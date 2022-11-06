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  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 30. Стадион: .
Мальмё
2:2
Второй тайм: 69'
Дегерфорс
0'
9' Желтая карточка
Гравиус Христос
1:0
18' Гол
Ларссон Хуго
31' Желтая карточка
Diego Campos2
1:1
37' Гол
Фараж Омар
2:1
61' Гол
Телин Исаак
2:2
64' Гол
Эрквист Расмус

Ход матча

9'
 
Гравиус Христос
18'
Ларссон Хуго
(Рикс Сёрен)
1:0
31'
 
Diego Campos2
37'
1:1
Фараж Омар
(Гайаю Джозеф-Клод)
46'
Бергет Йо Инге
Сейдиу Патриот
 
46'
Ракип Эрдаль
Рикс Сёрен
 
46'
Диавара Исмаэль
Далин Юхан
 
61'
Телин Исаак
(Бергет Йо Инге)
2:1
61'
Буя Турай Мохамед
Тойвонен Ола
 
64'
2:2
Эрквист Расмус
(Elyas Bouzaiene)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Дегерфорс
4.10
4.45
4.40
Все Коэффициенты
27
Далин
Юхан
14
Беихмо
Феликс
40
Эммануэль
Ломотей
21
Хаджикадунич
Деннис
3
Кнудсен
Йонас
5
Рикс
Сёрен
31
Ларссон
Хуго
10
Кристиансен
Андерс
36
Сейдиу
Патриот
11
Тойвонен
Ола
9
Телин
Исаак
25
Галь
Джеффри
2
Гранат
Густав
15
Лагербильке
Густав
7
Ольссон
Себастьян
II
20
Elyas
Bouzaiene
21
Карлен
Адам
11
Гравиус
Христос
5
Гайаю
Джозеф-Клод
16
Эрквист
Расмус
19
Фараж
Омар
8
Diego
Campos2
Мальмё
4-3-3
Дегерфорс
3-4-3

История личных встреч

Мальмё
Дегерфорс

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

А
0:2
А
3:0
А
0:5
К
3:2
КШ
7:1

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

4.33
3.5

Среднее время на гол

20
25

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

2.6
2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

34
45

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 12 0.4
Тойвонен Ола 6 0.2
Бирманчевич Велько 5 0.17
Сейдиу Патриот 4 0.13
Зейдан Мустафа 3 0.1
Кристиансен Андерс 2 (1) 0.07
Бергет Йо Инге 2 (1) 0.07
Рикс Сёрен 2 0.07
Абубакари Малик 2 0.07
Беихмо Феликс 1 0.03
Пенья Серхио 1 0.03
Ракип Эрдаль 1 0.03
Буя Турай Мохамед 1 0.03
Ларссон Хуго 1 0.03
Хаджикадунич Деннис 1 0.03
Ларссон Эрик 0 0
Нильсен Лассе 0 0
Нанаси Себастьян 0 0
Ольссон Мартин 0 0
Галль Ромен 0 0
Эммануэль Ломотей 0 0
Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саиди Абдельрахман 6 0.2
Diego Campos2 5 0.17
Фараж Омар 4 0.13
Вукоевич Диян 3 0.1
Эрквист Расмус 3 0.1
Лагербильке Густав 3 0.1
Джурджич Никола 2 0.07
Elyas Bouzaiene 1 0.03
Ольссон Себастьян II 1 0.03
Бертильссон Юхан 1 0.03
Мёрфельт Альбин 1 0.03
Салмон Джастин 1 0.03
Гайаю Джозеф-Клод 0 0
Гравиус Христос 0 0
Линделль Эрик 0 0
Гранат Густав 0 0
Карлен Адам 0 0
Раджамохан Адхаван 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 8 0
Хаджикадунич Деннис 6 0
Ольссон Мартин 4 0
Тойвонен Ола 4 0
Кристиансен Андерс 4 0
Телин Исаак 4 0
Кнудсен Йонас 2 1
Нильсен Лассе 3 0
Бергет Йо Инге 3 0
Пенья Серхио 3 0
Беихмо Феликс 3 0
Зейдан Мустафа 3 0
Сейдиу Патриот 3 0
Рикс Сёрен 2 0
Нанаси Себастьян 2 0
Левицки Оскар 1 0
Галль Ромен 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Бирманчевич Велько 1 0
Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гайаю Джозеф-Клод 6 1
Джурджич Никола 6 1
Diego Campos2 6 0
Гравиус Христос 5 0
Карлен Адам 5 0
Эрквист Расмус 5 0
Ольссон Себастьян II 3 1
Лагербильке Густав 3 0
Сабеткар Шон 3 0
Гранат Густав 3 0
Вукоевич Диян 2 0
Линделль Эрик 2 0
Уайтмэн Элфи 2 0
Саиди Абдельрахман 2 0
Салмон Джастин 2 0
Elyas Bouzaiene 2 0
Бертильссон Юхан 1 0
Мукийби Рональд 1 0
Край Антон 1 0
Раджамохан Адхаван 1 0
Фараж Омар 1 0

