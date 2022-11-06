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  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 30. Стадион: .
АИК
0:0
Второй тайм: 67'
Эльфсборг
0'
44' Желтая карточка
Гвидетти Йон
53' Желтая карточка
Ларссон Себастьян
64' Вторая желтая карточка
Гвидетти Йон

Ход матча

44'
Гвидетти Йон
 
53'
Ларссон Себастьян
 
56'
 
Фрик Пер
Michael Baidoo
56'
 
Ондрейка Якоб
Оккельс Йеппе
64'
Гвидетти Йон
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 3
  • 4 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
Эльфсборг
3.95
3.95
3.85
Все Коэффициенты
15
Нордфельдт
Кристоффер
45
Taha
Ayari
33
Люстиг
Микаэль
4
Папаяннопулос
Сотирис
12
Бьорнстрем
Аксель
8
Хуссейн
Билаль
7
Ларссон
Себастьян
17
Тиль
Венсан
26
Айяри
Ясин
9
Стефанелли
Николас
11
Гвидетти
Йон
31
Роннинг
Тим
24
Ларссон
Йохан
15
Вяйсянен
Лео
8
Хольмен
Себастьян
23
Хульт
Никлас
28
Седерберг
Ноа
26
Emmanuel
Boateng2
13
Michael
Baidoo
19
Оккельс
Йеппе
11
Гудьонсен
Свейнн
12
Бернхардссон
Александер
АИК
4-2-3-1
Эльфсборг
4-3-3

История личных встреч

АИК
Эльфсборг

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 6 побед

32 матча

43.8%
34.4%
21.8%
14 побед 11 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.1%
40.6%
31.3%
9 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

37.5%
43.8%
18.7%
12 побед 14 ничьих 6 побед

История матчей

А
2:2
А
2:4
А
1:0
ТМК
0:2
ТМК
1:0
А
2:2
А
1:2
А
1:1
А
3:0
А
1:0
А
0:0
А
5:2
А
1:2
А
2:2
А
2:1
А
4:2
А
3:2
А
1:1
А
2:1
ТМС
2:1
А
2:1
А
2:2
А
1:1
А
1:0
А
0:1
А
2:2
А
2:0
А
4:0
А
0:0
А
0:0
А
0:2
А
3:0

Голы

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

1.69
1.38

Среднее время на гол

53
65

Всего голов

26
14

Голов в среднем за матч

1.63
0.88

Среднее время на гол

55
102

Всего голов

53
36

Голов в среднем за матч

1.66
1.13

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

54
80

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанелли Николас 9 0.3
Бауи Набиль 6 0.2
Гвидетти Йон 5 (1) 0.17
Ларссон Себастьян 5 (5) 0.17
Айяри Ясин 4 0.13
Ларссон Джордан 3 0.1
Оума Эрик 2 0.07
Люстиг Микаэль 2 0.07
Милошевич Александер 2 0.07
Тиль Венсан 1 0.03
Амар Абдирахман Ахмед Фатах 1 0.03
Папаяннопулос Сотирис 1 0.03
Эльбузеди Закари 1 0.03
Мбунга-Кимпиока Бенджамин 1 0.03
Ринг Эрик 0 0
Хуссейн Билаль 0 0
Бьорнстрем Аксель 0 0
Мендес Юсафат 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Baidoo 8 (2) 0.27
Бернхардссон Александер 7 0.23
Альм Расмус 6 0.2
Гудьонсен Свейнн 5 0.17
Ольссон Симон 4 0.13
Ондрейка Якоб 3 0.1
Седерберг Ноа 3 0.1
Оккельс Йеппе 2 0.07
Ларссон Йохан 2 0.07
Фрик Пер 2 0.07
Занден Оливер 2 0.07
Oscar Aga 2 0.07
Касем Ахмед 1 0.03
Рёмер Андре 1 0.03
Мауду 1 0.03
Хенрикссон Густав 1 0.03
Вяйсянен Лео 0 0
Странд Симон 0 0
Emmanuel Boateng2 0 0
Хольмен Кевин 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Себастьян 10 0
Папаяннопулос Сотирис 7 0
Айяри Ясин 5 1
Милошевич Александер 5 0
Оума Эрик 5 0
Гвидетти Йон 4 0
Хуссейн Билаль 4 0
Бьорнстрем Аксель 4 0
Коллинс Шичендже 2 1
Сисей Йеспер 3 0
Тиль Венсан 1 1
Люстиг Микаэль 2 0
Нордфельдт Кристоффер 2 0
Бауи Набиль 2 0
Стефанелли Николас 2 0
Мендес Юсафат 2 0
Яношевич Будимир 1 0
Эльбузеди Закари 1 0
Ринг Эрик 1 0
Атола Генри 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рёмер Андре 8 0
Фрик Пер 6 0
Emmanuel Boateng2 6 0
Хольмен Себастьян 4 0
Странд Симон 4 0
Гудьонсен Свейнн 4 0
Бернхардссон Александер 4 0
Ларссон Йохан 3 0
Вяйсянен Лео 3 0
Ольссон Симон 3 0
Лагербильке Густав 3 0
Хенрикссон Густав 3 0
Седерберг Ноа 3 0
Альм Расмус 2 0
Оккельс Йеппе 1 0
Касем Ахмед 1 0
Занден Оливер 1 0
Хольмен Кевин 1 0

