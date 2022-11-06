Тур: 30. Стадион: Теле2 Арена.
0'
0:1
23' ГолАль-Аммари Амир
63' Желтая карточкаАль-Аммари Амир
66' Желтая карточкаАндерссон Элиас
Ход матча
23'
63'
66'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 1
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
11
Штоль
Адам
15
Кричак
Иван
26
Перссон
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Штоль АдамЗащитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Перссон НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Моро МамудоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Andreas Braennstroem
История личных встреч
Юргорден
Мьельбю
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
15 матчей
40%
6.7%
53.3%
6 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.29
0.88
Среднее время на гол
70
102
Всего голов
15
4
Голов в среднем за матч
1.88
0.57
Среднее время на гол
48
157
Всего голов
24
11
Голов в среднем за матч
1.6
0.73
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
56
122
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Виктор
|9 (2)
|0.3
|Асоро Йоэль
|6
|0.2
|Викхейм Густав
|6
|0.2
|Радетинац Харис
|5
|0.17
|Финнделл Хампус
|5
|0.17
|Банда Эммануэль
|4
|0.13
|Эрикссон Магнус
|3
|0.1
|Экдаль Хьяльмар
|3
|0.1
|Андерссон Элиас
|2
|0.07
|Хакшабанович Сеад
|2
|0.07
|Хиен Исак
|2
|0.07
|Хольмберг Карл
|2
|0.07
|Шуллер Расмус
|1
|0.03
|Сабович Бесард
|1
|0.03
|Даниэльссон Маркус
|1 (1)
|0.03
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Silas Nwankwo
|9
|0.3
|Густафссон Виктор
|4
|0.13
|Грасия Карлос
|4
|0.13
|Йоханссон Херман
|3
|0.1
|Моро Мамудо
|2
|0.07
|Бергстрем Якоб
|2
|0.07
|Лёфквист Дэвид
|2 (1)
|0.07
|Аль-Аммари Амир
|1
|0.03
|Перссон Ноа
|1
|0.03
|Штоль Адам
|1
|0.03
|Густавссон Йеспер
|1
|0.03
|Кричак Иван
|1
|0.03
|Otto Rosengren
|0
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юханссон Петр
|7
|0
|Финнделл Хампус
|5
|0
|Шуллер Расмус
|4
|0
|Викхейм Густав
|4
|0
|Эдвардсен Виктор
|4
|0
|Андерссон Элиас
|3
|0
|Радетинац Харис
|2
|0
|Эрикссон Магнус
|2
|0
|Сабович Бесард
|2
|0
|Асоро Йоэль
|2
|0
|Экдаль Хьяльмар
|2
|0
|Лёфгрен Йеспер
|2
|0
|Хиен Исак
|2
|0
|Бенгтссон Пьер
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Банда Эммануэль
|1
|0
|Думбуя Амаду
|1
|0
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кричак Иван
|7
|0
|Эйле Ноа
|5
|1
|Йоханссон Херман
|6
|0
|Otto Rosengren
|6
|0
|Густавссон Йеспер
|5
|0
|Халити Йетмир
|5
|0
|Густафссон Виктор
|5
|0
|Лёфквист Дэвид
|4
|0
|Грасия Карлос
|4
|0
|Штоль Адам
|3
|0
|Magnus Woerts
|3
|0
|Бергстрем Якоб
|2
|0
|Мёрфельт Альбин
|2
|0
|Рашиди Херади
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|Моро Мамудо
|1
|0
|Silas Nwankwo
|1
|0
|Перссон Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Юргорден
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (9)
7% (1)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Мьельбю
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
2
5
Юргорден
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Мьельбю
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
12
Волевые поражения
17
18
Юргорден
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
52% (15)
24% (7)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
28% (8)
28% (8)
Мьельбю
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (6)
52% (15)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
12
13
Волевые поражения
19
23
Голы по времени матча
Забито
35
12
16 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 21
6
17%
1
8%
1-15
5
14%
1
8%
16-30
5
14%
1
8%
31-45
5
14%
2
17%
46-60
7
20%
4
33%
61-75
7
20%
