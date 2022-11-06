Тур: 30. Стадион: Бравида Арена.
3:2
Второй тайм: 68'
0'
0:1
6' ГолШабани Лаорент
1:1
18' ГолЛарсен Ларс Олден
1:2
32' ГолШабани Лаорент
2:2
45' ГолРюгор Миккель
3:2
59' ГолAmane Romeo
Ход матча
6'
18'
1:1
32'
1:2
45'
59'
3:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
5 Угловые 6
-
4 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
27
Amane
Romeo
37
Садик
Ибраим
20
Daniel
Eid
10
Леви
Йонатан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Amane RomeoПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Садик ИбраимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Ходжич КадирЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Daniel EidЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Леви ЙонатанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Сема МайчПолузащитник
-
14 Бинаку ЭгзонПолузащитник
-
18 Скуласон АриПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
История личных встреч
Хеккен
Норрчёпинг
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
46.2%
61.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
26 матчей
46.2%
11.5%
42.3%
12 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
23.1%
57.7%
19.2%
6 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
34.6%
30.8%
34.6%
9 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
2
1.23
Среднее время на гол
45
73
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
1.69
1
Среднее время на гол
53
90
Всего голов
48
29
Голов в среднем за матч
1.85
1.12
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
48
80
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Еремеефф Александер
|22 (4)
|0.73
|Рюгор Миккель
|11
|0.37
|Садик Ибраим
|7
|0.23
|Удденес Оскар
|7
|0.23
|Ларсен Ларс Олден
|4
|0.13
|Ховланд Эвен
|4
|0.13
|Тёрготт Блэйр
|2
|0.07
|Берггрен Густав
|2
|0.07
|Хаммар Юхан
|2
|0.07
|Густафссон Самуэль
|1
|0.03
|Amane Romeo
|1
|0.03
|Бенгтссон Лео
|1
|0.03
|Юссеф Али
|1
|0.03
|Kristoffer Lund Hansen
|0
|0
|Густафссон Симон
|0
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|0
|0
|Тотлэнд Томас
|0
|0
|Фрайберг Эрик
|0
|0
|Franklin Uchenna
|0
|0
Норрчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нюман Кристоффер
|11
|0.37
|Леви Йонатан
|6
|0.2
|Ортмарк Якоб
|6
|0.2
|Сигурдссон Арнор
|5 (2)
|0.17
|Траустасон Арнор
|3
|0.1
|Шабани Лаорент
|3
|0.1
|Daniel Eid
|1
|0.03
|Сема Майч
|1
|0.03
|Гудьонсен Андри
|1
|0.03
|Агардиус Виктор
|1
|0.03
|Марковик Эман
|1
|0.03
|Скуласон Ари
|0
|0
|Салес Жеан Карлос
|0
|0
|Экполо Годсвилл
|0
|0
|Абдулразак Исхак
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густафссон Самуэль
|6
|0
|Еремеефф Александер
|4
|1
|Хаммар Юхан
|5
|0
|Рюгор Миккель
|4
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|4
|0
|Абрахамссон Петер
|2
|1
|Берггрен Густав
|3
|0
|Kristoffer Lund Hansen
|3
|0
|Ходжич Кадир
|1
|1
|Ларсен Ларс Олден
|2
|0
|Удденес Оскар
|2
|0
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Фрайберг Эрик
|1
|0
|Сана Тобиас
|1
|0
|Рашид Джонатан
|1
|0
|Тотлэнд Томас
|1
|0
|Густафссон Симон
|1
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
|Amane Romeo
|1
|0
Норрчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ортмарк Якоб
|6
|0
|Лунд Марко
|3
|1
|Скуласон Ари
|4
|0
|Салес Жеан Карлос
|4
|0
|Вальквист Линус
|4
|0
|Нюман Кристоффер
|3
|0
|Сигурдссон Арнор
|3
|0
|Марковик Эман
|3
|0
|Леви Йонатан
|3
|0
|Daniel Eid
|3
|0
|Экполо Годсвилл
|3
|0
|Абдулразак Исхак
|3
|0
|Янссон Оскар
|2
|0
|Эрикссон Антон
|2
|0
|Салихович Дино
|2
|0
|Сема Майч
|1
|0
|Гудьонсен Андри
|1
|0
|Бинаку Эгзон
|1
|0
|Шабани Лаорент
|1
|0
Результаты матчей
Хеккен
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Норрчёпинг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
2
Волевые поражения
4
7
Хеккен
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (6)
60% (9)
Норрчёпинг
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
0
11
Волевые поражения
31
23
Хеккен
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (12)
38% (11)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
