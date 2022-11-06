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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Амель Йоан
Лилль
1:0
Перерыв
Ренн
0'
1:0
16' Гол
Фонте Жозе
37' Желтая карточка
Вух Кристофер

Ход матча

16'
Фонте Жозе
1:0
37'
 
Вух Кристофер
44'
Уна Адам
Гомеш Андре
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 126
Лилль 56.3% (71)
X 31.7% (40)
Ренн 11.9% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
Ренн
2.12
3.64
3.86
Все Коэффициенты
30
Шевалье
Люка
3
Джало
Тьягу
6
Фонте
Жозе
18
Диаките
Бафоде
22
Веа
Тимоти
7
Бамба
Джонатан
28
Гомеш
Андре
21
Андре
Бенжамин
20
Гомес
Анхель
10
Кабелла
Реми
9
Дэвид
Джонатан
30
Манданда
Стив
27
Траоре
Амари
15
Вух
Кристофер
5
Теате
Артур
3
Трюффер
Адриен
80
Шека
6
Угочукву
Лесли
20
Тэт
Флавьен
14
Буриго
Бенжамен
9
Мюинга
Арно
19
Гуйри
Амин
Лилль
3-4-2-1
Ренн
4-3-3

История личных встреч

Лилль
Ренн

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.4%
36.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 11 побед

33 матча

39.4%
33.3%
27.3%
13 побед 11 ничьих 9 побед

Первый тайм

39.4%
45.5%
15.1%
13 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
11 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
3:1
К
2:1
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
1:0
ТМК
4:2
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
2:0
К
2:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
1:2
КЛ
3:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
3:1

Голы

Всего голов

32
12

Голов в среднем за матч

1.88
0.75

Среднее время на гол

47
120

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.38
0.88

Среднее время на гол

65
102

Всего голов

54
27

Голов в среднем за матч

1.64
0.82

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

55
110

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 9 (2) 0.64
Бамба Джонатан 4 0.29
Кабелла Реми 3 0.21
Исмаили Гонсалвес 2 0.14
Андре Бенжамин 1 0.07
Уна Адам 1 0.07
Языджи Юсуф 1 0.07
Гомес Анхель 1 0.07
Фонте Жозе 1 0.07
Зедатка Аким 1 0.07
Джало Тьягу 1 0.07
Рибейро Александро 1 0.07
Веа Тимоти 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Террье Мартен 8 0.57
Гуйри Амин 6 0.43
Мюинга Арно 2 0.14
Лаборд Гаэтан 2 0.14
Дуэ Дезире 2 0.14
Майер Ловро 1 (1) 0.07
Тэт Флавьен 1 0.07
Сантамария Батист 1 0.07
Родон Джо 1 0.07
Сулемана Камалдин 1 0.07
Теате Артур 1 0.07
Аблин Маттис 1 0.07
Буриго Бенжамен 0 0
Трюффер Адриен 0 0
Манданда Стив 0 0
Траоре Амари 0 0
Баде Луак 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 4 0
Джало Тьягу 4 0
Фонте Жозе 3 0
Дэвид Джонатан 3 0
Диаките Бафоде 3 0
Гомеш Андре 2 0
Бамба Джонатан 2 0
Гомес Анхель 2 0
Мартен Жонас 1 0
Зедатка Аким 1 0
Уна Адам 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Амари 4 0
Родон Джо 2 1
Теате Артур 3 0
Дуэ Дезире 3 0
Сален Ромен 1 1
Тэт Флавьен 2 0
Сантамария Батист 2 0
Майер Ловро 2 0
Ассиньон Лоренс 2 0
Угочукву Лесли 0 1
Манданда Стив 1 0
Шека 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Гуйри Амин 1 0
Вух Кристофер 1 0
Баде Луак 1 0
Сулемана Камалдин 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Bruno Genesio 1 0

Результаты матчей

Лилль
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Ренн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

2
3
Лилль
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Ренн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

10
19
Лилль
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Ренн
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

12
22

Голы по времени матча

Забито

13
8
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
2
25%
31-45
2
15%
3
38%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

14
8
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
7%
1
13%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
3
21%
2
25%
46-60
2
14%
4
50%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Забито

13
20
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
2
15%
2
10%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
3
23%
1
5%
31-45
1
8%
3
15%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
5
38%
8
40%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

26
28
14 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 9
1 Не забивали 1
5
19%
2
7%
1-15
3
12%
3
11%
16-30
6
23%
3
11%
31-45
3
12%
6
21%
46-60
4
15%
4
14%
61-75
5
19%
10
36%
76-90

