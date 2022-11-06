Тур: 29. Стадион: Сарпсборг.
1:2
Перерыв
0'
1:0
21' ГолСколевик Стеффен
1:1
23' ГолДиоп Амиду
36' Желтая карточкаТибблинг Симон
1:2
45' ГолУльвестад Дан Петер
Ход матча
21'
23'
1:1
36'
45'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
32
Вишне
Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
-
-
74 Aridon Racaj
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
-
23 Аскар АрминПолузащитник
-
13 Бюэ БендикНападающий
-
24 David Agbo
-
Главный тренер: Christian Michelsen
История личных встреч
Сарпсборг-08
Кристиансунд
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
11 матчей
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1.4
1.67
Среднее время на гол
64
54
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
2.33
1.2
Среднее время на гол
38
75
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.91
1.45
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
47
61
Бомбардиры внутри турнира
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейнтс Тобиас
|14 (1)
|0.48
|Майгор Миккел
|8
|0.28
|Молинс Гильермо
|6
|0.21
|Салетрос Антон
|5 (3)
|0.17
|Сколевик Стеффен
|4
|0.14
|Солтведт Йоахим
|3
|0.1
|Линнсет Йонатан
|2
|0.07
|Упсет Кристиан
|2
|0.07
|Тибблинг Симон
|2
|0.07
|Торп Виктор
|2
|0.07
|Энгвалль Густав
|1
|0.03
|Эдегор Магнар
|1
|0.03
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0.03
|Вишне Эйрик
|0
|0
|Утвик Бьорн
|0
|0
|Martin Hoeyland
|0
|0
|Конте Абубакар
|0
|0
Кристиансунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюэ Бендик
|8 (2)
|0.28
|Мумбанья Фарис
|5 (2)
|0.17
|Диоп Амиду
|4
|0.14
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|3 (1)
|0.1
|Картум Сандер Эрик
|2
|0.07
|Каллудра Лиридон
|2
|0.07
|Нилсен Снорре
|2
|0.07
|Хопмарк Андреас
|2
|0.07
|Виллиамсен Макс
|2
|0.07
|Осбак Кристоффер
|1
|0.03
|Муколли Агон
|1
|0.03
|Ертсен Торгиль
|1
|0.03
|Ярл Себастиан
|0
|0
|Ульвестад Дан Петер
|0
|0
|Аскар Армин
|0
|0
Карточки
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скиппер Антон
|3
|2
|Хорн Йорген
|4
|1
|Салетрос Антон
|3
|1
|Хальворсен Уле Йорген
|3
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|3
|0
|Эдегор Магнар
|3
|0
|Солтведт Йоахим
|3
|0
|Сколевик Стеффен
|3
|0
|Молинс Гильермо
|2
|0
|Тибблинг Симон
|2
|0
|Майгор Миккел
|2
|0
|Утвик Бьорн
|2
|0
|Вишне Эйрик
|2
|0
|Хейнтс Тобиас
|2
|0
|Мухаммед Рашад
|2
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|0
|1
|Томассен Йоахим
|1
|0
|Кристиансен Андерс II
|1
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Линнсет Йонатан
|1
|0
|Martin Hoeyland
|1
|0
|Торп Виктор
|1
|0
|Менди Лоран
|1
|0
Кристиансунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоп Амиду
|6
|0
|Каллудра Лиридон
|4
|0
|Картум Сандер Эрик
|4
|0
|Ярл Себастиан
|4
|0
|Гйесдал Хенрик
|3
|0
|Нилсен Снорре
|3
|0
|Исаксен Йеспер
|3
|0
|Мумбанья Фарис
|1
|1
|Осбак Кристоффер
|2
|0
|Ертсен Торгиль
|2
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0
|Виллиамсен Макс
|2
|0
|David Agbo
|2
|0
|Isaac Annan
|2
|0
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Мбайе Серинье
|1
|0
|Мава Мозес
|1
|0
|Аскар Армин
|1
|0
|Квиле Сигур
|1
|0
Результаты матчей
Сарпсборг-08
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Кристиансунд
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
5
7
Сарпсборг-08
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Кристиансунд
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
19
15
Волевые поражения
20
19
Сарпсборг-08
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
25% (7)
32% (9)
Кристиансунд
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
18% (5)
29% (8)
54% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
