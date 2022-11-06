  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 30. Стадион: .
Кальмар
2:0
Второй тайм: 69'
Сундсвалль
0'
1:0
16' Гол
Берг Оливер
54' Желтая карточка
Олафссон Давид-Кристьян
2:0
59' Гол
Нанаси Себастьян
60' Желтая карточка
Panagiotis Makrillos

Ход матча

16'
Берг Оливер
(Нанаси Себастьян)
1:0
37'
Шамун Ноа
Скрабб Симон
 
46'
 
Бурман Маркус
Gabriel Castro
46'
 
Дамус Роналдо
Энгблум Понтус
54'
Олафссон Давид-Кристьян
 
59'
Нанаси Себастьян
(Сахпекидис Филип)
2:0
60'
 
Panagiotis Makrillos

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Лучшие коэффициенты
Кальмар
Ничья
Сундсвалль
23.00
9.00
50.00
Все Коэффициенты
1
Фридрих
Рикардо
13
Карлссон
Йохан
39
Саетра
Ларс
3
Олафссон
Давид-Кристьян
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
29
Ромариньо
Перейра
17
Густафссон
Карл
10
Сахпекидис
Филип
11
Скрабб
Симон
20
Берг
Оливер
12
Нанаси
Себастьян
34
Молин
Густав
19
Стенсхаген
Теодор
3
Forrest
Lasso
4
Блумквист
Александр
27
Gabriel
Castro
5
Олссон
Деннис
23
Ludvig
Naavik
14
Пичках
Пайя
7
Андерссон
Эрик
21
Энгблум
Понтус
6
Panagiotis
Makrillos
Кальмар
3-4-3
Сундсвалль
5-3-2

История личных встреч

Кальмар
Сундсвалль

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

16 матчей

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

А
1:0
А
0:2
А
1:2
ТМК
2:0
А
2:0
А
0:2
А
1:3
А
3:0
А
2:0
А
1:1
А
0:2
А
1:1
А
1:1
ШК
1:0
А
3:0
А
0:2

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.38
1.13

Среднее время на гол

65
80

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1
0.88

Среднее время на гол

90
102

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.19
1

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

75
90

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Оливер 8 (1) 0.27
Нанаси Себастьян 5 0.17
Скрабб Симон 3 0.1
Саетра Ларс 3 0.1
Сахпекидис Филип 3 0.1
Олафссон Давид-Кристьян 2 0.07
Шамун Ноа 2 0.07
Нетабай Нахом Гирмай 2 0.07
Янссон Исак 1 0.03
Карлссон Йохан 1 0.03
Ромариньо Перейра 1 0.03
Линдаль Аксель 1 0.03
Густафссон Карл 1 0.03
Papa Diouf1 1 0.03
Isak Bjerkebo 1 0.03
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгблум Понтус 11 (3) 0.37
Дамус Роналдо 5 0.17
Юлятупа Саку 5 0.17
Андерссон Эрик 2 0.07
Стенссон Даниэль 2 0.07
Лундстрём Роберт 1 0.03
Блумквист Александр 1 0.03
Panagiotis Makrillos 1 0.03
Силфвер Понтус 0 0
Олссон Деннис 0 0
Forrest Lasso 0 0
Ludvig Naavik 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олафссон Давид-Кристьян 6 0
Скрабб Симон 4 0
Нетабай Нахом Гирмай 4 0
Ромариньо Перейра 2 0
Бергквист Дуг 2 0
Саетра Ларс 2 0
Густафссон Карл 2 0
Фридрих Рикардо 2 0
Сахпекидис Филип 1 0
Шёстедт Расмус 1 0
Дженсен Кевин 1 0
Линдаль Аксель 1 0
Янссон Исак 1 0
Бакман Виктор 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корона Джо 7 1
Лундстрём Роберт 6 0
Андерссон Эрик 5 0
Стенссон Даниэль 5 0
Forrest Lasso 5 0
Блумквист Александр 3 1
Gabriel Castro 3 0
Энгблум Понтус 2 0
Силфвер Понтус 2 0
Олссон Деннис 2 0
Дамус Роналдо 2 0
Бурман Маркус 2 0
Ludvig Naavik 2 0
Юлятупа Саку 1 0
Panagiotis Makrillos 1 0
Пичках Пайя 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Карстрем Йеспер 1 0

