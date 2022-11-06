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Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 29. Стадион: .
Сарпсборг-08
2:2
Конец матча
Кристиансунд
0'
1:0
21' Гол
Сколевик Стеффен
1:1
23' Гол
Диоп Амиду
36' Желтая карточка
Тибблинг Симон
1:2
45' Гол
Ульвестад Дан Петер
60' Желтая карточка
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
2:2
76' Гол
Солтведт Йоахим
77' Желтая карточка
Торп Виктор
90'+5
21
Кристиансен
Андерс
II
32
Вишне
Эйрик
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
13
Хагельскьер
Андерс
17
Солтведт
Йоахим
20
Салетрос
Антон
11
Тибблинг
Симон
25
Майгор
Миккел
15
Сколевик
Стеффен
41
Хейнтс
Тобиас
30
Энгвалль
Густав
1
Макдермот
Шон
26
Виллиамсен
Макс
5
Ульвестад
Дан
Петер
18
Ярл
Себастиан
2
Нилсен
Снорре
7
Ертсен
Торгиль
10
Каллудра
Лиридон
6
Хопмарк
Андреас
21
Диоп
Амиду
17
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
29
Мумбанья
Фарис
Сарпсборг-08
4-5-1
Кристиансунд
3-5-2

История личных встреч

Сарпсборг-08
Кристиансунд

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

Т
2:3
Т
1:3
Т
0:1
Т
1:1
Т
4:1
Т
4:0
Т
0:1
Т
1:2
Т
1:1
Т
2:2
Т
5:1

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.4
1.67

Среднее время на гол

64
54

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

2.33
1.2

Среднее время на гол

38
75

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.91
1.45

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

47
61

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейнтс Тобиас 14 (1) 0.48
Майгор Миккел 8 0.28
Молинс Гильермо 6 0.21
Салетрос Антон 5 (3) 0.17
Солтведт Йоахим 4 0.14
Сколевик Стеффен 4 0.14
Линнсет Йонатан 2 0.07
Упсет Кристиан 2 0.07
Тибблинг Симон 2 0.07
Торп Виктор 2 0.07
Энгвалль Густав 1 0.03
Эдегор Магнар 1 0.03
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0.03
Вишне Эйрик 0 0
Утвик Бьорн 0 0
Martin Hoeyland 0 0
Конте Абубакар 0 0
Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 8 (2) 0.28
Мумбанья Фарис 5 (2) 0.17
Диоп Амиду 4 0.14
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 3 (1) 0.1
Картум Сандер Эрик 2 0.07
Каллудра Лиридон 2 0.07
Нилсен Снорре 2 0.07
Хопмарк Андреас 2 0.07
Виллиамсен Макс 2 0.07
Ульвестад Дан Петер 1 0.03
Осбак Кристоффер 1 0.03
Ертсен Торгиль 1 0.03
Муколли Агон 1 0.03
Ярл Себастиан 0 0
Аскар Армин 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скиппер Антон 3 2
Хорн Йорген 4 1
Салетрос Антон 3 1
Хальворсен Уле Йорген 3 0
Мартинссон-Нгуали Серж 3 0
Эдегор Магнар 3 0
Солтведт Йоахим 3 0
Сколевик Стеффен 3 0
Молинс Гильермо 2 0
Тибблинг Симон 2 0
Майгор Миккел 2 0
Утвик Бьорн 2 0
Вишне Эйрик 2 0
Хейнтс Тобиас 2 0
Мухаммед Рашад 2 0
Торп Виктор 2 0
Видтун-Нильсен Симен 0 1
Томассен Йоахим 1 0
Кристиансен Андерс II 1 0
Энгвалль Густав 1 0
Линнсет Йонатан 1 0
Martin Hoeyland 1 0
Менди Лоран 1 0
Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоп Амиду 6 0
Каллудра Лиридон 4 0
Картум Сандер Эрик 4 0
Ярл Себастиан 4 0
Гйесдал Хенрик 3 0
Нилсен Снорре 3 0
Исаксен Йеспер 3 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 3 0
Мумбанья Фарис 1 1
Осбак Кристоффер 2 0
Ертсен Торгиль 2 0
Виллиамсен Макс 2 0
David Agbo 2 0
Isaac Annan 2 0
Ульвестад Дан Петер 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Мбайе Серинье 1 0
Мава Мозес 1 0
Аскар Армин 1 0
Квиле Сигур 1 0

Результаты матчей

Сарпсборг-08
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Кристиансунд
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

7
9
Сарпсборг-08
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Кристиансунд
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

19
15

Волевые поражения

20
19
Сарпсборг-08
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
24% (7)
31% (9)
Кристиансунд
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (6)
28% (8)
52% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
28% (8)
45% (13)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

27
15

Волевые поражения

27
28

Голы по времени матча

Забито

27
10
14 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
17 Не забивали 20
5
19%
0
0%
1-15
5
19%
3
30%
16-30
4
15%
2
20%
31-45
1
4%
2
20%
46-60
5
19%
1
10%
61-75
7
26%
2
20%
76-90

Пропущено

24
31
13 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 14
2
8%
4
13%
1-15
4
17%
6
19%
16-30
7
29%
29%
5
16%
31-45
1
4%
9
29%
29%
46-60
4
17%
2
6%
61-75
6
25%
5
16%
76-90

Забито

26
24
16 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
4
15%
3
13%
1-15
7
27%
7
29%
29%
16-30
5
19%
6
25%
31-45
5
19%
1
4%
46-60
1
4%
2
8%
61-75
4
15%
5
21%
76-90

