Тур: 29. Стадион: Сарпсборг.
2:2
Конец матча
0'
1:0
21' ГолСколевик Стеффен
1:1
23' ГолДиоп Амиду
36' Желтая карточкаТибблинг Симон
1:2
45' ГолУльвестад Дан Петер
60' Желтая карточкаВиллюмссон Бриньольфур Дарри
2:2
76' ГолСолтведт Йоахим
77' Желтая карточкаТорп Виктор
90'+5
Ход матча
21'
23'
1:1
36'
45'
76'
2:2
77'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 3
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
32
Вишне
Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
-
-
74 Aridon Racaj
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
-
23 Аскар АрминПолузащитник
-
13 Бюэ БендикНападающий
-
24 David Agbo
-
Главный тренер: Christian Michelsen
История личных встреч
Сарпсборг-08
Кристиансунд
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
11 матчей
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1.4
1.67
Среднее время на гол
64
54
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
2.33
1.2
Среднее время на гол
38
75
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.91
1.45
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
47
61
Бомбардиры внутри турнира
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейнтс Тобиас
|14 (1)
|0.48
|Майгор Миккел
|8
|0.28
|Молинс Гильермо
|6
|0.21
|Салетрос Антон
|5 (3)
|0.17
|Солтведт Йоахим
|4
|0.14
|Сколевик Стеффен
|4
|0.14
|Линнсет Йонатан
|2
|0.07
|Упсет Кристиан
|2
|0.07
|Тибблинг Симон
|2
|0.07
|Торп Виктор
|2
|0.07
|Энгвалль Густав
|1
|0.03
|Эдегор Магнар
|1
|0.03
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0.03
|Вишне Эйрик
|0
|0
|Утвик Бьорн
|0
|0
|Martin Hoeyland
|0
|0
|Конте Абубакар
|0
|0
Кристиансунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюэ Бендик
|8 (2)
|0.28
|Мумбанья Фарис
|5 (2)
|0.17
|Диоп Амиду
|4
|0.14
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|3 (1)
|0.1
|Картум Сандер Эрик
|2
|0.07
|Каллудра Лиридон
|2
|0.07
|Нилсен Снорре
|2
|0.07
|Хопмарк Андреас
|2
|0.07
|Виллиамсен Макс
|2
|0.07
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.03
|Осбак Кристоффер
|1
|0.03
|Ертсен Торгиль
|1
|0.03
|Муколли Агон
|1
|0.03
|Ярл Себастиан
|0
|0
|Аскар Армин
|0
|0
Карточки
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скиппер Антон
|3
|2
|Хорн Йорген
|4
|1
|Салетрос Антон
|3
|1
|Хальворсен Уле Йорген
|3
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|3
|0
|Эдегор Магнар
|3
|0
|Солтведт Йоахим
|3
|0
|Сколевик Стеффен
|3
|0
|Молинс Гильермо
|2
|0
|Тибблинг Симон
|2
|0
|Майгор Миккел
|2
|0
|Утвик Бьорн
|2
|0
|Вишне Эйрик
|2
|0
|Хейнтс Тобиас
|2
|0
|Мухаммед Рашад
|2
|0
|Торп Виктор
|2
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|0
|1
|Томассен Йоахим
|1
|0
|Кристиансен Андерс II
|1
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Линнсет Йонатан
|1
|0
|Martin Hoeyland
|1
|0
|Менди Лоран
|1
|0
Кристиансунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоп Амиду
|6
|0
|Каллудра Лиридон
|4
|0
|Картум Сандер Эрик
|4
|0
|Ярл Себастиан
|4
|0
|Гйесдал Хенрик
|3
|0
|Нилсен Снорре
|3
|0
|Исаксен Йеспер
|3
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|3
|0
|Мумбанья Фарис
|1
|1
|Осбак Кристоффер
|2
|0
|Ертсен Торгиль
|2
|0
|Виллиамсен Макс
|2
|0
|David Agbo
|2
|0
|Isaac Annan
|2
|0
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Мбайе Серинье
|1
|0
|Мава Мозес
|1
|0
|Аскар Армин
|1
|0
|Квиле Сигур
|1
|0
Результаты матчей
Сарпсборг-08
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Кристиансунд
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
7
9
Сарпсборг-08
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Кристиансунд
