Тур: 29. Стадион: J. J. Ugland Stadion – Levermyr.
0'
0:1
7' ГолТенгстедт Каспер
0:2
27' ГолЙенсен Виктор
40' Желтая карточкаСэтер Оле Кристиан
48' Желтая карточкаФернандес Леандро
0:3
56' ГолВеккья Стефано
59' Желтая карточкаErik Sandberg
0:4
63' ГолТенгстедт Каспер
1:4
75' ГолУгланн Микаэль
78' Желтая карточкаХенриксен Маркус
2:4
86' ГолУгланн Микаэль
90' Желтая карточкаУгланн Микаэль
90'+5
Ход матча
7'
27'
0:2
56'
59'
63'
0:4
75'
1:4
78'
86'
2:4
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
2 Угловые 4
-
4 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 19
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
19
Iman
Mafi
15
Бренден
Эрик
17
Диалло
Амаду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Iman MafiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бренден ЭрикПолузащитник
-
17 Диалло АмадуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Thomas Ness2
-
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
История личных встреч
Дьерв
Русенборг
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
2
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Дьерв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шрётер Феликс
|5
|0.17
|Угланн Микаэль
|4
|0.14
|Симсир Араль
|3 (1)
|0.1
|Бренден Эрик
|3
|0.1
|Диалло Амаду
|3
|0.1
|Вильсон Петер
|2
|0.07
|John Olav Norheim
|2
|0.07
|Фуртадо Уиллис
|2 (1)
|0.07
|Вихманн Матиас
|1
|0.03
|Mathias Haarup
|1
|0.03
|Хьераннсен-Скёу Аск
|1
|0.03
|Хоканс Даниэль
|1
|0.03
|Хустад Эрленд
|0
|0
|Torje Wichne
|0
|0
|Iman Mafi
|0
|0
|Henrik Bredeli
|0
|0
|Фернандес Леандро II
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тенгстедт Каспер
|15
|0.52
|Сэтер Оле Кристиан
|14 (2)
|0.48
|Веккья Стефано
|9 (1)
|0.31
|Йенсен Виктор
|5
|0.17
|Samuel Rogers
|5
|0.17
|Хольсе Карло
|3
|0.1
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0.1
|Перейра Адриан
|2
|0.07
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0.07
|Корник Лео
|2
|0.07
|Ингасон Кристаль-Мани
|2 (1)
|0.07
|Тагсет Эдвард
|1
|0.03
|Хольм Ноа
|1
|0.03
|Bryan Solhaug Fiabema
|1
|0.03
|Хрупалла Павел
|1
|0.03
|Скарсем Олаус
|0
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|Хансен Андре
|0
|0
Карточки
Дьерв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Леандро II
|8
|1
|Erik Sandberg
|5
|1
|Бренден Эрик
|6
|0
|John Olav Norheim
|4
|0
|Фуртадо Уиллис
|4
|0
|Torje Wichne
|4
|0
|Хустад Эрленд
|2
|1
|Угланн Микаэль
|3
|0
|Кольскоген Оле
|3
|0
|Kristian Sirum Novak
|2
|0
|Диалло Амаду
|2
|0
|Iman Mafi
|2
|0
|Хьераннсен-Скёу Аск
|2
|0
|Симсир Араль
|2
|0
|Вихманн Матиас
|1
|0
|Мбумбуни Дилан
|1
|0
|Oeystein Oevretveit
|1
|0
|Henrik Bredeli
|1
|0
|Сейнтье Джереми
|1
|0
|Thomas Ness2
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёркеейет Тобиас
|5
|0
|Хенриксен Маркус
|3
|1
|Скарсем Олаус
|4
|0
|Перейра Адриан
|4
|0
|Йенсен Виктор
|4
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|4
|0
|Samuel Rogers
|3
|0
|Renzo Giampaoli
|3
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|2
|0
|Хольсе Карло
|2
|0
|Корник Лео
|2
|0
|Тенгстедт Каспер
|2
|0
|Хансен Андре
|1
|0
|Вагич Павле
|1
|0
|Тагсет Эдвард
|1
|0
|Хольм Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Дьерв
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Русенборг
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (4)
71% (10)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
0
6
Волевые поражения
11
18
Дьерв
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
Русенборг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