Пропущено

29
30
17 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 14
2
7%
3
10%
1-15
6
21%
3
10%
16-30
9
31%
7
23%
31-45
1
3%
5
17%
46-60
6
21%
6
20%
61-75
5
17%
6
20%
76-90

Забито

53
34
30 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 11
5 Не забивали 9
9
17%
3
9%
1-15
12
23%
10
29%
29%
16-30
9
17%
8
24%
31-45
6
11%
3
9%
46-60
6
11%
3
9%
61-75
11
21%
7
21%
76-90

Пропущено

53
61
30 В 1-м тайме 28
23 Во 2-м тайме 33
14 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 28
4
8%
7
11%
1-15
10
19%
9
15%
16-30
16
30%
12
20%
31-45
2
4%
14
23%
46-60
10
19%
8
13%
61-75
11
21%
11
18%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Волеренга - Сарпсборг-08 3:3 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:1 Викинг - Сарпсборг-08 0:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 4:0
Саннефьёрд - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Дьерв 4:3 Олесунн - Сарпсборг-08 1:3 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Одд - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Мосс - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1
Кристиансунд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кристиансунд - Олесунн 4:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 5:0 Кристиансунд - Хёугесунн 0:1 Викинг - Кристиансунд 1:0
Одд - Кристиансунд 1:1 Кристиансунд - Русенборг 4:4 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 4:1 Кристиансунд - Волеренга 3:2 Кристиансунд - Саннефьёрд 3:1 Кристиансунд - Викинг 2:1 Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Тромсё - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Одд 2:2 Викинг - Кристиансунд 2:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3

Результаты матчей

Сарпсборг-08
Кристиансунд

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
4
3 раза 20%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 41%
0
5 раз 17%
2
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
5
3 раза 10%
1
10 раз 34%
0
9 раз 31%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Сарпсборг-08
Кристиансунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
3
6
9
1.5
9
5
4
11
2.5
4
10
4
11
3.5
2
12
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
6
6
8
1.5
1
14
5
9
2.5
2
12
3.5
2
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
5
0.5
Больше Меньше
20
9
12
17
1.5
10
19
9
20
2.5
4
25
6
23
3.5
2
27
3
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 29 24 3 2 69 - 24 75
2. Будё-Глимт 29 17 6 6 82 - 39 57
3. Русенборг 29 16 8 5 67 - 41 56
4. Лиллестрём 29 15 5 9 46 - 33 50
5. Волеренга 29 13 5 11 51 - 47 44
6. Одд 29 13 5 11 42 - 44 44
7. Тромсё 29 10 12 7 44 - 47 42
8. Сарпсборг-08 29 11 5 13 54 - 52 38
9. Олесунн 29 10 8 11 30 - 43 38
10. Хёугесунн 29 10 7 12 40 - 44 37
11. Викинг 29 9 7 13 47 - 53 34
12. Стрёмсгодсет 29 9 6 14 42 - 51 33
13. Хам-Кам 29 6 13 10 32 - 40 31
14. Саннефьёрд 29 6 5 18 40 - 66 23
15. Кристиансунд 29 5 7 17 36 - 59 22
16. Дьерв 29 5 4 20 29 - 68 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 14 12 2 0 36 - 12 38
2. Мольде 15 12 1 2 39 - 13 37
3. Будё-Глимт 15 8 6 1 47 - 20 30
4. Волеренга 14 9 2 3 30 - 19 29
5. Тромсё 14 8 4 2 27 - 21 28
6. Лиллестрём 14 8 2 4 21 - 12 26
7. Одд 15 8 1 6 26 - 22 25
8. Олесунн 15 6 5 4 17 - 17 23
9. Стрёмсгодсет 14 7 2 5 30 - 21 23
10. Хёугесунн 15 6 4 5 24 - 22 22
11. Сарпсборг-08 15 6 3 6 27 - 24 21
12. Викинг 14 5 4 5 20 - 18 19
13. Хам-Кам 15 4 6 5 17 - 17 18
14. Кристиансунд 14 4 4 6 26 - 28 16
15. Дьерв 15 4 2 9 15 - 29 14
16. Саннефьёрд 14 1 5 8 21 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 14 12 2 0 30 - 11 38
2. Будё-Глимт 14 9 0 5 35 - 19 27
3. Лиллестрём 15 7 3 5 25 - 21 24
4. Одд 14 5 4 5 16 - 22 19
5. Русенборг 15 4 6 5 31 - 29 18
6. Сарпсборг-08 14 5 2 7 27 - 28 17
7. Волеренга 15 4 3 8 21 - 28 15
8. Хёугесунн 14 4 3 7 16 - 22 15
9. Викинг 15 4 3 8 27 - 35 15
10. Олесунн 14 4 3 7 13 - 26 15
11. Саннефьёрд 15 5 0 10 19 - 33 15
12. Тромсё 15 2 8 5 17 - 26 14
13. Хам-Кам 14 2 7 5 15 - 23 13
14. Стрёмсгодсет 15 2 4 9 12 - 30 10
15. Кристиансунд 15 1 3 11 10 - 31 6
16. Дьерв 14 1 2 11 14 - 39 5
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 24 (10)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 16 (8)
Русенборг Тенгстедт Каспер 15 (7)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 14 (6)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 14 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 8
Олесунн Чанаджия Дарио 9
Одд Рууд Эспен 7
Стрёмсгодсет Вильсвик Ларс-Кристофер 7
Мольде Хауган Эйрик 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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