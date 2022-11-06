Тур: 17.
0'
Ход матча
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Иванов ЕгорПолузащитник
-
64 Ланин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Умаев ИдрисНападающий
-
Главный тренер: Горлов Артём
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Хомуха ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Ткачук ДенисПолузащитник
-
10 Абдоков НуриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Гудков ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нечаев Олег
История личных встреч
Енисей
ФК Кубань
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1.33
Среднее время на гол
72
67
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.29
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
78
Бомбардиры внутри турнира
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушков Никита Андреевич
|5
|0.29
|Ломакин Александр
|3
|0.18
|Окладников Андрей
|3
|0.18
|Саная Анзор
|3 (2)
|0.18
|Масловский Александр
|2
|0.12
|Молтенинов Илья
|2
|0.12
|Кичин Валерий
|1
|0.06
|Феррейра Херман
|1
|0.06
|Бардыбахин Вячеслав
|1
|0.06
|Апушников Егор
|1
|0.06
|Столбов Кирилл
|1
|0.06
ФК Кубань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абдоков Нури
|3 (2)
|0.18
|Чуканов Андреа
|2
|0.12
|Архипов Артём
|2
|0.12
|Мосейчук Илья
|2
|0.12
|Рыбин Алексей
|1
|0.06
|Таказов Сослан
|1
|0.06
|Щёткин Алексей
|1
|0.06
|Махатадзе Георгий
|1
|0.06
|Горовых Даниил
|1
|0.06
|Сидоров Максим
|1 (1)
|0.06
Карточки
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ланин Олег
|5
|0
|Бардыбахин Вячеслав
|3
|1
|Кичин Валерий
|4
|0
|Иванов Егор
|3
|0
|Саная Анзор
|3
|0
|Канаплин Александр
|3
|0
|Хозин Владимир
|2
|0
|Масловский Александр
|2
|0
|Глушков Никита Андреевич
|2
|0
|Марков Николай
|1
|0
|Феррейра Херман
|1
|0
|Воронин Евгений
|1
|0
|Умаев Идрис
|1
|0
|Арустамян Артур
|1
|0
|Молтенинов Илья
|1
|0
|Раздорских Никита
|1
|0
|Самойлов Денис
|1
|0
|Окладников Андрей
|1
|0
ФК Кубань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Безденежных Игорь
|6
|1
|Хомуха Иван
|6
|0
|Мосейчук Илья
|4
|0
|Родин Даниил
|3
|0
|Байрыев Азат
|2
|0
|Ткачук Денис
|2
|0
|Таказов Сослан
|2
|0
|Махатадзе Георгий
|2
|0
|Сидоров Максим
|2
|0
|Цаллагов Дзамболат
|2
|0
|Архипов Артём
|2
|0
|Голосов Илья
|2
|0
|Гудков Ян
|2
|0
|Нестеренко Юрий
|1
|0
|Лаук Максим
|1
|0
|Абдоков Нури
|1
|0
Результаты матчей
Енисей
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
ФК Кубань
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
1
2
Енисей
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
ФК Кубань
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
10
8
Енисей
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
ФК Кубань
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
12
5
Волевые поражения
11
10
Голы по времени матча
Забито
12
6
10 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 13
2
17%
1
17%
1-15
3
25%
1
17%
16-30
5
42%
1
17%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
7
12
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
43%
3
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
1
14%
3
25%
76-90
Забито
12
9
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
2
17%
2
22%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
4
44%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
2
17%
3
33%
76-90
Пропущено
11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
27%
1
20%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
40%
76-90
Забито
24
15
14 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 4
3 Не забивали 9
4
17%
3
20%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
6
25%
1
7%
31-45
4
17%
5
33%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
2
8%
5
33%
76-90
Пропущено
18
17
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
3
17%
2
12%
1-15
2
11%
3
18%
16-30
4
22%
3
18%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
3
17%
3
18%
61-75
4
22%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Енисей
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
КАМАЗ - Енисей 2:0 Нефтехимик - Енисей 1:1 Енисей - Уфа 3:1 КАМАЗ - Енисей 1:0
Родина Москва - Енисей 0:2 Черноморец Нв - Енисей 0:1 Енисей - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Енисей 3:2 Енисей - Акрон 0:0 Краснодар-2 - Енисей 1:2 Енисей - СКА-Хабаровск 1:1 Арсенал Тула - Енисей 2:2 Енисей - Шинник 2:1 Волгарь - Енисей 2:0 Енисей - Велес Москва 2:1 Алания - Енисей 1:1 Енисей - Рубин 3:2 Волга Ульяновск - Енисей 1:1 Химки - Енисей 4:2 Текстильщик - Енисей 1:1
ФК Кубань
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Шинник - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Балтика 0:0
Акрон - ФК Кубань 0:0 Текстильщик - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Краснодар-2 4:0 СКА-Хабаровск - ФК Кубань 2:0 ФК Кубань - Арсенал Тула 2:1 Шинник - ФК Кубань 1:0 ФК Кубань - Волгарь 0:0 Велес Москва - ФК Кубань 3:1 ФК Кубань - Алания 1:2 Рубин - ФК Кубань 3:0 Волга Ульяновск - ФК Кубань 1:4 ФК Кубань - КАМАЗ 0:1 Нефтехимик - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Уфа 2:0 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - СКА-Ростов 2:0
Результаты матчей
Енисей
ФК Кубань
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
9 раз 56%
1
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Енисей
ФК Кубань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
44
52
35
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
35
45
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
79
97
412
214
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|33 - 15
|35
|2.
