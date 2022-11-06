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  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 30. Стадион: .
Юргорден
0:1
Конец матча
Мьельбю
0'
0:1
23' Гол
Аль-Аммари Амир
63' Желтая карточка
Аль-Аммари Амир
66' Желтая карточка
Андерссон Элиас
68' Желтая карточка
Йоханссон Херман
90'+7

Ход матча

20'
 
Моро Мамудо
Silas Nwankwo
23'
0:1
Аль-Аммари Амир
(Бергстрем Якоб)
61'
Isak Alemayehu Mulugeta
Финнделл Хампус
 
61'
Асоро Йоэль
Радетинац Харис
 
63'
 
Аль-Аммари Амир
65'
 
Рашиди Херади
Халити Йетмир
65'
 
Блумквист Андреас
Лёфквист Дэвид
66'
Андерссон Элиас
 
68'
 
Йоханссон Херман
72'
Банда Эммануэль
Сабович Бесард
 
72'
Хольмберг Карл
Эдвардсен Виктор
 
82'
Адеми Альбион
Викхейм Густав
 
90'
 
Yusuff Abdulazeez
Бергстрем Якоб

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 4
  • 11 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
4
Лёфгрен
Йеспер
6
Шуллер
Расмус
8
Андерссон
Элиас
7
Эрикссон
Магнус
14
Сабович
Бесард
13
Финнделл
Хампус
9
Радетинац
Харис
16
Эдвардсен
Виктор
23
Викхейм
Густав
1
Тернквист
Ноэль
11
Штоль
Адам
15
Кричак
Иван
5
Халити
Йетмир
14
Йоханссон
Херман
26
Перссон
Ноа
12
Лёфквист
Дэвид
22
Густавссон
Йеспер
20
Аль-Аммари
Амир
16
Бергстрем
Якоб
31
Silas
Nwankwo
Юргорден
4-3-3
Мьельбю
3-5-2

История личных встреч

Юргорден
Мьельбю

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

15 матчей

40%
6.7%
53.3%
6 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

А
1:0
А
0:0
А
0:1
А
2:1
А
2:1
К
1:2
А
4:0
А
0:2
А
2:0
А
0:1
А
4:3
А
1:0
А
3:0
А
3:0
А
1:0

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.29
0.88

Среднее время на гол

70
102

Всего голов

15
4

Голов в среднем за матч

1.88
0.57

Среднее время на гол

48
157

Всего голов

24
11

Голов в среднем за матч

1.6
0.73

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

56
122

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Виктор 9 (2) 0.3
Асоро Йоэль 6 0.2
Викхейм Густав 6 0.2
Радетинац Харис 5 0.17
Финнделл Хампус 5 0.17
Банда Эммануэль 4 0.13
Эрикссон Магнус 3 0.1
Экдаль Хьяльмар 3 0.1
Андерссон Элиас 2 0.07
Хакшабанович Сеад 2 0.07
Хиен Исак 2 0.07
Хольмберг Карл 2 0.07
Шуллер Расмус 1 0.03
Сабович Бесард 1 0.03
Даниэльссон Маркус 1 (1) 0.03
Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Silas Nwankwo 9 0.3
Густафссон Виктор 4 0.13
Грасия Карлос 4 0.13
Йоханссон Херман 3 0.1
Моро Мамудо 2 0.07
Бергстрем Якоб 2 0.07
Лёфквист Дэвид 2 (1) 0.07
Аль-Аммари Амир 1 0.03
Перссон Ноа 1 0.03
Штоль Адам 1 0.03
Густавссон Йеспер 1 0.03
Кричак Иван 1 0.03
Otto Rosengren 0 0
Видесхейм-Пауль Расмус 0 0
Эйле Ноа 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юханссон Петр 7 0
Финнделл Хампус 5 0
Шуллер Расмус 4 0
Викхейм Густав 4 0
Андерссон Элиас 4 0
Эдвардсен Виктор 4 0
Радетинац Харис 2 0
Эрикссон Магнус 2 0
Сабович Бесард 2 0
Асоро Йоэль 2 0
Экдаль Хьяльмар 2 0
Лёфгрен Йеспер 2 0
Хиен Исак 2 0
Бенгтссон Пьер 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Банда Эммануэль 1 0
Думбуя Амаду 1 0
Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кричак Иван 7 0
Йоханссон Херман 7 0
Эйле Ноа 5 1
Otto Rosengren 6 0
Густавссон Йеспер 5 0
Халити Йетмир 5 0
Густафссон Виктор 5 0
Лёфквист Дэвид 4 0
Грасия Карлос 4 0
Штоль Адам 3 0
Magnus Woerts 3 0
Бергстрем Якоб 2 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Рашиди Херади 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
Моро Мамудо 1 0
Silas Nwankwo 1 0
Перссон Ноа 1 0