Пропущено

21
12
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
1
5%
1
8%
1-15
6
29%
2
17%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
3
14%
4
33%
46-60
4
19%
5
42%
61-75
3
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лион - Лилль 1:0 Лилль - Монако 4:3 Страсбург - Лилль 0:3 Лилль - Ланс 1:0
Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Тулуза 2:1 Марсель - Лилль 2:1 Монпелье - Лилль 1:3 Лилль - Ницца 1:2 Аяччо - Лилль 1:3 Лилль - ПСЖ 1:7 Нант - Лилль 1:1 Лилль - Осер 4:1 Кадис - Лилль 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Лилль - Лас-Пальмас 2:2 Лилль - Дюнкерк 5:0 Лилль - Ренн 2:2 Ницца - Лилль 1:3 Лилль - Монако 1:2
Ренн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ренн - АЕК Ларнака 1:1 Ренн - Монпелье 3:0 Фенербахче - Ренн 3:3 Анже - Ренн 1:2
Ренн - Лион 3:2 Динамо Киев - Ренн 0:1 Ренн - Нант 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1 Страсбург - Ренн 1:3 Марсель - Ренн 1:1 Ренн - Фенербахче 2:2 Ренн - Осер 5:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Труа - Ренн 1:1 Ренн - Брест 3:1 Ланс - Ренн 2:1 Ренн - Аяччо 2:1 Монако - Ренн 1:1 Ренн - Лорьян 0:1 Ренн - Астон Вилла 1:2

