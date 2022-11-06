Тур: 30. Стадион: Олимпия (Хельсинборг).
0:1
Второй тайм: 68'
Ход матча
33'
50'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
44
Рогне
Томас
19
Халили
Абдул
24
Довин
Оливер
13
Фенгер
Мадс
18
Садику
Лорет
15
Вагич
Павле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Рогне ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Халили АбдулПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Amar Muhsin
-
-
-
Главный тренер: Mattias Lindstroem
- Основной состав
-
24 Довин ОливерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Садику ЛоретПолузащитник
-
15 Вагич ПавлеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Конча ДавидНападающий
-
-
19 Jusef Erabi
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
История личных встреч
Хельсинборг
Хаммарбю
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
15 матчей
53.3%
13.3%
33.4%
8 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
16
Голов в среднем за матч
1.67
1.78
Среднее время на гол
54
50
Всего голов
15
4
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Среднее время на гол
54
135
Всего голов
25
20
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Amar Muhsin
|4
|0.13
|Ван ден Хурк Антони
|3 (2)
|0.1
|Али Таха Абди
|3
|0.1
|Олссон Деннис
|2
|0.07
|Гигович Армин
|2
|0.07
|Amin Al-Hamawi
|2
|0.07
|Лупер Вильгельм
|1
|0.03
|Кабаши Ариан
|1
|0.03
|Веберг Чарли
|1
|0.03
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.03
|Benjamin Acquah
|1
|0.03
|Давидсен Вильормур
|0
|0
|Рогне Томас
|0
|0
|Халили Абдул
|0
|0
|Йенссон Расмус
|0
|0
|Виделль Каспер
|0
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Людвигсон Густав
|12
|0.4
|Бесара Нахир
|10 (1)
|0.33
|Нильссон Джоэл
|5
|0.17
|Сведберг Виллиот
|5
|0.17
|Боянич Дарьян
|4
|0.13
|Бериша Ветон
|4
|0.13
|Джазе Моханад
|3
|0.1
|Куртулус Эдвин
|2
|0.07
|Сельмани Астрит
|2 (1)
|0.07
|Травалли Бубакарр
|2
|0.07
|Bjoern Paulsen
|1
|0.03
|Андерсен Йеппе
|1
|0.03
|Фенгер Мадс
|1
|0.03
|Лахдо Майкель
|1
|0.03
|Сандберг Симон
|0
|0
|Садику Лорет
|0
|0
|Пинас Шакилль
|0
|0
|Колландер Деннис
|0
|0
Карточки
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цука Рави
|5
|0
|Эджупи Альберт
|5
|0
|Рогне Томас
|4
|0
|Давидсен Вильормур
|4
|0
|Philip Reinhold
|4
|0
|Али Таха Абди
|4
|0
|Виделль Каспер
|4
|0
|Фальцетас Александр
|3
|0
|Халили Абдул
|3
|0
|Ван ден Хурк Антони
|3
|0
|Йенссон Расмус
|3
|0
|Гигович Армин
|3
|0
|Benjamin Acquah
|3
|0
|Diego Fumaca
|3
|0
|Лупер Вильгельм
|1
|1
|Олссон Деннис
|2
|0
|Сульич Али
|2
|0
|Кабаши Ариан
|2
|0
|Хеллман Эмиль
|2
|0
|Adam Kaied
|2
|0
|Ervin Gigovac
|2
|0
|Joseph Amoako
|2
|0
|Ландгрен Андреас
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|Веберг Чарли
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джазе Моханад
|7
|0
|Куртулус Эдвин
|7
|0
|Фенгер Мадс
|4
|0
|Андерсен Йеппе
|4
|0
|Садику Лорет
|4
|0
|Пинас Шакилль
|3
|0
|Боянич Дарьян
|2
|0
|Сандберг Симон
|2
|0
|Нильссон Джоэл
|2
|0
|Довин Оливер
|2
|0
|Сведберг Виллиот
|2
|0
|Alper Demirol
|2
|0
|Бесара Нахир
|1
|0
|Блажевич Давор
|1
|0
|Bjoern Paulsen
|1
|0
|Саиди Абдельрахман
|1
|0
|Вагич Павле
|1
|0
|Людвигсон Густав
|1
|0
|Лахдо Майкель
|1
|0
Результаты матчей
Хельсинборг
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Хаммарбю
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (6)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
7
5
Хельсинборг
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Хаммарбю
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
24
2
Волевые поражения
8
34
Хельсинборг
