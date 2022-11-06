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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 29. Стадион: .
Сарпсборг-08
1:2
Перерыв
Кристиансунд
0'
1:0
21' Гол
Сколевик Стеффен
1:1
23' Гол
Диоп Амиду
36' Желтая карточка
Тибблинг Симон
1:2
45' Гол
Ульвестад Дан Петер

Ход матча

21'
Сколевик Стеффен
(Майгор Миккел)
1:0
23'
1:1
Диоп Амиду
36'
Тибблинг Симон
 
45'
1:2
Ульвестад Дан Петер
(Ертсен Торгиль)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Лучшие коэффициенты
Сарпсборг-08
Ничья
Кристиансунд
1.97
4.33
4.05
Все Коэффициенты
21
Кристиансен
Андерс
II
32
Вишне
Эйрик
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
13
Хагельскьер
Андерс
17
Солтведт
Йоахим
20
Салетрос
Антон
11
Тибблинг
Симон
25
Майгор
Миккел
15
Сколевик
Стеффен
41
Хейнтс
Тобиас
30
Энгвалль
Густав
1
Макдермот
Шон
26
Виллиамсен
Макс
5
Ульвестад
Дан
Петер
18
Ярл
Себастиан
2
Нилсен
Снорре
7
Ертсен
Торгиль
10
Каллудра
Лиридон
6
Хопмарк
Андреас
21
Диоп
Амиду
17
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
29
Мумбанья
Фарис
Сарпсборг-08
4-5-1
Кристиансунд
3-5-2

История личных встреч

Сарпсборг-08
Кристиансунд

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

Т
2:3
Т
1:3
Т
0:1
Т
1:1
Т
4:1
Т
4:0
Т
0:1
Т
1:2
Т
1:1
Т
2:2
Т
5:1

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.4
1.67

Среднее время на гол

64
54

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

2.33
1.2

Среднее время на гол

38
75

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.91
1.45

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

47
61

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейнтс Тобиас 14 (1) 0.48
Майгор Миккел 8 0.28
Молинс Гильермо 6 0.21
Салетрос Антон 5 (3) 0.17
Сколевик Стеффен 4 0.14
Солтведт Йоахим 3 0.1
Линнсет Йонатан 2 0.07
Упсет Кристиан 2 0.07
Тибблинг Симон 2 0.07
Торп Виктор 2 0.07
Энгвалль Густав 1 0.03
Эдегор Магнар 1 0.03
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0.03
Вишне Эйрик 0 0
Утвик Бьорн 0 0
Martin Hoeyland 0 0
Конте Абубакар 0 0
Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 8 (2) 0.28
Мумбанья Фарис 5 (2) 0.17
Диоп Амиду 4 0.14
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 3 (1) 0.1
Картум Сандер Эрик 2 0.07
Каллудра Лиридон 2 0.07
Нилсен Снорре 2 0.07
Хопмарк Андреас 2 0.07
Виллиамсен Макс 2 0.07
Осбак Кристоффер 1 0.03
Муколли Агон 1 0.03
Ертсен Торгиль 1 0.03
Ярл Себастиан 0 0
Ульвестад Дан Петер 0 0
Аскар Армин 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скиппер Антон 3 2
Хорн Йорген 4 1
Салетрос Антон 3 1
Хальворсен Уле Йорген 3 0
Мартинссон-Нгуали Серж 3 0
Эдегор Магнар 3 0
Солтведт Йоахим 3 0
Сколевик Стеффен 3 0
Молинс Гильермо 2 0
Тибблинг Симон 2 0
Майгор Миккел 2 0
Утвик Бьорн 2 0
Вишне Эйрик 2 0
Хейнтс Тобиас 2 0
Мухаммед Рашад 2 0
Видтун-Нильсен Симен 0 1
Томассен Йоахим 1 0
Кристиансен Андерс II 1 0
Энгвалль Густав 1 0
Линнсет Йонатан 1 0
Martin Hoeyland 1 0
Торп Виктор 1 0
Менди Лоран 1 0
Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоп Амиду 6 0
Каллудра Лиридон 4 0
Картум Сандер Эрик 4 0
Ярл Себастиан 4 0
Гйесдал Хенрик 3 0
Нилсен Снорре 3 0
Исаксен Йеспер 3 0
Мумбанья Фарис 1 1
Осбак Кристоффер 2 0
Ертсен Торгиль 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0
Виллиамсен Макс 2 0
David Agbo 2 0
Isaac Annan 2 0
Ульвестад Дан Петер 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Мбайе Серинье 1 0
Мава Мозес 1 0
Аскар Армин 1 0
Квиле Сигур 1 0

