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Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 30. Стадион: . Зрители: 7007
Кальмар
4:0
Конец матча
Сундсвалль
0'
1:0
16' Гол
Берг Оливер
54' Желтая карточка
Олафссон Давид-Кристьян
2:0
59' Гол
Нанаси Себастьян
60' Желтая карточка
Panagiotis Makrillos
3:0
72' Гол
Шамун Ноа
4:0
79' Пенальти
Берг Оливер
84' Желтая карточка
Густафссон Карл
90'+3

Ход матча

16'
Берг Оливер
(Нанаси Себастьян)
1:0
37'
Шамун Ноа
Скрабб Симон
 
46'
 
Бурман Маркус
Gabriel Castro
46'
 
Дамус Роналдо
Энгблум Понтус
54'
Олафссон Давид-Кристьян
 
59'
Нанаси Себастьян
(Сахпекидис Филип)
2:0
60'
 
Panagiotis Makrillos
72'
Шамун Ноа
(Нанаси Себастьян)
3:0
73'
 
Edwin Dellkrans
Олссон Деннис
79'
Берг Оливер
4:0
81'
Isak Bjerkebo
Нанаси Себастьян
 
81'
 
Alexander Larsson
Андерссон Эрик
84'
Густафссон Карл
 
86'
Sebastian Nilsson
Карлссон Йохан
 
87'
Линдаль Аксель
Сахпекидис Филип
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 69 Владение мячом, % 31
1
Фридрих
Рикардо
13
Карлссон
Йохан
39
Саетра
Ларс
3
Олафссон
Давид-Кристьян
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
29
Ромариньо
Перейра
17
Густафссон
Карл
10
Сахпекидис
Филип
11
Скрабб
Симон
20
Берг
Оливер
12
Нанаси
Себастьян
34
Молин
Густав
19
Стенсхаген
Теодор
3
Forrest
Lasso
4
Блумквист
Александр
27
Gabriel
Castro
5
Олссон
Деннис
23
Ludvig
Naavik
14
Пичках
Пайя
7
Андерссон
Эрик
21
Энгблум
Понтус
6
Panagiotis
Makrillos
Кальмар
3-4-3
Сундсвалль
5-3-2

История личных встреч

Кальмар
Сундсвалль

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

16 матчей

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

А
1:0
А
0:2
А
1:2
ТМК
2:0
А
2:0
А
0:2
А
1:3
А
3:0
А
2:0
А
1:1
А
0:2
А
1:1
А
1:1
ШК
1:0
А
3:0
А
0:2

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.38
1.13

Среднее время на гол

65
80

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1
0.88

Среднее время на гол

90
102

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.19
1

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

75
90

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Оливер 9 (2) 0.3
Нанаси Себастьян 5 0.17
Скрабб Симон 3 0.1
Саетра Ларс 3 0.1
Сахпекидис Филип 3 0.1
Шамун Ноа 3 0.1
Олафссон Давид-Кристьян 2 0.07
Нетабай Нахом Гирмай 2 0.07
Янссон Исак 1 0.03
Карлссон Йохан 1 0.03
Ромариньо Перейра 1 0.03
Линдаль Аксель 1 0.03
Густафссон Карл 1 0.03
Papa Diouf1 1 0.03
Isak Bjerkebo 1 0.03
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгблум Понтус 11 (3) 0.37
Дамус Роналдо 5 0.17
Юлятупа Саку 5 0.17
Андерссон Эрик 2 0.07
Стенссон Даниэль 2 0.07
Лундстрём Роберт 1 0.03
Блумквист Александр 1 0.03
Panagiotis Makrillos 1 0.03
Силфвер Понтус 0 0
Олссон Деннис 0 0
Forrest Lasso 0 0
Ludvig Naavik 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олафссон Давид-Кристьян 6 0
Скрабб Симон 4 0
Нетабай Нахом Гирмай 4 0
Густафссон Карл 3 0
Ромариньо Перейра 2 0
Бергквист Дуг 2 0
Саетра Ларс 2 0
Фридрих Рикардо 2 0
Сахпекидис Филип 1 0
Шёстедт Расмус 1 0
Дженсен Кевин 1 0
Линдаль Аксель 1 0
Янссон Исак 1 0
Бакман Виктор 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корона Джо 7 1
Лундстрём Роберт 6 0
Андерссон Эрик 5 0
Стенссон Даниэль 5 0
Forrest Lasso 5 0
Блумквист Александр 3 1
Gabriel Castro 3 0
Энгблум Понтус 2 0
Силфвер Понтус 2 0
Олссон Деннис 2 0
Дамус Роналдо 2 0
Panagiotis Makrillos 2 0
Бурман Маркус 2 0
Ludvig Naavik 2 0
Юлятупа Саку 1 0
Пичках Пайя 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Карстрем Йеспер 1 0

