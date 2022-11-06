Тур: 30. Стадион: Френдс Арена.
0'
44' Желтая карточкаГвидетти Йон
53' Желтая карточкаЛарссон Себастьян
64' Вторая желтая карточкаГвидетти Йон
Ход матча
44'
64'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 6
-
7 Угловые 3
-
4 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
45
Taha
Ayari
17
Тиль
Венсан
26
Айяри
Ясин
11
Гвидетти
Йон
31
Роннинг
Тим
15
Вяйсянен
Лео
23
Хульт
Никлас
- Основной состав
- Вратарь
-
45 Taha AyariЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Тиль ВенсанПолузащитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Ринг ЭрикПолузащитник
-
24 Сисей ЙесперПолузащитник
-
10 Бауи НабильПолузащитник
-
Главный тренер: Peter Wennberg
- Основной состав
-
31 Роннинг ТимВратарь
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
5 МаудуЗащитник
-
18 Касем АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
-
-
14 Oscar Aga
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
История личных встреч
АИК
Эльфсборг
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 6 побед
32 матча
43.8%
34.4%
21.8%
14 побед 11 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.1%
40.6%
31.3%
9 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
37.5%
43.8%
18.7%
12 побед 14 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
22
Голов в среднем за матч
1.69
1.38
Среднее время на гол
53
65
Всего голов
26
14
Голов в среднем за матч
1.63
0.88
Среднее время на гол
55
102
Всего голов
53
36
Голов в среднем за матч
1.66
1.13
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
54
80
Бомбардиры внутри турнира
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стефанелли Николас
|9
|0.3
|Бауи Набиль
|6
|0.2
|Гвидетти Йон
|5 (1)
|0.17
|Ларссон Себастьян
|5 (5)
|0.17
|Айяри Ясин
|4
|0.13
|Ларссон Джордан
|3
|0.1
|Оума Эрик
|2
|0.07
|Люстиг Микаэль
|2
|0.07
|Милошевич Александер
|2
|0.07
|Тиль Венсан
|1
|0.03
|Амар Абдирахман Ахмед Фатах
|1
|0.03
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0.03
|Эльбузеди Закари
|1
|0.03
|Мбунга-Кимпиока Бенджамин
|1
|0.03
|Ринг Эрик
|0
|0
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Бьорнстрем Аксель
|0
|0
|Мендес Юсафат
|0
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael Baidoo
|8 (2)
|0.27
|Бернхардссон Александер
|7
|0.23
|Альм Расмус
|6
|0.2
|Гудьонсен Свейнн
|5
|0.17
|Ольссон Симон
|4
|0.13
|Ондрейка Якоб
|3
|0.1
|Седерберг Ноа
|3
|0.1
|Оккельс Йеппе
|2
|0.07
|Ларссон Йохан
|2
|0.07
|Фрик Пер
|2
|0.07
|Занден Оливер
|2
|0.07
|Oscar Aga
|2
|0.07
|Касем Ахмед
|1
|0.03
|Рёмер Андре
|1
|0.03
|Мауду
|1
|0.03
|Хенрикссон Густав
|1
|0.03
|Вяйсянен Лео
|0
|0
|Странд Симон
|0
|0
|Emmanuel Boateng2
|0
|0
|Хольмен Кевин
|0
|0
Карточки
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Себастьян
|10
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|7
|0
|Айяри Ясин
|5
|1
|Милошевич Александер
|5
|0
|Оума Эрик
|5
|0
|Гвидетти Йон
|4
|0
|Хуссейн Билаль
|4
|0
|Бьорнстрем Аксель
|4
|0
|Коллинс Шичендже
|2
|1
|Сисей Йеспер
|3
|0
|Тиль Венсан
|1
|1
|Люстиг Микаэль
|2
|0
|Нордфельдт Кристоффер
|2
|0
|Бауи Набиль
|2
|0
|Стефанелли Николас
|2
|0
|Мендес Юсафат
|2
|0
|Яношевич Будимир
|1
|0
|Эльбузеди Закари
|1
|0
|Ринг Эрик
|1
|0
|Атола Генри
|1
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рёмер Андре
|8
|0
|Фрик Пер
|6
|0
|Emmanuel Boateng2
|6
|0
|Хольмен Себастьян
|4
|0
|Странд Симон
|4
|0
|Гудьонсен Свейнн
|4
|0
|Бернхардссон Александер
|4
|0
|Ларссон Йохан
|3
|0
|Вяйсянен Лео
|3
|0
|Ольссон Симон
|3
|0
|Лагербильке Густав
|3
|0
|Хенрикссон Густав
|3
|0
|Седерберг Ноа
|3
|0
|Альм Расмус
|2
|0
|Оккельс Йеппе
|1
|0
|Касем Ахмед
|1
|0
|Занден Оливер
|1
|0
|Хольмен Кевин
|1
|0
Результаты матчей
АИК
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Эльфсборг
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
8
