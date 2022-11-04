Тур: 17.
История личных встреч
Балтика
Алания
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы
13 матчей
38.5%
7.7%
53.8%
5 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Среднее время на гол
90
108
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.83
0.86
Среднее время на гол
49
105
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.38
0.85
Тотал матчей
2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
65
106
Бомбардиры внутри турнира
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гузина Гедеон
|7 (2)
|0.44
|Остойич Иван
|4
|0.25
|Лазарев Владислав
|4
|0.25
|Мусаев Тамерлан
|3
|0.19
|Клёнкин Данил
|2
|0.13
|Барков Дмитрий
|2
|0.13
|Маляров Кирилл
|2
|0.13
|Казаев Ян
|2
|0.13
|Кузьмин Максим
|1
|0.06
|Борисенко Григорий
|1
|0.06
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галоян Артур
|7
|0.44
|Машуков Ислам
|6 (1)
|0.38
|Багаев Алан
|4
|0.25
|Гиоргобиани Николай
|3
|0.19
|Петров Максим Вячеславович
|2
|0.13
|Хабалов Алан
|2 (1)
|0.13
|Засеев Азамат
|1
|0.06
|Качмазов Сослан
|1
|0.06
|Корян Аршак
|1
|0.06
|Хосонов Хетаг
|1
|0.06
|Хугаев Алан
|1
|0.06
|Цараев Алан
|1
|0.06
|Мазурин Андрей
|1
|0.06
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0.06
|Кочиев Хетаг
|1
|0.06
Карточки
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кашчелан Младен
|3
|1
|Лазарев Владислав
|2
|1
|Маляров Кирилл
|3
|0
|Осипов Александр
|3
|0
|Гузина Гедеон
|3
|0
|Кузьмин Максим
|2
|0
|Казаев Ян
|2
|0
|Радмановац Никола
|2
|0
|Тишкин Максим
|1
|0
|Клёнкин Данил
|1
|0
|Остойич Иван
|1
|0
|Валиахметов Эдуард
|1
|0
|Барков Дмитрий
|1
|0
|Гогричиани Гоча
|1
|0
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Багаев Алан
|4
|0
|Кочиев Хетаг
|4
|0
|Хосонов Хетаг
|3
|0
|Гиоргобиани Николай
|3
|0
|Засеев Азамат
|2
|0
|Хабалов Алан
|2
|0
|Машуков Ислам
|2
|0
|Галоян Артур
|2
|0
|Цараев Алан
|2
|0
|Мазурин Андрей
|2
|0
|Татаев Алексей
|0
|1
|Чочиев Алан
|1
|0
|Дзахов Давид
|1
|0
|Качмазов Сослан
|1
|0
|Ташаев Александр
|1
|0
|Хугаев Алан
|1
|0
|Петров Максим Вячеславович
|1
|0
|Бутаев Аллон
|1
|0
Результаты матчей
Балтика
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Алания
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
5
2
Балтика
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Алания
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
13
17
Балтика
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Алания
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
18
19
Голы по времени матча
Забито
14
16
10 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
3
21%
0
0%
1-15
4
29%
2
13%
16-30
3
21%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
1
7%
8
50%
76-90
Пропущено
9
4
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
50%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
3
33%
1
25%
76-90
Забито
14
18
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
1
7%
6
33%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
3
17%
31-45
3
21%
4
22%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
6
43%
1
6%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
4
40%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
2
20%
2
20%
76-90
Забито
28
34
14 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 11
2 Не забивали 2
4
14%
6
18%
1-15
5
18%
2
6%
16-30
5
18%
6
18%
31-45
3
11%
6
18%
46-60
4
14%
5
15%
61-75
7
25%
9
26%
76-90
Пропущено
19
14
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
3
16%
1
7%
1-15
1
5%
4
29%
16-30
3
16%
1
7%
31-45
4
21%
2
14%
46-60
3
16%
3
21%
61-75
5
26%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Балтика
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Рубин - Балтика 3:3 Балтика - Волга Ульяновск 2:2 ФК Кубань - Балтика 0:0 Балтика - Нефтехимик 2:2
Пересвет Домодедово - Балтика 0:0 Уфа - Балтика 0:2 Балтика - Енисей 3:2 Родина Москва - Балтика 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 1:1 КАМАЗ - Балтика 0:0 Акрон - Балтика 1:3 Балтика - Краснодар-2 2:1 СКА-Хабаровск - Балтика 2:2 Балтика - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Балтика 1:1 Балтика - Волгарь 3:1 Велес Москва - Балтика 2:1 Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Балтика 3:2 Балтика - Енисей 2:0
Алания
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Алания - Волгарь 2:0 Алания - Акрон 3:3 Краснодар-2 - Алания 0:3 Алания - СКА-Хабаровск 4:1
Арсенал Тула - Алания 0:2 Динамо СПб - Алания 2:3 Алания - Шинник 3:1 Волгарь - Алания 0:0 Алания - Велес Москва 1:0 Алания - КАМАЗ 4:2 Рубин - Алания 2:2 Алания - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Алания 1:2 Алания - Нефтехимик 1:0 Уфа - Алания 1:3 Алания - Енисей 1:1 Родина Москва - Алания 1:3 Алания - Динамо Махачкала 0:0 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Балтика - Алания 0:1
