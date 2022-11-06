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Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 30. Стадион: . Зрители: 8706
Хельсинборг
0:2
Конец матча
Хаммарбю
0'
33' Желтая карточка
Ervin Gigovac
0:1
50' Гол
Нильссон Джоэл
0:2
79' Гол
Бесара Нахир
88' Желтая карточка
Куртулус Эдвин
90'+1

Ход матча

33'
Ervin Gigovac
 
46'
 
Боянич Дарьян
Садику Лорет
50'
0:1
Нильссон Джоэл
(Боянич Дарьян)
64'
 
Бесара Нахир
Вагич Павле
64'
 
Nathaniel Adjei
Сандберг Симон
66'
Кабаши Ариан
Лупер Вильгельм
 
66'
Amar Muhsin
Amin Al-Hamawi
 
77'
Альмаджед Сумар
Ervin Gigovac
 
77'
Simon Bengtsson
Хеллман Эмиль
 
79'
0:2
Бесара Нахир
(Людвигсон Густав)
80'
 
Jusef Erabi
Нильссон Джоэл
87'
 
Конча Давид
Людвигсон Густав
88'
 
Куртулус Эдвин

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
25
Йоэльссон
Калле
2
Philip
Reinhold
3
Виделль
Каспер
44
Рогне
Томас
24
Хеллман
Эмиль
35
Ervin
Gigovac
19
Халили
Абдул
10
Йенссон
Расмус
13
Лупер
Вильгельм
41
Amin
Al-Hamawi
11
Али
Таха
Абди
24
Довин
Оливер
2
Сандберг
Симон
21
Куртулус
Эдвин
13
Фенгер
Мадс
5
Джазе
Моханад
34
Alper
Demirol
18
Садику
Лорет
15
Вагич
Павле
22
Нильссон
Джоэл
40
Саиди
Абдельрахман
16
Людвигсон
Густав
Хельсинборг
4-3-3
Хаммарбю
4-3-3

История личных встреч

Хельсинборг
Хаммарбю

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

15 матчей

53.3%
13.3%
33.4%
8 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

А
2:1
А
2:2
А
1:1
А
2:1
А
2:1
А
0:1
А
5:1
ТМК
0:3
А
1:4
А
1:0
ШК
0:1
А
1:2
А
1:0
А
5:1
А
2:1

Голы

Всего голов

10
16

Голов в среднем за матч

1.67
1.78

Среднее время на гол

54
50

Всего голов

15
4

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Среднее время на гол

54
135

Всего голов

25
20

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Amar Muhsin 4 0.13
Ван ден Хурк Антони 3 (2) 0.1
Али Таха Абди 3 0.1
Олссон Деннис 2 0.07
Гигович Армин 2 0.07
Amin Al-Hamawi 2 0.07
Лупер Вильгельм 1 0.03
Кабаши Ариан 1 0.03
Веберг Чарли 1 0.03
Аль-Хамлави Ассад 1 0.03
Benjamin Acquah 1 0.03
Давидсен Вильормур 0 0
Рогне Томас 0 0
Халили Абдул 0 0
Йенссон Расмус 0 0
Виделль Каспер 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Людвигсон Густав 12 0.4
Бесара Нахир 11 (1) 0.37
Нильссон Джоэл 5 0.17
Сведберг Виллиот 5 0.17
Боянич Дарьян 4 0.13
Бериша Ветон 4 0.13
Джазе Моханад 3 0.1
Куртулус Эдвин 2 0.07
Сельмани Астрит 2 (1) 0.07
Травалли Бубакарр 2 0.07
Bjoern Paulsen 1 0.03
Андерсен Йеппе 1 0.03
Фенгер Мадс 1 0.03
Лахдо Майкель 1 0.03
Сандберг Симон 0 0
Садику Лорет 0 0
Пинас Шакилль 0 0
Колландер Деннис 0 0