6
АИК
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Эльфсборг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
4
Волевые поражения
22
31
АИК
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (11)
41% (12)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
52% (15)
14% (4)
Эльфсборг
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
17% (5)
38% (11)
45% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)
Сухие победы
12
5
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
12
5
Волевые поражения
30
37
Голы по времени матча
Забито
20
20
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 20
3
15%
5
25%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
6
30%
4
20%
31-45
3
15%
3
15%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
6
30%
5
25%
76-90
Пропущено
11
17
7 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
1
9%
5
29%
29%
1-15
3
27%
2
12%
16-30
3
27%
4
24%
31-45
2
18%
3
18%
46-60
1
9%
2
12%
61-75
1
9%
1
6%
76-90
Забито
24
31
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
3
13%
3
10%
1-15
3
13%
2
6%
16-30
4
17%
7
23%
31-45
3
13%
3
10%
46-60
6
25%
5
16%
61-75
5
21%
11
35%
76-90
Пропущено
25
21
9 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
4
16%
2
10%
1-15
1
4%
2
10%
16-30
4
16%
6
29%
31-45
5
20%
5
24%
46-60
3
12%
4
19%
61-75
8
32%
2
10%
76-90
Забито
44
51
20 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 28
16 Забивали первыми 12
5 Не забивали 8
6
14%
8
16%
1-15
4
9%
4
8%
16-30
10
23%
11
22%
31-45
6
14%
6
12%
46-60
7
16%
6
12%
61-75
11
25%
16
31%
76-90
Пропущено
36
38
16 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 24
5
14%
7
18%
1-15
4
11%
4
11%
16-30
7
19%
10
26%
31-45
7
19%
8
21%
46-60
4
11%
6
16%
61-75
9
25%
3
8%
76-90
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мьельбю - АИК 1:2 Гётеборг - АИК 1:0 АИК - Хеккен 1:2 Юргорден - АИК 1:2
АИК - Хельсинборг 2:0 Сириус - АИК 1:1 АИК - Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС - АИК 2:0 АИК - Сундсвалль 4:0 Худиксвалль - АИК 2:4 АИК - Хаммарбю 2:2 АИК - Словацко 0:1 Норрчёпинг - АИК 2:4 Словацко - АИК 3:0 АИК - Вернаму 2:2 Шкендия - АИК 1:1 Кальмар - АИК 1:0 АИК - Шкендия 1:1 АИК - Ворскла 2:0 Вернаму - АИК 2:3
Эльфсборг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эльфсборг - Хельсинборг 3:0 Эльфсборг - Хаммарбю 2:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1
Эльфсборг - Кальмар 0:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Сириус 3:0 Сундсвалль - Эльфсборг 0:2 Эльфсборг - Мальмё 3:2 Оскаршамнс АИК - Эльфсборг 1:0 Юргорден - Эльфсборг 2:1 Вернаму - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Хеккен 4:4 Эльфсборг - Мольде 1:2 Кальмар - Эльфсборг 1:0 Мольде - Эльфсборг 4:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - АИК 2:2
Результаты матчей
АИК
Эльфсборг
Точный счет
1:0
5 раз 36%
2:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
5 раз 36%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
5 раз 33%
0
3 раза 20%
4
3 раза 20%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:0
7 раз 24%
1:2
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 21%
0:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 38%
1
9 раз 31%
0
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
0
7 раз 24%
1
7 раз 24%
3
7 раз 24%
2
4 раза 14%
4
3 раза 10%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
АИК
Эльфсборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
123
68
105
113
87
113
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
104
96
59
312
311
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
245
Больше Меньше
227
1514
1514
425
1118
227
425
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|3:2
|30
|19
|9
|2
|69 - 36
|66
|2.
|Юргорден
|0:1
|30
|17
|6
|7
|55 - 25
|57
|3.
|Хаммарбю
|1:0
|30
|16
|8
|6
|59 - 27
|56
|4.
|Кальмар
|2:0
|30
|15
|6
|9
|39 - 27
|51
|5.
|АИК
|0:0
|30
|14
|9
|7
|45 - 35
|51
|6.