29% (8)
43% (12)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
27
15
Волевые поражения
25
26
Голы по времени матча
Забито
25
8
13 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
17 Не забивали 20
5
20%
0
0%
1-15
4
16%
2
25%
16-30
4
16%
1
13%
31-45
1
4%
2
25%
46-60
5
20%
1
13%
61-75
6
24%
2
25%
76-90
Пропущено
22
29
11 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
2
9%
4
14%
1-15
3
14%
5
17%
16-30
6
27%
5
17%
31-45
1
5%
9
31%
46-60
4
18%
2
7%
61-75
6
27%
4
14%
76-90
Забито
26
24
16 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
4
15%
3
13%
1-15
7
27%
7
29%
29%
16-30
5
19%
6
25%
31-45
5
19%
1
4%
46-60
1
4%
2
8%
61-75
4
15%
5
21%
76-90
Пропущено
29
30
17 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 14
2
7%
3
10%
1-15
6
21%
3
10%
16-30
9
31%
7
23%
31-45
1
3%
5
17%
46-60
6
21%
6
20%
61-75
5
17%
6
20%
76-90
Забито
51
32
29 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 11
5 Не забивали 9
9
18%
3
9%
1-15
11
22%
9
28%
16-30
9
18%
7
22%
31-45
6
12%
3
9%
46-60
6
12%
3
9%
61-75
10
20%
7
22%
76-90
Пропущено
51
59
28 В 1-м тайме 27
23 Во 2-м тайме 32
14 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 27
4
8%
7
12%
1-15
9
18%
8
14%
16-30
15
29%
29%
12
20%
31-45
2
4%
14
24%
46-60
10
20%
8
14%
61-75
11
22%
10
17%
76-90
Результаты последних матчей
Сарпсборг-08
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Волеренга - Сарпсборг-08 3:3 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:1 Викинг - Сарпсборг-08 0:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 4:0
Саннефьёрд - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Дьерв 4:3 Олесунн - Сарпсборг-08 1:3 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Одд - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Мосс - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1
Кристиансунд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кристиансунд - Олесунн 4:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 5:0 Кристиансунд - Хёугесунн 0:1 Викинг - Кристиансунд 1:0
Одд - Кристиансунд 1:1 Кристиансунд - Русенборг 4:4 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 4:1 Кристиансунд - Волеренга 3:2 Кристиансунд - Саннефьёрд 3:1 Кристиансунд - Викинг 2:1 Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Тромсё - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Одд 2:2 Викинг - Кристиансунд 2:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3
Результаты матчей
Сарпсборг-08
Кристиансунд
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
4:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
4
3 раза 21%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
6 раз 43%
Точный счет
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:1
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
4:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 43%
0
5 раз 18%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
5
3 раза 11%
2
2 раза 7%
1
10 раз 36%
0
9 раз 32%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Сарпсборг-08
Кристиансунд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
59
95
410
410
410
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
86
68
59
212
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
199
1117
919
919
424
622
226
325
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1:0
|29
|24
|3
|2
|68 - 23
|75
|2.
|Русенборг
|2:0
|29
|16
|8
|5
|65 - 39
|56
|3.
|Будё-Глимт
|2:2
|29
|16
|7
|6
|79 - 37
|55
|4.
|Лиллестрём
|1:1
|29
|15
|6
|8
|46 - 32
|51
|5.
|Волеренга
|0:0
|29
|13
|5
|11
|50 - 46
|44
|6.
|Одд
|2:1
|29
|13
|5
|11
|39 - 44
|44
|7.
|Тромсё
|0:0
|29
|9
|13
|7
|42 - 46
|40
|8.
|Сарпсборг-08
|1:2
|29
|11
|4
|14
|53 - 52
|37
|9.
|Хёугесунн
|0:0
|29
|10
|7
|12
|39 - 43
|37
|10.
