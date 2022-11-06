Тур: 30. Стадион: Студентернас.
0:3
Второй тайм: 69'
0'
0:1
14' ГолЙоханссон Александр
0:2
22' ГолЛильенбэк Антон
32' Желтая карточкаРогич Филип
0:3
37' ГолЛильенбэк Антон
39' Желтая карточкаТранберг Робин
Ход матча
14'
22'
32'
37'
0:3
39'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 5
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
71 Владение мячом, % 29
31
Викман
Адам
42
Лукич
Стоян
17
Лушаку
Исмет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Викман АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Фегруш КаримВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Oli Omarsson
-
Главный тренер: Daniel Baeckstroem
- Основной состав
-
42 Лукич СтоянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
19 Filip Bohman
-
21 Filipe Sisse
-
-
Главный тренер: Joakim Persson
История личных встреч
Сириус
Варберг БоИС
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед
12 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
2.2
0.86
Среднее время на гол
40
105
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
0.86
1.8
Среднее время на гол
105
50
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.42
1.25
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
63
72
Бомбардиры внутри турнира
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куаку Кристиан III
|7
|0.23
|Aron Bjarnason I
|4
|0.13
|Зейдан Мустафа
|2
|0.07
|Матисен Маркус
|2
|0.07
|Рогич Филип
|1 (1)
|0.03
|Стенссон Даниэль
|1
|0.03
|Хелльборг Адам
|1
|0.03
|Видгрен Деннис
|1
|0.03
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|1
|0.03
|Шабани Лаорент
|1
|0.03
|Бьоркстрем Тим
|1
|0.03
|Сугита Юкия
|1
|0.03
|Силисуфай Эди
|1
|0.03
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|1
|0.03
|Мэтьюз Ташрик
|1
|0.03
|Нвадике Патрик
|1
|0.03
|Ларсон Карл
|1
|0.03
|Райт Кевин
|0
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симович Робин
|7 (2)
|0.23
|Йоханссон Александр
|6
|0.2
|Лильенбэк Антон
|2
|0.07
|Альфонси Оливер
|2
|0.07
|Filipe Sisse
|2
|0.07
|Eliton Junior
|1
|0.03
|Карлссон Тобиас III
|1
|0.03
|Линднер Йоаким
|1
|0.03
|Станисич Оливер
|1
|0.03
|Ле Ру Люк
|1
|0.03
|Винбо Альбин
|1
|0.03
|Filip Bohman
|1
|0.03
|Транберг Робин
|1
|0.03
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0.03
|Биркфельдт Йон
|1
|0.03
|Менса Гидеон
|1
|0.03
|Jaheem Burke
|1 (1)
|0.03
|Лушаку Исмет
|0
|0
|Боман Андре
|0
|0
Карточки
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матисен Маркус
|9
|0
|Куаку Кристиан III
|6
|0
|Бьоркстрем Тим
|5
|0
|Рогич Филип
|4
|0
|Силисуфай Эди
|4
|0
|Хелльборг Адам
|4
|0
|Видгрен Деннис
|2
|1
|Роше Джейми
|3
|0
|Aron Bjarnason I
|3
|0
|Да Грака Кристофер
|3
|0
|Шабани Лаорент
|3
|0
|Олссон Филип
|3
|0
|Ссеванкамбо Исак
|2
|0
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|2
|0
|Зейдан Мустафа
|2
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|2
|0
|Нильссон Давид
|1
|0
|Сугита Юкия
|1
|0
|Райт Кевин
|1
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биркфельдт Йон
|10
|0
|Транберг Робин
|7
|0
|Станисич Оливер
|7
|0
|Ле Ру Люк
|6
|0
|Лушаку Исмет
|6
|0
|Альфонси Оливер
|6
|0
|Линднер Йоаким
|4
|0
|Симович Робин
|4
|0
|Менса Гидеон
|4
|0
|Боман Андре
|4
|0
|Мэтьюз Ташрик
|2
|1
|Filipe Sisse
|2
|1
|Йоханссон Александр
|3
|0
|Eliton Junior
|3
|0
|Карлссон Тобиас III
|2
|0
|Закриссон Хампус
|2
|0
|Сверриссон Оскар
|2
|0
|Лильенбэк Антон
|2
|0
|Винбо Альбин
|2
|0
|Jaheem Burke
|2
|0
|Filip Bohman
|2
|0
|Андерссон Фредрик
|1
|0
|Карлссон Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Сириус
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Варберг БоИС
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
4
7
Сириус
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
60% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Варберг БоИС
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
19
20
Волевые поражения
10
13
Сириус
