Цаллагов оказал давление на Раздорских впереди возле лицевой линии, и тот выбил мяч за боковую.

Окладников лежит перед своей штрафной и держится за правое колено. Врачи уже рядом с ним.

Опасно! Абдоков имел шанс забить в раздевалку. Получив заброс из глубины, он немного не попал в створ метров с 16 с правого полуфланга.

Ломакин пробил низом с линии штрафной, подхватив мяч у Окладникова - Нестеренко поймал мяч. Была там перспектива для более опасного удара.

Угловой с правого фланга напоследок заработала "Кубань" в первом тайме.

"Енисей" борется за выход в РПЛ напрямую либо через стыковые матчи, тогда как "Кубань" лишь ненамного опережает зону вылета.

Раздорских сфолил на фланге в центре поля против Ткачука, и тот не сразу поднялся на ноги.

Всё-таки потребовалась Ткачуку медицинская помощь. Плюс у Махатадзе ещё повреждение.

Ткачук забросил мяч со стандарта в чужую штрафную, где в верховой борьбе столкнулись сразу три игрока, и арбитр немедленно позвал врачей на поле. Пострадали Стежко, Феррейра и Таказов.

Пенальти не будет, против Таказова правила не нарушались. Вратарь "Енисея" выбьет мяч в поле.

Близится первый тайм к своему завершению, он получается плюс-минус равным, и счёт 0:0 закономерен.

Фол в атаке - кубанцы мелко нарушили правила на Окладникове на правом фланге.

34' Глушков вошёл в штрафную с левой стороны и отдал короткий пас на Раздорских, который аккуратно пробросил мяч в руки Нестеренко.

33' Иванов навесил слева с корнера в штрафную площадь, и верховую борьбу выиграли краснодарцы.

32' Глушков собрал на себе двух оппонентов на левом фланге и заработал угловой для "Енисея" в такой ситуации.

31' Родин возглавил ответную атаку "Кубани", которую сам же обрезал неточной передачей.

30' Махатадзе выполнил подачу с левого фланга, и мяч прилетел в руки Антипина.

29' Щёткин зацепился за мяч на левом фланге, но ненадолго, ибо Стежко вскоре вынес футбольный снаряд в аут.

28' Сидоров в зоне правого инсайда прокинул мяч себе на ход и упустил его за лицевую линию, поскольку там надёжно поставил корпус игроку "Кубани" Феррейра.

26' Махатадзе получает медицинскую помощь.

26' Хозяева перехватили мяч в центре поля, и Егор Иванов отдал влево в штрафную на Ломакина, с острого угла поразившего сетку с внешней стороны.