Тур: 30. Стадион: Guldfaageln Arena. Зрители: 7007
4:0
Конец матча
0'
1:0
16' ГолБерг Оливер
54' Желтая карточкаОлафссон Давид-Кристьян
2:0
59' ГолНанаси Себастьян
60' Желтая карточкаPanagiotis Makrillos
3:0
72' ГолШамун Ноа
4:0
79' ПенальтиБерг Оливер
84' Желтая карточкаГустафссон Карл
90'+3
Ход матча
16'
1:0
59'
72'
3:0
79'
4:0
84'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 1
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
69 Владение мячом, % 31
39
Саетра
Ларс
11
Скрабб
Симон
20
Берг
Оливер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Скрабб СимонНападающий
-
20 Берг ОливерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Adnan KojicЗащитник
- Защитник
-
14 Шамун НоаНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
-
34 Молин ГуставВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
11 Юлятупа СакуПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Brian Clarhaut
История личных встреч
Кальмар
Сундсвалль
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
16 матчей
43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.38
1.13
Среднее время на гол
65
80
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1
0.88
Среднее время на гол
90
102
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
1.19
1
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
75
90
Бомбардиры внутри турнира
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Оливер
|9 (2)
|0.3
|Нанаси Себастьян
|5
|0.17
|Скрабб Симон
|3
|0.1
|Саетра Ларс
|3
|0.1
|Сахпекидис Филип
|3
|0.1
|Шамун Ноа
|3
|0.1
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0.07
|Нетабай Нахом Гирмай
|2
|0.07
|Янссон Исак
|1
|0.03
|Карлссон Йохан
|1
|0.03
|Ромариньо Перейра
|1
|0.03
|Линдаль Аксель
|1
|0.03
|Густафссон Карл
|1
|0.03
|Papa Diouf1
|1
|0.03
|Isak Bjerkebo
|1
|0.03
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгблум Понтус
|11 (3)
|0.37
|Дамус Роналдо
|5
|0.17
|Юлятупа Саку
|5
|0.17
|Андерссон Эрик
|2
|0.07
|Стенссон Даниэль
|2
|0.07
|Лундстрём Роберт
|1
|0.03
|Блумквист Александр
|1
|0.03
|Panagiotis Makrillos
|1
|0.03
|Силфвер Понтус
|0
|0
|Олссон Деннис
|0
|0
|Forrest Lasso
|0
|0
|Ludvig Naavik
|0
|0
Карточки
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олафссон Давид-Кристьян
|6
|0
|Скрабб Симон
|4
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|4
|0
|Густафссон Карл
|3
|0
|Ромариньо Перейра
|2
|0
|Бергквист Дуг
|2
|0
|Саетра Ларс
|2
|0
|Фридрих Рикардо
|2
|0
|Сахпекидис Филип
|1
|0
|Шёстедт Расмус
|1
|0
|Дженсен Кевин
|1
|0
|Линдаль Аксель
|1
|0
|Янссон Исак
|1
|0
|Бакман Виктор
|1
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корона Джо
|7
|1
|Лундстрём Роберт
|6
|0
|Андерссон Эрик
|5
|0
|Стенссон Даниэль
|5
|0
|Forrest Lasso
|5
|0
|Блумквист Александр
|3
|1
|Gabriel Castro
|3
|0
|Энгблум Понтус
|2
|0
|Силфвер Понтус
|2
|0
|Олссон Деннис
|2
|0
|Дамус Роналдо
|2
|0
|Panagiotis Makrillos
|2
|0
|Бурман Маркус
|2
|0
|Ludvig Naavik
|2
|0
|Юлятупа Саку
|1
|0
|Пичках Пайя
|1
|0
|Эрикссон Антон
|1
|0
|Карстрем Йеспер
|1
|0
Результаты матчей
Кальмар
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Сундсвалль
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Сухие победы
10
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
4
11
Кальмар
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сундсвалль
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
14
35
Волевые поражения
13
8
Кальмар
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (13)
40% (12)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
27% (8)
30% (9)
Сундсвалль
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
30% (9)
40% (12)
Сухие победы
12
2