|Олесунн
|1:1
|29
|9
|9
|11
|29 - 43
|36
|11.
|Викинг
|2:2
|29
|9
|8
|12
|45 - 50
|35
|12.
|Стрёмсгодсет
|1:2
|29
|9
|6
|14
|42 - 48
|33
|13.
|Хам-Кам
|0:0
|29
|6
|14
|9
|31 - 38
|32
|14.
|Кристиансунд
|2:1
|29
|6
|6
|17
|36 - 58
|24
|15.
|Саннефьёрд
|0:1
|29
|6
|5
|18
|39 - 65
|23
|16.
|Дьерв
|0:2
|29
|5
|4
|20
|27 - 66
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|2:0
|14
|12
|2
|0
|36 - 12
|38
|2.
|Мольде
|1:0
|15
|12
|1
|2
|38 - 12
|37
|3.
|Волеренга
|0:0
|14
|9
|2
|3
|30 - 19
|29
|4.
|Будё-Глимт
|2:2
|15
|7
|7
|1
|44 - 18
|28
|5.
|Тромсё
|0:0
|14
|8
|4
|2
|27 - 21
|28
|6.
|Лиллестрём
|1:1
|14
|8
|2
|4
|21 - 12
|26
|7.
|Одд
|2:1
|15
|8
|1
|6
|23 - 22
|25
|8.
|Стрёмсгодсет
|1:2
|14
|7
|2
|5
|30 - 21
|23
|9.
|Хёугесунн
|0:0
|15
|6
|4
|5
|23 - 21
|22
|10.
|Олесунн
|1:1
|15
|5
|6
|4
|16 - 17
|21
|11.
|Сарпсборг-08
|1:2
|15
|6
|2
|7
|26 - 24
|20
|12.
|Викинг
|2:2
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|13.
|Хам-Кам
|0:0
|15
|4
|7
|4
|16 - 15
|19
|14.
|Кристиансунд
|2:1
|14
|4
|4
|6
|26 - 28
|16
|15.
|Дьерв
|0:2
|15
|4
|2
|9
|13 - 27
|14
|16.
|Саннефьёрд
|0:1
|14
|1
|5
|8
|21 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1:0
|14
|12
|2
|0
|30 - 11
|38
|2.
|Будё-Глимт
|2:2
|14
|9
|0
|5
|35 - 19
|27
|3.
|Лиллестрём
|1:1
|15
|7
|4
|4
|25 - 20
|25
|4.
|Одд
|2:1
|14
|5
|4
|5
|16 - 22
|19
|5.
|Русенборг
|2:0
|15
|4
|6
|5
|29 - 27
|18
|6.
|Сарпсборг-08
|1:2
|14
|5
|2
|7
|27 - 28
|17
|7.
|Викинг
|2:2
|15
|4
|4
|7
|25 - 32
|16
|8.
|Волеренга
|0:0
|15
|4
|3
|8
|20 - 27
|15
|9.
|Хёугесунн
|0:0
|14
|4
|3
|7
|16 - 22
|15
|10.
|Олесунн
|1:1
|14
|4
|3
|7
|13 - 26
|15
|11.
|Саннефьёрд
|0:1
|15
|5
|0
|10
|18 - 32
|15
|12.
|Хам-Кам
|0:0
|14
|2
|7
|5
|15 - 23
|13
|13.
|Тромсё
|0:0
|15
|1
|9
|5
|15 - 25
|12
|14.
|Стрёмсгодсет
|1:2
|15
|2
|4
|9
|12 - 27
|10
|15.
|Кристиансунд
|2:1
|15
|2
|2
|11
|10 - 30
|8
|16.
|Дьерв
|0:2
|14
|1
|2
|11
|14 - 39
|5
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|24 (10)
|Будё-Глимт
|Ветлесен Уго
|15 (8)
|Русенборг
|Тенгстедт Каспер
|14 (6)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|14 (6)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|14 (4)
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|9
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 7
|Одд
|Рууд Эспен
|7
|Стрёмсгодсет
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|7
|Мольде
|Хауган Эйрик
|7