Результаты матчей

Мальмё
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Дегерфорс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

5
8
Мальмё
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Дегерфорс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

15
11

Волевые поражения

13
14
Мальмё
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (11)
48% (14)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
31% (9)
31% (9)
Дегерфорс
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (7)
34% (10)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
45% (13)
41% (12)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

19
14

Волевые поражения

18
22

Голы по времени матча

Забито

24
13
13 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 3
17 Не забивали 20
2
8%
1
8%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
9
38%
1
8%
31-45
2
8%
4
31%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
6
25%
6
46%
76-90

Пропущено

10
29
2 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 17
2 Пропускали первыми 11
7 Не пропускали 14
1
10%
5
17%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
1
10%
4
14%
31-45
3
30%
4
14%
46-60
3
30%
2
7%
61-75
2
20%
11
38%
76-90

Забито

21
15
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 3
16 Не забивали 20
4
19%
2
13%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
4
19%
2
13%
46-60
4
19%
4
27%
61-75
3
14%
5
33%
76-90

Пропущено

19
20
7 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
3
16%
9
45%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
4
21%
4
20%
31-45
3
16%
1
5%
46-60
6
32%
2
10%
61-75
3
16%
3
15%
76-90

Забито

45
28
23 В 1-м тайме 6
22 Во 2-м тайме 22
20 Забивали первыми 6
4 Не забивали 11
6
13%
3
11%
1-15
5
11%
2
7%
16-30
12
27%
1
4%
31-45
6
13%
6
21%
46-60
7
16%
5
18%
61-75
9
20%
11
39%
76-90

Пропущено

29
49
9 В 1-м тайме 26
20 Во 2-м тайме 23
5 Пропускали первыми 20
17 Не пропускали 26
4
14%
14
29%
1-15
0
0%
4
8%
16-30
5
17%
8
16%
31-45
6
21%
5
10%
46-60
9
31%
4
8%
61-75
5
17%
14
29%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Брага - Мальмё 2:1 Варберг БоИС - Мальмё 2:5 Мальмё - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Хеккен - Мальмё 2:1
Мальмё - Юргорден 2:3 Гётеборг - Мальмё 2:1 Унион Берлин - Мальмё 1:0 Мальмё - Вернаму 0:0 Мальмё - Унион Берлин 0:1 Мальмё - Хаммарбю 0:0 Хельсинборг - Мальмё 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Мальмё - Норрчёпинг 2:1 Мальмё - Брага 0:2 Эльфсборг - Мальмё 3:2 Braalanda IF - Мальмё 0:9 Мальмё - Кальмар 0:1 Сивасспор - Мальмё 0:2 Мьельбю - Мальмё 1:1 Мальмё - Сивасспор 3:1
Дегерфорс
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Дегерфорс - Вернаму 0:0 Хельсинборг - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Гётеборг 3:1 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1
Дегерфорс - Сириус 0:0 Дегерфорс - Юргорден 3:0 АИК - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:0 Хеккен - Дегерфорс 2:2 Худдинге - Дегерфорс 1:3 Дегерфорс - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Норрчёпинг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Кальмар 2:1 Мьельбю - Дегерфорс 2:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - АИК 1:1

Результаты матчей

Мальмё
Дегерфорс

Точный счет

2:1
2 раза 14%
0:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%

Точный счет

2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:0
5 раз 36%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
6 раз 21%
0:0
4 раза 14%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 31%
2
8 раз 28%
0
7 раз 24%
3
4 раза 14%
5
1 раз 3%
0
11 раз 38%
1
10 раз 34%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

