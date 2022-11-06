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  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 30. Стадион: .
Сириус
0:3
Второй тайм: 69'
Варберг БоИС
0'
0:1
14' Гол
Йоханссон Александр
0:2
22' Гол
Лильенбэк Антон
32' Желтая карточка
Рогич Филип
0:3
37' Гол
Лильенбэк Антон
39' Желтая карточка
Транберг Робин

Ход матча

14'
0:1
Йоханссон Александр
(Станисич Оливер)
22'
0:2
Лильенбэк Антон
(Йоханссон Александр)
32'
Рогич Филип
 
37'
0:3
Лильенбэк Антон
(Ле Ру Люк)
39'
 
Транберг Робин
46'
 
Карлссон Тобиас
Станисич Оливер
61'
Ларсон Карл
Видгрен Деннис
 
64'
Бьоркстрем Тим
Роше Джейми
 
64'
Хелльборг Адам
Нвадике Патрик
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 71 Владение мячом, % 29
Лучшие коэффициенты
Сириус
Ничья
Варберг БоИС
83.00
3.87
3.75
Все Коэффициенты
35
Свейер
Ханнес
7
Рогич
Филип
22
Нвадике
Патрик
6
Матисен
Маркус
14
Aron
Bjarnason
I
21
Видгрен
Деннис
31
Викман
Адам
5
Роше
Джейми
23
Мэтьюз
Ташрик
29
Силисуфай
Эди
9
Куаку
Кристиан
III
42
Лукич
Стоян
18
Линднер
Йоаким
2
Биркфельдт
Йон
4
Станисич
Оливер
23
Лильенбэк
Антон
17
Лушаку
Исмет
8
Ле
Ру
Люк
14
Альфонси
Оливер
7
Транберг
Робин
16
Йоханссон
Александр
9
Симович
Робин
Сириус
3-5-2
Варберг БоИС
4-2-3-1

История личных встреч

Сириус
Варберг БоИС

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

А
0:2
А
2:1
А
0:0
А
2:0
А
3:3
К
2:1
С
2:0
С
1:0
С
1:1
С
2:2
С
0:2
С
2:3

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

2.2
0.86

Среднее время на гол

40
105

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

0.86
1.8

Среднее время на гол

105
50

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.42
1.25

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

63
72

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куаку Кристиан III 7 0.23
Aron Bjarnason I 4 0.13
Зейдан Мустафа 2 0.07
Матисен Маркус 2 0.07
Рогич Филип 1 (1) 0.03
Стенссон Даниэль 1 0.03
Хелльборг Адам 1 0.03
Видгрен Деннис 1 0.03
Карлссон-Лагемюр Патрик 1 0.03
Шабани Лаорент 1 0.03
Бьоркстрем Тим 1 0.03
Сугита Юкия 1 0.03
Силисуфай Эди 1 0.03
Вельчерлинг-Перссон Якоб 1 0.03
Мэтьюз Ташрик 1 0.03
Нвадике Патрик 1 0.03
Ларсон Карл 1 0.03
Райт Кевин 0 0
Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симович Робин 7 (2) 0.23
Йоханссон Александр 6 0.2
Лильенбэк Антон 2 0.07
Альфонси Оливер 2 0.07
Filipe Sisse 2 0.07
Eliton Junior 1 0.03
Карлссон Тобиас III 1 0.03
Линднер Йоаким 1 0.03
Станисич Оливер 1 0.03
Ле Ру Люк 1 0.03
Винбо Альбин 1 0.03
Filip Bohman 1 0.03
Транберг Робин 1 0.03
Карлссон Аджей Симон 1 0.03
Биркфельдт Йон 1 0.03
Менса Гидеон 1 0.03
Jaheem Burke 1 (1) 0.03
Лушаку Исмет 0 0
Боман Андре 0 0