Карточки

Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цука Рави 5 0
Эджупи Альберт 5 0
Рогне Томас 4 0
Давидсен Вильормур 4 0
Philip Reinhold 4 0
Али Таха Абди 4 0
Виделль Каспер 4 0
Фальцетас Александр 3 0
Халили Абдул 3 0
Ван ден Хурк Антони 3 0
Йенссон Расмус 3 0
Гигович Армин 3 0
Benjamin Acquah 3 0
Diego Fumaca 3 0
Лупер Вильгельм 1 1
Олссон Деннис 2 0
Сульич Али 2 0
Кабаши Ариан 2 0
Хеллман Эмиль 2 0
Adam Kaied 2 0
Ervin Gigovac 2 0
Joseph Amoako 2 0
Ландгрен Андреас 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
Веберг Чарли 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртулус Эдвин 8 0
Джазе Моханад 7 0
Фенгер Мадс 4 0
Андерсен Йеппе 4 0
Садику Лорет 4 0
Пинас Шакилль 3 0
Боянич Дарьян 2 0
Сандберг Симон 2 0
Нильссон Джоэл 2 0
Довин Оливер 2 0
Сведберг Виллиот 2 0
Alper Demirol 2 0
Бесара Нахир 1 0
Блажевич Давор 1 0
Bjoern Paulsen 1 0
Саиди Абдельрахман 1 0
Вагич Павле 1 0
Людвигсон Густав 1 0
Лахдо Майкель 1 0

Результаты матчей

Хельсинборг
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Хаммарбю
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (6)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

7
5
Хельсинборг
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Хаммарбю
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

24
2

Волевые поражения

8
34
Хельсинборг
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
40% (12)
33% (10)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Хаммарбю
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
37% (11)
40% (12)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

24
3

Волевые поражения

15
39

Голы по времени матча

Забито

9
23
5 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
21 Не забивали 20
0
0%
2
9%
1-15
3
33%
7
30%
16-30
2
22%
4
17%
31-45
1
11%
4
17%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
3
33%
5
22%
76-90

Пропущено

22
14
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 7
1
5%
2
14%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
2
9%
4
29%
31-45
3
14%
3
21%
46-60
6
27%
2
14%
61-75
6
27%
3
21%
76-90

Забито

16
35
11 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 10
21 Не забивали 17
3
19%
5
14%
1-15
2
13%
3
9%
16-30
6
38%
6
17%
31-45
1
6%
5
14%
46-60
1
6%
8
23%
61-75
3
19%
8
23%
76-90

Пропущено

27
15
10 В 1-м тайме 2
17 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 9
2
7%
1
7%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
4
15%
1
7%
31-45
3
11%
2
13%
46-60
4
15%
5
33%
61-75
10
37%
6
40%
76-90

Забито

25
58
16 В 1-м тайме 27
9 Во 2-м тайме 31
10 Забивали первыми 18
12 Не забивали 7
3
12%
7
12%
1-15
5
20%
10
17%
16-30
8
32%
10
17%
31-45
2
8%
9
16%
46-60
1
4%
9
16%
61-75
6
24%
13
22%
76-90

Пропущено

49
29
17 В 1-м тайме 8
32 Во 2-м тайме 21
18 Пропускали первыми 9
25 Не пропускали 16
3
6%
3
10%
1-15
8
16%
0
0%
16-30
6
12%
5
17%
31-45
6
12%
5
17%
46-60
10
20%
7
24%
61-75
16
33%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эльфсборг - Хельсинборг 3:0 Хельсинборг - Дегерфорс 1:2 Норрчёпинг - Хельсинборг 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:3
АИК - Хельсинборг 2:0 Кальмар - Хельсинборг 2:0 Хельсинборг - Мальмё 1:2 Гётеборг - Хельсинборг 1:3 Вернаму - Хельсинборг 3:2 Торд - Хельсинборг 0:6 Хельсинборг - Мьельбю 0:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:2 Хельсинборг - Сириус 0:0 Хеккен - Хельсинборг 5:0 Хельсинборг - Сундсвалль 1:0 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Хаммарбю - Кальмар 4:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Сириус 1:1 Мьельбю - Хаммарбю 0:3
Хаммарбю - Варберг БоИС 5:1 Мальмё - Хаммарбю 0:0 Хеккен - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 0:0 Норрчёпинг - Хаммарбю 4:1 ИФК Нючепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - Хаммарбю 2:2 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:0 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3 Миллуолл - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Юргорден - Хаммарбю 1:0