Результаты матчей

Кальмар
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Сундсвалль
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

4
11
Кальмар
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сундсвалль
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

14
35

Волевые поражения

13
8
Кальмар
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (12)
41% (12)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
28% (8)
31% (9)
Сундсвалль
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)

Сухие победы

11
2

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

15
35

Волевые поражения

17
19

Голы по времени матча

Забито

15
11
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 3
17 Не забивали 19
4
27%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
3
20%
2
18%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
3
20%
3
27%
76-90

Пропущено

8
35
4 В 1-м тайме 18
4 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 11
6 Не пропускали 14
2
25%
5
14%
1-15
1
13%
5
14%
16-30
1
13%
8
23%
31-45
2
25%
4
11%
46-60
1
13%
3
9%
61-75
1
13%
10
29%
76-90

Забито

19
20
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
20 Не забивали 16
1
5%
6
30%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
26%
4
20%
31-45
5
26%
2
10%
46-60
2
11%
3
15%
61-75
5
26%
5
25%
76-90

Пропущено

22
38
11 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
5
23%
8
21%
1-15
2
9%
8
21%
16-30
4
18%
4
11%
31-45
4
18%
2
5%
46-60
3
14%
6
16%
61-75
4
18%
10
26%
76-90

Забито

34
31
15 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 9
8 Не забивали 6
5
15%
7
23%
1-15
2
6%
1
3%
16-30
8
24%
6
19%
31-45
7
21%
4
13%
46-60
4
12%
5
16%
61-75
8
24%
8
26%
76-90

Пропущено

30
73
15 В 1-м тайме 38
15 Во 2-м тайме 35
16 Пропускали первыми 20
18 Не пропускали 27
7
23%
13
18%
1-15
3
10%
13
18%
16-30
5
17%
12
16%
31-45
6
20%
6
8%
46-60
4
13%
9
12%
61-75
5
17%
20
27%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хаммарбю - Кальмар 4:2 Сириус - Кальмар 0:0 Кальмар - Мьельбю 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3
Эльфсборг - Кальмар 0:2 Кальмар - Хельсинборг 2:0 Норрчёпинг - Кальмар 2:2 Кальмар - Хеккен 1:1 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Твоокер - Кальмар 0:2 Мальмё - Кальмар 0:1 Кальмар - Гётеборг 1:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Кальмар - АИК 1:0 Дегерфорс - Кальмар 2:1 Кальмар - Эльфсборг 1:0 АИК - Кальмар 1:0 Кальмар - Сириус 1:1 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Кальмар - Вернаму 1:0
Сундсвалль
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Сундсвалль - Сириус 2:3 Юргорден - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Вернаму 1:2 Хеккен - Сундсвалль 4:1
Сундсвалль - Гётеборг 3:2 Сундсвалль - Норрчёпинг 1:3 Мьельбю - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эльфсборг 0:2 АИК - Сундсвалль 4:0 Стоксунд - Сундсвалль 0:3 Дегерфорс - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:2 Мальмё - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Хельсинборг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Юргорден 2:5

Результаты матчей

Кальмар
Сундсвалль

Точный счет

1:0
6 раз 43%
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:5
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
10 раз 71%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
8 раз 57%
0
6 раз 43%