Результаты матчей

Кальмар
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Сундсвалль
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)

Сухие победы

10
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

4
11
Кальмар
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сундсвалль
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

14
35

Волевые поражения

13
8
Кальмар
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (13)
40% (12)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
27% (8)
30% (9)
Сундсвалль
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
30% (9)
40% (12)

Сухие победы

12
2

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

15
35

Волевые поражения

17
19

Голы по времени матча

Забито

19
11
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 3
17 Не забивали 20
4
21%
1
9%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
3
16%
2
18%
31-45
3
16%
2
18%
46-60
3
16%
2
18%
61-75
4
21%
3
27%
76-90

Пропущено

8
39
4 В 1-м тайме 19
4 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 12
6 Не пропускали 15
2
25%
5
13%
1-15
1
13%
6
15%
16-30
1
13%
8
21%
31-45
2
25%
5
13%
46-60
1
13%
4
10%
61-75
1
13%
11
28%
76-90

Забито

19
20
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
21 Не забивали 17
1
5%
6
30%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
26%
4
20%
31-45
5
26%
2
10%
46-60
2
11%
3
15%
61-75
5
26%
5
25%
76-90

Пропущено

22
38
11 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
5
23%
8
21%
1-15
2
9%
8
21%
16-30
4
18%
4
11%
31-45
4
18%
2
5%
46-60
3
14%
6
16%
61-75
4
18%
10
26%
76-90

Забито

38
31
16 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 9
8 Не забивали 7
5
13%
7
23%
1-15
3
8%
1
3%
16-30
8
21%
6
19%
31-45
8
21%
4
13%
46-60
5
13%
5
16%
61-75
9
24%
8
26%
76-90

Пропущено

30
77
15 В 1-м тайме 39
15 Во 2-м тайме 38
16 Пропускали первыми 21
18 Не пропускали 28
7
23%
13
17%
1-15
3
10%
14
18%
16-30
5
17%
12
16%
31-45
6
20%
7
9%
46-60
4
13%
10
13%
61-75
5
17%
21
27%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хаммарбю - Кальмар 4:2 Сириус - Кальмар 0:0 Кальмар - Мьельбю 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3
Эльфсборг - Кальмар 0:2 Кальмар - Хельсинборг 2:0 Норрчёпинг - Кальмар 2:2 Кальмар - Хеккен 1:1 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Твоокер - Кальмар 0:2 Мальмё - Кальмар 0:1 Кальмар - Гётеборг 1:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Кальмар - АИК 1:0 Дегерфорс - Кальмар 2:1 Кальмар - Эльфсборг 1:0 АИК - Кальмар 1:0 Кальмар - Сириус 1:1 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Кальмар - Вернаму 1:0
Сундсвалль
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Сундсвалль - Сириус 2:3 Юргорден - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Вернаму 1:2 Хеккен - Сундсвалль 4:1
Сундсвалль - Гётеборг 3:2 Сундсвалль - Норрчёпинг 1:3 Мьельбю - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эльфсборг 0:2 АИК - Сундсвалль 4:0 Стоксунд - Сундсвалль 0:3 Дегерфорс - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:2 Мальмё - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Хельсинборг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Юргорден 2:5