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
19
15
Волевые поражения
20
19
Сарпсборг-08
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
24% (7)
31% (9)
Кристиансунд
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (6)
28% (8)
52% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
28% (8)
45% (13)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
27
15
Волевые поражения
27
28
Голы по времени матча
Забито
27
10
14 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
17 Не забивали 20
5
19%
0
0%
1-15
5
19%
3
30%
16-30
4
15%
2
20%
31-45
1
4%
2
20%
46-60
5
19%
1
10%
61-75
7
26%
2
20%
76-90
Пропущено
24
31
13 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 14
2
8%
4
13%
1-15
4
17%
6
19%
16-30
7
29%
29%
5
16%
31-45
1
4%
9
29%
29%
46-60
4
17%
2
6%
61-75
6
25%
5
16%
76-90
Забито
26
24
16 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
4
15%
3
13%
1-15
7
27%
7
29%
29%
16-30
5
19%
6
25%
31-45
5
19%
1
4%
46-60
1
4%
2
8%
61-75
4
15%
5
21%
76-90
Пропущено
29
30
17 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 14
2
7%
3
10%
1-15
6
21%
3
10%
16-30
9
31%
7
23%
31-45
1
3%
5
17%
46-60
6
21%
6
20%
61-75
5
17%
6
20%
76-90
Забито
53
34
30 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 11
5 Не забивали 9
9
17%
3
9%
1-15
12
23%
10
29%
29%
16-30
9
17%
8
24%
31-45
6
11%
3
9%
46-60
6
11%
3
9%
61-75
11
21%
7
21%
76-90
Пропущено
53
61
30 В 1-м тайме 28
23 Во 2-м тайме 33
14 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 28
4
8%
7
11%
1-15
10
19%
9
15%
16-30
16
30%
12
20%
31-45
2
4%
14
23%
46-60
10
19%
8
13%
61-75
11
21%
11
18%
76-90
Результаты последних матчей
Сарпсборг-08
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Волеренга - Сарпсборг-08 3:3 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:1 Викинг - Сарпсборг-08 0:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 4:0
Саннефьёрд - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Дьерв 4:3 Олесунн - Сарпсборг-08 1:3 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Одд - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Мосс - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1
Кристиансунд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кристиансунд - Олесунн 4:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 5:0 Кристиансунд - Хёугесунн 0:1 Викинг - Кристиансунд 1:0
Одд - Кристиансунд 1:1 Кристиансунд - Русенборг 4:4 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 4:1 Кристиансунд - Волеренга 3:2 Кристиансунд - Саннефьёрд 3:1 Кристиансунд - Викинг 2:1 Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Тромсё - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Одд 2:2 Викинг - Кристиансунд 2:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3
Результаты матчей
Сарпсборг-08
Кристиансунд
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
4
3 раза 20%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 41%
0
5 раз 17%
2
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
5
3 раза 10%
1
10 раз 34%
0
9 раз 31%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Сарпсборг-08
Кристиансунд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
113
69
95
411
410
411
212
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
96
68
114
59
212
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
245
Больше Меньше
209
1217
1019
920
425
623
227
326
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|29
|24
|3
|2
|69 - 24
|75
|2.
|Будё-Глимт
|29
|17
|6
|6
|82 - 39
|57
|3.
|Русенборг
|29
|16
|8
|5
|67 - 41
|56
|4.
|Лиллестрём
|29
|15
|5
|9
|46 - 33
|50
|5.
|Волеренга
|29
|13
|5
|11
|51 - 47
|44
|6.
