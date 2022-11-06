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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 29. Стадион: .
Хёугесунн
0:0
Перерыв
Волеренга
0'
37' Желтая карточка
Кристенсен Магнус

Ход матча

37'
Кристенсен Магнус
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Волеренга
3.55
3.64
2.94
Все Коэффициенты
1
Сельвик
Эгиль
4
Anders
Baertelsen
8
Крюгор
Кевин
Мартин
5
Реесе
Сёрен
7
Теркильдсен
Петер
6
Кристенсен
Магнус
10
Christos
Zafeiris
23
Педерсен
Торе
27
Санде
Мадс
16
Содерлунд
Александер
99
Нжи
Билал
21
Шёнг
Магнус
6
Хеденстад
Вегар
23
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
44
Страндберг
Стефан
24
Странд
Петтер
8
Бьёрдаль
Хенрик
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
10
Сахрауи
Осам
27
Jacob
Eng
9
Борвен
Торгейр
11
Лаюни
Амор
Хёугесунн
3-4-3
Волеренга
4-3-3

История личных встреч

Хёугесунн
Волеренга

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед

26 матчей

38.5%
15.4%
46.1%
10 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
8 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.9%
34.6%
38.5%
7 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

Т
2:1
Т
2:1
Т
3:1
Т
2:1
Т
1:0
Т
1:2
Т
1:4
Т
1:0
Т
2:2
Т
3:0
Т
4:3
Т
1:1
Т
0:1
Т
0:1
Т
2:0
Т
4:1
Т
1:1
Т
1:2
Т
1:0
Т
4:2
Т
2:1
Т
3:2
Т
1:1
Т
2:0
Т
5:2
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.75
1.07

Среднее время на гол

51
84

Всего голов

29
15

Голов в среднем за матч

2.07
1.25

Среднее время на гол

43
72

Всего голов

50
30

Голов в среднем за матч

1.92
1.15

Тотал матчей

2.5
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

46
78

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндур Алиун 9 (1) 0.31
Санде Мадс 6 0.21
Нжи Билал 6 0.21
Содерлунд Александер 4 (1) 0.14
Christos Zafeiris 3 0.1
Реесе Сёрен 3 0.1
Теркильдсен Петер 2 0.07
Эскесен Юлиус 2 0.07
Вальстад Николас 1 0.03
Самуэльсен Мартин 1 0.03
Кристенсен Магнус 1 0.03
Гонг Хилари 1 0.03
Педерсен Торе 0 0
Крюгор Кевин Мартин 0 0
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаюни Амор 8 (1) 0.28
Сахрауи Осам 6 0.21
Jacob Eng 4 0.14
Кьяртанссон Видар 4 0.14
Удаль Хенрик 4 0.14
Бьёрдаль Хенрик 4 (3) 0.14
Борвен Торгейр 3 0.1
Кристенсен Тобиас 2 0.07
Хеденстад Вегар 2 0.07
Жута Леонард 2 0.07
Доннум Арон 2 0.07
Хольм Один Тьяго 2 0.07
Страндберг Стефан 1 0.03
Несберг Иван 1 0.03
Толлос Йонатан 1 0.03
Ятта Сиди 1 0.03
Странд Петтер 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Кьетил Хауг 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Содерлунд Александер 5 0
Санде Мадс 5 0
Реесе Сёрен 5 0
Эскесен Юлиус 5 0
Christos Zafeiris 5 0
Самуэльсен Мартин 4 0
Anders Baertelsen 4 0
Педерсен Торе 3 0
Кристенсен Магнус 3 0
Ндур Алиун 3 0
Теркильдсен Петер 3 0
Сельвик Эгиль 2 0
Вальстад Николас 2 0
Нжи Билал 2 0
Крюгор Кевин Мартин 1 0
Фредриксен Ульрик 1 0
Torje Naustdal 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеденстад Вегар 5 0
Доннум Арон 3 1
Бьёрдаль Хенрик 4 0
Кристенсен Тобиас 4 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 3 0
Хольм Один Тьяго 3 0
Толлос Йонатан 3 0
Шёнг Магнус 1 1
Лаюни Амор 2 0
Странд Петтер 2 0
Сахрауи Осам 2 0
Жута Леонард 1 0
Юклеред Симен 1 0
Ятта Сиди 1 0

Результаты матчей

Хёугесунн
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Волеренга
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

6
6

Волевые поражения

7
9
Хёугесунн
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Волеренга
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

15
11

Волевые поражения

15
29
Хёугесунн
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
39% (11)
14% (4)
Волеренга
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
36% (10)
43% (12)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

21
17

Волевые поражения

22
38

Голы по времени матча

Забито

23
18
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
3
13%
2
11%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
5
22%
5
28%
31-45
6
26%
3
17%
46-60
2
9%
2
11%
61-75
5
22%
5
28%
76-90

Пропущено

21
29
16 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
3
14%
2
7%
1-15
8
38%
3
10%
16-30
5
24%
7
24%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
1
5%
11
38%
61-75
4
19%
4
14%
76-90

Забито

17
29
9 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
3
18%
2
7%
1-15
4
24%
6
21%
16-30
2
12%
7
24%
31-45
5
29%
29%
3
10%
46-60
1
6%
5
17%
61-75
2
12%
6
21%
76-90

Пропущено

21
20
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
3
14%
3
15%
1-15
3
14%
3
15%
16-30
4
19%
3
15%
31-45
4
19%
5
25%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
7
33%
3
15%
76-90

Забито

40
47
19 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 12
8 Не забивали 8
6
15%
4
9%
1-15
6
15%
7
15%
16-30
7
18%
12
26%
31-45
11
28%
6
13%
46-60
3
8%
7
15%
61-75
7
18%
11
23%
76-90