3
25%
76-90
Пропущено
13
12
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
23%
1
8%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
4
33%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
3
23%
4
33%
76-90
Забито
18
20
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 7
20 Не забивали 16
1
6%
1
5%
1-15
4
22%
3
15%
16-30
1
6%
2
10%
31-45
5
28%
2
10%
46-60
4
22%
4
20%
61-75
3
17%
8
40%
76-90
Пропущено
13
21
9 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
3
23%
2
10%
1-15
3
23%
3
14%
16-30
3
23%
4
19%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
8%
4
19%
61-75
3
23%
7
33%
76-90
Забито
53
32
22 В 1-м тайме 9
31 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 13
7 Не забивали 8
7
13%
2
6%
1-15
9
17%
4
13%
16-30
6
11%
3
9%
31-45
10
19%
4
13%
46-60
11
21%
8
25%
61-75
10
19%
11
34%
76-90
Пропущено
26
33
16 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 20
6
23%
3
9%
1-15
5
19%
3
9%
16-30
5
19%
8
24%
31-45
1
4%
2
6%
46-60
3
12%
6
18%
61-75
6
23%
11
33%
76-90
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Юргорден - Шемрок Роверс 1:0 Норрчёпинг - Юргорден 0:1 Мольде - Юргорден 2:3 Юргорден - Сундсвалль 4:0
Мальмё - Юргорден 2:3 Юргорден - АИК 1:2 Юргорден - Гент 4:2 Юргорден - Хеккен 0:1 Гент - Юргорден 0:1 Дегерфорс - Юргорден 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0 Юргорден - Мольде 3:2 Хаммарбю - Юргорден 0:0 Шемрок Роверс - Юргорден 0:0 Сириус - Юргорден 0:1 Эребру Сюрианска - Юргорден 0:3 Юргорден - Эльфсборг 2:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Варберг БоИС - Юргорден 2:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0
Мьельбю
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Мьельбю - АИК 1:2 Мьельбю - Варберг БоИС 4:1 Кальмар - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3
Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 Вернаму - Мьельбю 2:1 Мьельбю - Сундсвалль 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Гётеборг 1:4 Хесслехольм ИФ - Мьельбю 0:2 Хельсинборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Мальмё 1:1 Хеккен - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Сириус - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Хеккен 1:2 АИК - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1
Результаты матчей
Юргорден
Мьельбю
Точный счет
4:0
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
6 раз 40%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
4
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
10 раз 67%
2
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
4:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 24%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
8 раз 28%
2
6 раз 21%
1
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
5
2 раза 7%
1
15 раз 52%
0
7 раз 24%
2
5 раз 17%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Юргорден
Мьельбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
141
113
411
86
213
59
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
86
510
311
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
218
Больше Меньше
227
1613
722
1019
227
623
128
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|3:2
|30
|19
|9
|2
|69 - 36
|66
|2.
|Юргорден
|0:1
|30
|17
|6
|7
|55 - 25
|57
|3.
|Хаммарбю
|1:0
|30
|16
|8
|6
|59 - 27
|56
|4.
|Кальмар
|2:0
|30
|15
|6
|9
|39 - 27
|51
|5.
|АИК
|0:0
|30
|14
|9
|7
|45 - 35
|51
|6.
|Эльфсборг
|0:0
|30
|12
|11
|7
|54 - 35
|47
|7.
|Мальмё
|2:2
|30
|13
|7
|10
|44 - 34
|46
|8.
|Гётеборг
|3:1
|30
|14
|3
|13
|41 - 39
|45
|9.
|Мьельбю
|1:0
|30
|11
|10
|9
|33 - 33
|43
|10.
|Вернаму
|1:3
|30
|9
|10
|11
|34 - 46
|37
|11.
|Сириус
|0:3
|30
|9
|8
|13
|29 - 42
|35
|12.