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (9)
55% (16)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Варберг БоИС
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (7)
31% (9)
45% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
31% (9)
34% (10)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
22
22
Волевые поражения
14
20
Голы по времени матча
Забито
14
14
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
21 Не забивали 20
0
0%
2
14%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
4
29%
2
14%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
3
21%
5
36%
61-75
2
14%
3
21%
76-90
Пропущено
15
29
8 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
1
7%
3
10%
1-15
3
20%
3
10%
16-30
4
27%
7
24%
31-45
3
20%
4
14%
46-60
1
7%
4
14%
61-75
3
20%
8
28%
76-90
Забито
14
15
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
20 Не забивали 21
1
7%
2
13%
1-15
4
29%
2
13%
16-30
1
7%
3
20%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
3
21%
5
33%
76-90
Пропущено
25
25
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
8%
2
8%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
8
32%
3
12%
31-45
5
20%
10
40%
46-60
3
12%
3
12%
61-75
5
20%
5
20%
76-90
Забито
28
29
11 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 11
12 Не забивали 12
1
4%
4
14%
1-15
5
18%
4
14%
16-30
5
18%
5
17%
31-45
6
21%
2
7%
46-60
6
21%
6
21%
61-75
5
18%
8
28%
76-90
Пропущено
40
54
20 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 34
15 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 23
3
8%
5
9%
1-15
5
13%
5
9%
16-30
12
30%
10
19%
31-45
8
20%
14
26%
46-60
4
10%
7
13%
61-75
8
20%
13
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сириус
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сундсвалль - Сириус 2:3 Сириус - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Сириус 1:1 Сириус - Норрчёпинг 2:0
Дегерфорс - Сириус 0:0 Сириус - АИК 1:1 Эльфсборг - Сириус 3:0 Сириус - Вернаму 2:3 Сириус - Юргорден 0:1 Сандвикен Берген - Сириус 0:2 Гётеборг - Сириус 2:0 Сириус - Хеккен 0:1 Хельсинборг - Сириус 0:0 Сириус - Мальмё 2:1 Сириус - Мьельбю 0:1 Мальмё - Сириус 3:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Кальмар - Сириус 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Сириус - Гётеборг 1:2
Варберг БоИС
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Варберг БоИС - Мальмё 2:5 Мьельбю - Варберг БоИС 4:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:3 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:3
Хаммарбю - Варберг БоИС 5:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - АИК 2:0 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Юнгшиле - Варберг БоИС 0:4 Варберг БоИС - Норрчёпинг 1:1 Варберг БоИС - Юргорден 2:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Гётеборг 0:4 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1
Результаты матчей
Сириус
Варберг БоИС
Точный счет
2:0
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:3
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
0
7 раз 47%
2
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
Точный счет
0:0
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
4 раза 14%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 41%
2
8 раз 28%
1
7 раз 24%
3
2 раза 7%
0
12 раз 41%
1
9 раз 31%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Сириус
Варберг БоИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
87
68
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
95
411
212
213
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1712
Больше Меньше
1712
1019
821
227
326
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|3:2
|30
|19
|9
|2
|69 - 36
|66
|2.
|Юргорден
|0:1
|30
|17
|6
|7
|55 - 25
|57
|3.
|Хаммарбю
|1:0
|30
|16
|8
|6
|59 - 27
|56
|4.
|Кальмар
|2:0
|30
|15
|6
|9
|39 - 27
|51
|5.
|АИК
|0:0
|30
|14
|9
|7
|45 - 35
|51
|6.
|Эльфсборг
|0:0
|30
|12
|11
|7
|54 - 35
|47
|7.
|Мальмё
|2:2
|30
|13
|7
|10
|44 - 34
|46
|8.
|Гётеборг
|3:1
|30
|14
|3
|13
|41 - 39
|45
|9.
