Тур: 29. Стадион: Хуагесунд.
Ход матча
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
27
Санде
Мадс
99
Нжи
Билал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Санде МадсНападающий
- Нападающий
-
99 Нжи БилалНападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Лейте БруноПолузащитник
- Нападающий
-
17 Гонг ХилариНападающий
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сахрауи ОсамПолузащитник
-
27 Jacob EngНападающий
- Нападающий
-
11 Лаюни АморНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Удаль ХенрикНападающий
-
19 Ятта СидиНападающий
-
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
История личных встреч
Хёугесунн
Волеренга
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед
26 матчей
38.5%
15.4%
46.1%
10 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
8 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.9%
34.6%
38.5%
7 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.75
1.07
Среднее время на гол
51
84
Всего голов
29
15
Голов в среднем за матч
2.07
1.25
Среднее время на гол
43
72
Всего голов
50
30
Голов в среднем за матч
1.92
1.15
Тотал матчей
2.5
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
46
78
Бомбардиры внутри турнира
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндур Алиун
|9 (1)
|0.31
|Санде Мадс
|6
|0.21
|Нжи Билал
|6
|0.21
|Содерлунд Александер
|4 (1)
|0.14
|Christos Zafeiris
|3
|0.1
|Реесе Сёрен
|3
|0.1
|Теркильдсен Петер
|2
|0.07
|Эскесен Юлиус
|2
|0.07
|Вальстад Николас
|1
|0.03
|Самуэльсен Мартин
|1
|0.03
|Кристенсен Магнус
|1
|0.03
|Гонг Хилари
|1
|0.03
|Педерсен Торе
|0
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|0
|0
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаюни Амор
|8 (1)
|0.28
|Сахрауи Осам
|6
|0.21
|Jacob Eng
|4
|0.14
|Кьяртанссон Видар
|4
|0.14
|Удаль Хенрик
|4
|0.14
|Бьёрдаль Хенрик
|4 (3)
|0.14
|Борвен Торгейр
|3
|0.1
|Кристенсен Тобиас
|2
|0.07
|Хеденстад Вегар
|2
|0.07
|Жута Леонард
|2
|0.07
|Доннум Арон
|2
|0.07
|Хольм Один Тьяго
|2
|0.07
|Страндберг Стефан
|1
|0.03
|Несберг Иван
|1
|0.03
|Толлос Йонатан
|1
|0.03
|Ятта Сиди
|1
|0.03
|Странд Петтер
|0
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
|Кьетил Хауг
|0
|0
Карточки
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Содерлунд Александер
|5
|0
|Санде Мадс
|5
|0
|Реесе Сёрен
|5
|0
|Эскесен Юлиус
|5
|0
|Christos Zafeiris
|5
|0
|Самуэльсен Мартин
|4
|0
|Anders Baertelsen
|4
|0
|Педерсен Торе
|3
|0
|Кристенсен Магнус
|3
|0
|Ндур Алиун
|3
|0
|Теркильдсен Петер
|3
|0
|Сельвик Эгиль
|2
|0
|Вальстад Николас
|2
|0
|Нжи Билал
|2
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|1
|0
|Фредриксен Ульрик
|1
|0
|Torje Naustdal
|1
|0
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеденстад Вегар
|5
|0
|Доннум Арон
|3
|1
|Бьёрдаль Хенрик
|4
|0
|Кристенсен Тобиас
|4
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|3
|0
|Хольм Один Тьяго
|3
|0
|Толлос Йонатан
|3
|0
|Шёнг Магнус
|1
|1
|Лаюни Амор
|2
|0
|Странд Петтер
|2
|0
|Сахрауи Осам
|2
|0
|Жута Леонард
|1
|0
|Юклеред Симен
|1
|0
|Ятта Сиди
|1
|0
Результаты матчей
Хёугесунн
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Волеренга
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
6
6
Волевые поражения
7
9
Хёугесунн
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Волеренга
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
15
11
Волевые поражения
15
29
Хёугесунн
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
39% (11)
14% (4)
Волеренга
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
36% (10)
43% (12)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
21
17
Волевые поражения
22
38
Голы по времени матча
