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  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 30. Стадион: .
Хеккен
3:2
Второй тайм: 68'
Норрчёпинг
0'
0:1
6' Гол
Шабани Лаорент
1:1
18' Гол
Ларсен Ларс Олден
1:2
32' Гол
Шабани Лаорент
2:2
45' Гол
Рюгор Миккель
3:2
59' Гол
Amane Romeo

Ход матча

6'
0:1
Шабани Лаорент
(Гудьонсен Андри)
18'
Ларсен Ларс Олден
(Amane Romeo)
1:1
32'
1:2
Шабани Лаорент
45'
Рюгор Миккель
(Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль)
2:2
59'
Amane Romeo
3:2
62'
Фрайберг Эрик
Amane Romeo
 
64'
 
Нюман Кристоффер
Гудьонсен Андри
65'
 
Скуласон Ари
Траустасон Арнор

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 6
  • 4 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Лучшие коэффициенты
Хеккен
Ничья
Норрчёпинг
5.30
4.60
5.90
Все Коэффициенты
26
Абрахамссон
Петер
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
5
Ховланд
Эвен
3
Хаммар
Юхан
25
Kristoffer
Lund
Hansen
18
Рюгор
Миккель
27
Amane
Romeo
11
Густафссон
Самуэль
37
Садик
Ибраим
20
Тёрготт
Блэйр
24
Ларсен
Ларс
Олден
1
Янссон
Оскар
20
Daniel
Eid
4
Лунд
Марко
24
Эрикссон
Антон
2
Экполо
Годсвилл
7
Ортмарк
Якоб
8
Сигурдссон
Арнор
9
Траустасон
Арнор
10
Леви
Йонатан
22
Гудьонсен
Андри
17
Шабани
Лаорент
Хеккен
4-3-3
Норрчёпинг
4-3-3

История личных встреч

Хеккен
Норрчёпинг

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

46.2%
61.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

26 матчей

46.2%
11.5%
42.3%
12 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

23.1%
57.7%
19.2%
6 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

34.6%
30.8%
34.6%
9 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

А
1:1
А
5:0
А
0:1
К
2:3
А
0:1
А
2:1
А
0:1
А
2:1
А
0:1
А
2:1
А
4:1
А
1:2
А
3:1
А
1:2
А
3:1
А
0:2
КШ
3:1
К
3:1
А
0:0
А
2:0
А
1:0
А
4:2
А
1:2
А
6:0
А
0:1
А
2:2

Голы

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

2
1.23

Среднее время на гол

45
73

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.69
1

Среднее время на гол

53
90

Всего голов

48
29

Голов в среднем за матч

1.85
1.12

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

48
80

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Еремеефф Александер 22 (4) 0.73
Рюгор Миккель 11 0.37
Садик Ибраим 7 0.23
Удденес Оскар 7 0.23
Ларсен Ларс Олден 4 0.13
Ховланд Эвен 4 0.13
Тёрготт Блэйр 2 0.07
Берггрен Густав 2 0.07
Хаммар Юхан 2 0.07
Густафссон Самуэль 1 0.03
Amane Romeo 1 0.03
Бенгтссон Лео 1 0.03
Юссеф Али 1 0.03
Kristoffer Lund Hansen 0 0
Густафссон Симон 0 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 0 0
Тотлэнд Томас 0 0
Фрайберг Эрик 0 0
Franklin Uchenna 0 0
Норрчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюман Кристоффер 11 0.37
Леви Йонатан 6 0.2
Ортмарк Якоб 6 0.2
Сигурдссон Арнор 5 (2) 0.17
Траустасон Арнор 3 0.1
Шабани Лаорент 3 0.1
Daniel Eid 1 0.03
Сема Майч 1 0.03
Гудьонсен Андри 1 0.03
Агардиус Виктор 1 0.03
Марковик Эман 1 0.03
Скуласон Ари 0 0
Салес Жеан Карлос 0 0
Экполо Годсвилл 0 0
Абдулразак Исхак 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густафссон Самуэль 6 0
Еремеефф Александер 4 1
Хаммар Юхан 5 0
Рюгор Миккель 4 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 4 0
Абрахамссон Петер 2 1
Берггрен Густав 3 0
Kristoffer Lund Hansen 3 0
Ходжич Кадир 1 1
Ларсен Ларс Олден 2 0
Удденес Оскар 2 0
Ховланд Эвен 1 0
Фрайберг Эрик 1 0
Сана Тобиас 1 0
Рашид Джонатан 1 0
Тотлэнд Томас 1 0
Густафссон Симон 1 0
Садик Ибраим 1 0
Amane Romeo 1 0
Норрчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ортмарк Якоб 6 0
Лунд Марко 3 1
Скуласон Ари 4 0
Салес Жеан Карлос 4 0
Вальквист Линус 4 0
Нюман Кристоффер 3 0
Сигурдссон Арнор 3 0
Марковик Эман 3 0
Леви Йонатан 3 0
Daniel Eid 3 0
Экполо Годсвилл 3 0
Абдулразак Исхак 3 0
Янссон Оскар 2 0
Эрикссон Антон 2 0
Салихович Дино 2 0
Сема Майч 1 0
Гудьонсен Андри 1 0
Бинаку Эгзон 1 0
Шабани Лаорент 1 0