Результаты матчей

Сарпсборг-08
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Кристиансунд
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

5
7
Сарпсборг-08
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Кристиансунд
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

19
15

Волевые поражения

20
19
Сарпсборг-08
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
25% (7)
32% (9)
Кристиансунд
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
18% (5)
29% (8)
54% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
29% (8)
43% (12)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

27
15

Волевые поражения

25
26

Голы по времени матча

Забито

25
8
13 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
17 Не забивали 20
5
20%
0
0%
1-15
4
16%
2
25%
16-30
4
16%
1
13%
31-45
1
4%
2
25%
46-60
5
20%
1
13%
61-75
6
24%
2
25%
76-90

Пропущено

22
29
11 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
2
9%
4
14%
1-15
3
14%
5
17%
16-30
6
27%
5
17%
31-45
1
5%
9
31%
46-60
4
18%
2
7%
61-75
6
27%
4
14%
76-90

Забито

26
24
16 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
4
15%
3
13%
1-15
7
27%
7
29%
29%
16-30
5
19%
6
25%
31-45
5
19%
1
4%
46-60
1
4%
2
8%
61-75
4
15%
5
21%
76-90

Пропущено

29
30
17 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 14
2
7%
3
10%
1-15
6
21%
3
10%
16-30
9
31%
7
23%
31-45
1
3%
5
17%
46-60
6
21%
6
20%
61-75
5
17%
6
20%
76-90

Забито

51
32
29 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 11
5 Не забивали 9
9
18%
3
9%
1-15
11
22%
9
28%
16-30
9
18%
7
22%
31-45
6
12%
3
9%
46-60
6
12%
3
9%
61-75
10
20%
7
22%
76-90

Пропущено

51
59
28 В 1-м тайме 27
23 Во 2-м тайме 32
14 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 27
4
8%
7
12%
1-15
9
18%
8
14%
16-30
15
29%
29%
12
20%
31-45
2
4%
14
24%
46-60
10
20%
8
14%
61-75
11
22%
10
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Волеренга - Сарпсборг-08 3:3 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:1 Викинг - Сарпсборг-08 0:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 4:0
Саннефьёрд - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Дьерв 4:3 Олесунн - Сарпсборг-08 1:3 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Одд - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Мосс - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1
Кристиансунд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кристиансунд - Олесунн 4:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 5:0 Кристиансунд - Хёугесунн 0:1 Викинг - Кристиансунд 1:0
Одд - Кристиансунд 1:1 Кристиансунд - Русенборг 4:4 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 4:1 Кристиансунд - Волеренга 3:2 Кристиансунд - Саннефьёрд 3:1 Кристиансунд - Викинг 2:1 Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Тромсё - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Одд 2:2 Викинг - Кристиансунд 2:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3

Результаты матчей

Сарпсборг-08
Кристиансунд

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
4:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
4
3 раза 21%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
6 раз 43%

