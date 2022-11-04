Тур: 17.
Позже
История личных встреч
КАМАЗ
Арсенал Тула
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Бомбардиры внутри турнира
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шамкин Даниил
|4
|0.25
|Бабаев Владлен
|3
|0.19
|Гаглоев Александр
|3 (3)
|0.19
|Мохаммад Амир
|2
|0.13
|Бадртдинов Ильнур
|2
|0.13
|Пальцев Валентин
|2
|0.13
|Денисов Александр
|1
|0.06
|Полюткин Антон
|1
|0.06
|Сикоев Асланбек
|1
|0.06
|Серченков Сергей
|1
|0.06
|Таликин Дамир
|1
|0.06
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луценко Евгений
|7
|0.44
|Панченко Кирилл
|7 (2)
|0.44
|Ткачёв Сергей
|3
|0.19
|Алиев Камран
|2
|0.13
|Григалава Гиа
|1
|0.06
|Померко Алексей
|1
|0.06
|Яковлев Михаил
|1
|0.06
|Хабибов Ансор
|1
|0.06
|Кайнов Максим
|1
|0.06
Карточки
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальцев Валентин
|7
|1
|Мохаммад Амир
|4
|1
|Абрамов Артём
|5
|0
|Гаглоев Александр
|4
|0
|Толстопятов Николай
|4
|0
|Свежов Виктор
|3
|0
|Кирсанов Никита
|3
|0
|Аюкин Руслан
|3
|0
|Шамкин Даниил
|3
|0
|Маляров Никита
|1
|1
|Мамин Алексей
|2
|0
|Таликин Дамир
|2
|0
|Денисов Александр
|1
|0
|Кириллов Юрий
|1
|0
|Полюткин Антон
|1
|0
|Серченков Сергей
|1
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сериков Илья
|3
|1
|Луценко Евгений
|4
|0
|Панченко Кирилл
|2
|1
|Григалава Гиа
|3
|0
|Мануйлов Роман
|3
|0
|Померко Алексей
|2
|0
|Григорян Арутюн
|2
|0
|Суханов Артём Романович
|2
|0
|Ставпец Александр
|1
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Деспотович Джордже
|1
|0
|Изотов Роман
|1
|0
|Насыров Исламжан
|1
|0
|Бакалюк Никита
|1
|0
|Хабибов Ансор
|1
|0
|Кайнов Максим
|1
|0
Результаты матчей
КАМАЗ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Арсенал Тула
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
4
3
КАМАЗ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Арсенал Тула
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
5
14
КАМАЗ
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Арсенал Тула
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
9
17
Голы по времени матча
Забито
14
10
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
3
21%
4
40%
61-75
1
7%
3
30%
76-90
Пропущено
7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
14%
2
25%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
57%
1
13%
76-90
Забито
7
14
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
3
21%
76-90
Пропущено
8
11
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
25%
1
9%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
4
36%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
21
24
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
2
10%
2
8%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
5
24%
4
17%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
5
24%
4
17%
61-75
3
14%
6
25%
76-90
Пропущено
15
19
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
3
20%
3
16%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
2
13%
6
32%
61-75
5
33%
1
5%
76-90
Результаты последних матчей
КАМАЗ
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
КАМАЗ - Енисей 2:0 КАМАЗ - Уфа 2:2 Шинник - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Енисей 1:0
Волгарь - КАМАЗ 0:0 Зенит-Ижевск - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - Родина Москва 2:0 Велес Москва - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Динамо Махачкала 1:2 Алания - КАМАЗ 4:2 КАМАЗ - Балтика 0:0 Рубин - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Акрон 4:0 Волга Ульяновск - КАМАЗ 0:2 КАМАЗ - Краснодар-2 1:1 ФК Кубань - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:2 Нефтехимик - КАМАЗ 0:1 Рубин - КАМАЗ 5:0 Алания - КАМАЗ 3:2
Арсенал Тула
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шинник - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Волгарь 3:2 Велес Москва - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Алания 0:2
Динамо Брянск - Арсенал Тула 0:0 Рубин - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Волга Ульяновск 2:0 ФК Кубань - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 2:1 Уфа - Арсенал Тула 0:2 Арсенал Тула - Енисей 2:2 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 1:1 Балтика - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Арсенал Тула 0:3 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 3:2 Волгарь - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Рязань 1:0 Арсенал Тула - Урал 1:2
Результаты матчей
КАМАЗ
Арсенал Тула
Точный счет
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
Тоталы голов в матче
КАМАЗ
Арсенал Тула
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
44
53
26
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
26
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
133
610
88
214
313
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|33 - 15
|35
|2.
|Балтика
|Заявка
|16
|7
|8
|1
|28 - 19
|29
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|22 - 14
|27
|4.
|Енисей
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|24 - 18
|27
|5.
|Рубин
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 21
|27
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|24 - 19
|25
|7.
|Шинник
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|19 - 17
|24
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|27 - 19
|23
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|16 - 12
|23
|10.
|Волгарь
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|16 - 15
|23
|11.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|13 - 13
|22
|12.
|Уфа
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 22
|17
|13.
|Акрон
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|15 - 23
|17
|14.
|Велес Москва
|Заявка
|16
|5
|1
|10
|13 - 26
|16
|15.
|ФК Кубань
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 17
|16
|16.
|Родина Москва
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 21
|14
|17.
|Краснодар-2
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|11 - 26
|12
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|10 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шинник
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 5
|20
|2.
|Алания
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 10
|18
|3.
|Волгарь
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|8 - 5
|17
|4.
|Енисей
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 6
|17
|5.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 12
|16
|6.
|КАМАЗ
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 7
|15
|7.
|Балтика
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|14 - 9
|15
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 11
|15
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 7
|14
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|12.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 5
|11
|14.
|Уфа
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|15.
|Акрон
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|5 - 16
|4
|17.
|Краснодар-2
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|1 - 10
|2
|18.
|Родина Москва
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|2.
|Балтика
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|14 - 10
|14
|3.
|Акрон
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 14
|13
|4.
|КАМАЗ
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|5.
|Родина Москва
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|6.
|Рубин
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|8.
|Енисей
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|9.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 8
|10
|11.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 12
|10
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 16
|10
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|14.
|Волгарь
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|15.
|ФК Кубань
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 12
|5
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|17.
|Шинник
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|18.
|Велес Москва
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|3 - 14
|3
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|7
|Алания
|Галоян Артур
|7
|Арсенал Тула
|Панченко Кирилл
|7
|Балтика
|Гузина Гедеон
|7
|Волгарь
|Стефанович Илья
|6
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 7
|ФК Кубань
|Безденежных Игорь
|1 6
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 6
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 4
|Волгарь
|Ведерников Данила
|7
Прогнозы на матч КАМАЗ - Арсенал Тула
Исход игры
КАМАЗ
50% (25)
Ничья
22% (11)
Арсенал Тула
28% (14)
Тотал 2.5
Больше
56.1% (23)
Меньше
43.9% (18)
Обе команды забьют
Да
73.17% (30)
Нет
26.83% (11)
Популярный счёт
2:1 КАМАЗ
24% (12)
1:1 Ничья
14% (7)
1:0 КАМАЗ
14% (7)
1:2 Арсенал Тула
14% (7)
2:2 Ничья
6% (3)
0:1 Арсенал Тула
4% (2)
2:0 КАМАЗ
4% (2)
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