Результаты матчей

Хеккен
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Норрчёпинг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

4
7
Хеккен
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (6)
60% (9)
Норрчёпинг
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

0
11

Волевые поражения

31
23
Хеккен
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (12)
38% (11)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
34% (10)
41% (12)
Норрчёпинг
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (12)
24% (7)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
21% (6)
48% (14)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

9
13

Волевые поражения

35
30

Голы по времени матча

Забито

35
13
15 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 4
11 Забивали первыми 9
17 Не забивали 19
5
14%
6
46%
1-15
2
6%
2
15%
16-30
8
23%
1
8%
31-45
7
20%
0
0%
46-60
4
11%
3
23%
61-75
9
26%
1
8%
76-90

Пропущено

18
19
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 13
2
11%
1
5%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
1
6%
4
21%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
2
11%
6
32%
61-75
8
44%
6
32%
76-90

Забито

31
25
11 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 7
14 Не забивали 19
6
19%
2
8%
1-15
2
6%
3
12%
16-30
3
10%
6
24%
31-45
9
29%
29%
3
12%
46-60
3
10%
5
20%
61-75
8
26%
6
24%
76-90

Пропущено

16
19
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
13%
3
16%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
4
25%
4
21%
31-45
2
13%
3
16%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
6
38%
6
32%
76-90

Забито

66
38
26 В 1-м тайме 20
40 Во 2-м тайме 18
23 Забивали первыми 16
2 Не забивали 9
11
17%
8
21%
1-15
4
6%
5
13%
16-30
11
17%
7
18%
31-45
16
24%
3
8%
46-60
7
11%
8
21%
61-75
17
26%
7
18%
76-90

Пропущено

34
38
13 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 24
4
12%
4
11%
1-15
4
12%
2
5%
16-30
5
15%
8
21%
31-45
4
12%
4
11%
46-60
3
9%
8
21%
61-75
14
41%
12
32%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Гётеборг - Хеккен 0:4 Хеккен - Мальмё 2:1 АИК - Хеккен 1:2 Хеккен - Сундсвалль 4:1
Юргорден - Хеккен 0:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хеккен - Хаммарбю 1:1 Кальмар - Хеккен 1:1 Хеккен - Дегерфорс 2:2 Эльмхульт - Хеккен 1:2 Хеккен - Вернаму 4:1 Сириус - Хеккен 0:1 Хеккен - Мьельбю 1:0 Хеккен - Хельсинборг 5:0 Эльфсборг - Хеккен 4:4 Хеккен - Юргорден 1:2 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Мьельбю - Хеккен 1:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Хаммарбю - Хеккен 2:2
Норрчёпинг
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Норрчёпинг - Юргорден 0:1 Вернаму - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Хельсинборг 2:0 Сириус - Норрчёпинг 2:0
Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 Сундсвалль - Норрчёпинг 1:3 Норрчёпинг - Кальмар 2:2 Мальмё - Норрчёпинг 2:1 Норрчёпинг - Хаммарбю 4:1 Тебю - Норрчёпинг 0:2 Варберг БоИС - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - АИК 2:4 Эльфсборг - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Дегерфорс 2:0 Гётеборг - Норрчёпинг 2:0 Норрчёпинг - Гётеборг 0:2 Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1