Забито
23
18
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
3
13%
2
11%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
5
22%
5
28%
31-45
6
26%
3
17%
46-60
2
9%
2
11%
61-75
5
22%
5
28%
76-90
Пропущено
21
29
16 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
3
14%
2
7%
1-15
8
38%
3
10%
16-30
5
24%
7
24%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
1
5%
11
38%
61-75
4
19%
4
14%
76-90
Забито
17
29
9 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
3
18%
2
7%
1-15
4
24%
6
21%
16-30
2
12%
7
24%
31-45
5
29%
29%
3
10%
46-60
1
6%
5
17%
61-75
2
12%
6
21%
76-90
Пропущено
21
20
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
3
14%
3
15%
1-15
3
14%
3
15%
16-30
4
19%
3
15%
31-45
4
19%
5
25%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
7
33%
3
15%
76-90
Забито
40
47
19 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 12
8 Не забивали 8
6
15%
4
9%
1-15
6
15%
7
15%
16-30
7
18%
12
26%
31-45
11
28%
6
13%
46-60
3
8%
7
15%
61-75
7
18%
11
23%
76-90
Пропущено
42
49
26 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 28
18 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 22
6
14%
5
10%
1-15
11
26%
6
12%
16-30
9
21%
10
20%
31-45
4
10%
7
14%
46-60
1
2%
14
29%
61-75
11
26%
7
14%
76-90
Результаты последних матчей
Хёугесунн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:1 Кристиансунд - Хёугесунн 0:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 4:0
Хёугесунн - Одд 2:2 Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 2:1 Хёугесунн - Тромсё 2:1 Хам-Кам - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Мольде 0:1 Олесунн - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Дьерв 3:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Сутра - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Фанна - Хёугесунн 0:1 Тромсё - Хёугесунн 1:1
Волеренга
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Волеренга - Сарпсборг-08 3:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Будё-Глимт 0:6 Русенборг - Волеренга 3:0
Волеренга - Стрёмсгодсет 4:0 Волеренга - Саннефьёрд 4:0 Кристиансунд - Волеренга 3:2 Волеренга - Лиллестрём 3:1 Викинг - Волеренга 1:2 Волеренга - Тромсё 1:0 Хам-Кам - Волеренга 1:1 Волеренга - Олесунн 4:0 Дьерв - Волеренга 2:5 Волеренга - Викинг 4:2 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Волеренга - Одд 0:1 Брумунддал - Волеренга 3:4 Олесунн - Волеренга 2:2
Результаты матчей
Хёугесунн
Волеренга
Точный счет
0:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
4
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
3:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:1
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 14%
4:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 29%
1
8 раз 29%
2
7 раз 25%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
0
7 раз 25%
1
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хёугесунн
Волеренга
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
86
86
311
77
113
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
104
410
68
212
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
208
Больше Меньше
217
1216
1414
523
919
226
523
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1:0
|29
|24
|3
|2
|68 - 23
|75
|2.
|Русенборг
|2:0
|29
|16
|8
|5
|65 - 39
|56
|3.
|Будё-Глимт
|2:2
|29
|16
|7
|6
|79 - 37
|55
|4.
|Лиллестрём
|1:1
|29
|15
|6
|8
|46 - 32
|51
|5.
|Волеренга
|0:0
|29
|13
|5
|11
|50 - 46
|44
|6.
|Одд
|2:1
|29
|13
|5
|11
|39 - 44
|44
|7.
|Тромсё
|0:0
|29
|9
|13
|7
|42 - 46
|40
|8.
|Сарпсборг-08
|1:2
|29
|11
|4
|14
|53 - 52
|37
|9.
|Хёугесунн
|0:0
|29
|10
|7
|12
|39 - 43
|37
|10.
|Олесунн
|1:1
|29
|9
|9
|11
|29 - 43
|36
|11.