34% (10)
41% (12)
Норрчёпинг
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (12)
24% (7)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
21% (6)
48% (14)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
9
13
Волевые поражения
35
30
Голы по времени матча
Забито
35
13
15 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 4
11 Забивали первыми 9
17 Не забивали 19
5
14%
6
46%
1-15
2
6%
2
15%
16-30
8
23%
1
8%
31-45
7
20%
0
0%
46-60
4
11%
3
23%
61-75
9
26%
1
8%
76-90
Пропущено
18
19
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 13
2
11%
1
5%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
1
6%
4
21%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
2
11%
6
32%
61-75
8
44%
6
32%
76-90
Забито
31
25
11 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 7
14 Не забивали 19
6
19%
2
8%
1-15
2
6%
3
12%
16-30
3
10%
6
24%
31-45
9
29%
29%
3
12%
46-60
3
10%
5
20%
61-75
8
26%
6
24%
76-90
Пропущено
16
19
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
13%
3
16%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
4
25%
4
21%
31-45
2
13%
3
16%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
6
38%
6
32%
76-90
Забито
66
38
26 В 1-м тайме 20
40 Во 2-м тайме 18
23 Забивали первыми 16
2 Не забивали 9
11
17%
8
21%
1-15
4
6%
5
13%
16-30
11
17%
7
18%
31-45
16
24%
3
8%
46-60
7
11%
8
21%
61-75
17
26%
7
18%
76-90
Пропущено
34
38
13 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 24
4
12%
4
11%
1-15
4
12%
2
5%
16-30
5
15%
8
21%
31-45
4
12%
4
11%
46-60
3
9%
8
21%
61-75
14
41%
12
32%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Гётеборг - Хеккен 0:4 Хеккен - Мальмё 2:1 АИК - Хеккен 1:2 Хеккен - Сундсвалль 4:1
Юргорден - Хеккен 0:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хеккен - Хаммарбю 1:1 Кальмар - Хеккен 1:1 Хеккен - Дегерфорс 2:2 Эльмхульт - Хеккен 1:2 Хеккен - Вернаму 4:1 Сириус - Хеккен 0:1 Хеккен - Мьельбю 1:0 Хеккен - Хельсинборг 5:0 Эльфсборг - Хеккен 4:4 Хеккен - Юргорден 1:2 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Мьельбю - Хеккен 1:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Хаммарбю - Хеккен 2:2
Норрчёпинг
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Норрчёпинг - Юргорден 0:1 Вернаму - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Хельсинборг 2:0 Сириус - Норрчёпинг 2:0
Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 Сундсвалль - Норрчёпинг 1:3 Норрчёпинг - Кальмар 2:2 Мальмё - Норрчёпинг 2:1 Норрчёпинг - Хаммарбю 4:1 Тебю - Норрчёпинг 0:2 Варберг БоИС - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - АИК 2:4 Эльфсборг - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Дегерфорс 2:0 Гётеборг - Норрчёпинг 2:0 Норрчёпинг - Гётеборг 0:2 Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1
Результаты матчей
Хеккен
Норрчёпинг
Точный счет
3:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
4
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
7 раз 47%
0
5 раз 33%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:2
5 раз 33%
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:1
5 раз 36%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
6 раз 40%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
1:2
6 раз 21%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 21%
2:0
5 раз 17%
0:1
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 34%
2
8 раз 28%
4
6 раз 21%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
0
1 раз 3%
0
9 раз 31%
1
9 раз 31%
2
8 раз 28%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Хеккен
Норрчёпинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
105
95
96
77
213
59
213
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
212
312
113
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
281
Больше Меньше
209
1811
1118
1019
326
821
227
227
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|3:2
|30
|19
|9
|2
|69 - 36
|66
|2.
|Юргорден
|0:1
|30
|17
|6
|7
|55 - 25
|57
|3.
|Хаммарбю
|1:0
|30
|16
|8
|6
|59 - 27
|56
|4.
|Кальмар
|2:0
|30
|15
|6
|9
|39 - 27
|51
|5.
|АИК
|0:0
|30
|14
|9
|7
|45 - 35
|51
|6.
|Эльфсборг
|0:0
|30
|12
|11
|7
|54 - 35
|47
|7.