Результаты матчей

Хельсинборг
Хаммарбю

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
0
6 раз 40%
3
5 раз 33%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
5
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:3
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 43%
1
13 раз 43%
2
3 раза 10%
3
1 раз 3%
3
8 раз 27%
1
7 раз 23%
0
6 раз 20%
2
5 раз 17%
5
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Хельсинборг
Хаммарбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
13
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
11
4
4
11
1.5
6
9
1
14
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
13
0.5
Больше Меньше
24
6
4
26
1.5
17
13
1
29
2.5
12
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 30 18 10 2 69 - 37 64
2. Юргорден 30 17 6 7 55 - 25 57
3. Хаммарбю 30 16 8 6 60 - 27 56
4. Кальмар 30 15 6 9 41 - 27 51
5. АИК 30 14 8 8 45 - 36 50
6. Эльфсборг 30 13 10 7 55 - 35 49
7. Мальмё 30 13 7 10 44 - 34 46
8. Гётеборг 30 14 3 13 42 - 39 45
9. Мьельбю 30 11 10 9 33 - 33 43
10. Вернаму 30 9 10 11 34 - 47 37
11. Сириус 30 9 8 13 31 - 42 35
12. Норрчёпинг 30 8 10 12 40 - 42 34
13. Варберг БоИС 30 8 7 15 31 - 57 31
14. Дегерфорс 30 7 10 13 32 - 49 31
15. Хельсинборг 30 4 5 21 22 - 52 17
16. Сундсвалль 30 4 2 24 28 - 80 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 15 11 1 3 38 - 11 34
2. Кальмар 15 10 2 3 20 - 7 32
3. Хаммарбю 15 9 5 1 37 - 13 32
4. Хеккен 15 9 4 2 38 - 21 31
5. Эльфсборг 15 8 5 2 33 - 19 29
6. Мальмё 15 8 4 3 25 - 13 28
7. АИК 15 8 4 3 21 - 11 28
8. Гётеборг 15 7 3 5 19 - 18 24
9. Вернаму 15 5 6 4 17 - 18 21
10. Мьельбю 15 5 6 4 21 - 20 21
11. Дегерфорс 15 5 6 4 17 - 18 21
12. Сириус 15 6 2 7 17 - 17 20
13. Норрчёпинг 15 5 4 6 24 - 20 19
14. Варберг БоИС 15 4 5 6 15 - 25 17
15. Сундсвалль 15 4 0 11 20 - 38 12
16. Хельсинборг 15 2 3 10 9 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 15 9 6 0 31 - 16 33
2. Хаммарбю 15 7 3 5 23 - 14 24
3. Юргорден 15 6 5 4 17 - 14 23
4. АИК 15 6 4 5 24 - 25 22
5. Мьельбю 15 6 4 5 12 - 13 22
6. Гётеборг 15 7 0 8 23 - 21 21
7. Эльфсборг 15 5 5 5 22 - 16 20
8. Кальмар 15 5 4 6 21 - 20 19
9. Мальмё 15 5 3 7 19 - 21 18
10. Вернаму 15 4 4 7 17 - 29 16
11. Сириус 15 3 6 6 14 - 25 15
12. Норрчёпинг 15 3 6 6 16 - 22 15
13. Варберг БоИС 15 4 2 9 16 - 32 14
14. Дегерфорс 15 2 4 9 15 - 31 10
15. Хельсинборг 15 2 2 11 13 - 30 8
16. Сундсвалль 15 0 2 13 8 - 42 2
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 22 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 21
Гётеборг Берг Маркус 13 (6)
Хаммарбю Людвигсон Густав 12 (5)
Мальмё Телин Исаак 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 11
АИК Ларссон Себастьян 10
Вернаму Оливейра Вендерсон 1 8
Сириус Матисен Маркус 9
Сундсвалль Стенссон Даниэль 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Желтая карточка
      33'
      Ervin Gigovic получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хельсинборг 0:2 Хаммарбю онлайн

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