Карточки

Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матисен Маркус 9 0
Куаку Кристиан III 6 0
Бьоркстрем Тим 5 0
Рогич Филип 4 0
Силисуфай Эди 4 0
Хелльборг Адам 4 0
Видгрен Деннис 2 1
Роше Джейми 3 0
Aron Bjarnason I 3 0
Да Грака Кристофер 3 0
Шабани Лаорент 3 0
Олссон Филип 3 0
Ссеванкамбо Исак 2 0
Карлссон-Лагемюр Патрик 2 0
Зейдан Мустафа 2 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 2 0
Нильссон Давид 1 0
Сугита Юкия 1 0
Райт Кевин 1 0
Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биркфельдт Йон 10 0
Транберг Робин 7 0
Станисич Оливер 7 0
Ле Ру Люк 6 0
Лушаку Исмет 6 0
Альфонси Оливер 6 0
Линднер Йоаким 4 0
Симович Робин 4 0
Менса Гидеон 4 0
Боман Андре 4 0
Мэтьюз Ташрик 2 1
Filipe Sisse 2 1
Йоханссон Александр 3 0
Eliton Junior 3 0
Карлссон Тобиас III 2 0
Закриссон Хампус 2 0
Сверриссон Оскар 2 0
Лильенбэк Антон 2 0
Винбо Альбин 2 0
Jaheem Burke 2 0
Filip Bohman 2 0
Андерссон Фредрик 1 0
Карлссон Виктор 1 0

Результаты матчей

Сириус
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Варберг БоИС
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

4
7
Сириус
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
60% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Варберг БоИС
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

19
20

Волевые поражения

10
13
Сириус
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (9)
55% (16)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Варберг БоИС
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (7)
31% (9)
45% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
31% (9)
34% (10)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

22
22

Волевые поражения

14
20

Голы по времени матча

Забито

14
14
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
21 Не забивали 20
0
0%
2
14%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
4
29%
2
14%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
3
21%
5
36%
61-75
2
14%
3
21%
76-90

Пропущено

15
29
8 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
1
7%
3
10%
1-15
3
20%
3
10%
16-30
4
27%
7
24%
31-45
3
20%
4
14%
46-60
1
7%
4
14%
61-75
3
20%
8
28%
76-90

Забито

14
15
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
20 Не забивали 21
1
7%
2
13%
1-15
4
29%
2
13%
16-30
1
7%
3
20%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
3
21%
5
33%
76-90

Пропущено

25
25
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
8%
2
8%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
8
32%
3
12%
31-45
5
20%
10
40%
46-60
3
12%
3
12%
61-75
5
20%
5
20%
76-90

Забито

28
29
11 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 11
12 Не забивали 12
1
4%
4
14%
1-15
5
18%
4
14%
16-30
5
18%
5
17%
31-45
6
21%
2
7%
46-60
6
21%
6
21%
61-75
5
18%
8
28%
76-90

Пропущено

40
54
20 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 34
15 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 23
3
8%
5
9%
1-15
5
13%
5
9%
16-30
12
30%
10
19%
31-45
8
20%
14
26%
46-60
4
10%
7
13%
61-75
8
20%
13
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сундсвалль - Сириус 2:3 Сириус - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Сириус 1:1 Сириус - Норрчёпинг 2:0
Дегерфорс - Сириус 0:0 Сириус - АИК 1:1 Эльфсборг - Сириус 3:0 Сириус - Вернаму 2:3 Сириус - Юргорден 0:1 Сандвикен Берген - Сириус 0:2 Гётеборг - Сириус 2:0 Сириус - Хеккен 0:1 Хельсинборг - Сириус 0:0 Сириус - Мальмё 2:1 Сириус - Мьельбю 0:1 Мальмё - Сириус 3:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Кальмар - Сириус 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Сириус - Гётеборг 1:2
Варберг БоИС
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Варберг БоИС - Мальмё 2:5 Мьельбю - Варберг БоИС 4:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:3 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:3
Хаммарбю - Варберг БоИС 5:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - АИК 2:0 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Юнгшиле - Варберг БоИС 0:4 Варберг БоИС - Норрчёпинг 1:1 Варберг БоИС - Юргорден 2:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Гётеборг 0:4 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1

Результаты матчей

Сириус
Варберг БоИС

Точный счет

2:0
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:3
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
0
7 раз 47%
2
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%