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
45% (13)
24% (7)
Хаммарбю
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
38% (11)
41% (12)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
24
3
Волевые поражения
15
39
Голы по времени матча
Забито
9
21
5 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
20 Не забивали 20
0
0%
2
10%
1-15
3
33%
7
33%
16-30
2
22%
4
19%
31-45
1
11%
3
14%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
3
33%
4
19%
76-90
Пропущено
20
14
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
1
5%
2
14%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
2
10%
4
29%
31-45
2
10%
3
21%
46-60
6
30%
2
14%
61-75
5
25%
3
21%
76-90
Забито
16
35
11 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 10
20 Не забивали 16
3
19%
5
14%
1-15
2
13%
3
9%
16-30
6
38%
6
17%
31-45
1
6%
5
14%
46-60
1
6%
8
23%
61-75
3
19%
8
23%
76-90
Пропущено
27
15
10 В 1-м тайме 2
17 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 9
2
7%
1
7%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
4
15%
1
7%
31-45
3
11%
2
13%
46-60
4
15%
5
33%
61-75
10
37%
6
40%
76-90
Забито
25
56
16 В 1-м тайме 27
9 Во 2-м тайме 29
10 Забивали первыми 17
11 Не забивали 7
3
12%
7
13%
1-15
5
20%
10
18%
16-30
8
32%
10
18%
31-45
2
8%
8
14%
46-60
1
4%
9
16%
61-75
6
24%
12
21%
76-90
Пропущено
47
29
17 В 1-м тайме 8
30 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 16
3
6%
3
10%
1-15
8
17%
0
0%
16-30
6
13%
5
17%
31-45
5
11%
5
17%
46-60
10
21%
7
24%
61-75
15
32%
9
31%
76-90
Результаты последних матчей
Хельсинборг
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эльфсборг - Хельсинборг 3:0 Хельсинборг - Дегерфорс 1:2 Норрчёпинг - Хельсинборг 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:3
АИК - Хельсинборг 2:0 Кальмар - Хельсинборг 2:0 Хельсинборг - Мальмё 1:2 Гётеборг - Хельсинборг 1:3 Вернаму - Хельсинборг 3:2 Торд - Хельсинборг 0:6 Хельсинборг - Мьельбю 0:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:2 Хельсинборг - Сириус 0:0 Хеккен - Хельсинборг 5:0 Хельсинборг - Сундсвалль 1:0 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Хаммарбю - Кальмар 4:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Сириус 1:1 Мьельбю - Хаммарбю 0:3
Хаммарбю - Варберг БоИС 5:1 Мальмё - Хаммарбю 0:0 Хеккен - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 0:0 Норрчёпинг - Хаммарбю 4:1 ИФК Нючепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - Хаммарбю 2:2 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:0 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3 Миллуолл - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Юргорден - Хаммарбю 1:0
Результаты матчей
Хельсинборг
Хаммарбю
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 64%
0
5 раз 36%
3
5 раз 33%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
5
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:3
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 45%
0
12 раз 41%
2
3 раза 10%
3
1 раз 3%
3
8 раз 28%
1
7 раз 24%
0
6 раз 21%
2
4 раза 14%
5
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Хельсинборг
Хаммарбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
132
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
104
411
59
114
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1712
Больше Меньше
236
425
1613
128
1217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|3:2
|30
|19
|9
|2
|69 - 36
|66
|2.
|Юргорден
|0:1
|30
|17
|6
|7
|55 - 25
|57
|3.
|Хаммарбю
|1:0
|30
|16
|8
|6
|59 - 27
|56
|4.
|Кальмар
|2:0
|30
|15
|6
|9
|39 - 27
|51
|5.
|АИК
|0:0
|30
|14
|9
|7
|45 - 35
|51
|6.
|Эльфсборг
|0:0
|30
|12
|11
|7
|54 - 35
|47
|7.
|Мальмё
|2:2
|30
|13
|7
|10
|44 - 34
|46
|8.