Результаты матчей

АИК
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Эльфсборг
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

8
6
АИК
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Эльфсборг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
4

Волевые поражения

22
31
АИК
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (11)
41% (12)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
52% (15)
14% (4)
Эльфсборг
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
17% (5)
38% (11)
45% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)

Сухие победы

12
5

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

12
5

Волевые поражения

30
37

Голы по времени матча

Забито

20
20
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 20
3
15%
5
25%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
6
30%
4
20%
31-45
3
15%
3
15%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
6
30%
5
25%
76-90

Пропущено

11
17
7 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
1
9%
5
29%
29%
1-15
3
27%
2
12%
16-30
3
27%
4
24%
31-45
2
18%
3
18%
46-60
1
9%
2
12%
61-75
1
9%
1
6%
76-90

Забито

24
31
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
3
13%
3
10%
1-15
3
13%
2
6%
16-30
4
17%
7
23%
31-45
3
13%
3
10%
46-60
6
25%
5
16%
61-75
5
21%
11
35%
76-90

Пропущено

25
21
9 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
4
16%
2
10%
1-15
1
4%
2
10%
16-30
4
16%
6
29%
31-45
5
20%
5
24%
46-60
3
12%
4
19%
61-75
8
32%
2
10%
76-90

Забито

44
51
20 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 28
16 Забивали первыми 12
5 Не забивали 8
6
14%
8
16%
1-15
4
9%
4
8%
16-30
10
23%
11
22%
31-45
6
14%
6
12%
46-60
7
16%
6
12%
61-75
11
25%
16
31%
76-90

Пропущено

36
38
16 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 24
5
14%
7
18%
1-15
4
11%
4
11%
16-30
7
19%
10
26%
31-45
7
19%
8
21%
46-60
4
11%
6
16%
61-75
9
25%
3
8%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мьельбю - АИК 1:2 Гётеборг - АИК 1:0 АИК - Хеккен 1:2 Юргорден - АИК 1:2
АИК - Хельсинборг 2:0 Сириус - АИК 1:1 АИК - Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС - АИК 2:0 АИК - Сундсвалль 4:0 Худиксвалль - АИК 2:4 АИК - Хаммарбю 2:2 АИК - Словацко 0:1 Норрчёпинг - АИК 2:4 Словацко - АИК 3:0 АИК - Вернаму 2:2 Шкендия - АИК 1:1 Кальмар - АИК 1:0 АИК - Шкендия 1:1 АИК - Ворскла 2:0 Вернаму - АИК 2:3
Эльфсборг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эльфсборг - Хельсинборг 3:0 Эльфсборг - Хаммарбю 2:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1
Эльфсборг - Кальмар 0:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Сириус 3:0 Сундсвалль - Эльфсборг 0:2 Эльфсборг - Мальмё 3:2 Оскаршамнс АИК - Эльфсборг 1:0 Юргорден - Эльфсборг 2:1 Вернаму - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Хеккен 4:4 Эльфсборг - Мольде 1:2 Кальмар - Эльфсборг 1:0 Мольде - Эльфсборг 4:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - АИК 2:2

Результаты матчей

АИК
Эльфсборг

Точный счет

1:0
5 раз 36%
2:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
5 раз 36%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
5 раз 33%
0
3 раза 20%
4
3 раза 20%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:0
7 раз 24%
1:2
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 21%
0:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 38%
1
9 раз 31%
0
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
0
7 раз 24%
1
7 раз 24%
3
7 раз 24%
2
4 раза 14%
4
3 раза 10%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

