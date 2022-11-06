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Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 29. Стадион: .
Хёугесунн
1:1
Конец матча
Волеренга
0'
37' Желтая карточка
Кристенсен Магнус
0:1
60' Гол
Борвен Торгейр
63' Желтая карточка
Педерсен Торе
72' Желтая карточка
Хеденстад Вегар
1:1
88' Гол
Лейте Бруно
90' Желтая карточка
Крюгор Кевин Мартин
90'+4

Ход матча

37'
Кристенсен Магнус
 
46'
 
Хольм Один Тьяго
Бьёрдаль Хенрик
60'
0:1
Борвен Торгейр
(Лаюни Амор)
62'
Эскесен Юлиус
Christos Zafeiris
 
63'
Педерсен Торе
 
71'
 
Риснаес Магнус
Jacob Eng
72'
 
Хеденстад Вегар
77'
Лейте Бруно
Санде Мадс
 
78'
Вальстад Николас
Педерсен Торе
 
78'
Самуэльсен Мартин
Кристенсен Магнус
 
79'
 
Ятта Сиди
Лаюни Амор
84'
Тунекти Себастьян
Нжи Билал
 
88'
Лейте Бруно
1:1
90'
Крюгор Кевин Мартин
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
1
Сельвик
Эгиль
4
Anders
Baertelsen
8
Крюгор
Кевин
Мартин
5
Реесе
Сёрен
7
Теркильдсен
Петер
6
Кристенсен
Магнус
10
Christos
Zafeiris
23
Педерсен
Торе
27
Санде
Мадс
16
Содерлунд
Александер
99
Нжи
Билал
21
Шёнг
Магнус
6
Хеденстад
Вегар
23
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
44
Страндберг
Стефан
24
Странд
Петтер
8
Бьёрдаль
Хенрик
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
10
Сахрауи
Осам
27
Jacob
Eng
9
Борвен
Торгейр
11
Лаюни
Амор
Хёугесунн
3-4-3
Волеренга
4-3-3

История личных встреч

Хёугесунн
Волеренга

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед

26 матчей

38.5%
15.4%
46.1%
10 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
8 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.9%
34.6%
38.5%
7 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

Т
2:1
Т
2:1
Т
3:1
Т
2:1
Т
1:0
Т
1:2
Т
1:4
Т
1:0
Т
2:2
Т
3:0
Т
4:3
Т
1:1
Т
0:1
Т
0:1
Т
2:0
Т
4:1
Т
1:1
Т
1:2
Т
1:0
Т
4:2
Т
2:1
Т
3:2
Т
1:1
Т
2:0
Т
5:2
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.75
1.07