|Гётеборг
|3:1
|30
|14
|3
|13
|41 - 39
|45
|9.
|Мьельбю
|1:0
|30
|11
|10
|9
|33 - 33
|43
|10.
|Вернаму
|1:3
|30
|9
|10
|11
|34 - 46
|37
|11.
|Сириус
|0:3
|30
|9
|8
|13
|29 - 42
|35
|12.
|Норрчёпинг
|2:3
|30
|8
|9
|13
|39 - 42
|33
|13.
|Варберг БоИС
|3:0
|30
|8
|7
|15
|31 - 55
|31
|14.
|Дегерфорс
|2:2
|30
|7
|10
|13
|32 - 49
|31
|15.
|Хельсинборг
|0:1
|30
|4
|5
|21
|22 - 51
|17
|16.
|Сундсвалль
|0:2
|30
|4
|2
|24
|28 - 78
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|0:1
|15
|11
|1
|3
|38 - 11
|34
|2.
|Хеккен
|3:2
|15
|10
|3
|2
|38 - 20
|33
|3.
|Кальмар
|2:0
|15
|10
|2
|3
|18 - 7
|32
|4.
|Хаммарбю
|1:0
|15
|9
|5
|1
|37 - 13
|32
|5.
|АИК
|0:0
|15
|8
|5
|2
|21 - 10
|29
|6.
|Эльфсборг
|0:0
|15
|8
|5
|2
|33 - 19
|29
|7.
|Мальмё
|2:2
|15
|8
|4
|3
|25 - 13
|28
|8.
|Гётеборг
|3:1
|15
|7
|3
|5
|19 - 18
|24
|9.
|Вернаму
|1:3
|15
|5
|6
|4
|17 - 17
|21
|10.
|Мьельбю
|1:0
|15
|5
|6
|4
|21 - 20
|21
|11.
|Дегерфорс
|2:2
|15
|5
|6
|4
|17 - 18
|21
|12.
|Сириус
|0:3
|15
|6
|2
|7
|15 - 17
|20
|13.
|Норрчёпинг
|2:3
|15
|5
|4
|6
|24 - 20
|19
|14.
|Варберг БоИС
|3:0
|15
|4
|5
|6
|15 - 25
|17
|15.
|Сундсвалль
|0:2
|15
|4
|0
|11
|20 - 38
|12
|16.
|Хельсинборг
|0:1
|15
|2
|3
|10
|9 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|3:2
|15
|9
|6
|0
|31 - 16
|33
|2.
|Хаммарбю
|1:0
|15
|7
|3
|5
|22 - 14
|24
|3.
|Юргорден
|0:1
|15
|6
|5
|4
|17 - 14
|23
|4.
|АИК
|0:0
|15
|6
|4
|5
|24 - 25
|22
|5.
|Мьельбю
|1:0
|15
|6
|4
|5
|12 - 13
|22
|6.
|Гётеборг
|3:1
|15
|7
|0
|8
|22 - 21
|21
|7.
|Кальмар
|2:0
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|8.
|Эльфсборг
|0:0
|15
|4
|6
|5
|21 - 16
|18
|9.
|Мальмё
|2:2
|15
|5
|3
|7
|19 - 21
|18
|10.
|Вернаму
|1:3
|15
|4
|4
|7
|17 - 29
|16
|11.
|Сириус
|0:3
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|12.
|Варберг БоИС
|3:0
|15
|4
|2
|9
|16 - 30
|14
|13.
|Норрчёпинг
|2:3
|15
|3
|5
|7
|15 - 22
|14
|14.
|Дегерфорс
|2:2
|15
|2
|4
|9
|15 - 31
|10
|15.
|Хельсинборг
|0:1
|15
|2
|2
|11
|13 - 30
|8
|16.
|Сундсвалль
|0:2
|15
|0
|2
|13
|8 - 40
|2
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|22 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|21
|Гётеборг
|Берг Маркус
|13 (6)
|Хаммарбю
|Людвигсон Густав
|12 (4)
|Хеккен
|Рюгор Миккель
|11 (4)
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|10
|Вернаму
|Оливейра Вендерсон
|1 8
|АИК
|Ларссон Себастьян
|9
|Сириус
|Матисен Маркус
|9
|Сундсвалль
|Стенссон Даниэль
|9