34
0
Волевые поражения
5
35
Дьерв
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
38% (11)
21% (6)
Русенборг
19%
81%
4 победы 17 поражений
Первый тайм
28% (8)
21% (6)
52% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
28% (8)
55% (16)
Сухие победы
9
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
34
6
Волевые поражения
16
53
Голы по времени матча
Забито
15
34
3 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
0
0%
5
15%
1-15
3
20%
10
29%
29%
16-30
0
0%
1
3%
31-45
3
20%
3
9%
46-60
4
27%
10
29%
29%
61-75
5
33%
5
15%
76-90
Пропущено
29
26
13 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
4
14%
5
19%
1-15
3
10%
5
19%
16-30
6
21%
5
19%
31-45
4
14%
2
8%
46-60
4
14%
5
19%
61-75
8
28%
4
15%
76-90
Забито
15
35
7 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 9
19 Не забивали 16
4
27%
6
17%
1-15
2
13%
4
11%
16-30
1
7%
9
26%
31-45
0
0%
6
17%
46-60
4
27%
5
14%
61-75
4
27%
5
14%
76-90
Пропущено
38
13
16 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
5
13%
1
8%
1-15
4
11%
5
38%
16-30
7
18%
2
15%
31-45
6
16%
1
8%
46-60
7
18%
2
15%
61-75
9
24%
2
15%
76-90
Забито
30
69
10 В 1-м тайме 35
20 Во 2-м тайме 34
12 Забивали первыми 17
8 Не забивали 2
4
13%
11
16%
1-15
5
17%
14
20%
16-30
1
3%
10
14%
31-45
3
10%
9
13%
46-60
8
27%
15
22%
61-75
9
30%
10
14%
76-90
Пропущено
67
39
29 В 1-м тайме 23
38 Во 2-м тайме 16
17 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 20
9
13%
6
15%
1-15
7
10%
10
26%
16-30
13
19%
7
18%
31-45
10
15%
3
8%
46-60
11
16%
7
18%
61-75
17
25%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Дьерв
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Тромсё - Дьерв 2:2 Дьерв - Викинг 2:2 Дьерв - Олесунн 0:1 Саннефьёрд - Дьерв 1:2
Хам-Кам - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Дьерв 4:3 Дьерв - Мольде 2:4 Одд - Дьерв 2:1 Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Дьерв 6:0 Дьерв - Лиллестрём 1:0 Дьерв - Одд 2:3 Хёугесунн - Дьерв 3:1 Дьерв - Волеренга 2:5 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Русенборг - Дьерв 3:2 Мольде - Дьерв 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Фрам Ларвик - Дьерв 1:2
Русенборг
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Русенборг - Будё-Глимт 3:2 Мольде - Русенборг 2:1 Русенборг - Стрёмсгодсет 3:0 Русенборг - Волеренга 3:0
Кристиансунд - Русенборг 4:4 Русенборг - Ранхейм 2:1 Русенборг - Лиллестрём 3:1 Хёугесунн - Русенборг 2:1 Русенборг - Викинг 4:1 Тромсё - Русенборг 4:3 Русенборг - Олесунн 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Русенборг - Хам-Кам 2:1 Одд - Русенборг 2:3 Русенборг - Тромсё 3:0 Олесунн - Русенборг 0:0 Русенборг - Дьерв 3:2 Викинг - Русенборг 1:1 Санднес - Русенборг 0:2 Русенборг - Кристиансунд 3:1
Результаты матчей
Дьерв
Русенборг
Точный счет
1:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
9 раз 64%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 17%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
3:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 41%
0
9 раз 31%
2
7 раз 24%
3
1 раз 3%
3
11 раз 38%
1
7 раз 24%
4
4 раза 14%
0
3 раза 10%
2
3 раза 10%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Дьерв
Русенборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
131
411
122
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
132
410
78
113
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
209
Больше Меньше
263
821
1910
128
1613
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|29
|24
|3
|2
|69 - 24
|75
|2.
|Будё-Глимт
|29
|17
|6
|6
|82 - 39
|57
|3.
