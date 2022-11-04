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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 17.
Енисей
 
Позже
ФК Кубань
Прогнозы 59
Енисей 84.7% (50)
X 10.2% (6)
ФК Кубань 5.1% (3)
Все прогнозы

История личных встреч

Енисей
ФК Кубань

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ТМК
0:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1.33

Среднее время на гол

72
67

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.29
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
78

Бомбардиры внутри турнира

Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушков Никита Андреевич 5 0.31
Ломакин Александр 3 0.19
Окладников Андрей 3 0.19
Саная Анзор 3 (2) 0.19
Масловский Александр 2 0.13
Молтенинов Илья 2 0.13
Кичин Валерий 1 0.06
Феррейра Херман 1 0.06
Бардыбахин Вячеслав 1 0.06
Апушников Егор 1 0.06
Столбов Кирилл 1 0.06
ФК Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абдоков Нури 3 (2) 0.19
Чуканов Андреа 2 0.13
Архипов Артём 2 0.13
Мосейчук Илья 2 0.13
Рыбин Алексей 1 0.06
Таказов Сослан 1 0.06
Щёткин Алексей 1 0.06
Махатадзе Георгий 1 0.06
Горовых Даниил 1 0.06
Сидоров Максим 1 (1) 0.06

Карточки

Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ланин Олег 5 0
Бардыбахин Вячеслав 3 1
Кичин Валерий 4 0
Иванов Егор 3 0
Саная Анзор 3 0
Канаплин Александр 3 0
Хозин Владимир 2 0
Масловский Александр 2 0
Глушков Никита Андреевич 2 0
Марков Николай 1 0
Феррейра Херман 1 0
Воронин Евгений 1 0
Умаев Идрис 1 0
Арустамян Артур 1 0
Молтенинов Илья 1 0
Раздорских Никита 1 0
Самойлов Денис 1 0
Окладников Андрей 1 0
ФК Кубань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безденежных Игорь 6 1
Хомуха Иван 6 0
Мосейчук Илья 4 0
Родин Даниил 3 0
Байрыев Азат 2 0
Ткачук Денис 2 0
Таказов Сослан 2 0
Махатадзе Георгий 2 0
Сидоров Максим 2 0
Цаллагов Дзамболат 2 0
Архипов Артём 2 0
Голосов Илья 2 0
Гудков Ян 2 0
Нестеренко Юрий 1 0
Лаук Максим 1 0
Абдоков Нури 1 0

Результаты матчей

Енисей
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
ФК Кубань
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

1
2
Енисей
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
ФК Кубань
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

10
8
Енисей
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
ФК Кубань
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

12
5

Волевые поражения

11
10

Голы по времени матча

Забито

12
6
10 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 13
2
17%
1
17%
1-15
3
25%
1
17%
16-30
5
42%
1
17%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

7
12
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
43%
3
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
1
14%
3
25%
76-90

Забито

12
9
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
2
17%
2
22%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
4
44%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
2
17%
3
33%
76-90

Пропущено

11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
27%
1
20%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
40%
76-90

Забито

24
15
14 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 4
3 Не забивали 9
4
17%
3
20%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
6
25%
1
7%
31-45
4
17%
5
33%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
2
8%
5
33%
76-90

Пропущено

18
17
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
3
17%
2
12%
1-15
2
11%
3
18%
16-30
4
22%
3
18%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
3
17%
3
18%
61-75
4
22%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Енисей
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
КАМАЗ - Енисей 2:0 Нефтехимик - Енисей 1:1 Енисей - Уфа 3:1 КАМАЗ - Енисей 1:0
Родина Москва - Енисей 0:2 Черноморец Нв - Енисей 0:1 Енисей - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Енисей 3:2 Енисей - Акрон 0:0 Краснодар-2 - Енисей 1:2 Енисей - СКА-Хабаровск 1:1 Арсенал Тула - Енисей 2:2 Енисей - Шинник 2:1 Волгарь - Енисей 2:0 Енисей - Велес Москва 2:1 Алания - Енисей 1:1 Енисей - Рубин 3:2 Волга Ульяновск - Енисей 1:1 Химки - Енисей 4:2 Текстильщик - Енисей 1:1
ФК Кубань
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Шинник - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Балтика 0:0
Акрон - ФК Кубань 0:0 Текстильщик - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Краснодар-2 4:0 СКА-Хабаровск - ФК Кубань 2:0 ФК Кубань - Арсенал Тула 2:1 Шинник - ФК Кубань 1:0 ФК Кубань - Волгарь 0:0 Велес Москва - ФК Кубань 3:1 ФК Кубань - Алания 1:2 Рубин - ФК Кубань 3:0 Волга Ульяновск - ФК Кубань 1:4 ФК Кубань - КАМАЗ 0:1 Нефтехимик - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Уфа 2:0 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - СКА-Ростов 2:0

