 3:1

Результаты матчей

Дьерв
Русенборг

Точный счет

1:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
9 раз 64%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
3:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 41%
0
9 раз 31%
2
7 раз 24%
3
1 раз 3%
3
11 раз 38%
1
7 раз 24%
4
4 раза 14%
0
3 раза 10%
2
3 раза 10%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Дьерв
Русенборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
1
4
11
1.5
12
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
13
2
4
10
1.5
7
8
1
13
2.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
0.5
Больше Меньше
26
3
8
21
1.5
19
10
1
28
2.5
16
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 29 24 3 2 69 - 24 75
2. Будё-Глимт 29 17 6 6 82 - 39 57
3. Русенборг 29 16 8 5 67 - 41 56
4. Лиллестрём 29 15 5 9 46 - 33 50
5. Волеренга 29 13 5 11 51 - 47 44
6. Одд 29 13 5 11 42 - 44 44
7. Тромсё 29 10 12 7 44 - 47 42
8. Сарпсборг-08 29 11 5 13 54 - 52 38
9. Олесунн 29 10 8 11 30 - 43 38
10. Хёугесунн 29 10 7 12 40 - 44 37
11. Викинг 29 9 7 13 47 - 53 34
12. Стрёмсгодсет 29 9 6 14 42 - 51 33
13. Хам-Кам 29 6 13 10 32 - 40 31
14. Саннефьёрд 29 6 5 18 40 - 66 23
15. Кристиансунд 29 5 7 17 36 - 59 22
16. Дьерв 29 5 4 20 29 - 68 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 14 12 2 0 36 - 12 38
2. Мольде 15 12 1 2 39 - 13 37
3. Будё-Глимт 15 8 6 1 47 - 20 30
4. Волеренга 14 9 2 3 30 - 19 29
5. Тромсё 14 8 4 2 27 - 21 28
6. Лиллестрём 14 8 2 4 21 - 12 26
7. Одд 15 8 1 6 26 - 22 25
8. Олесунн 15 6 5 4 17 - 17 23
9. Стрёмсгодсет 14 7 2 5 30 - 21 23
10. Хёугесунн 15 6 4 5 24 - 22 22
11. Сарпсборг-08 15 6 3 6 27 - 24 21
12. Викинг 14 5 4 5 20 - 18 19
13. Хам-Кам 15 4 6 5 17 - 17 18
14. Кристиансунд 14 4 4 6 26 - 28 16
15. Дьерв 15 4 2 9 15 - 29 14
16. Саннефьёрд 14 1 5 8 21 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 14 12 2 0 30 - 11 38
2. Будё-Глимт 14 9 0 5 35 - 19 27
3. Лиллестрём 15 7 3 5 25 - 21 24
4. Одд 14 5 4 5 16 - 22 19
5. Русенборг 15 4 6 5 31 - 29 18
6. Сарпсборг-08 14 5 2 7 27 - 28 17
7. Волеренга 15 4 3 8 21 - 28 15
8. Хёугесунн 14 4 3 7 16 - 22 15
9. Викинг 15 4 3 8 27 - 35 15
10. Олесунн 14 4 3 7 13 - 26 15
11. Саннефьёрд 15 5 0 10 19 - 33 15
12. Тромсё 15 2 8 5 17 - 26 14
13. Хам-Кам 14 2 7 5 15 - 23 13
14. Стрёмсгодсет 15 2 4 9 12 - 30 10
15. Кристиансунд 15 1 3 11 10 - 31 6
16. Дьерв 14 1 2 11 14 - 39 5
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 24 (10)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 16 (8)
Русенборг Тенгстедт Каспер 15 (7)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 14 (6)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 14 (4)
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Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 8
Олесунн Чанаджия Дарио 9
Одд Рууд Эспен 7
Стрёмсгодсет Вильсвик Ларс-Кристофер 7
Мольде Хауган Эйрик 7
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