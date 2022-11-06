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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу! В рамках очередного поединка 17-го тура Первой лиги сойдутся лицом к лицу игроки «Балтики» и «Алании». Встреча состоится в Калининграде, на одноименном стадионе.



Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!