Среднее время на гол

51
84

Всего голов

29
15

Голов в среднем за матч

2.07
1.25

Среднее время на гол

43
72

Всего голов

50
30

Голов в среднем за матч

1.92
1.15

Тотал матчей

2.5
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

46
78

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндур Алиун 9 (1) 0.31
Санде Мадс 6 0.21
Нжи Билал 6 0.21
Содерлунд Александер 4 (1) 0.14
Christos Zafeiris 3 0.1
Реесе Сёрен 3 0.1
Теркильдсен Петер 2 0.07
Эскесен Юлиус 2 0.07
Вальстад Николас 1 0.03
Самуэльсен Мартин 1 0.03
Кристенсен Магнус 1 0.03
Лейте Бруно 1 0.03
Гонг Хилари 1 0.03
Педерсен Торе 0 0
Крюгор Кевин Мартин 0 0
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаюни Амор 8 (1) 0.28
Сахрауи Осам 6 0.21
Jacob Eng 4 0.14
Борвен Торгейр 4 0.14
Кьяртанссон Видар 4 0.14
Удаль Хенрик 4 0.14
Бьёрдаль Хенрик 4 (3) 0.14
Кристенсен Тобиас 2 0.07
Хеденстад Вегар 2 0.07
Жута Леонард 2 0.07
Доннум Арон 2 0.07
Хольм Один Тьяго 2 0.07
Страндберг Стефан 1 0.03
Несберг Иван 1 0.03
Толлос Йонатан 1 0.03
Ятта Сиди 1 0.03
Странд Петтер 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Кьетил Хауг 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Содерлунд Александер 5 0
Санде Мадс 5 0
Реесе Сёрен 5 0
Эскесен Юлиус 5 0
Christos Zafeiris 5 0
Педерсен Торе 4 0
Самуэльсен Мартин 4 0
Anders Baertelsen 4 0
Кристенсен Магнус 3 0
Ндур Алиун 3 0
Теркильдсен Петер 3 0
Сельвик Эгиль 2 0
Вальстад Николас 2 0
Крюгор Кевин Мартин 2 0
Нжи Билал 2 0
Фредриксен Ульрик 1 0
Torje Naustdal 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеденстад Вегар 6 0
Доннум Арон 3 1
Бьёрдаль Хенрик 4 0
Кристенсен Тобиас 4 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 3 0
Хольм Один Тьяго 3 0
Толлос Йонатан 3 0
Шёнг Магнус 1 1
Лаюни Амор 2 0
Странд Петтер 2 0
Сахрауи Осам 2 0
Жута Леонард 1 0
Юклеред Симен 1 0
Ятта Сиди 1 0

Результаты матчей

Хёугесунн
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Волеренга
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

6
6

Волевые поражения

8
10
Хёугесунн
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Волеренга
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

15
11

Волевые поражения

15
29
Хёугесунн
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
41% (12)
14% (4)
Волеренга
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
38% (11)
41% (12)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

21
17

Волевые поражения

23
39

Голы по времени матча

Забито

24
19
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
3
13%
2
11%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
5
21%
5
26%
31-45
6
25%
4
21%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
6
25%
5
26%
76-90

Пропущено

22
30
16 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
3
14%
2
7%
1-15
8
36%
3
10%
16-30
5
23%
7
23%
31-45
1
5%
2
7%
46-60
1
5%
11
37%
61-75
4
18%
5
17%
76-90

Забито

17
29
9 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 19
3
18%
2
7%
1-15
4
24%
6
21%
16-30
2
12%
7
24%
31-45
5
29%
29%
3
10%
46-60
1
6%
5
17%
61-75
2
12%
6
21%
76-90

Пропущено

21
20
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
3
14%
3
15%
1-15
3
14%
3
15%
16-30
4
19%
3
15%
31-45
4
19%
5
25%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
7
33%
3
15%
76-90

Забито

41
48
19 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 13
8 Не забивали 8
6
15%
4
8%
1-15
6
15%
7
15%
16-30
7
17%
12
25%
31-45
11
27%
7
15%
46-60
3
7%
7
15%
61-75
8
20%
11
23%
76-90

Пропущено

43
50
26 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 29
19 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 23
6
14%
5
10%
1-15
11
26%
6
12%
16-30
9
21%
10
20%
31-45
5
12%
7
14%
46-60
1
2%
14
28%
61-75
11
26%
8
16%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:1 Кристиансунд - Хёугесунн 0:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 4:0
Хёугесунн - Одд 2:2 Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 2:1 Хёугесунн - Тромсё 2:1 Хам-Кам - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Мольде 0:1 Олесунн - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Дьерв 3:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Сутра - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Фанна - Хёугесунн 0:1 Тромсё - Хёугесунн 1:1
Волеренга
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Волеренга - Сарпсборг-08 3:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Будё-Глимт 0:6 Русенборг - Волеренга 3:0
Волеренга - Стрёмсгодсет 4:0 Волеренга - Саннефьёрд 4:0 Кристиансунд - Волеренга 3:2 Волеренга - Лиллестрём 3:1 Викинг - Волеренга 1:2 Волеренга - Тромсё 1:0 Хам-Кам - Волеренга 1:1 Волеренга - Олесунн 4:0 Дьерв - Волеренга 2:5 Волеренга - Викинг 4:2 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Волеренга - Одд 0:1 Брумунддал - Волеренга 3:4 Олесунн - Волеренга 2:2

