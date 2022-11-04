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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 17.
Балтика
 
Позже
Алания
Прогнозы 49
Балтика 32.7% (16)
X 36.7% (18)
Алания 30.6% (15)
Все прогнозы

История личных встреч

Балтика
Алания

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы

13 матчей

38.5%
7.7%
53.8%
5 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.83
0.86

Среднее время на гол

49
105

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.38
0.85

Тотал матчей

2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

65
106

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гузина Гедеон 7 (2) 0.44
Остойич Иван 4 0.25
Лазарев Владислав 4 0.25
Мусаев Тамерлан 3 0.19
Клёнкин Данил 2 0.13
Барков Дмитрий 2 0.13
Маляров Кирилл 2 0.13
Казаев Ян 2 0.13
Кузьмин Максим 1 0.06
Борисенко Григорий 1 0.06
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галоян Артур 7 0.44
Машуков Ислам 6 (1) 0.38
Багаев Алан 4 0.25
Гиоргобиани Николай 3 0.19
Петров Максим Вячеславович 2 0.13
Хабалов Алан 2 (1) 0.13
Засеев Азамат 1 0.06
Качмазов Сослан 1 0.06
Корян Аршак 1 0.06
Хосонов Хетаг 1 0.06
Хугаев Алан 1 0.06
Цараев Алан 1 0.06
Мазурин Андрей 1 0.06
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.06
Кочиев Хетаг 1 0.06

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашчелан Младен 3 1
Лазарев Владислав 2 1
Маляров Кирилл 3 0
Осипов Александр 3 0
Гузина Гедеон 3 0
Кузьмин Максим 2 0
Казаев Ян 2 0
Радмановац Никола 2 0
Тишкин Максим 1 0
Клёнкин Данил 1 0
Остойич Иван 1 0
Валиахметов Эдуард 1 0
Барков Дмитрий 1 0
Гогричиани Гоча 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Багаев Алан 4 0
Кочиев Хетаг 4 0
Хосонов Хетаг 3 0
Гиоргобиани Николай 3 0
Засеев Азамат 2 0
Хабалов Алан 2 0
Машуков Ислам 2 0
Галоян Артур 2 0
Цараев Алан 2 0
Мазурин Андрей 2 0
Татаев Алексей 0 1
Чочиев Алан 1 0
Дзахов Давид 1 0
Качмазов Сослан 1 0
Ташаев Александр 1 0
Хугаев Алан 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0
Бутаев Аллон 1 0

Результаты матчей

Балтика
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Алания
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

5
2
Балтика
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Алания
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

13
17
Балтика
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Алания
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

18
19

Голы по времени матча

Забито

14
16
10 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
3
21%
0
0%
1-15
4
29%
2
13%
16-30
3
21%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
1
7%
8
50%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
50%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
3
33%
1
25%
76-90

Забито

14
18
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
1
7%
6
33%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
3
17%
31-45
3
21%
4
22%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
6
43%
1
6%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
4
40%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
2
20%
2
20%
76-90

Забито

28
34
14 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 11
2 Не забивали 2
4
14%
6
18%
1-15
5
18%
2
6%
16-30
5
18%
6
18%
31-45
3
11%
6
18%
46-60
4
14%
5
15%
61-75
7
25%
9
26%
76-90

Пропущено

19
14
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
3
16%
1
7%
1-15
1
5%
4
29%
16-30
3
16%
1
7%
31-45
4
21%
2
14%
46-60
3
16%
3
21%
61-75
5
26%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Рубин - Балтика 3:3 Балтика - Волга Ульяновск 2:2 ФК Кубань - Балтика 0:0 Балтика - Нефтехимик 2:2
Пересвет Домодедово - Балтика 0:0 Уфа - Балтика 0:2 Балтика - Енисей 3:2 Родина Москва - Балтика 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 1:1 КАМАЗ - Балтика 0:0 Акрон - Балтика 1:3 Балтика - Краснодар-2 2:1 СКА-Хабаровск - Балтика 2:2 Балтика - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Балтика 1:1 Балтика - Волгарь 3:1 Велес Москва - Балтика 2:1 Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Балтика 3:2 Балтика - Енисей 2:0
Алания
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Алания - Волгарь 2:0 Алания - Акрон 3:3 Краснодар-2 - Алания 0:3 Алания - СКА-Хабаровск 4:1
Арсенал Тула - Алания 0:2 Динамо СПб - Алания 2:3 Алания - Шинник 3:1 Волгарь - Алания 0:0 Алания - Велес Москва 1:0 Алания - КАМАЗ 4:2 Рубин - Алания 2:2 Алания - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Алания 1:2 Алания - Нефтехимик 1:0 Уфа - Алания 1:3 Алания - Енисей 1:1 Родина Москва - Алания 1:3 Алания - Динамо Махачкала 0:0 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Балтика - Алания 0:1