Точный счет

0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:1
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
4:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 43%
0
5 раз 18%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
5
3 раза 11%
2
2 раза 7%
1
10 раз 36%
0
9 раз 32%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Сарпсборг-08
Кристиансунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
9
5
4
10
2.5
4
10
4
10
3.5
2
12
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
8
6
6
8
1.5
5
9
2.5
2
12
3.5
2
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
19
9
11
17
1.5
9
19
9
19
2.5
4
24
6
22
3.5
2
26
3
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 29 24 3 2 68 - 23 75
2. Русенборг 2:0 29 16 8 5 65 - 39 56
3. Будё-Глимт 2:2 29 16 7 6 79 - 37 55
4. Лиллестрём 1:1 29 15 6 8 46 - 32 51
5. Волеренга 0:0 29 13 5 11 50 - 46 44
6. Одд 2:1 29 13 5 11 39 - 44 44
7. Тромсё 0:0 29 9 13 7 42 - 46 40
8. Сарпсборг-08 1:2 29 11 4 14 53 - 52 37
9. Хёугесунн 0:0 29 10 7 12 39 - 43 37
10. Олесунн 1:1 29 9 9 11 29 - 43 36
11. Викинг 2:2 29 9 8 12 45 - 50 35
12. Стрёмсгодсет 1:2 29 9 6 14 42 - 48 33
13. Хам-Кам 0:0 29 6 14 9 31 - 38 32
14. Кристиансунд 2:1 29 6 6 17 36 - 58 24
15. Саннефьёрд 0:1 29 6 5 18 39 - 65 23
16. Дьерв 0:2 29 5 4 20 27 - 66 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 2:0 14 12 2 0 36 - 12 38
2. Мольде 1:0 15 12 1 2 38 - 12 37
3. Волеренга 0:0 14 9 2 3 30 - 19 29
4. Будё-Глимт 2:2 15 7 7 1 44 - 18 28
5. Тромсё 0:0 14 8 4 2 27 - 21 28
6. Лиллестрём 1:1 14 8 2 4 21 - 12 26
7. Одд 2:1 15 8 1 6 23 - 22 25
8. Стрёмсгодсет 1:2 14 7 2 5 30 - 21 23
9. Хёугесунн 0:0 15 6 4 5 23 - 21 22
10. Олесунн 1:1 15 5 6 4 16 - 17 21
11. Сарпсборг-08 1:2 15 6 2 7 26 - 24 20
12. Викинг 2:2 14 5 4 5 20 - 18 19
13. Хам-Кам 0:0 15 4 7 4 16 - 15 19
14. Кристиансунд 2:1 14 4 4 6 26 - 28 16
15. Дьерв 0:2 15 4 2 9 13 - 27 14
16. Саннефьёрд 0:1 14 1 5 8 21 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 14 12 2 0 30 - 11 38
2. Будё-Глимт 2:2 14 9 0 5 35 - 19 27
3. Лиллестрём 1:1 15 7 4 4 25 - 20 25
4. Одд 2:1 14 5 4 5 16 - 22 19
5. Русенборг 2:0 15 4 6 5 29 - 27 18
6. Сарпсборг-08 1:2 14 5 2 7 27 - 28 17
7. Викинг 2:2 15 4 4 7 25 - 32 16
8. Волеренга 0:0 15 4 3 8 20 - 27 15
9. Хёугесунн 0:0 14 4 3 7 16 - 22 15
10. Олесунн 1:1 14 4 3 7 13 - 26 15
11. Саннефьёрд 0:1 15 5 0 10 18 - 32 15
12. Хам-Кам 0:0 14 2 7 5 15 - 23 13
13. Тромсё 0:0 15 1 9 5 15 - 25 12
14. Стрёмсгодсет 1:2 15 2 4 9 12 - 27 10
15. Кристиансунд 2:1 15 2 2 11 10 - 30 8
16. Дьерв 0:2 14 1 2 11 14 - 39 5
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 24 (10)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 15 (8)
Русенборг Тенгстедт Каспер 14 (6)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 14 (6)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 14 (4)
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Топ нарушителей
Олесунн Чанаджия Дарио 9
Дьерв Фернандес Леандро II 1 7
Одд Рууд Эспен 7
Стрёмсгодсет Вильсвик Ларс-Кристофер 7
Мольде Хауган Эйрик 7
Весь список
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Лучшие коэффициенты
Сарпсборг-08
Ничья
Кристиансунд
1.97
4.33
4.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сарпсборг-08 1:2 Кристиансунд онлайн

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Сарпсборг-08
Кристиансунд
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