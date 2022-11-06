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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 17.
КАМАЗ
 
Позже
Арсенал Тула
Прогнозы 143
КАМАЗ 53.8% (77)
X 24.5% (35)
Арсенал Тула 21.7% (31)
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КАМАЗ
Ничья
Арсенал Тула
3.11
3.30
2.32
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КАМАЗ
Арсенал Тула

История личных встреч

КАМАЗ
Арсенал Тула

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Бомбардиры внутри турнира

КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шамкин Даниил 4 0.25
Бабаев Владлен 3 0.19
Гаглоев Александр 3 (3) 0.19
Мохаммад Амир 2 0.13
Бадртдинов Ильнур 2 0.13
Пальцев Валентин 2 0.13
Денисов Александр 1 0.06
Полюткин Антон 1 0.06
Сикоев Асланбек 1 0.06
Серченков Сергей 1 0.06
Таликин Дамир 1 0.06
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луценко Евгений 7 0.44
Панченко Кирилл 7 (2) 0.44
Ткачёв Сергей 3 0.19
Алиев Камран 2 0.13
Григалава Гиа 1 0.06
Померко Алексей 1 0.06
Яковлев Михаил 1 0.06
Хабибов Ансор 1 0.06
Кайнов Максим 1 0.06

Карточки

КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальцев Валентин 7 1
Мохаммад Амир 4 1
Абрамов Артём 5 0
Гаглоев Александр 4 0
Толстопятов Николай 4 0
Свежов Виктор 3 0
Кирсанов Никита 3 0
Аюкин Руслан 3 0
Шамкин Даниил 3 0
Маляров Никита 1 1
Мамин Алексей 2 0
Таликин Дамир 2 0
Денисов Александр 1 0
Кириллов Юрий 1 0
Полюткин Антон 1 0
Серченков Сергей 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сериков Илья 3 1
Луценко Евгений 4 0
Панченко Кирилл 2 1
Григалава Гиа 3 0
Мануйлов Роман 3 0
Померко Алексей 2 0
Григорян Арутюн 2 0
Суханов Артём Романович 2 0
Ставпец Александр 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Деспотович Джордже 1 0
Изотов Роман 1 0
Насыров Исламжан 1 0
Бакалюк Никита 1 0
Хабибов Ансор 1 0
Кайнов Максим 1 0

Результаты матчей

КАМАЗ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Арсенал Тула
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

4
3
КАМАЗ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Арсенал Тула
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

5
14
КАМАЗ
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Арсенал Тула
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

9
17

Голы по времени матча

Забито

14
10
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
3
21%
4
40%
61-75
1
7%
3
30%
76-90

Пропущено

7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
14%
2
25%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
57%
1
13%
76-90

Забито

7
14
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
3
21%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
25%
1
9%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
4
36%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

21
24
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
2
10%
2
8%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
5
24%
4
17%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
5
24%
4
17%
61-75
3
14%
6
25%
76-90

Пропущено

15
19
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
3
20%
3
16%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
2
13%
6
32%
61-75
5
33%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

КАМАЗ
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
КАМАЗ - Енисей 2:0 КАМАЗ - Уфа 2:2 Шинник - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Енисей 1:0
Волгарь - КАМАЗ 0:0 Зенит-Ижевск - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - Родина Москва 2:0 Велес Москва - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Динамо Махачкала 1:2 Алания - КАМАЗ 4:2 КАМАЗ - Балтика 0:0 Рубин - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Акрон 4:0 Волга Ульяновск - КАМАЗ 0:2 КАМАЗ - Краснодар-2 1:1 ФК Кубань - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:2 Нефтехимик - КАМАЗ 0:1 Рубин - КАМАЗ 5:0 Алания - КАМАЗ 3:2
Арсенал Тула
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шинник - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Волгарь 3:2 Велес Москва - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Алания 0:2
Динамо Брянск - Арсенал Тула 0:0 Рубин - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Волга Ульяновск 2:0 ФК Кубань - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 2:1 Уфа - Арсенал Тула 0:2 Арсенал Тула - Енисей 2:2 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 1:1 Балтика - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Арсенал Тула 0:3 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 3:2 Волгарь - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Рязань 1:0 Арсенал Тула - Урал 1:2