Результаты матчей

Балтика
Алания

Точный счет

2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
4 раза 44%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
3
3 раза 43%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Точный счет

2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Балтика
Алания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
4
5
2
5
2.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
1
5
4
1.5
6
1
2
7
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
14
2
10
6
1.5
10
6
4
12
2.5
7
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 16 10 5 1 33 - 15 35
2. Балтика Заявка 16 7 8 1 28 - 19 29
3. КАМАЗ Заявка 16 7 6 3 22 - 14 27
4. Енисей Заявка 16 7 6 3 24 - 18 27
5. Рубин Заявка 16 7 6 3 30 - 21 27
6. Арсенал Тула Заявка 16 7 4 5 24 - 19 25
7. Шинник Заявка 16 7 3 6 19 - 17 24
8. СКА-Хабаровск Заявка 16 6 5 5 27 - 19 23
9. Нефтехимик Заявка 16 6 5 5 16 - 12 23
10. Волгарь Заявка 16 6 5 5 16 - 15 23
11. Динамо Махачкала Заявка 16 5 7 4 13 - 13 22
12. Уфа Заявка 16 4 5 7 13 - 22 17
13. Акрон Заявка 16 3 8 5 15 - 23 17
14. Велес Москва Заявка 16 5 1 10 13 - 26 16
15. ФК Кубань Заявка 16 4 4 8 15 - 17 16
16. Родина Москва Заявка 16 3 5 8 12 - 21 14
17. Краснодар-2 Заявка 16 3 3 10 11 - 26 12
18. Волга Ульяновск Заявка 16 1 6 9 10 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шинник Заявка 9 6 2 1 12 - 5 20
2. Алания Заявка 9 5 3 1 18 - 10 18
3. Волгарь Заявка 9 5 2 2 8 - 5 17
4. Енисей Заявка 7 5 2 0 13 - 6 17
5. Рубин Заявка 9 4 4 1 20 - 12 16
6. КАМАЗ Заявка 8 4 3 1 14 - 7 15
7. Балтика Заявка 7 4 3 0 14 - 9 15
8. Арсенал Тула Заявка 8 4 3 1 14 - 11 15
9. СКА-Хабаровск Заявка 8 4 2 2 17 - 7 14
10. Велес Москва Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
11. Нефтехимик Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
12. Динамо Махачкала Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
13. ФК Кубань Заявка 8 3 2 3 9 - 5 11
14. Уфа Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
15. Акрон Заявка 6 0 4 2 6 - 9 4
16. Волга Ульяновск Заявка 10 0 4 6 5 - 16 4
17. Краснодар-2 Заявка 7 0 2 5 1 - 10 2
18. Родина Москва Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
2. Балтика Заявка 9 3 5 1 14 - 10 14
3. Акрон Заявка 10 3 4 3 9 - 14 13
4. КАМАЗ Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
5. Родина Москва Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
6. Рубин Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
7. Нефтехимик Заявка 7 3 2 2 8 - 5 11
8. Енисей Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
9. Динамо Махачкала Заявка 9 2 4 3 7 - 9 10
10. Арсенал Тула Заявка 8 3 1 4 10 - 8 10
11. Уфа Заявка 9 2 4 3 8 - 12 10
12. Краснодар-2 Заявка 9 3 1 5 10 - 16 10
13. СКА-Хабаровск Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
14. Волгарь Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
15. ФК Кубань Заявка 8 1 2 5 6 - 12 5
16. Волга Ульяновск Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
17. Шинник Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
18. Велес Москва Заявка 7 1 0 6 3 - 14 3
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Топ бомбардиров
Арсенал Тула Луценко Евгений 7
Алания Галоян Артур 7
Арсенал Тула Панченко Кирилл 7
Балтика Гузина Гедеон 7
Волгарь Стефанович Илья 6
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 7
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 6
Волгарь Талалай Денис 1 6
Шинник Грузнов Илья 2 4
Волгарь Ведерников Данила 7
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2022, осталось 2 дня 7 часов 15 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Балтика 32.7% (16)
    X 36.7% (18)
    Алания 30.6% (15)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Балтика - Алания

    Исход игры
    Балтика
    31.3% (15)
    Ничья
    37.5% (18)
    Алания
    31.3% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.1% (23)
    Меньше
    43.9% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    82.93% (34)
    Нет
    17.07% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    22.9% (11)
    1:2 Алания
    20.8% (10)
    2:1 Балтика
    14.6% (7)
    2:2 Ничья
    10.4% (5)
    1:0 Балтика
    6.3% (3)
    2:0 Балтика
    4.2% (2)
    0:1 Алания
    4.2% (2)
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