Результаты матчей

Енисей
ФК Кубань

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
9 раз 56%
1
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Енисей
ФК Кубань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
4
5
2
1.5
3
5
2
5
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
3
5
4
5
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
7
9
9
7
1.5
4
12
2
14
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 16 10 5 1 33 - 15 35
2. Балтика Заявка 16 7 8 1 28 - 19 29
3. КАМАЗ Заявка 16 7 6 3 22 - 14 27
4. Енисей Заявка 16 7 6 3 24 - 18 27
5. Рубин Заявка 16 7 6 3 30 - 21 27
6. Арсенал Тула Заявка 16 7 4 5 24 - 19 25
7. Шинник Заявка 16 7 3 6 19 - 17 24
8. СКА-Хабаровск Заявка 16 6 5 5 27 - 19 23
9. Нефтехимик Заявка 16 6 5 5 16 - 12 23
10. Волгарь Заявка 16 6 5 5 16 - 15 23
11. Динамо Махачкала Заявка 16 5 7 4 13 - 13 22
12. Уфа Заявка 16 4 5 7 13 - 22 17
13. Акрон Заявка 16 3 8 5 15 - 23 17
14. Велес Москва Заявка 16 5 1 10 13 - 26 16
15. ФК Кубань Заявка 16 4 4 8 15 - 17 16
16. Родина Москва Заявка 16 3 5 8 12 - 21 14
17. Краснодар-2 Заявка 16 3 3 10 11 - 26 12
18. Волга Ульяновск Заявка 16 1 6 9 10 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шинник Заявка 9 6 2 1 12 - 5 20
2. Алания Заявка 9 5 3 1 18 - 10 18
3. Волгарь Заявка 9 5 2 2 8 - 5 17
4. Енисей Заявка 7 5 2 0 13 - 6 17
5. Рубин Заявка 9 4 4 1 20 - 12 16
6. КАМАЗ Заявка 8 4 3 1 14 - 7 15
7. Балтика Заявка 7 4 3 0 14 - 9 15
8. Арсенал Тула Заявка 8 4 3 1 14 - 11 15
9. СКА-Хабаровск Заявка 8 4 2 2 17 - 7 14
10. Велес Москва Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
11. Нефтехимик Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
12. Динамо Махачкала Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
13. ФК Кубань Заявка 8 3 2 3 9 - 5 11
14. Уфа Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
15. Акрон Заявка 6 0 4 2 6 - 9 4
16. Волга Ульяновск Заявка 10 0 4 6 5 - 16 4
17. Краснодар-2 Заявка 7 0 2 5 1 - 10 2
18. Родина Москва Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
2. Балтика Заявка 9 3 5 1 14 - 10 14
3. Акрон Заявка 10 3 4 3 9 - 14 13
4. КАМАЗ Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
5. Родина Москва Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
6. Рубин Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
7. Нефтехимик Заявка 7 3 2 2 8 - 5 11
8. Енисей Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
9. Динамо Махачкала Заявка 9 2 4 3 7 - 9 10
10. Арсенал Тула Заявка 8 3 1 4 10 - 8 10
11. Уфа Заявка 9 2 4 3 8 - 12 10
12. Краснодар-2 Заявка 9 3 1 5 10 - 16 10
13. СКА-Хабаровск Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
14. Волгарь Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
15. ФК Кубань Заявка 8 1 2 5 6 - 12 5
16. Волга Ульяновск Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
17. Шинник Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
18. Велес Москва Заявка 7 1 0 6 3 - 14 3
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Топ бомбардиров
Арсенал Тула Луценко Евгений 7
Алания Галоян Артур 7
Арсенал Тула Панченко Кирилл 7
Балтика Гузина Гедеон 7
Волгарь Стефанович Илья 6
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 7
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 6
Волгарь Талалай Денис 1 6
Шинник Грузнов Илья 2 4
Волгарь Ведерников Данила 7
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - ФК Кубань от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2022, осталось 2 дня 3 часа 15 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 59
    Енисей 84.7% (50)
    X 10.2% (6)
    ФК Кубань 5.1% (3)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Енисей - ФК Кубань онлайн

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    Прогнозы на матч Енисей - ФК Кубань

    Исход игры
    Енисей
    84.2% (48)
    Ничья
    10.5% (6)
    ФК Кубань
    5.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.65% (21)
    Меньше
    54.35% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (23)
    Нет
    50% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Енисей
    33.3% (19)
    2:0 Енисей
    21.1% (12)
    1:0 Енисей
    17.5% (10)
    1:1 Ничья
    3.5% (2)
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