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
15
35
Волевые поражения
17
19
Голы по времени матча
Забито
19
11
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 3
17 Не забивали 20
4
21%
1
9%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
3
16%
2
18%
31-45
3
16%
2
18%
46-60
3
16%
2
18%
61-75
4
21%
3
27%
76-90
Пропущено
8
39
4 В 1-м тайме 19
4 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 12
6 Не пропускали 15
2
25%
5
13%
1-15
1
13%
6
15%
16-30
1
13%
8
21%
31-45
2
25%
5
13%
46-60
1
13%
4
10%
61-75
1
13%
11
28%
76-90
Забито
19
20
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
21 Не забивали 17
1
5%
6
30%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
26%
4
20%
31-45
5
26%
2
10%
46-60
2
11%
3
15%
61-75
5
26%
5
25%
76-90
Пропущено
22
38
11 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
5
23%
8
21%
1-15
2
9%
8
21%
16-30
4
18%
4
11%
31-45
4
18%
2
5%
46-60
3
14%
6
16%
61-75
4
18%
10
26%
76-90
Забито
38
31
16 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 9
8 Не забивали 7
5
13%
7
23%
1-15
3
8%
1
3%
16-30
8
21%
6
19%
31-45
8
21%
4
13%
46-60
5
13%
5
16%
61-75
9
24%
8
26%
76-90
Пропущено
30
77
15 В 1-м тайме 39
15 Во 2-м тайме 38
16 Пропускали первыми 21
18 Не пропускали 28
7
23%
13
17%
1-15
3
10%
14
18%
16-30
5
17%
12
16%
31-45
6
20%
7
9%
46-60
4
13%
10
13%
61-75
5
17%
21
27%
76-90
Результаты последних матчей
Кальмар
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хаммарбю - Кальмар 4:2 Сириус - Кальмар 0:0 Кальмар - Мьельбю 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3
Эльфсборг - Кальмар 0:2 Кальмар - Хельсинборг 2:0 Норрчёпинг - Кальмар 2:2 Кальмар - Хеккен 1:1 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Твоокер - Кальмар 0:2 Мальмё - Кальмар 0:1 Кальмар - Гётеборг 1:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Кальмар - АИК 1:0 Дегерфорс - Кальмар 2:1 Кальмар - Эльфсборг 1:0 АИК - Кальмар 1:0 Кальмар - Сириус 1:1 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Кальмар - Вернаму 1:0
Сундсвалль
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Сундсвалль - Сириус 2:3 Юргорден - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Вернаму 1:2 Хеккен - Сундсвалль 4:1
Сундсвалль - Гётеборг 3:2 Сундсвалль - Норрчёпинг 1:3 Мьельбю - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эльфсборг 0:2 АИК - Сундсвалль 4:0 Стоксунд - Сундсвалль 0:3 Дегерфорс - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:2 Мальмё - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Хельсинборг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Юргорден 2:5
Результаты матчей
Кальмар
Сундсвалль
Точный счет
1:0
6 раз 40%
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:5
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
10 раз 67%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:0
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
8 раз 53%
0
7 раз 47%
Точный счет
1:0
8 раз 27%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:5
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 50%
2
8 раз 27%
0
4 раза 13%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
15 раз 50%
0
9 раз 30%
2
5 раз 17%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Кальмар
Сундсвалль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
132
411
69
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
87
78
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
264
Больше Меньше
219
1119
624
327
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|30
|18
|10
|2
|69 - 37
|64
|2.
|Юргорден
|30
|17
|6
|7
|55 - 25
|57
|3.
|Хаммарбю
|30
|16
|8
|6
|60 - 27
|56
|4.
|Кальмар
|30
|15
|6
|9
|41 - 27
|51
|5.