Результаты матчей

Юргорден
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (9)
7% (1)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Мьельбю
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

2
5
Юргорден
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Мьельбю
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
12

Волевые поражения

17
18
Юргорден
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
50% (15)
23% (7)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
30% (9)
27% (8)
Мьельбю
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (7)
50% (15)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)

Сухие победы

11
6

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

12
13

Волевые поражения

19
23

Голы по времени матча

Забито

35
13
16 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
17 Не забивали 21
6
17%
1
8%
1-15
5
14%
2
15%
16-30
5
14%
1
8%
31-45
5
14%
2
15%
46-60
7
20%
4
31%
61-75
7
20%
3
23%
76-90

Пропущено

14
12
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
21%
1
8%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
4
33%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
3
21%
4
33%
76-90

Забито

18
20
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 7
21 Не забивали 17
1
6%
1
5%
1-15
4
22%
3
15%
16-30
1
6%
2
10%
31-45
5
28%
2
10%
46-60
4
22%
4
20%
61-75
3
17%
8
40%
76-90

Пропущено

13
21
9 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
3
23%
2
10%
1-15
3
23%
3
14%
16-30
3
23%
4
19%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
8%
4
19%
61-75
3
23%
7
33%
76-90

Забито

53
33
22 В 1-м тайме 10
31 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 14
8 Не забивали 8
7
13%
2
6%
1-15
9
17%
5
15%
16-30
6
11%
3
9%
31-45
10
19%
4
12%
46-60
11
21%
8
24%
61-75
10
19%
11
33%
76-90

Пропущено

27
33
17 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 20
6
22%
3
9%
1-15
6
22%
3
9%
16-30
5
19%
8
24%
31-45
1
4%
2
6%
46-60
3
11%
6
18%
61-75
6
22%
11
33%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Юргорден - Шемрок Роверс 1:0 Норрчёпинг - Юргорден 0:1 Мольде - Юргорден 2:3 Юргорден - Сундсвалль 4:0
Мальмё - Юргорден 2:3 Юргорден - АИК 1:2 Юргорден - Гент 4:2 Юргорден - Хеккен 0:1 Гент - Юргорден 0:1 Дегерфорс - Юргорден 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0 Юргорден - Мольде 3:2 Хаммарбю - Юргорден 0:0 Шемрок Роверс - Юргорден 0:0 Сириус - Юргорден 0:1 Эребру Сюрианска - Юргорден 0:3 Юргорден - Эльфсборг 2:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Варберг БоИС - Юргорден 2:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0
Мьельбю
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Мьельбю - АИК 1:2 Мьельбю - Варберг БоИС 4:1 Кальмар - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3
Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 Вернаму - Мьельбю 2:1 Мьельбю - Сундсвалль 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Гётеборг 1:4 Хесслехольм ИФ - Мьельбю 0:2 Хельсинборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Мальмё 1:1 Хеккен - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Сириус - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Хеккен 1:2 АИК - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1

Результаты матчей

Юргорден
Мьельбю

Точный счет

4:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
6 раз 40%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

4
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
10 раз 67%
2
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%