|Мальмё
|2:2
|30
|13
|7
|10
|44 - 34
|46
|8.
|Гётеборг
|3:1
|30
|14
|3
|13
|41 - 39
|45
|9.
|Мьельбю
|1:0
|30
|11
|10
|9
|33 - 33
|43
|10.
|Вернаму
|1:3
|30
|9
|10
|11
|34 - 46
|37
|11.
|Сириус
|0:3
|30
|9
|8
|13
|29 - 42
|35
|12.
|Норрчёпинг
|2:3
|30
|8
|9
|13
|39 - 42
|33
|13.
|Варберг БоИС
|3:0
|30
|8
|7
|15
|31 - 55
|31
|14.
|Дегерфорс
|2:2
|30
|7
|10
|13
|32 - 49
|31
|15.
|Хельсинборг
|0:1
|30
|4
|5
|21
|22 - 51
|17
|16.
|Сундсвалль
|0:2
|30
|4
|2
|24
|28 - 78
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|0:1
|15
|11
|1
|3
|38 - 11
|34
|2.
|Хеккен
|3:2
|15
|10
|3
|2
|38 - 20
|33
|3.
|Кальмар
|2:0
|15
|10
|2
|3
|18 - 7
|32
|4.
|Хаммарбю
|1:0
|15
|9
|5
|1
|37 - 13
|32
|5.
|АИК
|0:0
|15
|8
|5
|2
|21 - 10
|29
|6.
|Эльфсборг
|0:0
|15
|8
|5
|2
|33 - 19
|29
|7.
|Мальмё
|2:2
|15
|8
|4
|3
|25 - 13
|28
|8.
|Гётеборг
|3:1
|15
|7
|3
|5
|19 - 18
|24
|9.
|Вернаму
|1:3
|15
|5
|6
|4
|17 - 17
|21
|10.
|Мьельбю
|1:0
|15
|5
|6
|4
|21 - 20
|21
|11.
|Дегерфорс
|2:2
|15
|5
|6
|4
|17 - 18
|21
|12.
|Сириус
|0:3
|15
|6
|2
|7
|15 - 17
|20
|13.
|Норрчёпинг
|2:3
|15
|5
|4
|6
|24 - 20
|19
|14.
|Варберг БоИС
|3:0
|15
|4
|5
|6
|15 - 25
|17
|15.
|Сундсвалль
|0:2
|15
|4
|0
|11
|20 - 38
|12
|16.
|Хельсинборг
|0:1
|15
|2
|3
|10
|9 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|3:2
|15
|9
|6
|0
|31 - 16
|33
|2.
|Хаммарбю
|1:0
|15
|7
|3
|5
|22 - 14
|24
|3.
|Юргорден
|0:1
|15
|6
|5
|4
|17 - 14
|23
|4.
|АИК
|0:0
|15
|6
|4
|5
|24 - 25
|22
|5.
|Мьельбю
|1:0
|15
|6
|4
|5
|12 - 13
|22
|6.
|Гётеборг
|3:1
|15
|7
|0
|8
|22 - 21
|21
|7.
|Кальмар
|2:0
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|8.
|Эльфсборг
|0:0
|15
|4
|6
|5
|21 - 16
|18
|9.
|Мальмё
|2:2
|15
|5
|3
|7
|19 - 21
|18
|10.
|Вернаму
|1:3
|15
|4
|4
|7
|17 - 29
|16
|11.
|Сириус
|0:3
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|12.
|Варберг БоИС
|3:0
|15
|4
|2
|9
|16 - 30
|14
|13.
|Норрчёпинг
|2:3
|15
|3
|5
|7
|15 - 22
|14
|14.
|Дегерфорс
|2:2
|15
|2
|4
|9
|15 - 31
|10
|15.
|Хельсинборг
|0:1
|15
|2
|2
|11
|13 - 30
|8
|16.
|Сундсвалль
|0:2
|15
|0
|2
|13
|8 - 40
|2
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|22 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|21
|Гётеборг
|Берг Маркус
|13 (6)
|Хаммарбю
|Людвигсон Густав
|12 (4)
|Хеккен
|Рюгор Миккель
|11 (4)
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|10
|Вернаму
|Оливейра Вендерсон
|1 8
|АИК
|Ларссон Себастьян
|9
|Сириус
|Матисен Маркус
|9
|Сундсвалль
|Стенссон Даниэль
|9