Результаты матчей

Кальмар
Сундсвалль

Точный счет

1:0
6 раз 40%
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:5
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
10 раз 67%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:0
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
8 раз 53%
0
7 раз 47%

Точный счет

1:0
8 раз 27%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:5
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 50%
2
8 раз 27%
0
4 раза 13%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
15 раз 50%
0
9 раз 30%
2
5 раз 17%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Кальмар
Сундсвалль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
13
2
4
11
1.5
6
9
1
14
2.5
1
14
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
8
7
7
8
1.5
2
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
4
0.5
Больше Меньше
21
9
11
19
1.5
6
24
3
27
2.5
1
29
1
29
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 30 18 10 2 69 - 37 64
2. Юргорден 30 17 6 7 55 - 25 57
3. Хаммарбю 30 16 8 6 60 - 27 56
4. Кальмар 30 15 6 9 41 - 27 51
5. АИК 30 14 8 8 45 - 36 50
6. Эльфсборг 30 13 10 7 55 - 35 49
7. Мальмё 30 13 7 10 44 - 34 46
8. Гётеборг 30 14 3 13 42 - 39 45
9. Мьельбю 30 11 10 9 33 - 33 43
10. Вернаму 30 9 10 11 34 - 47 37
11. Сириус 30 9 8 13 31 - 42 35
12. Норрчёпинг 30 8 10 12 40 - 42 34
13. Варберг БоИС 30 8 7 15 31 - 57 31
14. Дегерфорс 30 7 10 13 32 - 49 31
15. Хельсинборг 30 4 5 21 22 - 52 17
16. Сундсвалль 30 4 2 24 28 - 80 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 15 11 1 3 38 - 11 34
2. Кальмар 15 10 2 3 20 - 7 32
3. Хаммарбю 15 9 5 1 37 - 13 32
4. Хеккен 15 9 4 2 38 - 21 31
5. Эльфсборг 15 8 5 2 33 - 19 29
6. Мальмё 15 8 4 3 25 - 13 28
7. АИК 15 8 4 3 21 - 11 28
8. Гётеборг 15 7 3 5 19 - 18 24
9. Вернаму 15 5 6 4 17 - 18 21
10. Мьельбю 15 5 6 4 21 - 20 21
11. Дегерфорс 15 5 6 4 17 - 18 21
12. Сириус 15 6 2 7 17 - 17 20
13. Норрчёпинг 15 5 4 6 24 - 20 19
14. Варберг БоИС 15 4 5 6 15 - 25 17
15. Сундсвалль 15 4 0 11 20 - 38 12
16. Хельсинборг 15 2 3 10 9 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 15 9 6 0 31 - 16 33
2. Хаммарбю 15 7 3 5 23 - 14 24
3. Юргорден 15 6 5 4 17 - 14 23
4. АИК 15 6 4 5 24 - 25 22
5. Мьельбю 15 6 4 5 12 - 13 22
6. Гётеборг 15 7 0 8 23 - 21 21
7. Эльфсборг 15 5 5 5 22 - 16 20
8. Кальмар 15 5 4 6 21 - 20 19
9. Мальмё 15 5 3 7 19 - 21 18
10. Вернаму 15 4 4 7 17 - 29 16
11. Сириус 15 3 6 6 14 - 25 15
12. Норрчёпинг 15 3 6 6 16 - 22 15
13. Варберг БоИС 15 4 2 9 16 - 32 14
14. Дегерфорс 15 2 4 9 15 - 31 10
15. Хельсинборг 15 2 2 11 13 - 30 8
16. Сундсвалль 15 0 2 13 8 - 42 2
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 22 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 21
Гётеборг Берг Маркус 13 (6)
Хаммарбю Людвигсон Густав 12 (5)
Мальмё Телин Исаак 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 11
АИК Ларссон Себастьян 10
Вернаму Оливейра Вендерсон 1 8
Сириус Матисен Маркус 9
Сундсвалль Стенссон Даниэль 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 37'
      Скрабб Симон уходит с поля. [player2] выходит вместо него
    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Берг Оливер бьет в цель!
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