Точный счет

1:0
8 раз 28%
1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:5
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 52%
2
8 раз 28%
0
4 раза 14%
3
2 раза 7%
1
15 раз 52%
0
8 раз 28%
2
5 раз 17%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Кальмар
Сундсвалль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
13
2
3
11
1.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
8
6
7
8
1.5
2
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
4
0.5
Больше Меньше
21
8
10
19
1.5
6
23
2
27
2.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 3:2 30 19 9 2 69 - 36 66
2. Юргорден 0:1 30 17 6 7 55 - 25 57
3. Хаммарбю 1:0 30 16 8 6 59 - 27 56
4. Кальмар 2:0 30 15 6 9 39 - 27 51
5. АИК 0:0 30 14 9 7 45 - 35 51
6. Эльфсборг 0:0 30 12 11 7 54 - 35 47
7. Мальмё 2:2 30 13 7 10 44 - 34 46
8. Гётеборг 3:1 30 14 3 13 41 - 39 45
9. Мьельбю 1:0 30 11 10 9 33 - 33 43
10. Вернаму 1:3 30 9 10 11 34 - 46 37
11. Сириус 0:3 30 9 8 13 29 - 42 35
12. Норрчёпинг 2:3 30 8 9 13 39 - 42 33
13. Варберг БоИС 3:0 30 8 7 15 31 - 55 31
14. Дегерфорс 2:2 30 7 10 13 32 - 49 31
15. Хельсинборг 0:1 30 4 5 21 22 - 51 17
16. Сундсвалль 0:2 30 4 2 24 28 - 78 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 0:1 15 11 1 3 38 - 11 34
2. Хеккен 3:2 15 10 3 2 38 - 20 33
3. Кальмар 2:0 15 10 2 3 18 - 7 32
4. Хаммарбю 1:0 15 9 5 1 37 - 13 32
5. АИК 0:0 15 8 5 2 21 - 10 29
6. Эльфсборг 0:0 15 8 5 2 33 - 19 29
7. Мальмё 2:2 15 8 4 3 25 - 13 28
8. Гётеборг 3:1 15 7 3 5 19 - 18 24
9. Вернаму 1:3 15 5 6 4 17 - 17 21
10. Мьельбю 1:0 15 5 6 4 21 - 20 21
11. Дегерфорс 2:2 15 5 6 4 17 - 18 21
12. Сириус 0:3 15 6 2 7 15 - 17 20
13. Норрчёпинг 2:3 15 5 4 6 24 - 20 19
14. Варберг БоИС 3:0 15 4 5 6 15 - 25 17
15. Сундсвалль 0:2 15 4 0 11 20 - 38 12
16. Хельсинборг 0:1 15 2 3 10 9 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 3:2 15 9 6 0 31 - 16 33
2. Хаммарбю 1:0 15 7 3 5 22 - 14 24
3. Юргорден 0:1 15 6 5 4 17 - 14 23
4. АИК 0:0 15 6 4 5 24 - 25 22
5. Мьельбю 1:0 15 6 4 5 12 - 13 22
6. Гётеборг 3:1 15 7 0 8 22 - 21 21
7. Кальмар 2:0 15 5 4 6 21 - 20 19
8. Эльфсборг 0:0 15 4 6 5 21 - 16 18
9. Мальмё 2:2 15 5 3 7 19 - 21 18
10. Вернаму 1:3 15 4 4 7 17 - 29 16
11. Сириус 0:3 15 3 6 6 14 - 25 15
12. Варберг БоИС 3:0 15 4 2 9 16 - 30 14
13. Норрчёпинг 2:3 15 3 5 7 15 - 22 14
14. Дегерфорс 2:2 15 2 4 9 15 - 31 10
15. Хельсинборг 0:1 15 2 2 11 13 - 30 8
16. Сундсвалль 0:2 15 0 2 13 8 - 40 2
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 22 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 21
Гётеборг Берг Маркус 13 (6)
Хаммарбю Людвигсон Густав 12 (4)
Хеккен Рюгор Миккель 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 10
Вернаму Оливейра Вендерсон 1 8
АИК Ларссон Себастьян 9
Сириус Матисен Маркус 9
Сундсвалль Стенссон Даниэль 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Кальмар
Ничья
Сундсвалль
23.00
9.00
50.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кальмар 2:0 Сундсвалль онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Кальмар
Сундсвалль
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 