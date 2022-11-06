Тур: 30. Стадион: Эледа.
0'
9' Желтая карточкаГравиус Христос
1:0
18' ГолЛарссон Хуго
31' Желтая карточкаDiego Campos2
1:1
37' ГолФараж Омар
2:1
61' ГолТелин Исаак
2:2
64' ГолЭрквист Расмус
Ход матча
18'
1:0
31'
37'
1:1
61'
2:1
64'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 7
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
27
Далин
Юхан
31
Ларссон
Хуго
11
Тойвонен
Ола
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Ларссон ХугоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Халуш МатейЗащитник
-
18 Галль РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Харейде Оге
- Основной состав
-
25 Галь ДжеффриВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Фараж ОмарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Край АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Holmberg
История личных встреч
Мальмё
Дегерфорс
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
4.33
3.5
Среднее время на гол
20
25
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
2.6
2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
34
45
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|12
|0.4
|Тойвонен Ола
|6
|0.2
|Бирманчевич Велько
|5
|0.17
|Сейдиу Патриот
|4
|0.13
|Зейдан Мустафа
|3
|0.1
|Кристиансен Андерс
|2 (1)
|0.07
|Бергет Йо Инге
|2 (1)
|0.07
|Рикс Сёрен
|2
|0.07
|Абубакари Малик
|2
|0.07
|Беихмо Феликс
|1
|0.03
|Пенья Серхио
|1
|0.03
|Ракип Эрдаль
|1
|0.03
|Буя Турай Мохамед
|1
|0.03
|Ларссон Хуго
|1
|0.03
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0.03
|Ларссон Эрик
|0
|0
|Нильсен Лассе
|0
|0
|Нанаси Себастьян
|0
|0
|Ольссон Мартин
|0
|0
|Галль Ромен
|0
|0
|Эммануэль Ломотей
|0
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саиди Абдельрахман
|6
|0.2
|Diego Campos2
|5
|0.17
|Фараж Омар
|4
|0.13
|Вукоевич Диян
|3
|0.1
|Эрквист Расмус
|3
|0.1
|Лагербильке Густав
|3
|0.1
|Джурджич Никола
|2
|0.07
|Elyas Bouzaiene
|1
|0.03
|Ольссон Себастьян II
|1
|0.03
|Бертильссон Юхан
|1
|0.03
|Мёрфельт Альбин
|1
|0.03
|Салмон Джастин
|1
|0.03
|Гайаю Джозеф-Клод
|0
|0
|Гравиус Христос
|0
|0
|Линделль Эрик
|0
|0
|Гранат Густав
|0
|0
|Карлен Адам
|0
|0
|Раджамохан Адхаван
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|8
|0
|Хаджикадунич Деннис
|6
|0
|Ольссон Мартин
|4
|0
|Тойвонен Ола
|4
|0
|Кристиансен Андерс
|4
|0
|Телин Исаак
|4
|0
|Кнудсен Йонас
|2
|1
|Нильсен Лассе
|3
|0
|Бергет Йо Инге
|3
|0
|Пенья Серхио
|3
|0
|Беихмо Феликс
|3
|0
|Зейдан Мустафа
|3
|0
|Сейдиу Патриот
|3
|0
|Рикс Сёрен
|2
|0
|Нанаси Себастьян
|2
|0
|Левицки Оскар
|1
|0
|Галль Ромен
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Бирманчевич Велько
|1
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гайаю Джозеф-Клод
|6
|1
|Джурджич Никола
|6
|1
|Diego Campos2
|6
|0
|Гравиус Христос
|5
|0
|Карлен Адам
|5
|0
|Эрквист Расмус
|5
|0
|Ольссон Себастьян II
|3
|1
|Лагербильке Густав
|3
|0
|Сабеткар Шон
|3
|0
|Гранат Густав
|3
|0
|Вукоевич Диян
|2
|0
|Линделль Эрик
|2
|0
|Уайтмэн Элфи
|2
|0
|Саиди Абдельрахман
|2
|0
|Салмон Джастин
|2
|0
|Elyas Bouzaiene
|2
|0
|Бертильссон Юхан
|1
|0
|Мукийби Рональд
|1
|0
|Край Антон
|1
|0
|Раджамохан Адхаван
|1
|0
|Фараж Омар
|1
|0
Результаты матчей
Мальмё
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Дегерфорс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
5
8
Мальмё
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Дегерфорс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
15
11
Волевые поражения
13
14
Мальмё
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (11)
48% (14)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
31% (9)
31% (9)
Дегерфорс
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (7)