|Викинг
|2:2
|29
|9
|8
|12
|45 - 50
|35
|12.
|Стрёмсгодсет
|1:2
|29
|9
|6
|14
|42 - 48
|33
|13.
|Хам-Кам
|0:0
|29
|6
|14
|9
|31 - 38
|32
|14.
|Кристиансунд
|2:1
|29
|6
|6
|17
|36 - 58
|24
|15.
|Саннефьёрд
|0:1
|29
|6
|5
|18
|39 - 65
|23
|16.
|Дьерв
|0:2
|29
|5
|4
|20
|27 - 66
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|2:0
|14
|12
|2
|0
|36 - 12
|38
|2.
|Мольде
|1:0
|15
|12
|1
|2
|38 - 12
|37
|3.
|Волеренга
|0:0
|14
|9
|2
|3
|30 - 19
|29
|4.
|Будё-Глимт
|2:2
|15
|7
|7
|1
|44 - 18
|28
|5.
|Тромсё
|0:0
|14
|8
|4
|2
|27 - 21
|28
|6.
|Лиллестрём
|1:1
|14
|8
|2
|4
|21 - 12
|26
|7.
|Одд
|2:1
|15
|8
|1
|6
|23 - 22
|25
|8.
|Стрёмсгодсет
|1:2
|14
|7
|2
|5
|30 - 21
|23
|9.
|Хёугесунн
|0:0
|15
|6
|4
|5
|23 - 21
|22
|10.
|Олесунн
|1:1
|15
|5
|6
|4
|16 - 17
|21
|11.
|Сарпсборг-08
|1:2
|15
|6
|2
|7
|26 - 24
|20
|12.
|Викинг
|2:2
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|13.
|Хам-Кам
|0:0
|15
|4
|7
|4
|16 - 15
|19
|14.
|Кристиансунд
|2:1
|14
|4
|4
|6
|26 - 28
|16
|15.
|Дьерв
|0:2
|15
|4
|2
|9
|13 - 27
|14
|16.
|Саннефьёрд
|0:1
|14
|1
|5
|8
|21 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1:0
|14
|12
|2
|0
|30 - 11
|38
|2.
|Будё-Глимт
|2:2
|14
|9
|0
|5
|35 - 19
|27
|3.
|Лиллестрём
|1:1
|15
|7
|4
|4
|25 - 20
|25
|4.
|Одд
|2:1
|14
|5
|4
|5
|16 - 22
|19
|5.
|Русенборг
|2:0
|15
|4
|6
|5
|29 - 27
|18
|6.
|Сарпсборг-08
|1:2
|14
|5
|2
|7
|27 - 28
|17
|7.
|Викинг
|2:2
|15
|4
|4
|7
|25 - 32
|16
|8.
|Волеренга
|0:0
|15
|4
|3
|8
|20 - 27
|15
|9.
|Хёугесунн
|0:0
|14
|4
|3
|7
|16 - 22
|15
|10.
|Олесунн
|1:1
|14
|4
|3
|7
|13 - 26
|15
|11.
|Саннефьёрд
|0:1
|15
|5
|0
|10
|18 - 32
|15
|12.
|Хам-Кам
|0:0
|14
|2
|7
|5
|15 - 23
|13
|13.
|Тромсё
|0:0
|15
|1
|9
|5
|15 - 25
|12
|14.
|Стрёмсгодсет
|1:2
|15
|2
|4
|9
|12 - 27
|10
|15.
|Кристиансунд
|2:1
|15
|2
|2
|11
|10 - 30
|8
|16.
|Дьерв
|0:2
|14
|1
|2
|11
|14 - 39
|5
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|24 (10)
|Будё-Глимт
|Ветлесен Уго
|15 (8)
|Русенборг
|Тенгстедт Каспер
|14 (6)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|14 (6)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|14 (4)
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|9
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 7
|Одд
|Рууд Эспен
|7
|Стрёмсгодсет
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|7
|Мольде
|Хауган Эйрик
|7