Точный счет

0:0
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
4 раза 14%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 41%
2
8 раз 28%
1
7 раз 24%
3
2 раза 7%
0
12 раз 41%
1
9 раз 31%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Сириус
Варберг БоИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
8
7
6
8
1.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
9
5
4
11
1.5
2
12
2
13
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
12
0.5
Больше Меньше
17
12
10
19
1.5
8
21
2
27
2.5
3
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 3:2 30 19 9 2 69 - 36 66
2. Юргорден 0:1 30 17 6 7 55 - 25 57
3. Хаммарбю 1:0 30 16 8 6 59 - 27 56
4. Кальмар 2:0 30 15 6 9 39 - 27 51
5. АИК 0:0 30 14 9 7 45 - 35 51
6. Эльфсборг 0:0 30 12 11 7 54 - 35 47
7. Мальмё 2:2 30 13 7 10 44 - 34 46
8. Гётеборг 3:1 30 14 3 13 41 - 39 45
9. Мьельбю 1:0 30 11 10 9 33 - 33 43
10. Вернаму 1:3 30 9 10 11 34 - 46 37
11. Сириус 0:3 30 9 8 13 29 - 42 35
12. Норрчёпинг 2:3 30 8 9 13 39 - 42 33
13. Варберг БоИС 3:0 30 8 7 15 31 - 55 31
14. Дегерфорс 2:2 30 7 10 13 32 - 49 31
15. Хельсинборг 0:1 30 4 5 21 22 - 51 17
16. Сундсвалль 0:2 30 4 2 24 28 - 78 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 0:1 15 11 1 3 38 - 11 34
2. Хеккен 3:2 15 10 3 2 38 - 20 33
3. Кальмар 2:0 15 10 2 3 18 - 7 32
4. Хаммарбю 1:0 15 9 5 1 37 - 13 32
5. АИК 0:0 15 8 5 2 21 - 10 29
6. Эльфсборг 0:0 15 8 5 2 33 - 19 29
7. Мальмё 2:2 15 8 4 3 25 - 13 28
8. Гётеборг 3:1 15 7 3 5 19 - 18 24
9. Вернаму 1:3 15 5 6 4 17 - 17 21
10. Мьельбю 1:0 15 5 6 4 21 - 20 21
11. Дегерфорс 2:2 15 5 6 4 17 - 18 21
12. Сириус 0:3 15 6 2 7 15 - 17 20
13. Норрчёпинг 2:3 15 5 4 6 24 - 20 19
14. Варберг БоИС 3:0 15 4 5 6 15 - 25 17
15. Сундсвалль 0:2 15 4 0 11 20 - 38 12
16. Хельсинборг 0:1 15 2 3 10 9 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 3:2 15 9 6 0 31 - 16 33
2. Хаммарбю 1:0 15 7 3 5 22 - 14 24
3. Юргорден 0:1 15 6 5 4 17 - 14 23
4. АИК 0:0 15 6 4 5 24 - 25 22
5. Мьельбю 1:0 15 6 4 5 12 - 13 22
6. Гётеборг 3:1 15 7 0 8 22 - 21 21
7. Кальмар 2:0 15 5 4 6 21 - 20 19
8. Эльфсборг 0:0 15 4 6 5 21 - 16 18
9. Мальмё 2:2 15 5 3 7 19 - 21 18
10. Вернаму 1:3 15 4 4 7 17 - 29 16
11. Сириус 0:3 15 3 6 6 14 - 25 15
12. Варберг БоИС 3:0 15 4 2 9 16 - 30 14
13. Норрчёпинг 2:3 15 3 5 7 15 - 22 14
14. Дегерфорс 2:2 15 2 4 9 15 - 31 10
15. Хельсинборг 0:1 15 2 2 11 13 - 30 8
16. Сундсвалль 0:2 15 0 2 13 8 - 40 2
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 22 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 21
Гётеборг Берг Маркус 13 (6)
Хаммарбю Людвигсон Густав 12 (4)
Хеккен Рюгор Миккель 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 10
Вернаму Оливейра Вендерсон 1 8
АИК Ларссон Себастьян 9
Сириус Матисен Маркус 9
Сундсвалль Стенссон Даниэль 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Транберг Робин получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Сириус
Ничья
Варберг БоИС
83.00
3.87
3.75
Все Коэффициенты
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