|Балтика
|Заявка
|16
|7
|8
|1
|28 - 19
|29
|3.
|Енисей
|0:0 Заявка
|17
|7
|7
|3
|24 - 18
|28
|4.
|КАМАЗ
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|22 - 14
|27
|5.
|Рубин
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 21
|27
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|30 - 20
|26
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|24 - 19
|25
|8.
|Нефтехимик
|0:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|16 - 12
|24
|9.
|Шинник
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|20 - 20
|24
|10.
|Волгарь
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|16 - 15
|23
|11.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|13 - 13
|22
|12.
|Уфа
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|13 - 22
|18
|13.
|ФК Кубань
|0:0 Заявка
|17
|4
|5
|8
|15 - 17
|17
|14.
|Акрон
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|15 - 23
|17
|15.
|Велес Москва
|Заявка
|16
|5
|1
|10
|13 - 26
|16
|16.
|Родина Москва
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 21
|14
|17.
|Краснодар-2
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|11 - 26
|12
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|10 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шинник
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 5
|20
|2.
|Енисей
|0:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 6
|18
|3.
|Алания
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 10
|18
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|20 - 8
|17
|5.
|Волгарь
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|8 - 5
|17
|6.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 12
|16
|7.
|КАМАЗ
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 7
|15
|8.
|Балтика
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|14 - 9
|15
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 11
|15
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|11.
|Нефтехимик
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|12.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|13.
|ФК Кубань
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 5
|11
|14.
|Уфа
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 10
|8
|15.
|Акрон
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|5 - 16
|4
|17.
|Краснодар-2
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|1 - 10
|2
|18.
|Родина Москва
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|2.
|Балтика
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|14 - 10
|14
|3.
|Акрон
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 14
|13
|4.
|КАМАЗ
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|5.
|Нефтехимик
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|6.
|Родина Москва
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|7.
|Рубин
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|8.
|Енисей
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|9.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 8
|10
|11.
|Уфа
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 12
|10
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 16
|10
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|14.
|Волгарь
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|15.
|ФК Кубань
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|17.
|Шинник
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 15
|4
|18.
|Велес Москва
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|3 - 14
|3
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|7
|Алания
|Галоян Артур
|7
|Арсенал Тула
|Панченко Кирилл
|7
|Балтика
|Гузина Гедеон
|7
|Волгарь
|Стефанович Илья
|6
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 7
|ФК Кубань
|Безденежных Игорь
|1 6
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 6
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 4
|Волгарь
|Ведерников Данила
|7
Прогнозы на матч Енисей 0:0 ФК Кубань
Исход игры
Енисей
89.8% (123)
Ничья
7.3% (10)
ФК Кубань
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
44.72% (55)
Меньше
55.28% (68)
Обе команды забьют
Да
46.34% (57)
Нет
53.66% (66)
Популярный счёт
2:1 Енисей
32.8% (45)
1:0 Енисей
22.6% (31)
2:0 Енисей
21.9% (30)
1:1 Ничья
4.4% (6)
3:0 Енисей
2.9% (4)
3:1 Енисей
2.9% (4)
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