АИК
Эльфсборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
12
3
6
8
1.5
10
5
1
13
2.5
8
7
1
13
3.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
4
9
6
1.5
5
9
3
12
2.5
3
11
1
14
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
5
0.5
Больше Меньше
22
7
15
14
1.5
15
14
4
25
2.5
11
18
2
27
3.5
4
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 3:2 30 19 9 2 69 - 36 66
2. Юргорден 0:1 30 17 6 7 55 - 25 57
3. Хаммарбю 1:0 30 16 8 6 59 - 27 56
4. Кальмар 2:0 30 15 6 9 39 - 27 51
5. АИК 0:0 30 14 9 7 45 - 35 51
6. Эльфсборг 0:0 30 12 11 7 54 - 35 47
7. Мальмё 2:2 30 13 7 10 44 - 34 46
8. Гётеборг 3:1 30 14 3 13 41 - 39 45
9. Мьельбю 1:0 30 11 10 9 33 - 33 43
10. Вернаму 1:3 30 9 10 11 34 - 46 37
11. Сириус 0:3 30 9 8 13 29 - 42 35
12. Норрчёпинг 2:3 30 8 9 13 39 - 42 33
13. Варберг БоИС 3:0 30 8 7 15 31 - 55 31
14. Дегерфорс 2:2 30 7 10 13 32 - 49 31
15. Хельсинборг 0:1 30 4 5 21 22 - 51 17
16. Сундсвалль 0:2 30 4 2 24 28 - 78 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 0:1 15 11 1 3 38 - 11 34
2. Хеккен 3:2 15 10 3 2 38 - 20 33
3. Кальмар 2:0 15 10 2 3 18 - 7 32
4. Хаммарбю 1:0 15 9 5 1 37 - 13 32
5. АИК 0:0 15 8 5 2 21 - 10 29
6. Эльфсборг 0:0 15 8 5 2 33 - 19 29
7. Мальмё 2:2 15 8 4 3 25 - 13 28
8. Гётеборг 3:1 15 7 3 5 19 - 18 24
9. Вернаму 1:3 15 5 6 4 17 - 17 21
10. Мьельбю 1:0 15 5 6 4 21 - 20 21
11. Дегерфорс 2:2 15 5 6 4 17 - 18 21
12. Сириус 0:3 15 6 2 7 15 - 17 20
13. Норрчёпинг 2:3 15 5 4 6 24 - 20 19
14. Варберг БоИС 3:0 15 4 5 6 15 - 25 17
15. Сундсвалль 0:2 15 4 0 11 20 - 38 12
16. Хельсинборг 0:1 15 2 3 10 9 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 3:2 15 9 6 0 31 - 16 33
2. Хаммарбю 1:0 15 7 3 5 22 - 14 24
3. Юргорден 0:1 15 6 5 4 17 - 14 23
4. АИК 0:0 15 6 4 5 24 - 25 22
5. Мьельбю 1:0 15 6 4 5 12 - 13 22
6. Гётеборг 3:1 15 7 0 8 22 - 21 21
7. Кальмар 2:0 15 5 4 6 21 - 20 19
8. Эльфсборг 0:0 15 4 6 5 21 - 16 18
9. Мальмё 2:2 15 5 3 7 19 - 21 18
10. Вернаму 1:3 15 4 4 7 17 - 29 16
11. Сириус 0:3 15 3 6 6 14 - 25 15
12. Варберг БоИС 3:0 15 4 2 9 16 - 30 14
13. Норрчёпинг 2:3 15 3 5 7 15 - 22 14
14. Дегерфорс 2:2 15 2 4 9 15 - 31 10
15. Хельсинборг 0:1 15 2 2 11 13 - 30 8
16. Сундсвалль 0:2 15 0 2 13 8 - 40 2
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 22 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 21
Гётеборг Берг Маркус 13 (6)
Хаммарбю Людвигсон Густав 12 (4)
Хеккен Рюгор Миккель 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 10
Вернаму Оливейра Вендерсон 1 8
АИК Ларссон Себастьян 9
Сириус Матисен Маркус 9
Сундсвалль Стенссон Даниэль 9
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Гвидетти Йон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
Эльфсборг
3.95
3.95
3.85
Все Коэффициенты
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АИК
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