Точный счет

0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
4:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
0:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 30%
2
6 раз 20%
1
5 раз 17%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
5
2 раза 7%
1
16 раз 53%
0
7 раз 23%
2
5 раз 17%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Юргорден
Мьельбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
14
1
11
4
1.5
4
11
8
7
2.5
2
13
5
10
3.5
1
14
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
9
6
5
10
1.5
3
12
2
13
2.5
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
9
0.5
Больше Меньше
23
7
16
14
1.5
7
23
10
20
2.5
2
28
6
24
3.5
1
29
2
28
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 30 18 10 2 69 - 37 64
2. Юргорден 30 17 6 7 55 - 25 57
3. Хаммарбю 30 16 8 6 60 - 27 56
4. Кальмар 30 15 6 9 41 - 27 51
5. АИК 30 14 8 8 45 - 36 50
6. Эльфсборг 30 13 10 7 55 - 35 49
7. Мальмё 30 13 7 10 44 - 34 46
8. Гётеборг 30 14 3 13 42 - 39 45
9. Мьельбю 30 11 10 9 33 - 33 43
10. Вернаму 30 9 10 11 34 - 47 37
11. Сириус 30 9 8 13 31 - 42 35
12. Норрчёпинг 30 8 10 12 40 - 42 34
13. Варберг БоИС 30 8 7 15 31 - 57 31
14. Дегерфорс 30 7 10 13 32 - 49 31
15. Хельсинборг 30 4 5 21 22 - 52 17
16. Сундсвалль 30 4 2 24 28 - 80 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 15 11 1 3 38 - 11 34
2. Кальмар 15 10 2 3 20 - 7 32
3. Хаммарбю 15 9 5 1 37 - 13 32
4. Хеккен 15 9 4 2 38 - 21 31
5. Эльфсборг 15 8 5 2 33 - 19 29
6. Мальмё 15 8 4 3 25 - 13 28
7. АИК 15 8 4 3 21 - 11 28
8. Гётеборг 15 7 3 5 19 - 18 24
9. Вернаму 15 5 6 4 17 - 18 21
10. Мьельбю 15 5 6 4 21 - 20 21
11. Дегерфорс 15 5 6 4 17 - 18 21
12. Сириус 15 6 2 7 17 - 17 20
13. Норрчёпинг 15 5 4 6 24 - 20 19
14. Варберг БоИС 15 4 5 6 15 - 25 17
15. Сундсвалль 15 4 0 11 20 - 38 12
16. Хельсинборг 15 2 3 10 9 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 15 9 6 0 31 - 16 33
2. Хаммарбю 15 7 3 5 23 - 14 24
3. Юргорден 15 6 5 4 17 - 14 23
4. АИК 15 6 4 5 24 - 25 22
5. Мьельбю 15 6 4 5 12 - 13 22
6. Гётеборг 15 7 0 8 23 - 21 21
7. Эльфсборг 15 5 5 5 22 - 16 20
8. Кальмар 15 5 4 6 21 - 20 19
9. Мальмё 15 5 3 7 19 - 21 18
10. Вернаму 15 4 4 7 17 - 29 16
11. Сириус 15 3 6 6 14 - 25 15
12. Норрчёпинг 15 3 6 6 16 - 22 15
13. Варберг БоИС 15 4 2 9 16 - 32 14
14. Дегерфорс 15 2 4 9 15 - 31 10
15. Хельсинборг 15 2 2 11 13 - 30 8
16. Сундсвалль 15 0 2 13 8 - 42 2
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 22 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 21
Гётеборг Берг Маркус 13 (6)
Хаммарбю Людвигсон Густав 12 (5)
Мальмё Телин Исаак 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 11
АИК Ларссон Себастьян 10
Вернаму Оливейра Вендерсон 1 8
Сириус Матисен Маркус 9
Сундсвалль Стенссон Даниэль 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Аль-Аммари Амир бьет в цель!
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    • 20'
      Silas Nwankwo уходит с поля. Моро Мамудо выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Юргорден 0:1 Мьельбю онлайн

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