Результаты матчей

КАМАЗ
Арсенал Тула

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%

Тоталы голов в матче

КАМАЗ
Арсенал Тула

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
5
3
2
6
2.5
2
6
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
3
6
10
1.5
8
8
2
14
2.5
3
13
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 16 10 5 1 33 - 15 35
2. Енисей Заявка 17 8 6 3 26 - 19 30
3. Балтика Заявка 16 7 8 1 28 - 19 29
4. Рубин 0:0 Заявка 17 7 7 3 30 - 21 28
5. КАМАЗ Заявка 16 7 6 3 22 - 14 27
6. СКА-Хабаровск Заявка 17 7 5 5 30 - 20 26
7. Волгарь Заявка 17 7 5 5 18 - 15 26
8. Арсенал Тула Заявка 16 7 4 5 24 - 19 25
9. Нефтехимик Заявка 17 6 6 5 16 - 12 24
10. Шинник Заявка 17 7 3 7 20 - 20 24
11. Динамо Махачкала 0:0 Заявка 17 5 8 4 13 - 13 23
12. Акрон 3:0 Заявка 17 4 8 5 18 - 23 20
13. Уфа Заявка 17 4 6 7 13 - 22 18
14. Родина Москва 2:1 Заявка 17 4 5 8 14 - 22 17
15. Велес Москва 0:3 Заявка 17 5 1 11 13 - 29 16
16. ФК Кубань Заявка 17 4 4 9 16 - 19 16
17. Краснодар-2 Заявка 17 3 3 11 11 - 28 12
18. Волга Ульяновск 1:2 Заявка 17 1 6 10 11 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Енисей Заявка 8 6 2 0 15 - 7 20
2. Шинник Заявка 9 6 2 1 12 - 5 20
3. Алания Заявка 9 5 3 1 18 - 10 18
4. СКА-Хабаровск Заявка 9 5 2 2 20 - 8 17
5. Волгарь Заявка 9 5 2 2 8 - 5 17
6. Рубин 0:0 Заявка 9 4 4 1 20 - 12 16
7. Балтика Заявка 7 4 3 0 14 - 9 15
8. КАМАЗ Заявка 8 4 3 1 14 - 7 15
9. Арсенал Тула Заявка 8 4 3 1 14 - 11 15
10. Динамо Махачкала 0:0 Заявка 8 3 4 1 6 - 4 13
11. Велес Москва 0:3 Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
12. Нефтехимик Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
13. ФК Кубань Заявка 8 3 2 3 9 - 5 11
14. Уфа Заявка 8 2 2 4 5 - 10 8
15. Акрон 3:0 Заявка 7 1 4 2 9 - 9 7
16. Родина Москва 2:1 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
17. Волга Ульяновск 1:2 Заявка 10 0 4 6 5 - 16 4
18. Краснодар-2 Заявка 8 0 2 6 1 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
2. Балтика Заявка 9 3 5 1 14 - 10 14
3. Акрон 3:0 Заявка 10 3 4 3 9 - 14 13
4. КАМАЗ Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
5. Рубин 0:0 Заявка 8 3 3 2 10 - 9 12
6. Нефтехимик Заявка 8 3 3 2 8 - 5 12
7. Родина Москва 2:1 Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
8. Енисей Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
9. Динамо Махачкала 0:0 Заявка 9 2 4 3 7 - 9 10
10. Арсенал Тула Заявка 8 3 1 4 10 - 8 10
11. Уфа Заявка 9 2 4 3 8 - 12 10
12. Краснодар-2 Заявка 9 3 1 5 10 - 16 10
13. СКА-Хабаровск Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
14. Волгарь Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15. ФК Кубань Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
16. Волга Ульяновск 1:2 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17. Шинник Заявка 8 1 1 6 8 - 15 4
18. Велес Москва 0:3 Заявка 8 1 0 7 3 - 17 3
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Топ бомбардиров
Арсенал Тула Луценко Евгений 7
Алания Галоян Артур 7
Арсенал Тула Панченко Кирилл 7
Балтика Гузина Гедеон 7
Волгарь Стефанович Илья 6
Весь список

Топ нарушителей
Волгарь Талалай Денис 1 7
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 7
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 6
Шинник Грузнов Илья 2 4
Волгарь Ведерников Данила 7
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 17-го тура Первой лиги "КАМАЗ" принимает тульский "Арсенал". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча КАМАЗ - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2022, осталось 3 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 143
КАМАЗ 53.8% (77)
X 24.5% (35)
Арсенал Тула 21.7% (31)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
КАМАЗ
Ничья
Арсенал Тула
3.11
3.30
2.32
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Где смотреть матч КАМАЗ - Арсенал Тула онлайн

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Прогнозы на матч КАМАЗ - Арсенал Тула

Исход игры
КАМАЗ
53.5% (76)
Ничья
24.6% (35)
Арсенал Тула
21.8% (31)
Тотал 2.5
Больше
48.39% (60)
Меньше
51.61% (64)
Обе команды забьют
Да
72.58% (90)
Нет
27.42% (34)
Популярный счёт
2:1 КАМАЗ
26.1% (37)
1:1 Ничья
21.1% (30)
1:0 КАМАЗ
16.9% (24)
1:2 Арсенал Тула
10.6% (15)
0:1 Арсенал Тула
4.2% (6)
2:2 Ничья
2.8% (4)
2:0 КАМАЗ
2.1% (3)
3:1 КАМАЗ
1.4% (2)
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