Результаты матчей

Хёугесунн
Волеренга

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
4
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:1
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 31%
0
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
1
8 раз 28%
0
7 раз 24%
2
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Хёугесунн
Волеренга

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
3
8
7
1.5
8
6
3
12
2.5
7
7
1
14
3.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
11
4
4
10
1.5
6
9
2
12
2.5
2
13
1
13
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
8
0.5
Больше Меньше
22
7
12
17
1.5
14
15
5
24
2.5
9
20
2
27
3.5
5
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 29 24 3 2 69 - 24 75
2. Будё-Глимт 29 17 6 6 82 - 39 57
3. Русенборг 29 16 8 5 67 - 41 56
4. Лиллестрём 29 15 5 9 46 - 33 50
5. Волеренга 29 13 5 11 51 - 47 44
6. Одд 29 13 5 11 42 - 44 44
7. Тромсё 29 10 12 7 44 - 47 42
8. Сарпсборг-08 29 11 5 13 54 - 52 38
9. Олесунн 29 10 8 11 30 - 43 38
10. Хёугесунн 29 10 7 12 40 - 44 37
11. Викинг 29 9 7 13 47 - 53 34
12. Стрёмсгодсет 29 9 6 14 42 - 51 33
13. Хам-Кам 29 6 13 10 32 - 40 31
14. Саннефьёрд 29 6 5 18 40 - 66 23
15. Кристиансунд 29 5 7 17 36 - 59 22
16. Дьерв 29 5 4 20 29 - 68 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 14 12 2 0 36 - 12 38
2. Мольде 15 12 1 2 39 - 13 37
3. Будё-Глимт 15 8 6 1 47 - 20 30
4. Волеренга 14 9 2 3 30 - 19 29
5. Тромсё 14 8 4 2 27 - 21 28
6. Лиллестрём 14 8 2 4 21 - 12 26
7. Одд 15 8 1 6 26 - 22 25
8. Олесунн 15 6 5 4 17 - 17 23
9. Стрёмсгодсет 14 7 2 5 30 - 21 23
10. Хёугесунн 15 6 4 5 24 - 22 22
11. Сарпсборг-08 15 6 3 6 27 - 24 21
12. Викинг 14 5 4 5 20 - 18 19
13. Хам-Кам 15 4 6 5 17 - 17 18
14. Кристиансунд 14 4 4 6 26 - 28 16
15. Дьерв 15 4 2 9 15 - 29 14
16. Саннефьёрд 14 1 5 8 21 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 14 12 2 0 30 - 11 38
2. Будё-Глимт 14 9 0 5 35 - 19 27
3. Лиллестрём 15 7 3 5 25 - 21 24
4. Одд 14 5 4 5 16 - 22 19
5. Русенборг 15 4 6 5 31 - 29 18
6. Сарпсборг-08 14 5 2 7 27 - 28 17
7. Волеренга 15 4 3 8 21 - 28 15
8. Хёугесунн 14 4 3 7 16 - 22 15
9. Викинг 15 4 3 8 27 - 35 15
10. Олесунн 14 4 3 7 13 - 26 15
11. Саннефьёрд 15 5 0 10 19 - 33 15
12. Тромсё 15 2 8 5 17 - 26 14
13. Хам-Кам 14 2 7 5 15 - 23 13
14. Стрёмсгодсет 15 2 4 9 12 - 30 10
15. Кристиансунд 15 1 3 11 10 - 31 6
16. Дьерв 14 1 2 11 14 - 39 5
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 24 (10)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 16 (8)
Русенборг Тенгстедт Каспер 15 (7)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 14 (6)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 14 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 8
Олесунн Чанаджия Дарио 9
Одд Рууд Эспен 7
Стрёмсгодсет Вильсвик Ларс-Кристофер 7
Мольде Хауган Эйрик 7
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      37'
      Кристенсен Магнус получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хёугесунн 1:1 Волеренга онлайн

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