Результаты матчей

Лилль
Ренн

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:7
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
4
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:3
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Лилль
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
6
1
2
4
2.5
5
2
2
4
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
2
4
3
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
12
1
6
7
1.5
8
5
5
8
2.5
6
7
2
11
3.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 12 2 0 38 - 9 38
2. Ланс Заявка 14 10 3 1 24 - 9 33
3. Монако Заявка 14 8 3 3 27 - 18 27
4. Лорьян Заявка 14 8 3 3 25 - 20 27
5. Ренн 0:1 Заявка 14 8 3 3 28 - 13 27
6. Лилль 1:0 Заявка 14 8 1 5 26 - 22 25
7. Марсель Заявка 13 7 3 3 22 - 11 24
8. Лион Заявка 13 6 2 5 22 - 16 20
9. Клермон Заявка 14 5 4 5 18 - 21 19
10. Ницца Заявка 14 5 4 5 14 - 16 19
11. Реймс Заявка 14 3 7 4 15 - 20 16
12. Тулуза Заявка 14 4 4 6 19 - 25 16
13. Труа Заявка 14 3 5 6 25 - 29 14
14. Осер Заявка 14 3 4 7 14 - 26 13
15. Монпелье Заявка 14 4 1 9 23 - 28 13
16. Нант Заявка 14 2 6 6 15 - 22 12
17. Аяччо Заявка 14 3 2 9 12 - 22 11
18. Страсбург Заявка 14 1 7 6 16 - 25 10
19. Брест Заявка 14 2 4 8 14 - 27 10
20. Анже Заявка 14 2 2 10 15 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 7 7 0 0 16 - 5 21
2. Ренн 0:1 Заявка 7 6 0 1 19 - 5 18
3. Лион Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
4. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 14 - 7 16
5. Лилль 1:0 Заявка 7 5 0 2 14 - 14 15
6. Марсель Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7. Лорьян Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
8. Тулуза Заявка 8 3 3 2 13 - 14 12
9. Монако Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Клермон Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
11. Нант Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
12. Осер Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
13. Монпелье Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
14. Реймс Заявка 7 2 3 2 7 - 10 9
15. Ницца Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
16. Труа Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
17. Страсбург Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
18. Аяччо Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
19. Анже Заявка 8 1 1 6 9 - 18 4
20. Брест Заявка 6 0 3 3 3 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 24 - 2 22
2. Монако Заявка 7 5 1 1 14 - 6 16
3. Лорьян Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
4. Ланс Заявка 7 3 3 1 8 - 4 12
5. Марсель Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
6. Ницца Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
7. Лилль 1:0 Заявка 7 3 1 3 12 - 8 10
8. Клермон Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
9. Ренн 0:1 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
10. Аяччо Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
11. Брест Заявка 8 2 1 5 11 - 15 7
12. Реймс Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
13. Труа Заявка 7 2 0 5 15 - 18 6
14. Страсбург Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
15. Тулуза Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
16. Анже Заявка 6 1 1 4 6 - 15 4
17. Монпелье Заявка 7 1 1 5 13 - 16 4
18. Лион Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
19. Осер Заявка 7 1 1 5 7 - 17 4
20. Нант Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 11 (9)
ПСЖ Мбаппе Килиан 11 (2)
Лилль Дэвид Джонатан 9 (3)
Лорьян Моффи Теремас 9
Ренн Террье Мартен 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Лилль: 57%, Ренн: 43%.
  • Травма, повреждение
    47'
    Траоре Амари на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 46'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 46'
    Теате Артур успешно блокирует удар.
  • 46'
    Дэвид Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: Лилль: 57%, Ренн: 43%.
  • 45'
    Траоре Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 44'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 44'
    Гомеш Андре получил травму и заменен. Уна Адам выходит на поле.
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Дэвид Джонатан
  • 43'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    42'
    Гомеш Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
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    • 42'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 41'
      Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе
    • 41'
      Фонте Жозе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Траоре Амари создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 41'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Контроль мяча: Лилль: 58%, Ренн: 42%.
    • 40'
      Хорошую попытку сделал Дэвид Джонатан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 39'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 38'
      Лилль контролирует мяч.
    • 38'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 37'
      Кабелла Реми создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 37'
      Бамба Джонатан выиграл воздушное противоборство у Шека.
    • 37'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • Желтая карточка
      37'
      Судья подбегает и показывает Вух Кристофер из команды Ренн отложенную желтую карточку за фол.
    • 36'
      Веа Тимоти оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 35'
      Шека выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Контроль мяча: Лилль: 54%, Ренн: 46%.
    • 35'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 34'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 34'
      Вух Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 33'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      32'
      Судья сигнализирует, что Гуйри Амин из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Гомеш Андре
    • 31'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 31'
      Бамба Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 30'
      Траоре Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Контроль мяча: Лилль: 56%, Ренн: 44%.
    • 29'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 29'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      28'
      Гомеш Андре из команды Лилль заходит слишком далеко, он валит Лесли Угочукву.
    • 27'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 27'
      Ренн контролирует мяч.
    • 26'
      Теате Артур успешно блокирует удар.
    • 26'
      Бамба Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 26'
      Вух Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      26'
      Гомес Анхель навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 26'
      Манданда Стив из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Кабелла Реми создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Угловой
      25'
      Кабелла Реми из команды Лилль разыграл угловой с левого угла.
    • 25'
      Контроль мяча: Лилль: 57%, Ренн: 43%.
    • 25'
      Хорошую попытку сделал Кабелла Реми. Удар в створ, но вратарь начеку
    • Фол, нарушение
      24'
      Судья сигнализирует, что Тэт Флавьен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
    • 23'
      Траоре Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Лилль пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      22'
      Судья сигнализирует, что Вух Кристофер из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Гомеш Андре
    • 21'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 20'
      Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Контроль мяча: Лилль: 60%, Ренн: 40%.
    • 20'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 19'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 19'
      Лилль контролирует мяч.
    • 18'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Лилль будет все-таки засчитан.
    • Описание гола
      17'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Фонте Жозе первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • 16'
      Манданда Стив ошибается в защите.
    • 16'
      Фонте Жозе нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 16'
      Гомес Анхель создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Угловой
      16'
      Гомес Анхель из команды Лилль разыграл угловой с правого угла.
    • 16'
      Вух Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Лилль: 58%, Ренн: 42%.
    • 15'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 14'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 12'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      12'
      Судья сигнализирует, что Вух Кристофер из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
    • 11'
      Буриго Бенжамен пробует нанести удар издали, но Лукас Шевалье ловит мяч
    • 11'
      Тэт Флавьен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 11'
      Контроль мяча: Лилль: 72%, Ренн: 28%.
    • 10'
      Шека выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Веа Тимоти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 9'
      Джало Тьягу выиграл воздушное противоборство у Буриго Бенжамен.
    • 9'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 8'
      Траоре Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Кабелла Реми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Лесли Угочукву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      6'
      Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
    • 6'
      Шека выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Лилль контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Лилль: 50%, Ренн: 50%.
    • 5'
      Теате Артур ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Дэвид Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 5'
      Бамба Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      Фонте Жозе из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Лилль контролирует мяч.
    • 2'
      Лесли Угочукву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Лилль начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Лилль 56.3% (71)
    X 31.7% (40)
    Ренн 11.9% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лилль
    Ничья
    Ренн
    2.12
    3.64
    3.86
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лилль 1:0 Ренн онлайн

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    Прогнозы на матч Лилль 1:0 Ренн

    Исход игры
    Лилль
    56.3% (71)
    Ничья
    31.7% (40)
    Ренн
    11.9% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.1% (66)
    Меньше
    45.9% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    80.33% (98)
    Нет
    19.67% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Лилль
    34.9% (44)
    1:1 Ничья
    25.4% (32)
    1:0 Лилль
    11.9% (15)
    1:2 Ренн
    9.5% (12)
    2:0 Лилль
    5.6% (7)
    2:2 Ничья
    5.6% (7)
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