|АИК
|30
|14
|8
|8
|45 - 36
|50
|6.
|Эльфсборг
|30
|13
|10
|7
|55 - 35
|49
|7.
|Мальмё
|30
|13
|7
|10
|44 - 34
|46
|8.
|Гётеборг
|30
|14
|3
|13
|42 - 39
|45
|9.
|Мьельбю
|30
|11
|10
|9
|33 - 33
|43
|10.
|Вернаму
|30
|9
|10
|11
|34 - 47
|37
|11.
|Сириус
|30
|9
|8
|13
|31 - 42
|35
|12.
|Норрчёпинг
|30
|8
|10
|12
|40 - 42
|34
|13.
|Варберг БоИС
|30
|8
|7
|15
|31 - 57
|31
|14.
|Дегерфорс
|30
|7
|10
|13
|32 - 49
|31
|15.
|Хельсинборг
|30
|4
|5
|21
|22 - 52
|17
|16.
|Сундсвалль
|30
|4
|2
|24
|28 - 80
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|15
|11
|1
|3
|38 - 11
|34
|2.
|Кальмар
|15
|10
|2
|3
|20 - 7
|32
|3.
|Хаммарбю
|15
|9
|5
|1
|37 - 13
|32
|4.
|Хеккен
|15
|9
|4
|2
|38 - 21
|31
|5.
|Эльфсборг
|15
|8
|5
|2
|33 - 19
|29
|6.
|Мальмё
|15
|8
|4
|3
|25 - 13
|28
|7.
|АИК
|15
|8
|4
|3
|21 - 11
|28
|8.
|Гётеборг
|15
|7
|3
|5
|19 - 18
|24
|9.
|Вернаму
|15
|5
|6
|4
|17 - 18
|21
|10.
|Мьельбю
|15
|5
|6
|4
|21 - 20
|21
|11.
|Дегерфорс
|15
|5
|6
|4
|17 - 18
|21
|12.
|Сириус
|15
|6
|2
|7
|17 - 17
|20
|13.
|Норрчёпинг
|15
|5
|4
|6
|24 - 20
|19
|14.
|Варберг БоИС
|15
|4
|5
|6
|15 - 25
|17
|15.
|Сундсвалль
|15
|4
|0
|11
|20 - 38
|12
|16.
|Хельсинборг
|15
|2
|3
|10
|9 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|15
|9
|6
|0
|31 - 16
|33
|2.
|Хаммарбю
|15
|7
|3
|5
|23 - 14
|24
|3.
|Юргорден
|15
|6
|5
|4
|17 - 14
|23
|4.
|АИК
|15
|6
|4
|5
|24 - 25
|22
|5.
|Мьельбю
|15
|6
|4
|5
|12 - 13
|22
|6.
|Гётеборг
|15
|7
|0
|8
|23 - 21
|21
|7.
|Эльфсборг
|15
|5
|5
|5
|22 - 16
|20
|8.
|Кальмар
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|9.
|Мальмё
|15
|5
|3
|7
|19 - 21
|18
|10.
|Вернаму
|15
|4
|4
|7
|17 - 29
|16
|11.
|Сириус
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|12.
|Норрчёпинг
|15
|3
|6
|6
|16 - 22
|15
|13.
|Варберг БоИС
|15
|4
|2
|9
|16 - 32
|14
|14.
|Дегерфорс
|15
|2
|4
|9
|15 - 31
|10
|15.
|Хельсинборг
|15
|2
|2
|11
|13 - 30
|8
|16.
|Сундсвалль
|15
|0
|2
|13
|8 - 42
|2
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|22 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|21
|Гётеборг
|Берг Маркус
|13 (6)
|Хаммарбю
|Людвигсон Густав
|12 (5)
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (2)
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|11
|АИК
|Ларссон Себастьян
|10
|Вернаму
|Оливейра Вендерсон
|1 8
|Сириус
|Матисен Маркус
|9
|Сундсвалль
|Стенссон Даниэль
|9