Результаты матчей
Балтика
Алания
Точный счет
2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
4 раза 44%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
3
3 раза 43%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Точный счет
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Балтика
Алания
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
45
25
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
61
54
61
27
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
142
106
106
412
79
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|33 - 15
|35
|2.
|Балтика
|Заявка
|16
|7
|8
|1
|28 - 19
|29
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|22 - 14
|27
|4.
|Енисей
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|24 - 18
|27
|5.
|Рубин
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 21
|27
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|24 - 19
|25
|7.
|Шинник
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|19 - 17
|24
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|27 - 19
|23
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|16 - 12
|23
|10.
|Волгарь
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|16 - 15
|23
|11.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|13 - 13
|22
|12.
|Уфа
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 22
|17
|13.
|Акрон
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|15 - 23
|17
|14.
|Велес Москва
|Заявка
|16
|5
|1
|10
|13 - 26
|16
|15.
|ФК Кубань
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 17
|16
|16.
|Родина Москва
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 21
|14
|17.
|Краснодар-2
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|11 - 26
|12
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|10 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шинник
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 5
|20
|2.
|Алания
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 10
|18
|3.
|Волгарь
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|8 - 5
|17
|4.
|Енисей
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 6
|17
|5.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 12
|16
|6.
|КАМАЗ
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 7
|15
|7.
|Балтика
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|14 - 9
|15
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 11
|15
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 7
|14
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|12.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 5
|11
|14.
|Уфа
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|15.
|Акрон
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|5 - 16
|4
|17.
|Краснодар-2
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|1 - 10
|2
|18.
|Родина Москва
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|2.
|Балтика
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|14 - 10
|14
|3.
|Акрон
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 14
|13
|4.
|КАМАЗ
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|5.
|Родина Москва
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|6.
|Рубин
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|8.
|Енисей
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|9.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 8
|10
|11.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 12
|10
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 16
|10
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|14.
|Волгарь
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|15.
|ФК Кубань
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 12
|5
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|17.
|Шинник
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|18.
|Велес Москва
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|3 - 14
|3
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|7
|Алания
|Галоян Артур
|7
|Арсенал Тула
|Панченко Кирилл
|7
|Балтика
|Гузина Гедеон
|7
|Волгарь
|Стефанович Илья
|6
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 7
|ФК Кубань
|Безденежных Игорь
|1 6
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 6
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 4
|Волгарь
|Ведерников Данила
|7
Прогнозы на матч Балтика - Алания
Исход игры
Балтика
31.3% (15)
Ничья
37.5% (18)
Алания
31.3% (15)
Тотал 2.5
Больше
56.1% (23)
Меньше
43.9% (18)
Обе команды забьют
Да
82.93% (34)
Нет
17.07% (7)
Популярный счёт
1:1 Ничья
22.9% (11)
1:2 Алания
20.8% (10)
2:1 Балтика
14.6% (7)
2:2 Ничья
10.4% (5)
1:0 Балтика
6.3% (3)
2:0 Балтика
4.2% (2)
0:1 Алания
4.2% (2)
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