Мальмё
Дегерфорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
6
8
6
1.5
5
10
4
10
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
5
5
10
1.5
3
11
1
14
2.5
1
13
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
7
0.5
Больше Меньше
18
11
13
16
1.5
8
21
5
24
2.5
4
25
1
28
3.5
1
28
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 3:2 30 19 9 2 69 - 36 66
2. Юргорден 0:1 30 17 6 7 55 - 25 57
3. Хаммарбю 1:0 30 16 8 6 59 - 27 56
4. Кальмар 2:0 30 15 6 9 39 - 27 51
5. АИК 0:0 30 14 9 7 45 - 35 51
6. Эльфсборг 0:0 30 12 11 7 54 - 35 47
7. Мальмё 2:2 30 13 7 10 44 - 34 46
8. Гётеборг 3:1 30 14 3 13 41 - 39 45
9. Мьельбю 1:0 30 11 10 9 33 - 33 43
10. Вернаму 1:3 30 9 10 11 34 - 46 37
11. Сириус 0:3 30 9 8 13 29 - 42 35
12. Норрчёпинг 2:3 30 8 9 13 39 - 42 33
13. Варберг БоИС 3:0 30 8 7 15 31 - 55 31
14. Дегерфорс 2:2 30 7 10 13 32 - 49 31
15. Хельсинборг 0:1 30 4 5 21 22 - 51 17
16. Сундсвалль 0:2 30 4 2 24 28 - 78 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 0:1 15 11 1 3 38 - 11 34
2. Хеккен 3:2 15 10 3 2 38 - 20 33
3. Кальмар 2:0 15 10 2 3 18 - 7 32
4. Хаммарбю 1:0 15 9 5 1 37 - 13 32
5. АИК 0:0 15 8 5 2 21 - 10 29
6. Эльфсборг 0:0 15 8 5 2 33 - 19 29
7. Мальмё 2:2 15 8 4 3 25 - 13 28
8. Гётеборг 3:1 15 7 3 5 19 - 18 24
9. Вернаму 1:3 15 5 6 4 17 - 17 21
10. Мьельбю 1:0 15 5 6 4 21 - 20 21
11. Дегерфорс 2:2 15 5 6 4 17 - 18 21
12. Сириус 0:3 15 6 2 7 15 - 17 20
13. Норрчёпинг 2:3 15 5 4 6 24 - 20 19
14. Варберг БоИС 3:0 15 4 5 6 15 - 25 17
15. Сундсвалль 0:2 15 4 0 11 20 - 38 12
16. Хельсинборг 0:1 15 2 3 10 9 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 3:2 15 9 6 0 31 - 16 33
2. Хаммарбю 1:0 15 7 3 5 22 - 14 24
3. Юргорден 0:1 15 6 5 4 17 - 14 23
4. АИК 0:0 15 6 4 5 24 - 25 22
5. Мьельбю 1:0 15 6 4 5 12 - 13 22
6. Гётеборг 3:1 15 7 0 8 22 - 21 21
7. Кальмар 2:0 15 5 4 6 21 - 20 19
8. Эльфсборг 0:0 15 4 6 5 21 - 16 18
9. Мальмё 2:2 15 5 3 7 19 - 21 18
10. Вернаму 1:3 15 4 4 7 17 - 29 16
11. Сириус 0:3 15 3 6 6 14 - 25 15
12. Варберг БоИС 3:0 15 4 2 9 16 - 30 14
13. Норрчёпинг 2:3 15 3 5 7 15 - 22 14
14. Дегерфорс 2:2 15 2 4 9 15 - 31 10
15. Хельсинборг 0:1 15 2 2 11 13 - 30 8
16. Сундсвалль 0:2 15 0 2 13 8 - 40 2
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 22 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 21
Гётеборг Берг Маркус 13 (6)
Хаммарбю Людвигсон Густав 12 (4)
Хеккен Рюгор Миккель 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 10
Вернаму Оливейра Вендерсон 1 8
АИК Ларссон Себастьян 9
Сириус Матисен Маркус 9
Сундсвалль Стенссон Даниэль 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Omar Faraj бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Diego Campos получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Ларссон Хуго бьет в цель!
  • Желтая карточка
    9'
    Гравиус Христос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Дегерфорс
4.10
4.45
4.40
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