34% (10)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
45% (13)
41% (12)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
19
14
Волевые поражения
18
22
Голы по времени матча
Забито
24
13
13 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 3
17 Не забивали 20
2
8%
1
8%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
9
38%
1
8%
31-45
2
8%
4
31%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
6
25%
6
46%
76-90
Пропущено
10
29
2 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 17
2 Пропускали первыми 11
7 Не пропускали 14
1
10%
5
17%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
1
10%
4
14%
31-45
3
30%
4
14%
46-60
3
30%
2
7%
61-75
2
20%
11
38%
76-90
Забито
21
15
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 3
16 Не забивали 20
4
19%
2
13%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
4
19%
2
13%
46-60
4
19%
4
27%
61-75
3
14%
5
33%
76-90
Пропущено
19
20
7 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
3
16%
9
45%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
4
21%
4
20%
31-45
3
16%
1
5%
46-60
6
32%
2
10%
61-75
3
16%
3
15%
76-90
Забито
45
28
23 В 1-м тайме 6
22 Во 2-м тайме 22
20 Забивали первыми 6
4 Не забивали 11
6
13%
3
11%
1-15
5
11%
2
7%
16-30
12
27%
1
4%
31-45
6
13%
6
21%
46-60
7
16%
5
18%
61-75
9
20%
11
39%
76-90
Пропущено
29
49
9 В 1-м тайме 26
20 Во 2-м тайме 23
5 Пропускали первыми 20
17 Не пропускали 26
4
14%
14
29%
1-15
0
0%
4
8%
16-30
5
17%
8
16%
31-45
6
21%
5
10%
46-60
9
31%
4
8%
61-75
5
17%
14
29%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Брага - Мальмё 2:1 Варберг БоИС - Мальмё 2:5 Мальмё - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Хеккен - Мальмё 2:1
Мальмё - Юргорден 2:3 Гётеборг - Мальмё 2:1 Унион Берлин - Мальмё 1:0 Мальмё - Вернаму 0:0 Мальмё - Унион Берлин 0:1 Мальмё - Хаммарбю 0:0 Хельсинборг - Мальмё 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Мальмё - Норрчёпинг 2:1 Мальмё - Брага 0:2 Эльфсборг - Мальмё 3:2 Braalanda IF - Мальмё 0:9 Мальмё - Кальмар 0:1 Сивасспор - Мальмё 0:2 Мьельбю - Мальмё 1:1 Мальмё - Сивасспор 3:1
Дегерфорс
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Дегерфорс - Вернаму 0:0 Хельсинборг - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Гётеборг 3:1 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1
Дегерфорс - Сириус 0:0 Дегерфорс - Юргорден 3:0 АИК - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:0 Хеккен - Дегерфорс 2:2 Худдинге - Дегерфорс 1:3 Дегерфорс - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Норрчёпинг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Кальмар 2:1 Мьельбю - Дегерфорс 2:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - АИК 1:1
Результаты матчей
Мальмё
Дегерфорс
Точный счет
2:1
2 раза 14%
0:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
Точный счет
2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:0
5 раз 36%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
6 раз 21%
0:0
4 раза 14%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 31%
2
8 раз 28%
0
7 раз 24%
3
4 раза 14%
5
1 раз 3%
0
11 раз 38%
1
10 раз 34%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
Мальмё
Дегерфорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
96
86
510
410
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
95
510
311
114
113
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
227
Больше Меньше
1811
1316
821
524
425
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|3:2
|30
|19
|9
|2
|69 - 36
|66
|2.
|Юргорден
|0:1
|30
|17
|6
|7
|55 - 25
|57
|3.
|Хаммарбю
|1:0
|30
|16
|8
|6
|59 - 27
|56
|4.
|Кальмар
|2:0
|30
|15
|6
|9
|39 - 27
|51
|5.
|АИК
|0:0
|30
|14
|9
|7
|45 - 35
|51
|6.
|Эльфсборг
|0:0
|30
|12
|11
|7
|54 - 35
|47
|7.
|Мальмё
|2:2
|30
|13
|7
|10
|44 - 34
|46
|8.