|Эльфсборг
|0:0
|30
|12
|11
|7
|54 - 35
|47
|7.
|Мальмё
|2:2
|30
|13
|7
|10
|44 - 34
|46
|8.
|Гётеборг
|3:1
|30
|14
|3
|13
|41 - 39
|45
|9.
|Мьельбю
|1:0
|30
|11
|10
|9
|33 - 33
|43
|10.
|Вернаму
|1:3
|30
|9
|10
|11
|34 - 46
|37
|11.
|Сириус
|0:3
|30
|9
|8
|13
|29 - 42
|35
|12.
|Норрчёпинг
|2:3
|30
|8
|9
|13
|39 - 42
|33
|13.
|Варберг БоИС
|3:0
|30
|8
|7
|15
|31 - 55
|31
|14.
|Дегерфорс
|2:2
|30
|7
|10
|13
|32 - 49
|31
|15.
|Хельсинборг
|0:1
|30
|4
|5
|21
|22 - 51
|17
|16.
|Сундсвалль
|0:2
|30
|4
|2
|24
|28 - 78
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|0:1
|15
|11
|1
|3
|38 - 11
|34
|2.
|Хеккен
|3:2
|15
|10
|3
|2
|38 - 20
|33
|3.
|Кальмар
|2:0
|15
|10
|2
|3
|18 - 7
|32
|4.
|Хаммарбю
|1:0
|15
|9
|5
|1
|37 - 13
|32
|5.
|АИК
|0:0
|15
|8
|5
|2
|21 - 10
|29
|6.
|Эльфсборг
|0:0
|15
|8
|5
|2
|33 - 19
|29
|7.
|Мальмё
|2:2
|15
|8
|4
|3
|25 - 13
|28
|8.
|Гётеборг
|3:1
|15
|7
|3
|5
|19 - 18
|24
|9.
|Вернаму
|1:3
|15
|5
|6
|4
|17 - 17
|21
|10.
|Мьельбю
|1:0
|15
|5
|6
|4
|21 - 20
|21
|11.
|Дегерфорс
|2:2
|15
|5
|6
|4
|17 - 18
|21
|12.
|Сириус
|0:3
|15
|6
|2
|7
|15 - 17
|20
|13.
|Норрчёпинг
|2:3
|15
|5
|4
|6
|24 - 20
|19
|14.
|Варберг БоИС
|3:0
|15
|4
|5
|6
|15 - 25
|17
|15.
|Сундсвалль
|0:2
|15
|4
|0
|11
|20 - 38
|12
|16.
|Хельсинборг
|0:1
|15
|2
|3
|10
|9 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|3:2
|15
|9
|6
|0
|31 - 16
|33
|2.
|Хаммарбю
|1:0
|15
|7
|3
|5
|22 - 14
|24
|3.
|Юргорден
|0:1
|15
|6
|5
|4
|17 - 14
|23
|4.
|АИК
|0:0
|15
|6
|4
|5
|24 - 25
|22
|5.
|Мьельбю
|1:0
|15
|6
|4
|5
|12 - 13
|22
|6.
|Гётеборг
|3:1
|15
|7
|0
|8
|22 - 21
|21
|7.
|Кальмар
|2:0
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|8.
|Эльфсборг
|0:0
|15
|4
|6
|5
|21 - 16
|18
|9.
|Мальмё
|2:2
|15
|5
|3
|7
|19 - 21
|18
|10.
|Вернаму
|1:3
|15
|4
|4
|7
|17 - 29
|16
|11.
|Сириус
|0:3
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|12.
|Варберг БоИС
|3:0
|15
|4
|2
|9
|16 - 30
|14
|13.
|Норрчёпинг
|2:3
|15
|3
|5
|7
|15 - 22
|14
|14.
|Дегерфорс
|2:2
|15
|2
|4
|9
|15 - 31
|10
|15.
|Хельсинборг
|0:1
|15
|2
|2
|11
|13 - 30
|8
|16.
|Сундсвалль
|0:2
|15
|0
|2
|13
|8 - 40
|2
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|22 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|21
|Гётеборг
|Берг Маркус
|13 (6)
|Хаммарбю
|Людвигсон Густав
|12 (4)
|Хеккен
|Рюгор Миккель
|11 (4)
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|10
|Вернаму
|Оливейра Вендерсон
|1 8
|АИК
|Ларссон Себастьян
|9
|Сириус
|Матисен Маркус
|9
|Сундсвалль
|Стенссон Даниэль
|9