Результаты матчей

Хеккен
Норрчёпинг

Точный счет

3:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
4
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
7 раз 47%
0
5 раз 33%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:2
5 раз 33%
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:1
5 раз 36%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
6 раз 40%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
1:2
6 раз 21%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 21%
2:0
5 раз 17%
0:1
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 34%
2
8 раз 28%
4
6 раз 21%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
0
1 раз 3%
0
9 раз 31%
1
9 раз 31%
2
8 раз 28%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Хеккен
Норрчёпинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
5
9
5
1.5
9
6
7
7
2.5
2
13
5
9
3.5
2
13
1
13
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
1.5
Больше Меньше
2
12
3
12
2.5
1
13
3
12
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
1
0.5
Больше Меньше
20
9
18
11
1.5
11
18
10
19
2.5
3
26
8
21
3.5
2
27
2
27
4.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 3:2 30 19 9 2 69 - 36 66
2. Юргорден 0:1 30 17 6 7 55 - 25 57
3. Хаммарбю 1:0 30 16 8 6 59 - 27 56
4. Кальмар 2:0 30 15 6 9 39 - 27 51
5. АИК 0:0 30 14 9 7 45 - 35 51
6. Эльфсборг 0:0 30 12 11 7 54 - 35 47
7. Мальмё 2:2 30 13 7 10 44 - 34 46
8. Гётеборг 3:1 30 14 3 13 41 - 39 45
9. Мьельбю 1:0 30 11 10 9 33 - 33 43
10. Вернаму 1:3 30 9 10 11 34 - 46 37
11. Сириус 0:3 30 9 8 13 29 - 42 35
12. Норрчёпинг 2:3 30 8 9 13 39 - 42 33
13. Варберг БоИС 3:0 30 8 7 15 31 - 55 31
14. Дегерфорс 2:2 30 7 10 13 32 - 49 31
15. Хельсинборг 0:1 30 4 5 21 22 - 51 17
16. Сундсвалль 0:2 30 4 2 24 28 - 78 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 0:1 15 11 1 3 38 - 11 34
2. Хеккен 3:2 15 10 3 2 38 - 20 33
3. Кальмар 2:0 15 10 2 3 18 - 7 32
4. Хаммарбю 1:0 15 9 5 1 37 - 13 32
5. АИК 0:0 15 8 5 2 21 - 10 29
6. Эльфсборг 0:0 15 8 5 2 33 - 19 29
7. Мальмё 2:2 15 8 4 3 25 - 13 28
8. Гётеборг 3:1 15 7 3 5 19 - 18 24
9. Вернаму 1:3 15 5 6 4 17 - 17 21
10. Мьельбю 1:0 15 5 6 4 21 - 20 21
11. Дегерфорс 2:2 15 5 6 4 17 - 18 21
12. Сириус 0:3 15 6 2 7 15 - 17 20
13. Норрчёпинг 2:3 15 5 4 6 24 - 20 19
14. Варберг БоИС 3:0 15 4 5 6 15 - 25 17
15. Сундсвалль 0:2 15 4 0 11 20 - 38 12
16. Хельсинборг 0:1 15 2 3 10 9 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 3:2 15 9 6 0 31 - 16 33
2. Хаммарбю 1:0 15 7 3 5 22 - 14 24
3. Юргорден 0:1 15 6 5 4 17 - 14 23
4. АИК 0:0 15 6 4 5 24 - 25 22
5. Мьельбю 1:0 15 6 4 5 12 - 13 22
6. Гётеборг 3:1 15 7 0 8 22 - 21 21
7. Кальмар 2:0 15 5 4 6 21 - 20 19
8. Эльфсборг 0:0 15 4 6 5 21 - 16 18
9. Мальмё 2:2 15 5 3 7 19 - 21 18
10. Вернаму 1:3 15 4 4 7 17 - 29 16
11. Сириус 0:3 15 3 6 6 14 - 25 15
12. Варберг БоИС 3:0 15 4 2 9 16 - 30 14
13. Норрчёпинг 2:3 15 3 5 7 15 - 22 14
14. Дегерфорс 2:2 15 2 4 9 15 - 31 10
15. Хельсинборг 0:1 15 2 2 11 13 - 30 8
16. Сундсвалль 0:2 15 0 2 13 8 - 40 2
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 22 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 21
Гётеборг Берг Маркус 13 (6)
Хаммарбю Людвигсон Густав 12 (4)
Хеккен Рюгор Миккель 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 10
Вернаму Оливейра Вендерсон 1 8
АИК Ларссон Себастьян 9
Сириус Матисен Маркус 9
Сундсвалль Стенссон Даниэль 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Рюгор Миккель бьет в цель!
Лучшие коэффициенты
Хеккен
Ничья
Норрчёпинг
5.30
4.60
5.90
Все Коэффициенты
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