|Гётеборг
|3:1
|30
|14
|3
|13
|41 - 39
|45
|9.
|Мьельбю
|1:0
|30
|11
|10
|9
|33 - 33
|43
|10.
|Вернаму
|1:3
|30
|9
|10
|11
|34 - 46
|37
|11.
|Сириус
|0:3
|30
|9
|8
|13
|29 - 42
|35
|12.
|Норрчёпинг
|2:3
|30
|8
|9
|13
|39 - 42
|33
|13.
|Варберг БоИС
|3:0
|30
|8
|7
|15
|31 - 55
|31
|14.
|Дегерфорс
|2:2
|30
|7
|10
|13
|32 - 49
|31
|15.
|Хельсинборг
|0:1
|30
|4
|5
|21
|22 - 51
|17
|16.
|Сундсвалль
|0:2
|30
|4
|2
|24
|28 - 78
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|0:1
|15
|11
|1
|3
|38 - 11
|34
|2.
|Хеккен
|3:2
|15
|10
|3
|2
|38 - 20
|33
|3.
|Кальмар
|2:0
|15
|10
|2
|3
|18 - 7
|32
|4.
|Хаммарбю
|1:0
|15
|9
|5
|1
|37 - 13
|32
|5.
|АИК
|0:0
|15
|8
|5
|2
|21 - 10
|29
|6.
|Эльфсборг
|0:0
|15
|8
|5
|2
|33 - 19
|29
|7.
|Мальмё
|2:2
|15
|8
|4
|3
|25 - 13
|28
|8.
|Гётеборг
|3:1
|15
|7
|3
|5
|19 - 18
|24
|9.
|Вернаму
|1:3
|15
|5
|6
|4
|17 - 17
|21
|10.
|Мьельбю
|1:0
|15
|5
|6
|4
|21 - 20
|21
|11.
|Дегерфорс
|2:2
|15
|5
|6
|4
|17 - 18
|21
|12.
|Сириус
|0:3
|15
|6
|2
|7
|15 - 17
|20
|13.
|Норрчёпинг
|2:3
|15
|5
|4
|6
|24 - 20
|19
|14.
|Варберг БоИС
|3:0
|15
|4
|5
|6
|15 - 25
|17
|15.
|Сундсвалль
|0:2
|15
|4
|0
|11
|20 - 38
|12
|16.
|Хельсинборг
|0:1
|15
|2
|3
|10
|9 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|3:2
|15
|9
|6
|0
|31 - 16
|33
|2.
|Хаммарбю
|1:0
|15
|7
|3
|5
|22 - 14
|24
|3.
|Юргорден
|0:1
|15
|6
|5
|4
|17 - 14
|23
|4.
|АИК
|0:0
|15
|6
|4
|5
|24 - 25
|22
|5.
|Мьельбю
|1:0
|15
|6
|4
|5
|12 - 13
|22
|6.
|Гётеборг
|3:1
|15
|7
|0
|8
|22 - 21
|21
|7.
|Кальмар
|2:0
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|8.
|Эльфсборг
|0:0
|15
|4
|6
|5
|21 - 16
|18
|9.
|Мальмё
|2:2
|15
|5
|3
|7
|19 - 21
|18
|10.
|Вернаму
|1:3
|15
|4
|4
|7
|17 - 29
|16
|11.
|Сириус
|0:3
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|12.
|Варберг БоИС
|3:0
|15
|4
|2
|9
|16 - 30
|14
|13.
|Норрчёпинг
|2:3
|15
|3
|5
|7
|15 - 22
|14
|14.
|Дегерфорс
|2:2
|15
|2
|4
|9
|15 - 31
|10
|15.
|Хельсинборг
|0:1
|15
|2
|2
|11
|13 - 30
|8
|16.
|Сундсвалль
|0:2
|15
|0
|2
|13
|8 - 40
|2
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|22 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|21
|Гётеборг
|Берг Маркус
|13 (6)
|Хаммарбю
|Людвигсон Густав
|12 (4)
|Хеккен
|Рюгор Миккель
|11 (4)
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|10
|Вернаму
|Оливейра Вендерсон
|1 8
|АИК
|Ларссон Себастьян
|9
|Сириус
|Матисен Маркус
|9
|Сундсвалль
|Стенссон Даниэль
|9