|Норрчёпинг
|2:3
|30
|8
|9
|13
|39 - 42
|33
|13.
|Варберг БоИС
|3:0
|30
|8
|7
|15
|31 - 55
|31
|14.
|Дегерфорс
|2:2
|30
|7
|10
|13
|32 - 49
|31
|15.
|Хельсинборг
|0:1
|30
|4
|5
|21
|22 - 51
|17
|16.
|Сундсвалль
|0:2
|30
|4
|2
|24
|28 - 78
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|0:1
|15
|11
|1
|3
|38 - 11
|34
|2.
|Хеккен
|3:2
|15
|10
|3
|2
|38 - 20
|33
|3.
|Кальмар
|2:0
|15
|10
|2
|3
|18 - 7
|32
|4.
|Хаммарбю
|1:0
|15
|9
|5
|1
|37 - 13
|32
|5.
|АИК
|0:0
|15
|8
|5
|2
|21 - 10
|29
|6.
|Эльфсборг
|0:0
|15
|8
|5
|2
|33 - 19
|29
|7.
|Мальмё
|2:2
|15
|8
|4
|3
|25 - 13
|28
|8.
|Гётеборг
|3:1
|15
|7
|3
|5
|19 - 18
|24
|9.
|Вернаму
|1:3
|15
|5
|6
|4
|17 - 17
|21
|10.
|Мьельбю
|1:0
|15
|5
|6
|4
|21 - 20
|21
|11.
|Дегерфорс
|2:2
|15
|5
|6
|4
|17 - 18
|21
|12.
|Сириус
|0:3
|15
|6
|2
|7
|15 - 17
|20
|13.
|Норрчёпинг
|2:3
|15
|5
|4
|6
|24 - 20
|19
|14.
|Варберг БоИС
|3:0
|15
|4
|5
|6
|15 - 25
|17
|15.
|Сундсвалль
|0:2
|15
|4
|0
|11
|20 - 38
|12
|16.
|Хельсинборг
|0:1
|15
|2
|3
|10
|9 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|3:2
|15
|9
|6
|0
|31 - 16
|33
|2.
|Хаммарбю
|1:0
|15
|7
|3
|5
|22 - 14
|24
|3.
|Юргорден
|0:1
|15
|6
|5
|4
|17 - 14
|23
|4.
|АИК
|0:0
|15
|6
|4
|5
|24 - 25
|22
|5.
|Мьельбю
|1:0
|15
|6
|4
|5
|12 - 13
|22
|6.
|Гётеборг
|3:1
|15
|7
|0
|8
|22 - 21
|21
|7.
|Кальмар
|2:0
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|8.
|Эльфсборг
|0:0
|15
|4
|6
|5
|21 - 16
|18
|9.
|Мальмё
|2:2
|15
|5
|3
|7
|19 - 21
|18
|10.
|Вернаму
|1:3
|15
|4
|4
|7
|17 - 29
|16
|11.
|Сириус
|0:3
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|12.
|Варберг БоИС
|3:0
|15
|4
|2
|9
|16 - 30
|14
|13.
|Норрчёпинг
|2:3
|15
|3
|5
|7
|15 - 22
|14
|14.
|Дегерфорс
|2:2
|15
|2
|4
|9
|15 - 31
|10
|15.
|Хельсинборг
|0:1
|15
|2
|2
|11
|13 - 30
|8
|16.
|Сундсвалль
|0:2
|15
|0
|2
|13
|8 - 40
|2
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|22 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|21
|Гётеборг
|Берг Маркус
|13 (6)
|Хаммарбю
|Людвигсон Густав
|12 (4)
|Хеккен
|Рюгор Миккель
|11 (4)
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|10
|Вернаму
|Оливейра Вендерсон
|1 8
|АИК
|Ларссон Себастьян
|9
|Сириус
|Матисен Маркус
|9
|Сундсвалль
|Стенссон Даниэль
|9