|Мьельбю
|1:0
|30
|11
|10
|9
|33 - 33
|43
|10.
|Вернаму
|1:3
|30
|9
|10
|11
|34 - 46
|37
|11.
|Сириус
|0:3
|30
|9
|8
|13
|29 - 42
|35
|12.
|Норрчёпинг
|2:3
|30
|8
|9
|13
|39 - 42
|33
|13.
|Варберг БоИС
|3:0
|30
|8
|7
|15
|31 - 55
|31
|14.
|Дегерфорс
|2:2
|30
|7
|10
|13
|32 - 49
|31
|15.
|Хельсинборг
|0:1
|30
|4
|5
|21
|22 - 51
|17
|16.
|Сундсвалль
|0:2
|30
|4
|2
|24
|28 - 78
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|0:1
|15
|11
|1
|3
|38 - 11
|34
|2.
|Хеккен
|3:2
|15
|10
|3
|2
|38 - 20
|33
|3.
|Кальмар
|2:0
|15
|10
|2
|3
|18 - 7
|32
|4.
|Хаммарбю
|1:0
|15
|9
|5
|1
|37 - 13
|32
|5.
|АИК
|0:0
|15
|8
|5
|2
|21 - 10
|29
|6.
|Эльфсборг
|0:0
|15
|8
|5
|2
|33 - 19
|29
|7.
|Мальмё
|2:2
|15
|8
|4
|3
|25 - 13
|28
|8.
|Гётеборг
|3:1
|15
|7
|3
|5
|19 - 18
|24
|9.
|Вернаму
|1:3
|15
|5
|6
|4
|17 - 17
|21
|10.
|Мьельбю
|1:0
|15
|5
|6
|4
|21 - 20
|21
|11.
|Дегерфорс
|2:2
|15
|5
|6
|4
|17 - 18
|21
|12.
|Сириус
|0:3
|15
|6
|2
|7
|15 - 17
|20
|13.
|Норрчёпинг
|2:3
|15
|5
|4
|6
|24 - 20
|19
|14.
|Варберг БоИС
|3:0
|15
|4
|5
|6
|15 - 25
|17
|15.
|Сундсвалль
|0:2
|15
|4
|0
|11
|20 - 38
|12
|16.
|Хельсинборг
|0:1
|15
|2
|3
|10
|9 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|3:2
|15
|9
|6
|0
|31 - 16
|33
|2.
|Хаммарбю
|1:0
|15
|7
|3
|5
|22 - 14
|24
|3.
|Юргорден
|0:1
|15
|6
|5
|4
|17 - 14
|23
|4.
|АИК
|0:0
|15
|6
|4
|5
|24 - 25
|22
|5.
|Мьельбю
|1:0
|15
|6
|4
|5
|12 - 13
|22
|6.
|Гётеборг
|3:1
|15
|7
|0
|8
|22 - 21
|21
|7.
|Кальмар
|2:0
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|8.
|Эльфсборг
|0:0
|15
|4
|6
|5
|21 - 16
|18
|9.
|Мальмё
|2:2
|15
|5
|3
|7
|19 - 21
|18
|10.
|Вернаму
|1:3
|15
|4
|4
|7
|17 - 29
|16
|11.
|Сириус
|0:3
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|12.
|Варберг БоИС
|3:0
|15
|4
|2
|9
|16 - 30
|14
|13.
|Норрчёпинг
|2:3
|15
|3
|5
|7
|15 - 22
|14
|14.
|Дегерфорс
|2:2
|15
|2
|4
|9
|15 - 31
|10
|15.
|Хельсинборг
|0:1
|15
|2
|2
|11
|13 - 30
|8
|16.
|Сундсвалль
|0:2
|15
|0
|2
|13
|8 - 40
|2
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|22 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|21
|Гётеборг
|Берг Маркус
|13 (6)
|Хаммарбю
|Людвигсон Густав
|12 (4)
|Хеккен
|Рюгор Миккель
|11 (4)
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|10
|Вернаму
|Оливейра Вендерсон
|1 8
|АИК
|Ларссон Себастьян
|9
|Сириус
|Матисен Маркус
|9
|Сундсвалль
|Стенссон Даниэль
|9