Пропущено

42
49
26 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 28
18 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 22
6
14%
5
10%
1-15
11
26%
6
12%
16-30
9
21%
10
20%
31-45
4
10%
7
14%
46-60
1
2%
14
29%
61-75
11
26%
7
14%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:1 Кристиансунд - Хёугесунн 0:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 4:0
Хёугесунн - Одд 2:2 Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 2:1 Хёугесунн - Тромсё 2:1 Хам-Кам - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Мольде 0:1 Олесунн - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Дьерв 3:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Сутра - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Фанна - Хёугесунн 0:1 Тромсё - Хёугесунн 1:1
Волеренга
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Волеренга - Сарпсборг-08 3:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Будё-Глимт 0:6 Русенборг - Волеренга 3:0
Волеренга - Стрёмсгодсет 4:0 Волеренга - Саннефьёрд 4:0 Кристиансунд - Волеренга 3:2 Волеренга - Лиллестрём 3:1 Викинг - Волеренга 1:2 Волеренга - Тромсё 1:0 Хам-Кам - Волеренга 1:1 Волеренга - Олесунн 4:0 Дьерв - Волеренга 2:5 Волеренга - Викинг 4:2 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Волеренга - Одд 0:1 Брумунддал - Волеренга 3:4 Олесунн - Волеренга 2:2

Результаты матчей

Хёугесунн
Волеренга

Точный счет

0:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
4
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
3:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:1
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 14%
4:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 29%
1
8 раз 29%
2
7 раз 25%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
0
7 раз 25%
1
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хёугесунн
Волеренга

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
8
6
1.5
8
6
3
11
2.5
7
7
1
13
3.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
4
4
10
1.5
6
8
2
12
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
8
0.5
Больше Меньше
21
7
12
16
1.5
14
14
5
23
2.5
9
19
2
26
3.5
5
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 29 24 3 2 68 - 23 75
2. Русенборг 2:0 29 16 8 5 65 - 39 56
3. Будё-Глимт 2:2 29 16 7 6 79 - 37 55
4. Лиллестрём 1:1 29 15 6 8 46 - 32 51
5. Волеренга 0:0 29 13 5 11 50 - 46 44
6. Одд 2:1 29 13 5 11 39 - 44 44
7. Тромсё 0:0 29 9 13 7 42 - 46 40
8. Сарпсборг-08 1:2 29 11 4 14 53 - 52 37
9. Хёугесунн 0:0 29 10 7 12 39 - 43 37
10. Олесунн 1:1 29 9 9 11 29 - 43 36
11. Викинг 2:2 29 9 8 12 45 - 50 35
12. Стрёмсгодсет 1:2 29 9 6 14 42 - 48 33
13. Хам-Кам 0:0 29 6 14 9 31 - 38 32
14. Кристиансунд 2:1 29 6 6 17 36 - 58 24
15. Саннефьёрд 0:1 29 6 5 18 39 - 65 23
16. Дьерв 0:2 29 5 4 20 27 - 66 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 2:0 14 12 2 0 36 - 12 38
2. Мольде 1:0 15 12 1 2 38 - 12 37
3. Волеренга 0:0 14 9 2 3 30 - 19 29
4. Будё-Глимт 2:2 15 7 7 1 44 - 18 28
5. Тромсё 0:0 14 8 4 2 27 - 21 28
6. Лиллестрём 1:1 14 8 2 4 21 - 12 26
7. Одд 2:1 15 8 1 6 23 - 22 25
8. Стрёмсгодсет 1:2 14 7 2 5 30 - 21 23
9. Хёугесунн 0:0 15 6 4 5 23 - 21 22
10. Олесунн 1:1 15 5 6 4 16 - 17 21
11. Сарпсборг-08 1:2 15 6 2 7 26 - 24 20
12. Викинг 2:2 14 5 4 5 20 - 18 19
13. Хам-Кам 0:0 15 4 7 4 16 - 15 19
14. Кристиансунд 2:1 14 4 4 6 26 - 28 16
15. Дьерв 0:2 15 4 2 9 13 - 27 14
16. Саннефьёрд 0:1 14 1 5 8 21 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 14 12 2 0 30 - 11 38
2. Будё-Глимт 2:2 14 9 0 5 35 - 19 27
3. Лиллестрём 1:1 15 7 4 4 25 - 20 25
4. Одд 2:1 14 5 4 5 16 - 22 19
5. Русенборг 2:0 15 4 6 5 29 - 27 18
6. Сарпсборг-08 1:2 14 5 2 7 27 - 28 17
7. Викинг 2:2 15 4 4 7 25 - 32 16
8. Волеренга 0:0 15 4 3 8 20 - 27 15
9. Хёугесунн 0:0 14 4 3 7 16 - 22 15
10. Олесунн 1:1 14 4 3 7 13 - 26 15
11. Саннефьёрд 0:1 15 5 0 10 18 - 32 15
12. Хам-Кам 0:0 14 2 7 5 15 - 23 13
13. Тромсё 0:0 15 1 9 5 15 - 25 12
14. Стрёмсгодсет 1:2 15 2 4 9 12 - 27 10
15. Кристиансунд 2:1 15 2 2 11 10 - 30 8
16. Дьерв 0:2 14 1 2 11 14 - 39 5
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 24 (10)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 15 (8)
Русенборг Тенгстедт Каспер 14 (6)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 14 (6)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 14 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Чанаджия Дарио 9
Дьерв Фернандес Леандро II 1 7
Одд Рууд Эспен 7
Стрёмсгодсет Вильсвик Ларс-Кристофер 7
Мольде Хауган Эйрик 7
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Кристенсен Магнус получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Волеренга
3.55
3.64
2.94
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