|Одд
|29
|13
|5
|11
|42 - 44
|44
|7.
|Тромсё
|29
|10
|12
|7
|44 - 47
|42
|8.
|Сарпсборг-08
|29
|11
|5
|13
|54 - 52
|38
|9.
|Олесунн
|29
|10
|8
|11
|30 - 43
|38
|10.
|Хёугесунн
|29
|10
|7
|12
|40 - 44
|37
|11.
|Викинг
|29
|9
|7
|13
|47 - 53
|34
|12.
|Стрёмсгодсет
|29
|9
|6
|14
|42 - 51
|33
|13.
|Хам-Кам
|29
|6
|13
|10
|32 - 40
|31
|14.
|Саннефьёрд
|29
|6
|5
|18
|40 - 66
|23
|15.
|Кристиансунд
|29
|5
|7
|17
|36 - 59
|22
|16.
|Дьерв
|29
|5
|4
|20
|29 - 68
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|14
|12
|2
|0
|36 - 12
|38
|2.
|Мольде
|15
|12
|1
|2
|39 - 13
|37
|3.
|Будё-Глимт
|15
|8
|6
|1
|47 - 20
|30
|4.
|Волеренга
|14
|9
|2
|3
|30 - 19
|29
|5.
|Тромсё
|14
|8
|4
|2
|27 - 21
|28
|6.
|Лиллестрём
|14
|8
|2
|4
|21 - 12
|26
|7.
|Одд
|15
|8
|1
|6
|26 - 22
|25
|8.
|Олесунн
|15
|6
|5
|4
|17 - 17
|23
|9.
|Стрёмсгодсет
|14
|7
|2
|5
|30 - 21
|23
|10.
|Хёугесунн
|15
|6
|4
|5
|24 - 22
|22
|11.
|Сарпсборг-08
|15
|6
|3
|6
|27 - 24
|21
|12.
|Викинг
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|13.
|Хам-Кам
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
|14.
|Кристиансунд
|14
|4
|4
|6
|26 - 28
|16
|15.
|Дьерв
|15
|4
|2
|9
|15 - 29
|14
|16.
|Саннефьёрд
|14
|1
|5
|8
|21 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|14
|12
|2
|0
|30 - 11
|38
|2.
|Будё-Глимт
|14
|9
|0
|5
|35 - 19
|27
|3.
|Лиллестрём
|15
|7
|3
|5
|25 - 21
|24
|4.
|Одд
|14
|5
|4
|5
|16 - 22
|19
|5.
|Русенборг
|15
|4
|6
|5
|31 - 29
|18
|6.
|Сарпсборг-08
|14
|5
|2
|7
|27 - 28
|17
|7.
|Волеренга
|15
|4
|3
|8
|21 - 28
|15
|8.
|Хёугесунн
|14
|4
|3
|7
|16 - 22
|15
|9.
|Викинг
|15
|4
|3
|8
|27 - 35
|15
|10.
|Олесунн
|14
|4
|3
|7
|13 - 26
|15
|11.
|Саннефьёрд
|15
|5
|0
|10
|19 - 33
|15
|12.
|Тромсё
|15
|2
|8
|5
|17 - 26
|14
|13.
|Хам-Кам
|14
|2
|7
|5
|15 - 23
|13
|14.
|Стрёмсгодсет
|15
|2
|4
|9
|12 - 30
|10
|15.
|Кристиансунд
|15
|1
|3
|11
|10 - 31
|6
|16.
|Дьерв
|14
|1
|2
|11
|14 - 39
|5
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|24 (10)
|Будё-Глимт
|Ветлесен Уго
|16 (8)
|Русенборг
|Тенгстедт Каспер
|15 (7)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|14 (6)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|14 (4)
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 8
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|9
|Одд
|Рууд Эспен
|7
|Стрёмсгодсет
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|7
|Мольде
|Хауган Эйрик
|7