|Русенборг
|29
|16
|8
|5
|67 - 41
|56
|4.
|Лиллестрём
|29
|15
|5
|9
|46 - 33
|50
|5.
|Волеренга
|29
|13
|5
|11
|51 - 47
|44
|6.
|Одд
|29
|13
|5
|11
|42 - 44
|44
|7.
|Тромсё
|29
|10
|12
|7
|44 - 47
|42
|8.
|Сарпсборг-08
|29
|11
|5
|13
|54 - 52
|38
|9.
|Олесунн
|29
|10
|8
|11
|30 - 43
|38
|10.
|Хёугесунн
|29
|10
|7
|12
|40 - 44
|37
|11.
|Викинг
|29
|9
|7
|13
|47 - 53
|34
|12.
|Стрёмсгодсет
|29
|9
|6
|14
|42 - 51
|33
|13.
|Хам-Кам
|29
|6
|13
|10
|32 - 40
|31
|14.
|Саннефьёрд
|29
|6
|5
|18
|40 - 66
|23
|15.
|Кристиансунд
|29
|5
|7
|17
|36 - 59
|22
|16.
|Дьерв
|29
|5
|4
|20
|29 - 68
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|14
|12
|2
|0
|36 - 12
|38
|2.
|Мольде
|15
|12
|1
|2
|39 - 13
|37
|3.
|Будё-Глимт
|15
|8
|6
|1
|47 - 20
|30
|4.
|Волеренга
|14
|9
|2
|3
|30 - 19
|29
|5.
|Тромсё
|14
|8
|4
|2
|27 - 21
|28
|6.
|Лиллестрём
|14
|8
|2
|4
|21 - 12
|26
|7.
|Одд
|15
|8
|1
|6
|26 - 22
|25
|8.
|Олесунн
|15
|6
|5
|4
|17 - 17
|23
|9.
|Стрёмсгодсет
|14
|7
|2
|5
|30 - 21
|23
|10.
|Хёугесунн
|15
|6
|4
|5
|24 - 22
|22
|11.
|Сарпсборг-08
|15
|6
|3
|6
|27 - 24
|21
|12.
|Викинг
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|13.
|Хам-Кам
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
|14.
|Кристиансунд
|14
|4
|4
|6
|26 - 28
|16
|15.
|Дьерв
|15
|4
|2
|9
|15 - 29
|14
|16.
|Саннефьёрд
|14
|1
|5
|8
|21 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|14
|12
|2
|0
|30 - 11
|38
|2.
|Будё-Глимт
|14
|9
|0
|5
|35 - 19
|27
|3.
|Лиллестрём
|15
|7
|3
|5
|25 - 21
|24
|4.
|Одд
|14
|5
|4
|5
|16 - 22
|19
|5.
|Русенборг
|15
|4
|6
|5
|31 - 29
|18
|6.
|Сарпсборг-08
|14
|5
|2
|7
|27 - 28
|17
|7.
|Волеренга
|15
|4
|3
|8
|21 - 28
|15
|8.
|Хёугесунн
|14
|4
|3
|7
|16 - 22
|15
|9.
|Викинг
|15
|4
|3
|8
|27 - 35
|15
|10.
|Олесунн
|14
|4
|3
|7
|13 - 26
|15
|11.
|Саннефьёрд
|15
|5
|0
|10
|19 - 33
|15
|12.
|Тромсё
|15
|2
|8
|5
|17 - 26
|14
|13.
|Хам-Кам
|14
|2
|7
|5
|15 - 23
|13
|14.
|Стрёмсгодсет
|15
|2
|4
|9
|12 - 30
|10
|15.
|Кристиансунд
|15
|1
|3
|11
|10 - 31
|6
|16.
|Дьерв
|14
|1
|2
|11
|14 - 39
|5
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|24 (10)
|Будё-Глимт
|Ветлесен Уго
|16 (8)
|Русенборг
|Тенгстедт Каспер
|15 (7)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|14 (6)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|14 (4)
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 8
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|9
|Одд
|Рууд Эспен
|7
|Стрёмсгодсет
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|7
|Мольде
|Хауган Эйрик
|7